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Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Указ про створення при президенті України ради з розвитку загальної середньої освіти буде опубліковано у вівторок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава держави Володимир Зеленський.
"Хочу повідомити, що сьогодні буде оприлюднено указ про створення при президентові ради з розвитку загальної середньої освіти. Я знаю, що на цей крок чекали давно, і сьогодні він буде зроблений", - сказав Зеленський на форумі "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями" у вівторок.
Президент заявив про готовність допомагати педагогам країни в реалізації всіх ініціатив і реформ для розвитку освіти в Україні.
Топ коментарі
+7 Гыг с Вами
показати весь коментар09.02.2021 10:49
+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.02.2021 10:46
+6 Чайка Київ
показати весь коментар09.02.2021 10:46
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Будь ласка, зачекайте...
Можна уявити в який бік ви будете "розвивати" освіту.
Знайдіть десять відмінностей у композиції ?
Таллі Філмус, "Зустріч у рабина", 1908 рік, США.
В. Сєров, "Ходакі у Лєніна", 1950 рік, СРСР. Крали все !!!
Юхим Коломієць
Його загальноосвітній рівень якраз і потребує серйозного допрацювання.
А то лепече, як "человек с улицы".
пісюністапіаніста ображаєш?..
Самі делікатні вирази вибрав .
Потихоньку создается страна советов. Т.е. все всем только советуют!
- А не создать ли ещё несколько десяточков тёплых кресел в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп?
А почему бы и нет? Их же ж можно же ж будет как бы продать желающим на прогревание.
А то, шо лет через пяток другой учить может оказаться почти некого, так к тому времени падлючий ЗЕ-фигляр собственную жопу будет греть под пальмами на лазурном берегу где-нибудь за океаном.