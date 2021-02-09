У період 2010-2019 рр. кількість лікарень скоротилася майже на 40%, а лікарів - на 20%, - Денісова

Зменшення мережі медичних закладів спричинила і скорочення кількості лікарів. Лише минулого року було заявлено про звільнення 70 тис. лікарів. Це втричі більше, ніж у 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

За словами Денісової, в конституційному поданні вона не вимагає скасувати медичну реформу, а вказує на звуження прав громадян, гарантованих Конституцією, які через зменшення медичних закладів не можуть отримати допомогу лікарів.

"Із 2010 по 2019 рік майже на 40% скоротили кількість медзакладів. Було 2763, а стало 1640. Лікарів було 224 тис., залишилося 184, тобто менше на 20%", - зазначила омбудсмен.

Денісова наголосила, що все це призводить до того, що ті принципи, які були закладені в основу медреформи, не працюють.

"Із них можна виокремити два основні: гроші ходять за людиною і людина може обирати вільно лікаря. Де вона його зможе обрати, якщо закладу не існує і якщо кількість лікарів скорочено? Зі звернень громадян ми дізналися, що навантаження на сімейних лікарів перевищує передбачені норми. Наприклад, в с.Лімани на Миколаївщині на одного лікаря припадає 3695 декларацій. А має бути не більше 2 тисяч. В Одеській області – 3534 за норми 1800. У Дніпропетровській області – 3238 декларацій за норми 1800", - розповіла уповноважена з прав людини.

"Тому ми оскаржили саме звуження програми медичних гарантій і ще й через те, що в законі про медичну реформу в частині державних фінансових гарантій медичного обслуговування чітко написано, що виділяється 5% ВВП. Ми проаналізували дані щодо цього і побачили таку картину. В 2018 році, коли не було програми таких державних фінансових гарантій, тому що цю норму введено з 2020-го, було 3,5% ВВП на медицину, в 2019 – 3,1%. А торік саме на програму державних фінансових гарантій на медичне обслуговування виділено 1,94%", - додала Денісова.

Повний текст інтерв'ю з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою читайте тут.

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