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Новини Політика України
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Верховний Суд (471) позов (197) санкції (2577) 112_Україна (148) Newsone (145) ZIK (117)

До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK

До Верховного Суду України надійшов ще один позов від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним указ, що вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у Верховному Суді, передає Цензор.НЕТ.

При цьому в суді підкреслили, що позов тільки надійшов, по ньому не відкрито провадження і не призначена дата розгляду, як і за щодо тих, що надійшли раніше.

Як стало відомо, цей позов поданий харківським юристом - членом Чугуївської правозахисної групи Романом Лихачовим.

Раніше до Верховного Суду надійшло два позови від фізосіб з вимогою визнати незаконним указ президента.

Також читайте: Тільки за 2020 рік до "112", "Zik" і "NewsOne" застосували понад 20 санкцій, ми продовжимо стежити за цими каналами, - перший заступник голови Нацради з ТРМ Коваль

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі
+15
Що означає "поступіл іск"? Може на всі рішення РНБО з 2014-го почнуть подавати "іскі"?

Який "іск" може бути, коли мова йде про інформаційну війну проти України?
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09.02.2021 09:37
+6
Неужели зеленая труппа не может сообразить, что достаточно принять закон об антиукраинской пропаганде и тогда можно с этими помойками на законных основаниях делать все что угодно?
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09.02.2021 09:41
+5
А чому так поважно до бензоколонки, з великої літери?
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09.02.2021 09:54
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До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 9151 любовь к советскому союзу больше чем к родному сыну
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09.02.2021 09:46 Відповісти
Що означає "поступіл іск"? Може на всі рішення РНБО з 2014-го почнуть подавати "іскі"?

Який "іск" може бути, коли мова йде про інформаційну війну проти України?
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09.02.2021 09:37 Відповісти
На кого подать иск ,что старость наступает, а денег не хватает?
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09.02.2021 11:00 Відповісти
РНБО Это не Суд, для граждан Украины, а рекомендатель к действию и законодательству!
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09.02.2021 15:51 Відповісти
Прихлебатели олигархов заволновались - без каналов нет денежек.
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09.02.2021 09:37 Відповісти
+++
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09.02.2021 09:57 Відповісти
Электрика компенсирует, и даже принесет прибыль
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09.02.2021 10:02 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

18 год ·

Мета многоходовочки з "переможного закриття каналів Медведчука"

Олександр Костюк:

Згідно останніх соцопитувань, екторальне поле зараз поділене на 3 приблизно рівні частини. ЄС-СН-ОПЗЖ. Або Порошенко-Зеленський-Бойко.

Завдання цієї «многоходовочки» одне-єдине: витіснити з цієї тріади Порошенка та ЄС. Розпорошити прозахідні, патріотичні сили, зокрема, звинуваченнями у «співпраці з Медведчуком». Консолідувати прихильників ОПЗЖ на фоні «репресій». Підняти рейтинги СН за рахунок патріотичного електорату на фоні «перемоги над Медведчуком». І звести електоральні змагання до дуже умовної боротьби: СН-ОПЗЖ (колаборанти проти представників москви в Україні).

Задля цього, як в шахах, пожертвували незначною фігурою (трьома телеканалами), щоб виграти партію. При цьому антиукраїнській контент нікуди не подінеться, просто в більш хитрій та єзуїтській формі буде розмазаний по інших, фактично теж підконтрольних кремлю (через союзних олігархів) телеканалах: «НАШ» (кажуть, відвідування зросло в 4 рази), 1+1, Інтер і їм подібних.

Задля цього вже подають Бойка як «помірного, серйозного політика, патріота України» (такі заяви вже зробили Арахамія та Арєстович).

Плюс включили потужну, скоординовану кампанію: «Пачєму Порошенко нє закрил канали Мєдвєдчука», «Порошенко - основатєль партії рєгіонов», «Медведчук - кум Порошенка» ну і т.п.

