Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння

Президент США Джо Байден подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну серед перших світових лідерів, щоб обговорити Договір про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Білому домі повідомила прессекретар Джен Дженніфер Псакі.

"Ця розмова частково мала місце, тому що наближалося закінчення терміну дії ДСНО, і в ході цієї розмови він (Байден - ред.) ясно висловився про наявні у нього й адміністрації суттєві занепокоєння щодо повідомлень про дії російського уряду", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що президент США ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, але вже переговорив із деякими союзниками та партнерами, зокрема в Азії і Європі.

Як повідомлялося, 26 січня президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши з-поміж інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.

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