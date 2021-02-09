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Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабмін підписав меморандум з місцевою владою, згідно з яким тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою. Це один із 8 кроків нашої команди щодо вирішення тарифного питання", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив граничну ціну на газ для населення.
Топ коментарі
+7 Серый Вовк
показати весь коментар09.02.2021 11:18
+4 Марина Лисицкая
показати весь коментар09.02.2021 11:36
+4 Eugen Mk
показати весь коментар09.02.2021 12:06
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Будь ласка, зачекайте...
Тарифи взагалі-то встановлюють Комунальні підприємства.. Котрі є власністю міста...
тобто тарифи затверджуються сесіями міських чи облрад...
Коли вони встигли їх провести ? .
А... Зрозумів.......Намалювали Меморандум і Шмигаль його підписав
тепер його розіслано по областях.....
ОЧІКУВАНО ТЕПЕР ЙОГО ПОШЛЮТЬ НАХЄР )))
Джерело: https://censor.net/ua/n3246816
Когда планируют отбирать квартиры за неуплату?
Цену на газ, к примеру, сначала повысили в 2 раза. Потом снизили на 20% и выдают это за свою личную победу. Да еще закрепили меморандумом, свалив все последствия на местные власти, сделав их козлами отпущения.
Ну, вот скажите, где например, в Лубнах или в Николаеве добывается газ, чтобы местные власти могли что-то предпринять и как-то маневрировать тарифами?
Шмыгаль и Нафтогаз продают сами или через прокладки по уже завышенным ценам, а от местных властей требуют давать населению газ, тепло и воду по более низким ценам,
чтобы население опять не взбунтовалось.