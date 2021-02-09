УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини Події
18161 53
контррозвідка (359) Правоохоронні органи (2312) СБУ (5559) ФСБ (713)

Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали агента ФСБ РФ, який збирав секретні відомості, що становлять державну таємницю в оборонній сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного з стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучасноі військової техніки для ЗС України.

Контррозвідники Служби задокументували, що для отримання доступу до технічноі документації новітніх розробок, а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: У січні 15 ватажкам і терористам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них - оголошені в розшук, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Зазначається, що співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби "на гарячому" під час контрольованої передачі "секретних даних".

Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 01

Наразі викритому агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 02

Як пізніше повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, завербований громадянин протягом січня-лютого 2021 р., домовився про передачу секретних матеріалів з одним з керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки і оборони України. За грошову винагороду в розмірі 10 тис доларів США він запропонував керівнику інституту надати секретну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.

"При отриманні імітованих секретних матеріалів і передачі авансу за них - 500 доларів США, яка відбулася 7 лютого 2021 р. на залізничному вокзалі м. Харкова, слідчими Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ затримано підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 03
Фото: сайт СБУ

Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 04
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 05
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 06
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ 07
Фото: Офіс Генпрокурора

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+24
По законам военного времени, к стенке
показати весь коментар
09.02.2021 10:51
+23
* * *
Фраза "Русские своих не бросают" означает, что когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
показати весь коментар
09.02.2021 10:54
+23
9 лютого 1918 р. о третій годині ночі у м. Брест укладено перший мирний договір за усю Першу світову війну; підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина та її союзники - Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія визнали Україну самостійною державою та зобов'язалися надавати їй збройну та дипломатичну підтримку у боротьбі з більшовицькою Москвою. Упродовж 1918-1921 рр. сорок одна країна світу визнала Україну. .

.
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
09.02.2021 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По законам военного времени, к стенке
показати весь коментар
09.02.2021 10:51 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 6333
показати весь коментар
09.02.2021 11:04 Відповісти
на бомжару смахивает,агент однако,маскируется,падаль ............
показати весь коментар
09.02.2021 11:48 Відповісти
ничего удивительного - весь "русский мир" смахивает на бомжару
показати весь коментар
09.02.2021 12:56 Відповісти
А ти хотів щоб він такий весь при погонах був, та ще й посвідчення з кишені виглядало? 🤣🤣
показати весь коментар
10.02.2021 03:46 Відповісти
Чтоб судить по законам военного времени,нужны законы военного времени да и,собственно,само военное время.А просто трындеть с трибун и на камеры "у нас война",но ничего не делать,чтоб признать войну войной-это преступление,за которое тоже нужно к стенке(по законам военного времени)
показати весь коментар
09.02.2021 13:41 Відповісти
Только вот имя, которе вы забыли упомянуть, здесь не принято называть в ругательном наклонении. Выругают, забанят, потрут...))
показати весь коментар
09.02.2021 22:19 Відповісти
.... желательно немножко повесить
показати весь коментар
09.02.2021 18:46 Відповісти
Однозначно
показати весь коментар
09.02.2021 19:48 Відповісти
* * *
Фраза "Русские своих не бросают" означает, что когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
показати весь коментар
09.02.2021 10:54 Відповісти
Тут чуть не так)Анекдот красножопой эпохи:
Поспорили Президент США и Генсек СССР,сможет ли Президент США добиться того,чтоб на отдельно взятом предприятии в СССР рабочие объявили забастовку.Ну и дали Президенту это предприятие на неделю...Собирает он рабочих и говорит:"С завтрашнего дня урезаем зарплату вполовину!".На следующий день...-работают...Хмм...Говорит:"С завтрашнего дня работаем бесплатно!"...Работают...***..."С завтрашнего дня платите по 50 рублей в день,чтоб вам разрешили бесплатно работать!"...Приносят деньги и работают...Та,ЕТМать!!!!"С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ БУДЕМ ВЕШАТЬ ВАС ЧЕРЕЗ ОДНОГО,СУКИ!!!!!!"...Встает такой роботяга:"А веревки свои брать или профсоюз выдаст?"Ото типа такого)
показати весь коментар
09.02.2021 11:11 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 6578
показати весь коментар
09.02.2021 11:26 Відповісти
Попался падло ,ПЯТНАХОЙ по РОГАМ ! Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 497
показати весь коментар
09.02.2021 10:59 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 3308 Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 1824
показати весь коментар
09.02.2021 17:35 Відповісти
Вот этим и заниматься надо,а не бизнес под себя подминать
показати весь коментар
09.02.2021 11:02 Відповісти
9 лютого 1918 р. о третій годині ночі у м. Брест укладено перший мирний договір за усю Першу світову війну; підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина та її союзники - Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія визнали Україну самостійною державою та зобов'язалися надавати їй збройну та дипломатичну підтримку у боротьбі з більшовицькою Москвою. Упродовж 1918-1921 рр. сорок одна країна світу визнала Україну. .