Включені всі можливі лайномети, традиційні Лєщєнкі, Арєстовічі, Свободи, Гордони, Шустєри, Наталі Мосєйчук. Використовується весь традиційний набір напівправди, перекручувань, маніпуляцій і відвертої брехні.

Особливо хочеться відмітити, звичайно ж, Свободу, яка маргіналізувалася і практично перетворилася виключно на інструмент боротьби з ЄС та Порошенком. Не гребують ніякими маніпуляціями, тягають скрин з 5-го каналу, де в новинній стрічці показали Медведчука (о ужас!), як доказ «співпраці Порошенка та Медведчука».

Це тим більш смішно, що Свобода та Тягнибок мали десятки годин прайм-тайму на тих самих каналах Медведчука, були спеціально запрошеними гостями студії та використовували десятки годин оплаченого кремлем телеефіру.

Фактично, фанатичні прихильники Свободи працюють добровільними, безплатними, україномовними ботами ОПЗЖ та СН. Які реалізують кремлівський план витіснення прозахідних, патріотичних політичних сил з електоральних змагань.

Таким чином, «патріоти» Свободи, в одних рядах з когортою білопальтошників та медіаповіями Фірташа з Коломойським, реалізовують тактику кремля: звести електоральне поле України до вибору між проолігархічними колаборантами та партією москви.
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09.02.2021 11:44 Відповісти
Та ти шо... а что мешало пороху так сделать с той же целью !?
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09.02.2021 18:50 Відповісти
Неужели зеленая труппа не может сообразить, что достаточно принять закон об антиукраинской пропаганде и тогда можно с этими помойками на законных основаниях делать все что угодно?
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09.02.2021 09:41 Відповісти
+++
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09.02.2021 09:57 Відповісти
дело в том, что на таком голосовании труппа розламается, да еще денежные резервы с наросии вводятся в действие
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09.02.2021 12:24 Відповісти
А точнее? Если кто то скажет о тарифах, 3года тюрьмы, скажет о деребане гос предприятий, вообще казнить, о земле, игровом бизнесе, о выполнении предвыборных обещаний 100лет расстрела. О махинациях с вакцинами, медецине..... Именно об этом и говорили на тех закрытых каналах.
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09.02.2021 15:59 Відповісти
"Бог шельму метит". Кремлевские консервы себя подсвечивают.
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09.02.2021 09:41 Відповісти
А ти чия консерва? Де російська мова - там Росія. Чи не так?
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09.02.2021 09:52 Відповісти
А чому так поважно до бензоколонки, з великої літери?
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09.02.2021 09:54 Відповісти
Ви плутаєте поняття "правопис" та "повага".
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09.02.2021 10:05 Відповісти
Та нічого я не плутаю. Тут форум, а не школа.
І який правопис для паРаши та пуйла? ............
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09.02.2021 10:12 Відповісти
Ваше маштабне мислення та влучні висловлювання дуже яскраво Вас характеризують.
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09.02.2021 10:21 Відповісти
Ваше роздвоєння також Вас характеризує.
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09.02.2021 10:23 Відповісти
А нік російскою та одночасне чіпляння до мови іншої людини це що?
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09.02.2021 10:13 Відповісти
Вже побігла змінювати нік, волосся назад.
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09.02.2021 10:23 Відповісти
Цього ніхто не вимагає. Але не дає Вам та іншим подібним чіплятись до інших стосовно мови.
Має вигляд провокації.
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09.02.2021 10:25 Відповісти
Образне мислення, кажете, у Вас дуже розвинене. Так ще й Ви дуже дотепнаДо Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 2037.
Даю підказку.
Ви доведіть мені, що Ваш нік не російською. Тоді може і зрозумієте все про мій нік .
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09.02.2021 10:59 Відповісти
Він написаний українською, а Ваш російською.
І не зміщуйте акцент. Мова про Ваші подвійні стандарти.
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09.02.2021 11:02 Відповісти
Та, ні. Це Ваш російською, а мій саме українською. В сухому залишку маємо Вас, як захистницю російського миру на території нашої неньки України.
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09.02.2021 11:12 Відповісти
Українською Ваш нік був би або Білоусова, або Бєлоусова.
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09.02.2021 11:25 Відповісти
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3208 До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3208 До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3208. Пропоную наукове дослідження зробити. У Вас дуже великий потенціал. Може хоч в процесі дослідження зрозумієте, що такий нік має місце в укр. мові.
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09.02.2021 11:37 Відповісти
Я вже його провела.) Результат показала.
Від українського "білий" Білоусова, від російського "бєльій" Бєлоусова.
Від чого БЕлоусова?
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09.02.2021 11:41 Відповісти
А нещодавно повчали мене, що тут форум, а не школа!)))
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09.02.2021 11:41 Відповісти
Ви ж наполягали на дослідженнях, а тепер демонструєте черговий стрибок з попідвивертом...
