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Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися: ми бачимо стабілізацію ситуації, - Степанов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися, зменшується і кількість госпіталізацій, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Минулого тижня виявлено 25,5 тис. випадків захворюваності на COVID-19, що менше, ніж попереднього тижня (27,157 тис. випадків). Якщо подивитися на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації. Наприклад, у перший тиждень грудня виявили 89 тис. випадків захворюваності. Тобто втричі скоротилася захворюваність. Також змінюється ситуація з кількістю госпіталізованих – у перший тиждень грудня їх було приблизно 28 тис., а станом на понеділок 17,911 тис. осіб у медзакладах", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, зростає кількість тестувань на антиген. "За тиждень провели 144,248 тис. ПЛР-тестувань. Також зростає кількість тестувань швидкими тестами на антиген - провели 52,222 тис. досліджень, що на 20 тис. більше ніж попереднього тижня. Україна забезпечена тест-системами", - сказав він.

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Топ коментарі
+8
Тут вашої заслуги нема. Українці без нормальної медицини і вакцинації виробили колективний імунітет, як це було в середні віки. Частина населення вимерла, частина підірвала здоров"я, частина вижила за рахунок імунітету.
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09.02.2021 10:00
+3
И это без вакцины...а вы представляете что будет после того как осел со степашкой за вакцину договорятся...?? Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
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09.02.2021 10:02
+2
в ноябре 2020 зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года - на 35%, до 63,44 тыс. человек. Это примерно на 20 тысяч человек больше чем в 2019 году. По декабрю цифры пока не публикуют, но судя по динамике не сильно будут отличаться. Уже 9 февраля, а статистика не может про суммировать. В Рашке уже январь посчитали
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09.02.2021 10:19
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Тут вашої заслуги нема. Українці без нормальної медицини і вакцинації виробили колективний імунітет, як це було в середні віки. Частина населення вимерла, частина підірвала здоров"я, частина вижила за рахунок імунітету.
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09.02.2021 10:00 Відповісти
Ахах, а чия заслуга? Влади, лікарів, людей. Усіх. Якщо би не було карантинних обмежень і їх дотримання з боку людей, то ситуація у нас би була як Португалії, де уже заповнені всі ліжка.
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09.02.2021 10:04 Відповісти
Якщо б не було карантинних обмежень, було б так, як в Білорусі. Тобто, нічим не гірше ніж у нас
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09.02.2021 10:10 Відповісти
А в Португалии типа никаких ограничений не было и все без масок ходили?
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09.02.2021 10:10 Відповісти
А может это проще связать с тем, что в Украине средняя продолжительность жизни 72 года, а в Португалии 82? Нет стариков, а значит и умирать некому. А тех, стариков, что выжили в наших условиях, ломом не добъешь. Но проще, конечно, эту заслугу приписать себе. Только заслуга ли это?
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09.02.2021 10:52 Відповісти
То, что Зеленский и К украдут процентов 10-12 вакцины - это не самое страшное.
Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима.
Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей.
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09.02.2021 20:08 Відповісти
По большему счету так должно в природе и быть. Естественный отбор как он есть. Это было всегда: бубонная чума в средневековье, испанка в 20м веке, ковид - сейчас. Это природный механизм для выживания популяции. Сильнейший, крепшый и здоровший даст лучшее потомство и вид в итоге не исчезнет от более серйозной болячки. Увы...
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09.02.2021 10:06 Відповісти
То ти категорично проти вакцинації?
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09.02.2021 10:11 Відповісти
Нет. вакцЫнируйтесь, кто ж вам не дает. Во первых старики не размножаются по этому их нужно вакцЫнировать первыми ибо популяции вреда они не принесут, хотя чего это я? Если будут голосовать за ОПЗЖ, то лучше б они размножались Захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує скорочуватися: ми бачимо стабілізацію ситуації, - Степанов - Цензор.НЕТ 3312
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09.02.2021 10:15 Відповісти
З COVID-19 часто було навпаки. В кого імунітет занадто сильний, той і вмирав, тому що імунна система "скаженіла" й знищувала організм. Тому багато не пережило болячку здорових і сильних.
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09.02.2021 10:26 Відповісти
начнем с того что здоровых и сильных на пальцах руки можно перещитать - есть недообследованные
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09.02.2021 10:31 Відповісти
Это не природный отбор, а финансовый. Бедные умрут, богатые выживут.
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09.02.2021 13:00 Відповісти
а частыну Порох спас
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09.02.2021 11:12 Відповісти
Та який там імунітет ? Кому Ви вірите ?! Якщо більшість до 60 років не доживає . В розвинутих країнах вища смертність з їхніми медициною та дисциплінованістю більшості людей від СОVID ? Там більшість живе довше 80 років - от у них імунітет . А ці навіть те , що було розікрали , а тепер списують на інші хвороби . В Броварах майже всі медпрацівники в лікарні перехворіли , а діагноз інший . Я думаю і по всій Україні теж саме .
?
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09.02.2021 12:13 Відповісти
У него что в обязанностях нести каждый день эту Х.....ю???? Полный дятел..... Пусть статистику прочтет сколько людей верят в его тести и обследования больных covid!!
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09.02.2021 10:00 Відповісти
50 процентов уже имеют антитела. Пусть про смертность в ноябре и декабре расскажет
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09.02.2021 10:02 Відповісти
А що зі смертністю? Які цифри?
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09.02.2021 10:05 Відповісти
в ноябре 2020 зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года - на 35%, до 63,44 тыс. человек. Это примерно на 20 тысяч человек больше чем в 2019 году. По декабрю цифры пока не публикуют, но судя по динамике не сильно будут отличаться. Уже 9 февраля, а статистика не может про суммировать. В Рашке уже январь посчитали
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09.02.2021 10:19 Відповісти
И это без вакцины...а вы представляете что будет после того как осел со степашкой за вакцину договорятся...?? Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
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09.02.2021 10:02 Відповісти
Нашій недолугій владі, як і організаторам цієї коронаафери, необхідно терміново провести в Україні бодай якусь видимість вакцинації.

