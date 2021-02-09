Рада асоціації Україна-ЄС стане першою можливістю обговорити нові ініціативи в межах Східного партнерства, - Точицький

Представник України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький зазначає, що Рада асоціації Україна-ЄС, засідання якої відбудеться в Брюсселі 11 лютого, буде першою можливістю обговорити на високому політичному рівні нові ініціативи України, Грузії та Молдови, які сформували Тріо в межах Східного партнерства.

"Цього тижня амбітна ініціатива Тріо (Україна, Грузія та Молдова) щодо поглибленої співпраці з ЄС буде на порядку денному Ради асоціації та інституцій ЄС", - сказав Точицький у вівторок у коментарі "Інтерфакс-Україна", передает Цензор.НЕТ.

Український дипломат нагадав, що ініціатива Тріо, заснована на прогресі у виконанні трьома асоційованими партнерами угод про асоціацію з ЄС, не є новою ідеєю, але тільки на початку лютого була зафіксована офіційно, коли на ім'я високого представника ЄС Жозепа Борреля і європейського комісара з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівера Варгеї було спрямовано офіційний лист трьох глав зовнішньополітичних відомств зацікавлених країн.

"Фактично, ця ініціатива є імплементацією одного з ключових принципів розвитку відносин з ЄС "більше за більше". Ми не намагаємося отримати виключний статус або відмежуватися від інших країн Східного партнерства, але у кожної держави є свої завдання та свої швидкості у взаєминах з ЄС", - наголосив Точицький.

При цьому він зазначив, що Тріо, хоча і "прагне до більш поглибленої співпраці, що є абсолютно логічним для нинішньої стадії діалогу з Євросоюзом", тримає "двері завжди відкритими для інших держав СП у рамках Тріо, де ми можемо ділитися напрацьованим досвідом і мотивувати інших до активізації взаємовигідних напрямів взаємодії".

"Наші прагнення і подальші кроки вже узгоджені у столицях і будуть обговорені під час візиту українських урядовців для участі у черговому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 11 лютого у Брюсселі", - деталізував посол.

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За словами Точицького, також поточного тижня Європейський парламент планує ухвалити Доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. "Це дуже комплексний документ, який стосується не лише безпосередньо Угоди, але й значно ширшого спектру наших відносин з ЄС. Очікуємо, що в Доповіді також буде окреслено позицію Європарламенту щодо ініціативи Тріо. Звісно, з боку ЄП ми очікуємо на підтримку", - додав український дипломат.