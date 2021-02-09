Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали агента ФСБ РФ, який збирав секретні відомості, що становлять державну таємницю в оборонній сфері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного з стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучасноі військової техніки для ЗС України.
Контррозвідники Служби задокументували, що для отримання доступу до технічноі документації новітніх розробок, а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби "на гарячому" під час контрольованої передачі "секретних даних".
Наразі викритому агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Заходи з припинення протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Як пізніше повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, завербований громадянин протягом січня-лютого 2021 р., домовився про передачу секретних матеріалів з одним з керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки і оборони України. За грошову винагороду в розмірі 10 тис доларів США він запропонував керівнику інституту надати секретну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.
"При отриманні імітованих секретних матеріалів і передачі авансу за них - 500 доларів США, яка відбулася 7 лютого 2021 р. на залізничному вокзалі м. Харкова, слідчими Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ затримано підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.
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Фраза "Русские своих не бросают" означает, что когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
Поспорили Президент США и Генсек СССР,сможет ли Президент США добиться того,чтоб на отдельно взятом предприятии в СССР рабочие объявили забастовку.Ну и дали Президенту это предприятие на неделю...Собирает он рабочих и говорит:"С завтрашнего дня урезаем зарплату вполовину!".На следующий день...-работают...Хмм...Говорит:"С завтрашнего дня работаем бесплатно!"...Работают...***..."С завтрашнего дня платите по 50 рублей в день,чтоб вам разрешили бесплатно работать!"...Приносят деньги и работают...Та,ЕТМать!!!!"С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ БУДЕМ ВЕШАТЬ ВАС ЧЕРЕЗ ОДНОГО,СУКИ!!!!!!"...Встает такой роботяга:"А веревки свои брать или профсоюз выдаст?"Ото типа такого)
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- не верю ни единому слову этой шайке врунов и имитаторов