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09.02.2021 11:46 Відповісти
просто ще не встигли...
ввести в правопис..
як ВИКЛЮЧЕННЯ
що раша і расєя пишеться з малої... До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4748
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09.02.2021 10:47 Відповісти
І нік російською ... До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 849
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09.02.2021 09:55 Відповісти
Все, я зрозуміла, що ви дуже дотепна До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 7232. Даю підказку. Ви доведіть мені, що Ваш нік не російською. Тоді може і зрозумієте все про мій нік.
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09.02.2021 10:48 Відповісти
Справа в тому, що не я, а Ви чіплялись до людини за російську мову...
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09.02.2021 10:53 Відповісти
А бЭлоусова,це якою мовою?
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09.02.2021 16:07 Відповісти
Ще один знавець українського правопису!😂
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09.02.2021 21:46 Відповісти
И об этом...В Фастове около бывшего здания Гестапо обнаружено еврейское надгробие ,а сколько подобных без надгробий находится под зданиями и во дворах бывших НКВД В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 3429
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09.02.2021 09:41 Відповісти
Тепер суди завалять таким заявами. ЗЕ таки буде лох якщо не надасть неспростовні докази ворожої діяльності цих каналів.
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09.02.2021 09:41 Відповісти
У нього цих доказів немає. Якби були, їх позакривали б за рішенням суду.
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09.02.2021 09:58 Відповісти
Всю вату яка подавали ці клопатання в один вагон і на рашу.,щоб не смерділи тут **********. В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 917
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09.02.2021 09:42 Відповісти
+++
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09.02.2021 09:58 Відповісти
Интересно ...
. .
Что решат 3э карманные судьи ?..
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09.02.2021 09:46 Відповісти
Тільки українськими судами це не закінчиться!
Побачимо, що Європа скаже.
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09.02.2021 09:49 Відповісти
Нічого. Максимум-стурбованність
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09.02.2021 09:51 Відповісти
сказала щось Європа Путіну ?
на окупацію Донбасу ?
Взагалі-то ні..уя...
тому мені до сраки ."Реакція Європи"
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09.02.2021 10:40 Відповісти
Де справи, секретутки?
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09.02.2021 09:47 Відповісти
Судьи тоже не дураки , хорошо следят за риторикой США.Будут любыми путями отмораживаться от этих исков ) мало ли какая санкция перелетит)
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09.02.2021 09:49 Відповісти
А то с такими темпами через суд можно будет запретить вообще защищать страну!
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09.02.2021 09:50 Відповісти
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4589
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09.02.2021 09:52 Відповісти
Конечно накрыта. Ему же туда наплюют сразу...
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09.02.2021 09:54 Відповісти
То баночка з коксом. Нюхнув і починається словесний понос.
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09.02.2021 10:06 Відповісти
Да чего там. Давайте уже сразу от путлера иск.
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09.02.2021 09:52 Відповісти
Все эти иски должны быть признаны ничтожными, как иски Трампа по фальсификациям на выборах в США, и не приниматься к рассмотрению. Точка.
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09.02.2021 09:53 Відповісти
мой рибенок не может пасматреть прастаквашина, чтожи вы делаете сволочи христанаваснет!
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09.02.2021 09:53 Відповісти
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6688
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09.02.2021 10:09 Відповісти
... и "аднакласники"!!11
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09.02.2021 11:02 Відповісти
Вже припливла кувалда з міста Чугуєва, міста тієї медсестри, яка в Харківі ногами "лікувала" побитого хлопця.
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09.02.2021 09:55 Відповісти
Тут нужно запретить партию опзж как антиукраинская коллаборантская,как раньше запретили комунистическую,запад знает чьо это 5 колонна ну может быть озабоченность но ыскоре пройдёт ,ничего общего с Украиной и демократией она не имеет просто запретить решегием снбо как угроза государства
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09.02.2021 10:08 Відповісти
В истории с ограблением квартиры гендиректора медиахолдинга «Новости», в который входят заблок. ZIK, NewsOne и «112 Украина», Алексея Семенова, интересен такой вопрос: за счёт чего он заработал украденные у него $120К и драгоценности на $180К?
Реклама? Но ТВ в Украине убыточно, а может чёрный нал из мухосранска ?
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09.02.2021 10:15 Відповісти
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 797 До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 797 До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4518