.
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
09.02.2021 11:06 Відповісти
У всех троих одинаковые кроссовки.
показати весь коментар
09.02.2021 11:16 Відповісти
не заганяй...глаза протри))
показати весь коментар
09.02.2021 11:23 Відповісти
от не цепляйся к мелочам, какие были не складе, такие и выдали, может эти фотки вообще не относятся к тем делам и найдены в интернете
показати весь коментар
09.02.2021 12:48 Відповісти
...и ****** похожие...
показати весь коментар
09.02.2021 18:48 Відповісти
Почему? Есть. Недавно бомбу на Цензоре выкладывали.Со всеми параметрами.
показати весь коментар
09.02.2021 11:40 Відповісти
Нужно на время войны с мокшами вводить смертную казнь для предателей и взяточников....
показати весь коментар
09.02.2021 11:22 Відповісти
А на період мирного часу - примусову ізоляцію імбецилів від суспільства! Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 1137
показати весь коментар
09.02.2021 11:27 Відповісти
Как минимум - вдвое увеличить срок по 111 статье без права на пересмотр
показати весь коментар
09.02.2021 18:31 Відповісти
С любым сроком вiслюк обменяет на какого-нить бомжа и будет рассказывать про "мир в глазах".
показати весь коментар
09.02.2021 20:16 Відповісти
Жоден російський агент в нашій країні не постраждав, скоро випустять
показати весь коментар
09.02.2021 11:22 Відповісти
Нагадує спортивне рибальство! Спіймали - відпустили!
показати весь коментар
09.02.2021 14:46 Відповісти
это смешно, мы не используем беспилотники - это запрещено перемирием и вообще у нас аэроразведку разогнали..., а что байрактары купили - так это чисто в декоративных целях - шоб було...
показати весь коментар
09.02.2021 11:23 Відповісти
За яйца подвешать лаптеногого
показати весь коментар
09.02.2021 11:31 Відповісти
но сначала зажать ети яйца в тиски-пусть все расскажет вчистую: кого еще завербовал,кому передавал и т.д.!
показати весь коментар
09.02.2021 17:38 Відповісти
понять.простить и отпустить
показати весь коментар
09.02.2021 11:42 Відповісти
на бомжару смахивает,агент однако,маскируется,падаль ............
показати весь коментар
09.02.2021 11:49 Відповісти
у вас продается славянский шкаф
- не верю ни единому слову этой шайке врунов и имитаторов
показати весь коментар
09.02.2021 11:54 Відповісти
Які секрети? Таран вже все знищив і доложил куда слєдуєт.
показати весь коментар
09.02.2021 11:58 Відповісти
Цензор как-то резко прекратил полоскать грязное белье СБУ. Вместо этого пошли одни подвиги.
показати весь коментар
09.02.2021 12:20 Відповісти
когда ночью приходят люди в штатском и умелыми ударами по почкам разъясняют что к спецслужбам своей страны надо относиться уважительно - почему то сразу меняются статьи на подконтрольном интернет ресурсе
показати весь коментар
09.02.2021 12:53 Відповісти
roman qwerty 3b215af8,лаптеногий, та мы и так в курсе, о специфике работы ФСБ в твоей ********
показати весь коментар
09.02.2021 17:40 Відповісти
Продажні суди України зрозуміють і відпустять як вже не раз було з зрадниками держави України. Останній приклад зрадниця від Шарія.
показати весь коментар
09.02.2021 12:41 Відповісти
а почему не гру ? все таки разведкой занимается гру, фсб это контрразведка
показати весь коментар
09.02.2021 12:51 Відповісти
Какая разница, у парашных сатанинских червей всё и все - это одна смердячая гэбня
показати весь коментар
09.02.2021 13:38 Відповісти
А пальчиком хоч посварять?
показати весь коментар
09.02.2021 15:59 Відповісти
А скільки ще таких гнид у нас,починаючи з самої верхівки. Причому,вони навіть і не криються...
показати весь коментар
09.02.2021 16:14 Відповісти
Пятьсот долларов? Евробляха ржавая насквозь? Шпиономания.
показати весь коментар
09.02.2021 17:31 Відповісти
А як там справи з генералом СБУ ,якого піндоси викрили , що він ФСБешник ??? Янілох з Оком государєвим відмазали, як і татарова ? Поновився на посаді , через печерський суд ???😆
показати весь коментар
09.02.2021 17:51 Відповісти
Ну це мабуть самого тупого ватана затримали який мабуть і не ховався, а скільки цікаво передано інформації кацапам іншими завербованими ...
показати весь коментар
09.02.2021 17:57 Відповісти
Любители! Надо было передавать дезу Раше, как наши в войну с немцами. Пользы было б в сотни раз больше. Ну этого поймали, другой будет.
показати весь коментар
09.02.2021 18:51 Відповісти
"СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ" ...потому что в Киеве уже всех переловила (ха-ха-ха)
показати весь коментар
09.02.2021 19:45 Відповісти
Ловят шестерок... А главных крыс в высоких кабинетах не трогают...
показати весь коментар
09.02.2021 20:48 Відповісти
 
 