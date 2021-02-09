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У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай

Проте начальник так і не випив чай зі слиною, тому не заразився.

У Туреччині співробітник автосалону купив слину у хворого на коронавірус і підливав її начальнику в чай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами власника салону Ібрагіма Унверді, про це йому розповіли інші працівники. Зловмисник, який працював в салоні більше трьох років, нібито купив у зараженої бульбашку слини за $70 (1930 грн).

Однак Унверді так і не випив чай ​​зі слиною, тому не заразився. Власник автосалону сказав: "Я вперше чую про таку химерну техніку вбивства".

Після цього співробітник, у якого "провалився" цей план, почав погрожувати босові, що застрелить його. Зазначається, що він став надсилати повідомлення, в одному з яких говорилося: "Я не зміг вбити тебе вірусом. Наступного разу я вистрелю тобі в голову".

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Зрештою власник салону звернувся в поліцію, а працівника затримали. Чоловікові висунули звинувачення в замаху на вбивство начальника.

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Топ коментарі
+9
не харошая. чай гарячий, а ковид погибает при высокой температуре. а холодный чай пить не айс В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай - Цензор.НЕТ 3405
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09.02.2021 10:20
+9
больные ковидом начнут продавать свои слюни и экскрименты и станут богатыми
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09.02.2021 10:27
+6
Так большинство мужчин на ее рот и не покушалось... Фантазерка. У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 4130
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09.02.2021 10:32
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Хароша ідея В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай - Цензор.НЕТ 4343
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09.02.2021 10:16 Відповісти
не харошая. чай гарячий, а ковид погибает при высокой температуре. а холодный чай пить не айс В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай - Цензор.НЕТ 3405
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09.02.2021 10:20 Відповісти
А самое интересное, что в слюне вообще может вируса не оказаться.
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09.02.2021 10:25 Відповісти
главное верить 🙏🙏🙏 )
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09.02.2021 10:26 Відповісти
больные ковидом начнут продавать свои слюни и экскрименты и станут богатыми
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09.02.2021 10:27 Відповісти
на базаре ,на килограм, я ржу абсыкаюсь
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09.02.2021 10:37 Відповісти
я уссусь!)))
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09.02.2021 11:24 Відповісти
в этом нет смысла, этот вирус в желудке не выживет и там нет нужных для него клеток .. он должен только в лёгкие попасть .. его вдыхать нужно ...
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09.02.2021 10:24 Відповісти
а чего в рекламе по телику леся никитюк говорила шо нада помыть руки как погладил кота и шо низя трогать глаза нос и рот ? У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 9397
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09.02.2021 10:27 Відповісти
Так большинство мужчин на ее рот и не покушалось... Фантазерка. У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 4130
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09.02.2021 10:32 Відповісти
и между ног низзя...
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09.02.2021 10:37 Відповісти
Мог за 70 баксов в засос начальника поцеловать и фсе.
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09.02.2021 10:31 Відповісти
Вот жизнь пошла... Раньше в чайничек для заварки, только писяли.
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09.02.2021 11:00 Відповісти
Ідея стара. Цигани в Ів. Франківську, вимагаючи гроші, погрожували плюнути в лице. Мер мав клопіт з ними.
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09.02.2021 11:03 Відповісти
бред, чай гарячий, он может убить вирус.
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09.02.2021 12:36 Відповісти
С таким можно идти в разведку!!!
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09.02.2021 10:17 Відповісти
С условием что не пить и не есть.
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09.02.2021 10:18 Відповісти
Больна людина.
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09.02.2021 10:17 Відповісти
Ну тупой жеж! Стопудов вирус в горячем чае повыдохнет.
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09.02.2021 10:20 Відповісти
проще было себе на руку набрызкать слюной через пшикалку и поздароваться с боссом. желательно на курилке, когда он будет этой рукой такаку до рота браты У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 8165
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09.02.2021 10:23 Відповісти
Да тоже так себе вариант. На самом деле вирус на коже тоже довольно быстро утратит способность заражать. Без прямого контакта с зараженным вероятность заразиться очень мала.
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09.02.2021 10:32 Відповісти
