Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр охорони здоров'я розповів про можливості відкриття комерційного ринку вакцин проти COVID-19 і російську вакцину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон", міністр охорони здоров'я України Максим Степанов згоден зробити щеплення будь-якою з вакцин, яка буде зареєстрована в Україні.
"Я добре знаю систему і точно знаю: якщо вакцина зареєстрована в Україні, - нею можна робити цю процедуру. У системі реєстрації працюють фахівці високого рівня. Упевнений, вони не поставлять на дозвільних документах свій підпис, якщо у них будуть навіть найменші сумніви. Не кажучи вже про те, що мені ставити фінальний підпис", - заявив він у своєму інтерв'ю.
Як відомо, Україна планує прищепити всіх громадян за рахунок держави до 2022 року. Але коли з'явиться можливість самостійно обирати вакцину і купувати її за свій рахунок для тих, хто не захоче чекати так довго?
"Щойно на ринку України з'являться комерційні вакцини. З огляду на кон'юнктуру і те, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається, раніше ніж влітку цього не станеться", - пояснив Степанов.
На запитання, чи погодиться він зробити щеплення російською вакциною, Максим Степанов відповів, що існують небезпідставні підозри в її ефективності.
"Ви читали висновки Бразильської реєстраційної служби Anvisa? Вичерпна відповідь, на мій погляд.
Друге (і це моя принципова позиція) - ми в змозі забезпечити країну іншими ефективними вакцинами з країн, які не нападали на Україну, не забирали у нас території і не розв'язували війну, що призвела до десятків тисяч смертей українців і мільйонів біженців ... Питання зі "Спутником" у політичній площині, як не крути. Так от, крім папірця під назвою "заява" і всієї цієї помпи, з якою ця нібито заявка подавалися 6 січня, станом на кінець січня більше нічого немає - ні реєстраційних документів, ні досьє. Скільки людей вони прищепили у себе в Росії? У них самих проблеми з цією вакциною: ніхто не вірить, що вона ефективна", - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что он не украинец, да?
Это напоминалка для кРадуцкого и Зеоманского !
Выбор среди неизвестных не более, чем иллюзия выбора. Подобно выбору билета на экзамене или карты из колоды.
Никто не может заранее знать, какая вакцина окажется для него наиболее подходящей, то есть эффективной и безопасной, даже если перечитать все документы на все вакцины.
Многие требуют дать им "выбор" не понимая, что это ложная свобода выбора.
Если у нас все так следят за своей подписью, то откуда же у нас столько экономических преступлений и коррупция ?