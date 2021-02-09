Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов

Міністр охорони здоров'я розповів про можливості відкриття комерційного ринку вакцин проти COVID-19 і російську вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон", міністр охорони здоров'я України Максим Степанов згоден зробити щеплення будь-якою з вакцин, яка буде зареєстрована в Україні.

"Я добре знаю систему і точно знаю: якщо вакцина зареєстрована в Україні, - нею можна робити цю процедуру. У системі реєстрації працюють фахівці високого рівня. Упевнений, вони не поставлять на дозвільних документах свій підпис, якщо у них будуть навіть найменші сумніви. Не кажучи вже про те, що мені ставити фінальний підпис", - заявив він у своєму інтерв'ю.

Як відомо, Україна планує прищепити всіх громадян за рахунок держави до 2022 року. Але коли з'явиться можливість самостійно обирати вакцину і купувати її за свій рахунок для тих, хто не захоче чекати так довго?

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"Щойно на ринку України з'являться комерційні вакцини. З огляду на кон'юнктуру і те, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається, раніше ніж влітку цього не станеться", - пояснив Степанов.

На запитання, чи погодиться він зробити щеплення російською вакциною, Максим Степанов відповів, що існують небезпідставні підозри в її ефективності.

"Ви читали висновки Бразильської реєстраційної служби Anvisa? Вичерпна відповідь, на мій погляд.

Друге (і це моя принципова позиція) - ми в змозі забезпечити країну іншими ефективними вакцинами з країн, які не нападали на Україну, не забирали у нас території і не розв'язували війну, що призвела до десятків тисяч смертей українців і мільйонів біженців ... Питання зі "Спутником" у політичній площині, як не крути. Так от, крім папірця під назвою "заява" і всієї цієї помпи, з якою ця нібито заявка подавалися 6 січня, станом на кінець січня більше нічого немає - ні реєстраційних документів, ні досьє. Скільки людей вони прищепили у себе в Росії? У них самих проблеми з цією вакциною: ніхто не вірить, що вона ефективна", - підсумував міністр.

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