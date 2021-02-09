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Степанов сказав, хто забезпечить холодовий ланцюг для COVID-вакцини Pfizer в Україні: Укладено договір з приватною компанією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов сказав, хто забезпечить холодовий ланцюг для COVID-вакцини Pfizer в Україні: Укладено договір з приватною компанією

Забезпечувати холодовий ланцюг для вакцини BioNTech/Pfizer буде приватна компанія.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас бракує державних потужностей для зберігання при такому холодовому ланцюгу (від -70 до -80 градусів для вакцини BioNTech/Pfizer. - Ред.). Вони у звичайній нашій роботі нам і не потрібні. Для цього нами укладений відповідний договір з приватною компанією, яка нам забезпечить весь процес, починаючи від літака, яким прибуває відповідна вакцина, збереження її на центральному складі й потім доставлення безпосередньо до місця вакцинації. Більше того, коли ми говоримо, наприклад, про вакцину Pfizer, після того, як вона розморожується, потрібно зробити щеплення упродовж п’яти діб", - розповів Степанов.

Також читайте: Зеленський обговорив з головою правління Pfizer поставки вакцини проти COVID-19 в Україну

Степанов нагадав, що вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого. Очікується, що до цієї дати в Україну будуть поставлені 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Також, за словами Степанова, в лютому Україна очікує близько 1 мільйона доз компанії AstraZeneca.

Міністр нагадав, що на першому етапі буде вакциновано 367 тисяч осіб, серед яких працівники мобільних бригад, які здійснюватимуть щеплення, працівники лікарень, в яких надають допомогу хворим на COVID-19 та військовослужбовці в зоні проведення ООС.

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Топ коментарі
+9
Вони вакцинувались під час зашквару з контрабасом вакцини. Якщо Ви звернули увагу останнім часом ніхто з депутатів, міністрів і т.д вже не хворіє.
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09.02.2021 09:42
+4
Даже на бесплатной вакцине мы свои деньги спиз..им. Твари!
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09.02.2021 09:31
+4
Частная компания, связанная с Раисой Богатырёвой. К гадалке не ходи.
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09.02.2021 09:44
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Степанов сказав, Степанов вважає, Степанов сподівається, Степанов сходив в туалет...
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09.02.2021 09:20 Відповісти
Первыми вакцЫнируют презедента, министров, депутатов их жен, детей и шлюх ? Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией - Цензор.НЕТ 718
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09.02.2021 09:20 Відповісти
Лікарів.
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09.02.2021 09:27 Відповісти
Уверен на 100%, что эта стая крыс уже укололась.
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09.02.2021 09:34 Відповісти
Вони вакцинувались під час зашквару з контрабасом вакцини. Якщо Ви звернули увагу останнім часом ніхто з депутатів, міністрів і т.д вже не хворіє.
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09.02.2021 09:42 Відповісти
кРадуцкий из под полы вакцЫнировал их контрабандным пфайзером Степанов сказав, хто забезпечить холодовий ланцюг для COVID-вакцини Pfizer в Україні: Укладено договір з приватною компанією - Цензор.НЕТ 2689
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09.02.2021 09:44 Відповісти
Згодна, бо диму без вогню не буває. А наші спритники просто повинні були захистити себе коханих і своїх дорогоцінних. Тому охоче вірю, що вони купили собі чартер, найкращу вакцину, привезли її в Київ і тишком-нишком провакцинувались. Адже їм це по кишені!
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09.02.2021 10:20 Відповісти
це він про компанію своєї скво??
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09.02.2021 09:26 Відповісти
Даже на бесплатной вакцине мы свои деньги спиз..им. Твари!
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09.02.2021 09:31 Відповісти
ЛЖИВЫЙ ВОРЮГА СТЕПАШКА.

‎08.‎02.‎2021
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
И, как я уже писал вчера, завтра Вова скажет, что договорился за то с США лично но благодаря двум твитам Мендель.
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09.02.2021 09:33 Відповісти
Можно в кафешках, в холодильниках с мороженным хранить.
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09.02.2021 09:35 Відповісти
Значит за год эпидемии...и как минимум за полгода с того момента как стало известно что эта вакцина требует низких температур...зеленое стадо...и типа министр степашка не сделали ничего для того что ьы у государства появились необходимые холодильники???
Степашка ...тебя повесят одним из первых...радуйся..
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09.02.2021 09:37 Відповісти
Ну они же планировали нам не вакнцину США давать, а обычный крысиный яд из Китая мили кацапстана... А крысиному яду - холод не нужен был...
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09.02.2021 20:20 Відповісти
Это не Степанов, а США обеспечат холодильную цепочку .Вопрос только в том. знают ли американцы, какую гигантскую роль в этом играет Степанов ...?
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09.02.2021 09:42 Відповісти
Частная компания, связанная с Раисой Богатырёвой. К гадалке не ходи.
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09.02.2021 09:44 Відповісти
Ну пипец... теперь какие-то частники будут в сарае держать -70.
- "А вы точно держали -70? "
- Да, да, конечно, именно -70!
- А ну тогда нормально, получайте свои миллионы.
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09.02.2021 09:44 Відповісти
117 тысяч, это 60 тысяч приближённых. Депутаты, министры, судьи и их семьи. Даже не хватит. А налоги с кого?
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09.02.2021 09:49 Відповісти
Президент провів телефонну розмову з керівником фармацевтичної корпорації Pfizer:
- Хелоу! Зіс із Вова
- Which Vova?
- Зе презідент оф Юкрейн
- The same Vova who spoke with Trump?
- Єс сер, бат...
- Trump got in deep shit after that conversation, Vova.
- Зіс із е біґ містейк...
- Forget my number, Monica
- Бат сер, лістен ту мі... Сер. Халло, сер!
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09.02.2021 09:51 Відповісти
Я хочу привітати українців - завдяки середньовічному методу, тобто колективному імунітету, ковід відступає. Думаю скоро вакцини вже не будуть потрібні. Ця "перемога" досягнута за рахунок слабкої медицини, геноциду малого бізнесу, опустошення гаманців українців. Шкода, що перемогу не зможуть відсвяткувати десятки тисяч померлих від ковіду (офіційну цифру померлих сміливо можна множити на 10) ЗІ Пішли з життя за півроку біля 10 людей, яких я особисто знав, дядя Льоня на рибалку зі мною більше не поїде (((
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09.02.2021 09:51 Відповісти
у его мутных друзей, "богатырёвых" уже есть хороший холодильник "Донбасс"
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09.02.2021 09:53 Відповісти
Очевидно, это все та же любимая компания Степашки, через которую он будет поставлять китайскую вакцину. Человеку все мало.
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09.02.2021 10:03 Відповісти
Пфайзер це фармкомпанія на який немає де печатки ставить. Вся по вуха в корупційних скандалах.
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09.02.2021 10:03 Відповісти
а ну угадаю, с эпицентром?
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09.02.2021 10:48 Відповісти
Опять прокладка, хотя американцы сами предлагали системы хранения.
Степанов, что ты делаеш...
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09.02.2021 11:09 Відповісти
 
 