Юрист "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд против президента Петра Порошенко с требованием отменить блокировку ряда российских сайтов и социальных сетей.

Юрист назвал постановление о блокировке "беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан" и ограничением их свободы, сравнив действия Порошенко с политикой властей Северной Кореи.
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09.02.2021 10:17 Відповісти
Звісно,це рішення незаконне. Єдине,на що може сподіватись Зєлєнскій-розтягнений на роки розгляд справи.
От написали,наприклад," Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше." А це вже неправда.Документ,який має нормативно-процесуальні наслідки,-Указ Президента,й він набув чинності через півтори доби після відключення каналів,після публікації в офіційній друкованій пресі.
Узеленського не міркують правовими нормами.Все-по понятіям.
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09.02.2021 10:19 Відповісти
Очень интересная конторка, эта "Чугуевская правозащитная группа". Собрались себе такие "умруноработатьнебуду", получают западную денюжку (гранты) и занимаются чем? Защищают ватные каналы?
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09.02.2021 10:20 Відповісти
Кожний таки "лист" це прихована заява на отримання кацапського громадянства або "відпрацювання" за уже наявну ксиву з курями. В базу "Миротверець" покидька! До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6158
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09.02.2021 10:22 Відповісти
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 527
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09.02.2021 10:24 Відповісти
Цього вступ брати за жабри і притягнути до кримінальної відповідальності за сприяння російським окупантам.
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09.02.2021 10:38 Відповісти
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть...
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09.02.2021 10:38 Відповісти
Чугуївська правозахисна груа - це звучить гордо! А чому не крижопільська??? До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4964
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09.02.2021 10:40 Відповісти
Мухосранська було би точніше... До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3612
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09.02.2021 11:07 Відповісти
*******************!
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09.02.2021 11:08 Відповісти
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 7377 До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 7052
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09.02.2021 10:59 Відповісти
А сколько же платят за эти иски? И кто на что надеется? Вполне понятно объяснили, что эти иски - дохлый номер!
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09.02.2021 11:29 Відповісти
я б не сказав, коли знайти одвоката, який дружыть з цим конкретным суддею, та заплатити 3-4 сщетчыка, та страховку за рызыкы, то дило перестане бути дохлым
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09.02.2021 12:35 Відповісти
Всегда у нас всё через ***опу!
До указа лицензии никто не лишал, частоты не отбирал, владельцев и режиссёров не судили...
Значит всё было без нарушения законов!
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09.02.2021 13:06 Відповісти
 
 