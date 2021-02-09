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Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя

Через місяць після отримання позитивного тесту на COVID-19 Люсіль Рендон одужала і готується відсвяткувати 117-річчя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, найстарша мешканка Франції та Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя. Загалом із 88 літніх людей, які проживають у цьому ж будинку для літніх людей, 81 особа була заражена  COVID-19.

Народжена в 1904 році Люсіль Рендон, відома під іменем сестри Андре, готується відсвяткувати 117 років. За кілька днів до свого дня народження, 11 лютого жінка розповіла, що 16 січня отримала позитивний результат тесту на COVID-19. "Я навіть не підозрювала, що це у мене є", - пояснила вона. Сестра Андре, яка проживає в будинку для літніх людей Святої Катерини Лабуре в Тулоні, була обмежена у своїй кімнаті весь січень, не маючи змоги відвідувати меси.

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Девід Тавелла, який відповідає за комунікацію в будинку літніх людей, сказав їй, що у неї позитивний тест. Найстарша європейка не поставила йому жодного запитання про вплив, який це може мати на її здоров'я, а навпаки - "на її звички". "Вона хотіла знати, наприклад, чи зміниться графік їжі або сну. Вона не виявляла страху перед хворобою. З іншого боку, вона дуже переживала за інших мешканців", - сказав він.

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Топ коментарі
+10
Многая лета!!!
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09.02.2021 10:41
+2
Какая она самая пожилая в Европе? Вон,кацапы уже выложили более десятка "120 летних молдованок " в своих проплаченных,вшивых "рекламах" в интернете.Безмозглые гэбисты бесмысленно,мешками,тратят деньги рассейских терпил! Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 184
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09.02.2021 10:56
+1
Тут ведь как, при рекламе нужно обязательно чтобы присутствовало в тексте как она заболела, как ей много лет, что препарат не оказывает ни какого воздействия на организм.

А бабульке желаю ещё 100 лет здоровья
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09.02.2021 10:54
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Многая лета!!!
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09.02.2021 10:41 Відповісти
Может даже живого Ленина видела Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 8858
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09.02.2021 11:13 Відповісти
у тебя в слове членин опечатка
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09.02.2021 11:43 Відповісти
А наш Зеля живого Путлера видел.
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09.02.2021 12:23 Відповісти
Тут ведь как, при рекламе нужно обязательно чтобы присутствовало в тексте как она заболела, как ей много лет, что препарат не оказывает ни какого воздействия на организм.

А бабульке желаю ещё 100 лет здоровья
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09.02.2021 10:54 Відповісти
Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 1463////
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09.02.2021 10:56 Відповісти
Славная старуха ети его налево ... Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 9304 Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 7897
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09.02.2021 10:56 Відповісти
Какая она самая пожилая в Европе? Вон,кацапы уже выложили более десятка "120 летних молдованок " в своих проплаченных,вшивых "рекламах" в интернете.Безмозглые гэбисты бесмысленно,мешками,тратят деньги рассейских терпил! Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 184
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09.02.2021 10:56 Відповісти
Может коцапская вакцина с того света поднимает? Не удивлюсь.
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09.02.2021 11:45 Відповісти
Наверно, приписала себе у знакомой паспортистки пару десяток годков, чтоб на пенсию раньше выскочить.
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09.02.2021 11:00 Відповісти
 
 