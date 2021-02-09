Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя

Через місяць після отримання позитивного тесту на COVID-19 Люсіль Рендон одужала і готується відсвяткувати 117-річчя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, найстарша мешканка Франції та Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя. Загалом із 88 літніх людей, які проживають у цьому ж будинку для літніх людей, 81 особа була заражена COVID-19.

Народжена в 1904 році Люсіль Рендон, відома під іменем сестри Андре, готується відсвяткувати 117 років. За кілька днів до свого дня народження, 11 лютого жінка розповіла, що 16 січня отримала позитивний результат тесту на COVID-19. "Я навіть не підозрювала, що це у мене є", - пояснила вона. Сестра Андре, яка проживає в будинку для літніх людей Святої Катерини Лабуре в Тулоні, була обмежена у своїй кімнаті весь січень, не маючи змоги відвідувати меси.

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Девід Тавелла, який відповідає за комунікацію в будинку літніх людей, сказав їй, що у неї позитивний тест. Найстарша європейка не поставила йому жодного запитання про вплив, який це може мати на її здоров'я, а навпаки - "на її звички". "Вона хотіла знати, наприклад, чи зміниться графік їжі або сну. Вона не виявляла страху перед хворобою. З іншого боку, вона дуже переживала за інших мешканців", - сказав він.