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лікарня (693) Денісова (492) скорочення (45) лікарі (848) медреформа (105)

У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова

Зменшення мережі медичних закладів спричинила і скорочення кількості лікарів. Лише минулого року було заявлено про звільнення 70 тис. лікарів. Це втричі більше, ніж у 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

За словами Денісової, в конституційному поданні вона не вимагає скасувати медичну реформу, а вказує на звуження прав громадян, гарантованих Конституцією, які через зменшення медичних закладів не можуть отримати допомогу лікарів.

"Із 2010 по 2019 рік майже на 40% скоротили кількість медзакладів. Було 2763, а стало 1640. Лікарів було 224 тис., залишилося 184, тобто менше на 20%", - зазначила омбудсмен.

Денісова наголосила, що все це призводить до того, що ті принципи, які були закладені в основу медреформи, не працюють.

"Із них можна виокремити два основні: гроші ходять за людиною і людина може обирати вільно лікаря. Де вона його зможе обрати, якщо закладу не існує і якщо кількість лікарів скорочено? Зі звернень громадян ми дізналися, що навантаження на сімейних лікарів перевищує передбачені норми. Наприклад, в с.Лімани на Миколаївщині на одного лікаря припадає 3695 декларацій. А має бути не більше 2 тисяч. В Одеській області – 3534 за норми 1800. У Дніпропетровській області – 3238 декларацій за норми 1800", - розповіла уповноважена з прав людини.

"Тому ми оскаржили саме звуження програми медичних гарантій і ще й через те, що в законі про медичну реформу в частині державних фінансових гарантій медичного обслуговування чітко написано, що виділяється 5% ВВП. Ми проаналізували дані щодо цього і побачили таку картину. В 2018 році, коли не було програми таких державних фінансових гарантій, тому що цю норму введено з 2020-го, було 3,5% ВВП на медицину, в 2019 – 3,1%. А торік саме на програму державних фінансових гарантій на медичне обслуговування виділено 1,94%", - додала Денісова.

Повний текст інтерв'ю з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою читайте тут.

Також читайте: За період пандемії у в’язницях зробили лише 434 тести на COVID-19, а коли хтось помирав, то не з'ясовували, чи був у людини коронавірус, - Денісова

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Топ коментарі
+6
Реформа від пані Супрун,яки ця пані була б зараз,то лишились би тільки морги.
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09.02.2021 10:12
+3
Тю! А хто ж проводив та продовжив потужну рехворму з "оптимізацією"? Не і ви часом, нє? В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова - Цензор.НЕТ 1820
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09.02.2021 10:13
+3
Я просто хочу увидеть 1100 пустых зданий. Дура.
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09.02.2021 10:38
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Реформа від пані Супрун,яки ця пані була б зараз,то лишились би тільки морги.
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09.02.2021 10:12 Відповісти
Та й ці добре постаралися, коли закривали тубдиспансери та психлікарні.
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09.02.2021 10:14 Відповісти
Це ще за супрун почалось. Другий ітап патужної ріформи.
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09.02.2021 10:45 Відповісти
При Супрун другий етап реформи і не починався--це по-перше. І по- друге-------лікарні на балансі місцевої влади.Вони їх і закривають.В цьому році закривають лікарню у нас в смт----22000 мешканців. Немає грошей.
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09.02.2021 11:08 Відповісти
А чого-ж "місцева" влада, не закриває і не скорочує "Феофанію"? Чому там бабла вистачає? У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова - Цензор.НЕТ 87
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09.02.2021 11:17 Відповісти
А вам більше нічого і не потрібно, найвеличніший зі своєю зграєю гроші розікрав, боротьбу з ковід19 і закупівлю вакцини провалив. Залишилося вас з червоними платочками струнко навчити ходити.
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09.02.2021 10:37 Відповісти
У період 2010-2019 рр ...

