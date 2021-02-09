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Денісова (492) карантин (15166) в'язниця (225) Державна виконавча служба (27) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

За період пандемії у в’язницях зробили лише 434 тести на COVID-19, а коли хтось помирав, то не з'ясовували, чи був у людини коронавірус, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За період пандемії у в’язницях зробили лише 434 тести на COVID-19, а коли хтось помирав, то не з'ясовували, чи був у людини коронавірус, - Денісова

Якщо ув’язненого привезуть на засідання, а він хворий на коронавірус, то може заразити інших учасників процесу або суддів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"За весь період пандемії ув’язненим і засудженим зробили лише 434 тести… Можете уявити, наскільки це об'єктивно, якщо там 50 тис. утримуваних та ще 30 тис. персоналу? Випадків захворювання всього зафіксовано в 2020 році 1114. З них 31 ув’язнений - це в слідчих ізоляторах та 37 - засуджених, які перебувають у виправних колоніях. Ви можете в це повірити? Я - ні", - наголосила омбудсмен.

За словами Денісової, ця статистика охоплює ще 919 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 131 працівника центру охорони здоров'я Держвиконавчої служби.

"До речі, у в’язницях є випадки, коли людині, яка померла, пишуть, що причина - запалення легень. Просто ніхто навіть не з'ясовував, чи був у неї COVID", - додала уповноважена з прав людини.

Повний текст інтерв'ю з омбудсменом Людмилою Денісовою для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість будинків для літніх людей функціонують нелегально, - Денісова

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Топ коментарі
+1
Це для виправдання того, що зеків поставили в першочергову вакцинацію? За період пандемії у в’язницях зробили лише 434 тести на COVID-19, а коли хтось помирав, то не з'ясовували, чи був у людини коронавірус, - Денісова - Цензор.НЕТ 7063 Особливо першими треба вакцинувати "строгачі", де сидять рецидивісти!
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09.02.2021 09:45
+1
В першу чергу "пожиттєвих".
Їм ще треба строк відсидіти!
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09.02.2021 09:51
+1
Кто-нибудь, подскажите этому "специалисту", что омбудсмен - это не только (исключительно) про права зеков. Больше Денисову ничего не интересует? Кроме зеков, права человека нигде и никак не нарушаются?
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09.02.2021 10:06
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Если бы в тюрьмах был коронавирус, то там бы умерло огромное количество зк,
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09.02.2021 09:38 Відповісти
За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова - Цензор.НЕТ 7915
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09.02.2021 09:39 Відповісти
Вже давно.
Ще коли ти тут тільки з'явився.
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09.02.2021 09:52 Відповісти
што?
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09.02.2021 09:54 Відповісти
"што?" - саме це.
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09.02.2021 09:55 Відповісти
Це для виправдання того, що зеків поставили в першочергову вакцинацію? За період пандемії у в’язницях зробили лише 434 тести на COVID-19, а коли хтось помирав, то не з'ясовували, чи був у людини коронавірус, - Денісова - Цензор.НЕТ 7063 Особливо першими треба вакцинувати "строгачі", де сидять рецидивісти!
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09.02.2021 09:45 Відповісти
В першу чергу "пожиттєвих".
Їм ще треба строк відсидіти!
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09.02.2021 09:51 Відповісти
100%!
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09.02.2021 09:52 Відповісти
Ну хоть в тюрьмах более менее адекватные)
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09.02.2021 09:46 Відповісти
Так это победа над вирусом. Это сказал вчера Зеленский.
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09.02.2021 09:50 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите этому "специалисту", что омбудсмен - это не только (исключительно) про права зеков. Больше Денисову ничего не интересует? Кроме зеков, права человека нигде и никак не нарушаются?
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09.02.2021 10:06 Відповісти
 
 