Інакше, найближчим часом, для них випливе дуже неприємний момент: виявиться, що людство може вилікуватись від коронавірусу без їхніх занадто сумнівних фуфловакцин, самостійно набувши природного імунітету
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09.02.2021 10:37 Відповісти
Тебе мастер класс нужно давать. Как ничего не делая, распиз..ив, все деньги, цветными графиками победить эпидемию..... или даже корону зае...ал твой пиз...ежь что она от нас уходит?!
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09.02.2021 10:10 Відповісти
А сТЕПАНОВ не бачить загрози у тому, що в Західній Україні стрімко зростають показники захворюваності? Чи не означає це наближення другої чи третьої хвилі?
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09.02.2021 10:10 Відповісти
Насувається 9-й вал.
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09.02.2021 10:14 Відповісти
Ура, ура ура! ЗЕ пабіділ корону. Недарма ж у нього чорний пояс.
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09.02.2021 10:12 Відповісти
не надо обольщаться - вирус мутирует, а новые штаммы оказываются устойчивы к уже созданным вакцинам. Что сейчас и происходит в ЮАР, где АстраЗенека оказалась неэффективной...только выработка всеобщего иммунитета изменит это...а на это уйдут годы, если вообще это удастся...
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09.02.2021 10:22 Відповісти
Да, будет как с обычным гриппом - вакциной укололся, а через месяц заболел уже другим штаммом.
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09.02.2021 10:25 Відповісти
вже всі перехворіли? ну нормально справилися
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09.02.2021 10:23 Відповісти
Дайте по недельный график смертности, и всё будет ясно. Почему в Болгарии есть уже январь, а вы прячете цифры https://www.nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8
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09.02.2021 10:23 Відповісти
специально! для зеленомордых ублюдков! Южная Корея начинает тестирование на COVID-19 для домашних животных...
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09.02.2021 10:32 Відповісти
Реальный случай со мной и моей семьей: симптоматика одинаковая у всей членов семьи - пропажа обоняния, общая слабость, кашель, температура 37.2,затруднительное дыхание. Сдаём тест на ковид: два положительных (у детей) и два отрицательных (у взрослых). На работе коллега с похожими симптомами и негативным анализом, с диагнозом двохсторонняя пневмония вирусного происхождения из-за высокой температуры вызвал скорую, лечиться в инфекционой больнице, в которой два раза здавал тест и два раза положительные. Может так просто анализы в лабораториях делают для положительной динамики?
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09.02.2021 10:40 Відповісти
Там еще и от персонала зависит. Дело в том, что мазок нужно брать глубоко из носоглотки. Они должны в нос эту фигню сантиметров на 5 засовывать. А кто так делает? Поэтому и получаются у некоторых медработников практически всегда отрицательные тесты.
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09.02.2021 11:02 Відповісти
А как по моему , так тебе степаша просто повылазило.
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09.02.2021 11:18 Відповісти
Какое снижение??????!!! Гляньте на динамику. Число заболевших за сегодня на 400 больше , чем в такой же день неделю назад
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09.02.2021 11:22 Відповісти
Не вірю жодному слову.
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09.02.2021 11:32 Відповісти
С такими темпами в марту нам уже и вакцина не нужна будет, да Степашка?)
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09.02.2021 12:58 Відповісти
Какие прекрасные динамические показатели.
В Испании при позитивном тесте на ковид тестируют всех жильцов квартиры или дома.
Хотя в принципе причем тут Испания, они же еще не освоили адаптивный карантин выходного дня по Степунову.
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09.02.2021 13:33 Відповісти
У нас первая волна прошла в сентябре-ноябре, собрав немалый смертельный урожай. Иммунитет после первой волны держится 5-7 мес, так что к апрелю ждем вторую волну. Все идет по дикому сценарию естественного отбора. А вакцин пока что и не видно. Но даже, если они будут, то не те и мало. Так что будет оздоровление нации. Как при Гитлере...
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09.02.2021 14:11 Відповісти
Все просто. Чим менше зроблять тестів, тим менша буде захворюваність.
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13.02.2021 16:53 Відповісти
 
 