Не факт. Наприклад є думка що вірус герпеса може вижити в автоклаві.
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09.02.2021 12:00 Відповісти
"новичок" по турецки В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай - Цензор.НЕТ 432
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09.02.2021 10:21 Відповісти
и за сколько купил?))) думаю что это какой то прикол..
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09.02.2021 10:22 Відповісти
Злоумышленник, который работал в салоне более трех лет, якобы купил у зараженного пузырек слюны за $70 (1930 грн).
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09.02.2021 10:25 Відповісти
думаю что это брехня)))
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09.02.2021 10:26 Відповісти
в новости цена есть - $70.
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09.02.2021 10:27 Відповісти
ну значит переплатил потомок янычаров)))
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09.02.2021 10:29 Відповісти
Суровые янычары.)
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09.02.2021 10:23 Відповісти
Блин... а наши ковидные больные сидели дома на самоизоляции без копейки.... Может, экспорт замутим?
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09.02.2021 10:24 Відповісти
Имя этого подливальщика не иван случайно?
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09.02.2021 10:25 Відповісти
Что на шпили приезжали посмотреть?
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09.02.2021 10:32 Відповісти
Ковид-тероризм. Начало. У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 7201
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09.02.2021 10:26 Відповісти
Гениальная идея убийство с вероятностью 0,03
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09.02.2021 10:26 Відповісти
21 век на дворе а люди не меняются и не поменяются никогда . У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 9227
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09.02.2021 10:28 Відповісти
Яку тільки дурню не обговорюють на політичних форумах.
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09.02.2021 10:30 Відповісти
Треба як на расєє- солі талія у кулер для води)))
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09.02.2021 10:31 Відповісти
Мабуть начальник самодур, і чіплявся до працівника, той не витримав і почав йому погрожувати... В Україні теж повно бидла, яке по знайомству сіло в крісла директорів, сидить там нічого не робить, лише нігті да губи фарбує, і зарплату гарну отримує... Ну і до підлеглих чіпляється, бо відчуває що його чи її підлеглі не поважають...
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09.02.2021 10:34 Відповісти
Он бы еще в водку добавил... Бен Ладен доморощеный.
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09.02.2021 10:37 Відповісти
Напомнило анекдот
Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему:
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот Бин Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва??
- Хуже.. Триппер...
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09.02.2021 10:51 Відповісти
Колись будував Life, не дарма казали турки-придурки! У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 9084
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09.02.2021 10:39 Відповісти
Можу плюнути за 50 баксів, дія пропозиції обмежена.
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09.02.2021 10:43 Відповісти
Не демпінгуй!..
У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 4
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09.02.2021 11:13 Відповісти
Ну... Турок є турок... У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 3477
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09.02.2021 11:22 Відповісти
слина замість полонію?...зовсім абмільчало фсб
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09.02.2021 11:23 Відповісти
Фейк абсолютний...Начальник міг мати імунітет,начальник міг вже вакцинуватись,начальник міг вже перехворіти,начальник міг мати звичку сам собі робити чай...Зрештою,і ці причини не мають значення,коли підлеглий несповна розуму...
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09.02.2021 11:56 Відповісти
А шо так дорого?
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09.02.2021 12:01 Відповісти
все знают что в чай только поллоний ложат, на него танин не действует
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09.02.2021 12:18 Відповісти
Бактериологическое оружие в каждом доме!
У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 2533
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09.02.2021 12:59 Відповісти
Шо за диб-л?!!!!
Почитал бы статьи как вирус передается! Уж точно не через пищ систему!!!
Это не мышьяк с цианидом!
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09.02.2021 13:55 Відповісти
це, напевно,майбутній турецький путін: ця Моль також починала з травлі людей: Собчак, Літвіненко, березівський...
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09.02.2021 14:16 Відповісти
Ну, дякую тому, хто придумав цю дурницю ))) Хоч посміялися серед своїх турбот.
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09.02.2021 16:19 Відповісти
наверняка это был эмигрант из россии
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09.02.2021 23:05 Відповісти
 
 