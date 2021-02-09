У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай

Проте начальник так і не випив чай зі слиною, тому не заразився.

У Туреччині співробітник автосалону купив слину у хворого на коронавірус і підливав її начальнику в чай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами власника салону Ібрагіма Унверді, про це йому розповіли інші працівники. Зловмисник, який працював в салоні більше трьох років, нібито купив у зараженої бульбашку слини за $70 (1930 грн).

Однак Унверді так і не випив чай ​​зі слиною, тому не заразився. Власник автосалону сказав: "Я вперше чую про таку химерну техніку вбивства".

Після цього співробітник, у якого "провалився" цей план, почав погрожувати босові, що застрелить його. Зазначається, що він став надсилати повідомлення, в одному з яких говорилося: "Я не зміг вбити тебе вірусом. Наступного разу я вистрелю тобі в голову".

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Зрештою власник салону звернувся в поліцію, а працівника затримали. Чоловікові висунули звинувачення в замаху на вбивство начальника.