довбні,у тому числі у часи Порошенко і "Доктора Смерть" СУпрун... ((
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09.02.2021 11:10 Відповісти
Вау, 00-зеботи знову казки розповідають, вибірково прочитавши навіть заголовок.
Скорочення лікарень почалося ще за часів Овоча з подачі Богатирьової... У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова - Цензор.НЕТ 912
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09.02.2021 10:43 Відповісти
А чого-ж "потужний реформатор" не провів 145 "реформу" і не зупинив цей процес? У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова - Цензор.НЕТ 7478
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09.02.2021 11:18 Відповісти
ні.. ще б були сімейні лікарі в крутих ,з "євроремонтами" прийомних..
котрі б відправляли..в аптеку... в "дистанційну хірургію"...в морг У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова - Цензор.НЕТ 1053
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09.02.2021 11:13 Відповісти
В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова

В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова - Цензор.НЕТ 8034 А говорят, что медицинская реформа не сработала.
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09.02.2021 10:13 Відповісти
Тю! А хто ж проводив та продовжив потужну рехворму з "оптимізацією"? Не і ви часом, нє? В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова - Цензор.НЕТ 1820
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09.02.2021 10:13 Відповісти
Кляте замкнуте коло.
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09.02.2021 10:24 Відповісти
"Вінавати папірєднікі!"(с)
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09.02.2021 10:27 Відповісти
Ви всє фрете і наступнуки також У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова - Цензор.НЕТ 3842.
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09.02.2021 10:28 Відповісти
Денисова -креатура ЮВТ.Часть врачей перетекла в частные клиники,часть испугалась ковида.Мои знакомые с деньгами наблюдаются в частных.Иногда даже дешевле и без нервов выходит.
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09.02.2021 10:37 Відповісти
Вряд ли статистика делает разницу между частнім и гос медучреждением.
Так что озвученные цифры скорее всего от этого не изменятся.
А врачи достаточно масово свалили в Европу.
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09.02.2021 10:41 Відповісти
Я просто хочу увидеть 1100 пустых зданий. Дура.
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09.02.2021 10:38 Відповісти
Ты из секты святого Петра?
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09.02.2021 10:40 Відповісти
Я из общества дружащих с головой.
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09.02.2021 10:53 Відповісти
Попроси список у МОЗа, а не то я могу пару-тройку адресов подкинуть...
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09.02.2021 11:21 Відповісти
Чекаю, але такі, щоб можна було перевірити.
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09.02.2021 15:07 Відповісти
До речі, клініку кардіології та корпус охмадиту врахували?
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09.02.2021 15:08 Відповісти
А у середині 90-х будівлі дитячих садочків, де було що завгодно(банки, офіси,склади) крім дітей, бачили?
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09.02.2021 12:43 Відповісти
Це бачив, а тепер бачу людину, яка відповідає запитанням на запитання.
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09.02.2021 15:05 Відповісти
Будівлі порожніми не стоятимуть. Хіба десь у зажоп'ї.
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09.02.2021 15:42 Відповісти
Кількість лікарень (особливо напівбарачого типу) та лікарів (які поки на кишеню не покладеш навіть пальцем не шолохнуть) ніяк не гарантує вам якості (або, взагалі, можливості) лікування та вилікування.
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09.02.2021 10:42 Відповісти
Та да, чого варті лише жд лікарні для своїх, чи ті де працювали одина-дві людини.
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09.02.2021 10:48 Відповісти
Может и налоги надо сокращать, раз затраты сокращаются?
Все равно все разворовывается и раненым необходимо скидываться народу простому, а МО делает морду кирпичем и типа их эта проблема не касается!
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09.02.2021 10:48 Відповісти
Здається обкурилися------з 2010 по 2014 рік при владі були ті гниди,що тепер поливають лайном Супрун------бойко,рабінович,мураєв.
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09.02.2021 11:06 Відповісти
молілась лі ти на ночь Дездемонана Супрун ,Елмира ? )))
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09.02.2021 11:11 Відповісти
Ну вообще-то в Конституции Украины написан ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ на сокращение больниц -статья 49
"В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена"
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09.02.2021 12:29 Відповісти
Программа хаббада по знищенню україньців у дії, хтось іще не розуміє що робиться?
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09.02.2021 12:31 Відповісти
Как сократились?
Никто не сокращал, только реформирование!
У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова - Цензор.НЕТ 9057
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09.02.2021 12:58 Відповісти
 
 