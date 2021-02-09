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Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов

Міністр охорони здоров'я розповів про можливості відкриття комерційного ринку вакцин проти COVID-19 і російську вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон", міністр охорони здоров'я України Максим Степанов згоден зробити щеплення будь-якою з вакцин, яка буде зареєстрована в Україні.

"Я добре знаю систему і точно знаю: якщо вакцина зареєстрована в Україні, - нею можна робити цю процедуру. У системі реєстрації працюють фахівці високого рівня. Упевнений, вони не поставлять на дозвільних документах свій підпис, якщо у них будуть навіть найменші сумніви. Не кажучи вже про те, що мені ставити фінальний підпис", - заявив він у своєму інтерв'ю.

Як відомо, Україна планує прищепити всіх громадян за рахунок держави до 2022 року. Але коли з'явиться можливість самостійно обирати вакцину і купувати її за свій рахунок для тих, хто не захоче чекати так довго?

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"Щойно на ринку України з'являться комерційні вакцини. З огляду на кон'юнктуру і те, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається, раніше ніж влітку цього не станеться", - пояснив Степанов.

На запитання, чи погодиться він зробити щеплення російською вакциною, Максим Степанов відповів, що існують небезпідставні підозри в її ефективності.

"Ви читали висновки Бразильської реєстраційної служби Anvisa? Вичерпна відповідь, на мій погляд.

Друге (і це моя принципова позиція) - ми в змозі забезпечити країну іншими ефективними вакцинами з країн, які не нападали на Україну, не забирали у нас території і не розв'язували війну, що призвела до десятків тисяч смертей українців і мільйонів біженців ... Питання зі "Спутником" у політичній площині, як не крути. Так от, крім папірця під назвою "заява" і всієї цієї помпи, з якою ця нібито заявка подавалися 6 січня, станом на кінець січня більше нічого немає - ні реєстраційних документів, ні досьє. Скільки людей вони прищепили у себе в Росії? У них самих проблеми з цією вакциною: ніхто не вірить, що вона ефективна", - підсумував міністр.

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Топ коментарі
+3
кацапской точно не захотят. Впрочем, это и не вакцина в человеческом понимании.
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09.02.2021 11:27
+3
100 000 доз "спутника",купите для ОПЖЗ и их адептов-насильно,вакцинуйте. Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 840
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09.02.2021 11:35
+2
Так ты же уже весь ковид победил! Ты свою статистику видел? У тебя выздоровело уже больше, чем вообще болело! Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 7115
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09.02.2021 11:34
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Якщо взагалі зможуть, казкар.
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09.02.2021 11:23 Відповісти
кацапской точно не захотят. Впрочем, это и не вакцина в человеческом понимании.
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09.02.2021 11:27 Відповісти
100 000 доз "спутника",купите для ОПЖЗ и их адептов-насильно,вакцинуйте. Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 840
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09.02.2021 11:35 Відповісти
Эффективней будет адептов отправить ближе к этому шмурдяку в "атєчєства".
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09.02.2021 11:45 Відповісти
Это ж ваши чинуши пихают ваш шмурдяк под видом вакцины. А наши резонно заявляют, что колитесь кацапы сами вашей бояркой.
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09.02.2021 11:43 Відповісти
Опыт показывает, что после первого ажиотажа наступает момент, когда вакцину просто некуда девать. Учитывая, что у любой вакцины есть срок годности, к лету вполне может быть вышеописанная ситуация.
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09.02.2021 11:26 Відповісти
А чего ж выпердок на посту президента выбирает Пфайзер, а не китайское гавно?
Потому что он не украинец, да?
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09.02.2021 11:24 Відповісти
Он еврей. А шо?
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09.02.2021 11:27 Відповісти
маланцю стєпанову видніше...
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09.02.2021 11:25 Відповісти
НУ КАКАЯ МИЛОТА ,ПРОСТО ПРАЗДНИК ДУШИ ... Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 9230
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09.02.2021 11:26 Відповісти
для вас пойдет спутник-вэ (в простонародьи "новичок").
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09.02.2021 11:32 Відповісти
вам можно хоть вчера и любой боярой, а Украина сама лицензирует себе вакцины и лицензии ЕС тут не в тему.
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09.02.2021 11:40 Відповісти
Какое тебе дело до АстраЗенеки, кацапчик? Вас, кацапов, вакцинируют скотомицином Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов - Цензор.НЕТ 3121
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09.02.2021 12:09 Відповісти
Решай свои проблемы, кацапчик. Это вас вакцинируют скотомицином с отрицательной эффективностью Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов - Цензор.НЕТ 8469
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09.02.2021 12:20 Відповісти
Тыц и нет козьей морды😂🌷
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09.02.2021 12:21 Відповісти
Так ты же уже весь ковид победил! Ты свою статистику видел? У тебя выздоровело уже больше, чем вообще болело! Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 7115
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09.02.2021 11:34 Відповісти
Какая очередь? Мы с такими министрами будем ждать дольше Буркина Фасо и прививаться вакцинами производства Северной Кореи в 2096 году. Кто доживет.
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09.02.2021 11:41 Відповісти
Прививанием населения занимается не ВОЗ. У вас, кацапов, традиционно отсутствуют логические цепочки и причинно-следственные связи.
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09.02.2021 11:42 Відповісти
А тебе какое дело до Украинских денег, кацапчик? Поди свои посчитай - может на боярку хватит Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов - Цензор.НЕТ 8047
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09.02.2021 11:48 Відповісти
Тебе какое дело до ушей Украинцев - поди свои помой, кацапчик Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов - Цензор.НЕТ 4887
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09.02.2021 11:58 Відповісти
сам небось падла уже прикололся
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09.02.2021 11:39 Відповісти
Все производители вакцин за исключением рашинской и китайских, связаны прямым запретом на продажу этой продукции частным фирмам и работают только через глобальну систему COVAX, или по прямым государственным контрактам.
Это напоминалка для кРадуцкого и Зеоманского !
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09.02.2021 12:05 Відповісти
добре що людина нічим не переймається і нізащо не відповідає
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09.02.2021 12:05 Відповісти
Обіцянки з тією вакциною нагадують буряк на палочці перед ослом.
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09.02.2021 12:07 Відповісти
Вакцинування буде безкоштовним, а це означає, що можна буде попиляти бюджетні кошти. При платному це неможливо. Закуплять через прокладки різну х...ню за завищеними цінами.
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09.02.2021 12:10 Відповісти
Степанов прямым текстом послал всех нах.й, или вакцинируйтесь китайской.
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09.02.2021 12:18 Відповісти
Не правильно называть набор вакцин выбором.
Выбор среди неизвестных не более, чем иллюзия выбора. Подобно выбору билета на экзамене или карты из колоды.
Никто не может заранее знать, какая вакцина окажется для него наиболее подходящей, то есть эффективной и безопасной, даже если перечитать все документы на все вакцины.
Многие требуют дать им "выбор" не понимая, что это ложная свобода выбора.
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09.02.2021 12:53 Відповісти
"Уверен, они не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения. Не говоря уже о том, что мне ставить финальную подпись"

Если у нас все так следят за своей подписью, то откуда же у нас столько экономических преступлений и коррупция ?
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09.02.2021 13:03 Відповісти
 
 