Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харкові в 14-поверховому будинку сталася смертельна пожежа. Пожежники врятували 13 осіб, проте одна людина таки загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

"9 лютого о 4:41 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в 14-поверховому житловому будинку за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 165.

На момент прибуття пожежників горіла квартира на 11-му поверсі на площі близько 100 кв.м", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що через сильне задимлення верхніх поверхів рятувальникам довелося виводити на свіже повітря 22 людини. Ще 13 мешканців будинку були врятовані.

"О 7:03 пожежу було локалізовано та о 8:58 остаточно ліквідовано. Під час гасіння пожежі в квартирі пожежними було виявлено тіло загиблого чоловіка 1984 р.н. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються", - сказано в повідомленні.

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