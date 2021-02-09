Степанов сказав, хто забезпечить холодовий ланцюг для COVID-вакцини Pfizer в Україні: Укладено договір з приватною компанією
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Забезпечувати холодовий ланцюг для вакцини BioNTech/Pfizer буде приватна компанія.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас бракує державних потужностей для зберігання при такому холодовому ланцюгу (від -70 до -80 градусів для вакцини BioNTech/Pfizer. - Ред.). Вони у звичайній нашій роботі нам і не потрібні. Для цього нами укладений відповідний договір з приватною компанією, яка нам забезпечить весь процес, починаючи від літака, яким прибуває відповідна вакцина, збереження її на центральному складі й потім доставлення безпосередньо до місця вакцинації. Більше того, коли ми говоримо, наприклад, про вакцину Pfizer, після того, як вона розморожується, потрібно зробити щеплення упродовж п’яти діб", - розповів Степанов.
Степанов нагадав, що вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого. Очікується, що до цієї дати в Україну будуть поставлені 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Також, за словами Степанова, в лютому Україна очікує близько 1 мільйона доз компанії AstraZeneca.
Міністр нагадав, що на першому етапі буде вакциновано 367 тисяч осіб, серед яких працівники мобільних бригад, які здійснюватимуть щеплення, працівники лікарень, в яких надають допомогу хворим на COVID-19 та військовослужбовці в зоні проведення ООС.
Будь ласка, зачекайте...
08.02.2021
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
И, как я уже писал вчера, завтра Вова скажет, что договорился за то с США лично но благодаря двум твитам Мендель.
Степашка ...тебя повесят одним из первых...радуйся..
- "А вы точно держали -70? "
- Да, да, конечно, именно -70!
- А ну тогда нормально, получайте свои миллионы.
- Хелоу! Зіс із Вова
- Which Vova?
- Зе презідент оф Юкрейн
- The same Vova who spoke with Trump?
- Єс сер, бат...
- Trump got in deep shit after that conversation, Vova.
- Зіс із е біґ містейк...
- Forget my number, Monica
- Бат сер, лістен ту мі... Сер. Халло, сер!
Степанов, что ты делаеш...