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Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Харкові в 14-поверховому будинку сталася смертельна пожежа. Пожежники врятували 13 осіб, проте одна людина таки загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

"9 лютого о 4:41 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в 14-поверховому житловому будинку за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 165.

На момент прибуття пожежників горіла квартира на 11-му поверсі на площі близько 100 кв.м", - сказано в повідомленні.

Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС 01

Зазначається, що через сильне задимлення верхніх поверхів рятувальникам довелося виводити на свіже повітря 22 людини. Ще 13 мешканців будинку були врятовані.

"О 7:03 пожежу було локалізовано та о 8:58 остаточно ліквідовано. Під час гасіння пожежі в квартирі пожежними було виявлено тіло загиблого чоловіка 1984 р.н. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються", - сказано в повідомленні.

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Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС 02
Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС 03
Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС 04
Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС 05
Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС 06

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горіла сусідня квартира...



KaterinaBocharova

@ESBocharova 1 мин

Ми вижили лише дивом...

Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 592
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09.02.2021 18:09 Відповісти


KaterinaBocharova@ESBocharova 5 ч

Дякую всім за допомогу!!!
Мене відвезли до брата. Батько та інший брат залишись чекати, поки встановлять тимчасові двері.
Квартири майже немає... Наркоман сусід помер. Знаю, так не можна казати, але я рада. Сьогодні він ледве не згубив стільки життів! Звісно, я рада, що ми вижили, але руки досі тримтять. Ми були сковані пожежою. На якійсь момент мені здалося, що все. Це кінець. Відрізані від порятунку.
Стояли на балконі в спальній одежі. Я була босоніж. Брат встиг стягнути ковдру з дивана. 3 години... Цей сморід не покидає мене.
Дочекались коли пожежники увійдуть. А потім все було наче не з нами. Наче це не моя квартира розвалена. Спалена та залита водою. Я досі не можу це все зрозуміти. Дякую, що ми живі...
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09.02.2021 18:11 Відповісти
Співчуваю. Бажаю вам найшвидше подолати всі труднощі.
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13.02.2021 16:13 Відповісти
 
 