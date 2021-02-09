До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK
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До Верховного Суду України надійшов ще один позов від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним указ, що вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
"Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у Верховному Суді, передає Цензор.НЕТ.
При цьому в суді підкреслили, що позов тільки надійшов, по ньому не відкрито провадження і не призначена дата розгляду, як і за щодо тих, що надійшли раніше.
Як стало відомо, цей позов поданий харківським юристом - членом Чугуївської правозахисної групи Романом Лихачовим.
Раніше до Верховного Суду надійшло два позови від фізосіб з вимогою визнати незаконним указ президента.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Який "іск" може бути, коли мова йде про інформаційну війну проти України?
18 год ·
Мета многоходовочки з "переможного закриття каналів Медведчука"
Олександр Костюк:
Згідно останніх соцопитувань, екторальне поле зараз поділене на 3 приблизно рівні частини. ЄС-СН-ОПЗЖ. Або Порошенко-Зеленський-Бойко.
Завдання цієї «многоходовочки» одне-єдине: витіснити з цієї тріади Порошенка та ЄС. Розпорошити прозахідні, патріотичні сили, зокрема, звинуваченнями у «співпраці з Медведчуком». Консолідувати прихильників ОПЗЖ на фоні «репресій». Підняти рейтинги СН за рахунок патріотичного електорату на фоні «перемоги над Медведчуком». І звести електоральні змагання до дуже умовної боротьби: СН-ОПЗЖ (колаборанти проти представників москви в Україні).
Задля цього, як в шахах, пожертвували незначною фігурою (трьома телеканалами), щоб виграти партію. При цьому антиукраїнській контент нікуди не подінеться, просто в більш хитрій та єзуїтській формі буде розмазаний по інших, фактично теж підконтрольних кремлю (через союзних олігархів) телеканалах: «НАШ» (кажуть, відвідування зросло в 4 рази), 1+1, Інтер і їм подібних.
Задля цього вже подають Бойка як «помірного, серйозного політика, патріота України» (такі заяви вже зробили Арахамія та Арєстович).
Плюс включили потужну, скоординовану кампанію: «Пачєму Порошенко нє закрил канали Мєдвєдчука», «Порошенко - основатєль партії рєгіонов», «Медведчук - кум Порошенка» ну і т.п.
Включені всі можливі лайномети, традиційні Лєщєнкі, Арєстовічі, Свободи, Гордони, Шустєри, Наталі Мосєйчук. Використовується весь традиційний набір напівправди, перекручувань, маніпуляцій і відвертої брехні.
Особливо хочеться відмітити, звичайно ж, Свободу, яка маргіналізувалася і практично перетворилася виключно на інструмент боротьби з ЄС та Порошенком. Не гребують ніякими маніпуляціями, тягають скрин з 5-го каналу, де в новинній стрічці показали Медведчука (о ужас!), як доказ «співпраці Порошенка та Медведчука».
Це тим більш смішно, що Свобода та Тягнибок мали десятки годин прайм-тайму на тих самих каналах Медведчука, були спеціально запрошеними гостями студії та використовували десятки годин оплаченого кремлем телеефіру.
Фактично, фанатичні прихильники Свободи працюють добровільними, безплатними, україномовними ботами ОПЗЖ та СН. Які реалізують кремлівський план витіснення прозахідних, патріотичних політичних сил з електоральних змагань.
Таким чином, «патріоти» Свободи, в одних рядах з когортою білопальтошників та медіаповіями Фірташа з Коломойським, реалізовують тактику кремля: звести електоральне поле України до вибору між проолігархічними колаборантами та партією москви.
І який правопис для паРаши та пуйла? ............
Має вигляд провокації.
Даю підказку.
Ви доведіть мені, що Ваш нік не російською. Тоді може і зрозумієте все про мій нік .
І не зміщуйте акцент. Мова про Ваші подвійні стандарти.
Від українського "білий" Білоусова, від російського "бєльій" Бєлоусова.
Від чого БЕлоусова?
ввести в правопис..
як ВИКЛЮЧЕННЯ
що раша і расєя пишеться з малої...
. .
Что решат 3э карманные судьи ?..
Побачимо, що Європа скаже.
на окупацію Донбасу ?
Взагалі-то ні..уя...
тому мені до сраки ."Реакція Європи"
Реклама? Но ТВ в Украине убыточно, а может чёрный нал из мухосранска ?
Юрист "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд против президента Петра Порошенко с требованием отменить блокировку ряда российских сайтов и социальных сетей.
Юрист назвал постановление о блокировке "беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан" и ограничением их свободы, сравнив действия Порошенко с политикой властей Северной Кореи.
От написали,наприклад," Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше." А це вже неправда.Документ,який має нормативно-процесуальні наслідки,-Указ Президента,й він набув чинності через півтори доби після відключення каналів,після публікації в офіційній друкованій пресі.
Узеленського не міркують правовими нормами.Все-по понятіям.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть...
До указа лицензии никто не лишал, частоты не отбирал, владельцев и режиссёров не судили...
Значит всё было без нарушения законов!