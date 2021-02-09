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Солдат відкрив вогонь по чоловіках, які намагалися прорватися на взводний опорний пункт на Донеччині, один із них загинув, інший - поранений (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Солдат відкрив вогонь по чоловіках, які намагалися прорватися на взводний опорний пункт на Донеччині, один із них загинув, інший - поранений (оновлено)

Двоє чоловіків намагалися прорватися на територію взводного опорного пункту на Донеччині, військовослужбовець застосував зброю, в результаті чого один із чоловіків загинув, а інший - дістав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, вчора, близько полудня на територію взводного опороного пункту в с. Вікторівка заїхав автомобіль з двома чоловіками.

На вимогу військовослужбовця зупинити транспортний засіб водій не відреагував.

Солдат застосував зброю, в результаті цього один із чоловіків зазнав смертельне поранення, а інший - поранення руки.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "замах на вбивство та умисне вбивство".

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Пресцентр штабу ООС на сторінці в мережі Facebook повідомив:

"Вчора, 8 лютого, близько 12 години дня, до блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження".

 В результаті кількох пострілів були поранені двоє цивільних осіб – водій та пасажир. Працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомогу та транспортували їх до лікувального закладу, однак водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

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Топ коментарі
+134
Устав є устав, молодець.
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09.02.2021 10:41
+109
Молодец, отметить и наградить. Действовал строго по Уставу.
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09.02.2021 10:42
+64
Солдат выполнил свой долг. Какое уголовное дело??? Единственное, что должна установить военная прокуратура, это факт нарушение "гостями" запретного периметра и неповиновение с их стороны должностному лицу.
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09.02.2021 10:44
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Зеленые правохоронители будут судить военного за добросовестное несение службы? За то, что действовал по Уставу? Что за абсурд?
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09.02.2021 18:27 Відповісти
Почему не открыты уголовные дела :
1 За незаконное проникновение на военный охраняемый объект?
2 За попытку диверсии?
3 За провокацию военнослужащего на применение оружия согласно уставу?
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09.02.2021 18:37 Відповісти
Красава!
Представить к награде.
Если вдруг посадят - четвертовать всех причастных к обвинению...
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09.02.2021 18:38 Відповісти
Даже если оправдают солдат, то солдатам должны выписать моральный вред от депутатского корпуса, который до этого времени не принял закон о действиях солдат в годы войны и какие гражданские суды должны рассматривать дела с военными в годы войны, как то я брал в годы совдепии через суд документ о гибели моей бабушки то гражданский судья написал определение что всё что происходило в годы войны , должны все решения принимать военные суды
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09.02.2021 20:12 Відповісти
Суд только дал определение ,что смерть наступила именно в ходе военных действий. в августе 1941г в Житомирской обл.
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09.02.2021 20:19 Відповісти
Наградить именными часами.
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09.02.2021 18:49 Відповісти
Здох какой-то мудило, подумаешь, тоже мне. Солдат - молодец! Нужно дело открыть на тех кто открыл на него дело. Это изменники.
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09.02.2021 19:40 Відповісти
Солдат выполнил долг и если сейчас его начнут тягать по судам а потом,не дай бог, еще и засудят , то грош цена этому государству.
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09.02.2021 19:50 Відповісти
Час коли викидали затвори автоматів при нападі цивільних на військових минув в 2014 році.
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09.02.2021 20:19 Відповісти
"продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации." это как?
Источник: https://censor.net/ru/n3246807
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09.02.2021 20:43 Відповісти
Солдат відкрив вогонь по чоловіках, які намагалися прорватися на взводний опорний пункт на Донеччині, один із них загинув, інший - поранений - Цензор.НЕТ 9606 Солдату медаль и 2-х кацапов в рабство!
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09.02.2021 20:47 Відповісти
Правильно зробив !
Молодець.
Нема чого гратися з подібними.
Хай другий свідчення дасть - і за першим прямує.
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09.02.2021 21:16 Відповісти
При прошлом президенте была деморализована полиция. Теперь они могут говорить нарушителя "не надо так делать". Нынешний недо...добивает воинский дух, убивая даже мысли о победе. Антоненко уже освободили? А этот солдат , он жеж человееека убил. Опять же, в мирное время. Подстава работает со времен великого гетьмана.
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09.02.2021 22:29 Відповісти
Молодец. Надо защищать солдата, на дамбасе все мусора и суди сепарские.
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10.02.2021 00:08 Відповісти
Петрович! А царя луку мудищева замочить слабо?
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10.02.2021 01:59 Відповісти
Відкрили кримінальну справу? Проти солдата, що діяв по інструкції? Дуже надіюся, це просто формальність
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10.02.2021 08:19 Відповісти
Якщо по-дорослому ,то вартовий діяв правильно.Тим більше на передку. А якщо той таксист сепар і хотів ломанутись в луганду , як пастор Шлаг в Швейцарію? Та й ще з важливою інфою. Мій товариш на стажуванні в караулі ніс службу вартовим на посту ПММ. В сім годин ранку двох прапорів поклав на землю (це після дощу) , заставив їх повзти до точки зв"язку з караулкою і доповів:"Напад на пост". Я був тоді в черговій зміні був. . Начкар (лейтенант полковий) :" Караул! В ружье!". Ми за 5 хвилин були на місці і картину побачили кумедну. Друган отримав 10 діб відпуску. Виявилось що прапори не знали, що ми курсанти по тривозі заступили в полковий караул, а полкові вартові знали тих прапорів і з порушенням статуту допускали їх на об"єкт.Це було теплого літа 79р.
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10.02.2021 08:31 Відповісти
І ще по темі. Під час служби в Північній групі військ в м.Бялогард( зараз воєводство Поморске) звернув увагу, що на цвинтарі похованих наших воїнів, загиблих в другій світовій війні є могили, десь до десятка ,з датами смерті 1957 рік. Потім знайомі поляки розповіли, що то невідомі перебили караул совєтської військової частини." Невядомі людзі забілі жолнежув радецкіх на вартє на проховнє" . Можу привести ще кілька подібних випадків. Не даремно кажуть ,що стfтути написано кров"ю. Висновок простий : тримаєш в руках збою- виконуй вимоги військових статутів. Інакше наражаєш на небезпеку своє життя і життя бойових побратимів. Згадаймо про розтріл сепарами хлопців 51 бригади під Волновахою в травні 2014р.
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10.02.2021 09:00 Відповісти
Тогда накуя то оружие тот опорный пункт если лезут и не открывать огонь .солдату приемию
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10.02.2021 14:56 Відповісти
вот вам и отличие GPS от Глонасс
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26.02.2021 14:59 Відповісти
году эдак в 1984 майор армии США пытался проникнуть на склад, где стояли новые танки, пригнанные из СССР в ГДР
он подъехал на автомобиле военной миссии США в Потсдаме, перекусил проволоку ограждения и нагло пошёл к складу, чтобы сфотографировать
часовой ( срочник из Поволжья) вначале выстрелил в воздух, но американец нагло шёл на него
тогда прозвучала очередь, и майор отправился к праотцам, его водитель спрятался за колесо
залетали вертолёты, генералы и прочая шелупонь
солдатику дали 10 суток отпуска, не считая дороги домой
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26.02.2021 15:13 Відповісти
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