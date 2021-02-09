За період пандемії у в’язницях зробили лише 434 тести на COVID-19, а коли хтось помирав, то не з'ясовували, чи був у людини коронавірус, - Денісова

Якщо ув’язненого привезуть на засідання, а він хворий на коронавірус, то може заразити інших учасників процесу або суддів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"За весь період пандемії ув’язненим і засудженим зробили лише 434 тести… Можете уявити, наскільки це об'єктивно, якщо там 50 тис. утримуваних та ще 30 тис. персоналу? Випадків захворювання всього зафіксовано в 2020 році 1114. З них 31 ув’язнений - це в слідчих ізоляторах та 37 - засуджених, які перебувають у виправних колоніях. Ви можете в це повірити? Я - ні", - наголосила омбудсмен.

За словами Денісової, ця статистика охоплює ще 919 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 131 працівника центру охорони здоров'я Держвиконавчої служби.

"До речі, у в’язницях є випадки, коли людині, яка померла, пишуть, що причина - запалення легень. Просто ніхто навіть не з'ясовував, чи був у неї COVID", - додала уповноважена з прав людини.

Повний текст інтерв'ю з омбудсменом Людмилою Денісовою для Цензор.НЕТ читайте тут.

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