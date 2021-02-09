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Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння

Президент США Джо Байден подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну серед перших світових лідерів, щоб обговорити Договір про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу в Білому домі повідомила прессекретар Джен Дженніфер Псакі.

"Ця розмова частково мала місце, тому що наближалося закінчення терміну дії ДСНО, і в ході цієї розмови він (Байден - ред.) ясно висловився про наявні у нього й адміністрації суттєві занепокоєння щодо повідомлень про дії російського уряду", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що президент США ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідеру, але вже переговорив із деякими союзниками та партнерами, зокрема в Азії і Європі.

Як повідомлялося, 26 січня президент США Джо Байден провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадавши з-поміж інших важливих питань, що Америка твердо підтримує суверенітет України.

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Топ коментарі
+3
Ха) Кацапська пропаганда це зовсiм по iншому трактувала )
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09.02.2021 09:59
+2
А я думал он позвонил сказать ему: "Готовся, хуйло" Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 2011
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09.02.2021 10:00
+2
Ну с твоим гнусавым хуйлом не сравнить
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09.02.2021 10:04
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Ха) Кацапська пропаганда це зовсiм по iншому трактувала )
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09.02.2021 09:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
Це точно. Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 295

Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 5695
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09.02.2021 10:04 Відповісти
Ну с твоим гнусавым ****** не сравнить
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09.02.2021 10:04 Відповісти
Думаешь, ********* трактовал правильнее, чем Амеры?) 😂
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09.02.2021 10:05 Відповісти
Вона апелює фактами цифрами а кремлядські пропагандони фейками і фантазіями
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09.02.2021 10:05 Відповісти
Заблукав, пацак?
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09.02.2021 10:14 Відповісти
А что древние укры вырили чёрное море до сих пор у вас все говорят.
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09.02.2021 12:50 Відповісти
А нашо тобі їх трактування? Вони ж завжди брешуть.
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09.02.2021 10:13 Відповісти
Те ж курва надувають щоки і мукають що Байден подзвонив першим бо ***** ж крутий світовий лідер і паРаша крута країна намба уан)
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09.02.2021 10:16 Відповісти
Ну робота в них така- а от чого ти на це реагуєш та ретранслюєш тут?
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09.02.2021 10:22 Відповісти
Вщо вам це не сподобається, кацап.
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09.02.2021 10:40 Відповісти
Мы думаем, вернее уверены, шо твоё пукин ***** и педофил
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09.02.2021 10:53 Відповісти
Якщо чесно то мені як то пох, виведуть амер. підрозділи з країни чи ні, єдино що при виведенні втратять роботу місцеві цивільні, але це не трабли , з роботою тут особливих проблем немає
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09.02.2021 11:15 Відповісти
А що в твоєму Мухосранську так турбуються про виведення або не виведення американського контингенту з німецьких колоній? =)
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09.02.2021 11:20 Відповісти
А я думал он позвонил сказать ему: "Готовся, *****" Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 2011
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09.02.2021 10:00 Відповісти
"готовся" Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину в числе первых мировых лидеров: Истекал срок действия Договора о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 9869
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09.02.2021 10:02 Відповісти
Не могла она это сказать! Это же дипломатия и тем более она не знает руцкого... "Be ready, fucking *****!" Более реально..
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09.02.2021 10:05 Відповісти
Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 8079
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09.02.2021 10:15 Відповісти
-)
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09.02.2021 10:01 Відповісти
Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 531насчет США не уверен, но с европейцами все понятно....




Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 1789 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·7 ч

Узнав о беспрецедентно жестоком изнасиловании Борреля извращенец Макрон срочно засобирался в Москву.
Он снова предвкушает восхитительный ролевой секс в костюме «Un moujik du russe». Formidable! Magnifique!
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09.02.2021 10:09 Відповісти
Дуже дивно... а що п. Псакі НЕ знає що договір з раSSією не вартий навіть паперу на якому він написаний?!
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09.02.2021 10:11 Відповісти
Можна було і не турбуватися, той договір що є що немає. РФ його не виконувала і не збирається його дотримуватися.
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09.02.2021 12:00 Відповісти
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо, лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
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09.02.2021 10:12 Відповісти
Для чего главнопомойщика мокшанской Помойки нужно называть "мировым лидером" Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 1412
Хомячка Ына, подобного *****, таким же не называют.
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09.02.2021 10:24 Відповісти
И шо, ***** відмовився від ядерної зброї? Чи сказав що, не проти, якщо США припинить її розвиток?
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09.02.2021 10:53 Відповісти
Решение Байдена по крайней мере странное - именно скрепная была заинтересована в продлении данного договора ну уж точно больше чем США,новую гонку вооружений рашке уж никак не потянуть...Сливать такой геополитический козырь так просто - то ли США ведут свою игру,то ли сами не понимают что делают.
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09.02.2021 11:54 Відповісти
А ви ж, корисні ідійоти глобалістів, казали, що корупціонер чжоу бай-ден дасть пуйлу у вухо, аж загуде. А Трамп тіпа маріонетка пуйла. Чому ж ви не пишете зара про те, що Трамп НЕ ЗБИРАВСЯ продовжувати цей договір, стверджуючи, що він не вигідний Сполученим Штатам? Так хто маріонетка, убогі? Га?
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09.02.2021 13:02 Відповісти
...а те, що сам чжоу-бай-ден мало що розуміє, так це правда. Невдовзі його відправлять до хоспісу, а керуватиме замість нього колишня елітна проститутка гаріс.
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09.02.2021 13:04 Відповісти
а путинолизьі трубят проценность пу? как всегда говоря полуправду.
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09.02.2021 12:34 Відповісти
Путин, из ненависти, был в первой десятке, кто поздравил Байдена с победой. Псакі пояснила, чому Байден подзвонив Путіну серед перших світових лідерів: Минав термін дії Договору про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 9492
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09.02.2021 13:01 Відповісти
Неправильно дед начинает. С *уйлом надо было разговаривать с удара лопатой по хлебалу. А он полез договоры с ним подписывать.
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09.02.2021 16:12 Відповісти
 
 