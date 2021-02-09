За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, видужали - 1765, виявлено 243 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 243 нові випадки захворювання на COVID-19 (загалом 130 567).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 141 жінка віком від 23 до 86 років, 92 чоловіки віком від 19 до 91 року, 6 дівчаток від 7 днів до 17 років і 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (всього 2458).

За добу госпіталізовано 32 пацієнти, 1765 осіб подолали коронавірус (загалом 81 389).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (53), Дніпровському (44) та Деснянському (42) районах.

Також читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 127 осіб, виявлено 2656 нових випадків, одужали 8865 осіб



