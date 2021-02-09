Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль

Кабмін підписав меморандум з місцевою владою, згідно з яким тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою. Це один із 8 кроків нашої команди щодо вирішення тарифного питання", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.

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