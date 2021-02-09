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газ (1120) ринок землі (201) Державна митна служба (106) Денис Шмигаль (1747)

У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

Уряд у 2021 році планує повноцінно запустити ринок землі, ринок газу і продовжити низку реформ.

Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Що плануємо в 2021 році? Ринки енергоресурсів, ринок газу, повноцінний початок функціонування ринку землі, продовження реформи митниці, державної податкової служби. На митницю є нарікання, і ми однозначно розуміємо, що робити, і рухаємося в цьому напрямку", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль

Він також розповів, що уряд розраховує за допомогою сприяння партнерів почати створення фондового ринку.

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Топ коментарі
+6
Я уже сбился со счета реформ таможни за последние 1.5 года. Нефедов раз 5 объявлял. Зеля раза 3 еще.
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09.02.2021 11:42
+5
Все, писец стране.

В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8780
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09.02.2021 11:38
+5
рынок газа и рынок электричества это все бутафория. пусть поставщики строят свои газопроводы и распред сети и места генерации и добычи. тогда это будет считаться рынком. а то купил продал это спекулянты В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1090
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09.02.2021 11:41
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Пропала квартира.
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09.02.2021 11:37 Відповісти
ждите газ по 1000 гр
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09.02.2021 11:40 Відповісти
Все, писец стране.

В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8780
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09.02.2021 11:38 Відповісти
Шо-то у меня под ложечкой засосало...
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09.02.2021 11:39 Відповісти
Нехилая «чёрная пятница» намечается...
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09.02.2021 11:40 Відповісти
та да, а потім чорне століття, виживуть одиниці
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09.02.2021 15:19 Відповісти
Ага. А во главу реформированной таможни того кабана,у которого морда по швам трещит. Рудник или кудрик,как его там?
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09.02.2021 11:40 Відповісти
Я уже сбился со счета реформ таможни за последние 1.5 года. Нефедов раз 5 объявлял. Зеля раза 3 еще.
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09.02.2021 11:42 Відповісти
Сракашвиль обещал за 70 дней реформировать не только таможню.
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09.02.2021 17:02 Відповісти
За 20 тыс.баксов в месяц от ничего не деланья можно и не такого наобещать. Давно его, кстати, не было слышно. Или простые решения уже кончились или стали уже совсем сложными.
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09.02.2021 17:24 Відповісти
В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3839Пудрік. Ось він
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09.02.2021 11:48 Відповісти
В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9795
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09.02.2021 11:48 Відповісти
рынок газа и рынок электричества это все бутафория. пусть поставщики строят свои газопроводы и распред сети и места генерации и добычи. тогда это будет считаться рынком. а то купил продал это спекулянты В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1090
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09.02.2021 11:41 Відповісти
Да ты на себя посмотри, разве ты способен на что-то полноценное?
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09.02.2021 11:44 Відповісти
Рынок газа это как,добыть за 1500 украинский газ и продать его нам по 9000 потребовав сказать ещё спасибо за то что не 14000?
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09.02.2021 11:54 Відповісти
розповіді про фантастичне покращення у майбутньому є ознакою швидкого наближення триндеця
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09.02.2021 12:03 Відповісти
У этой тупой власти все в будущем. Нет ничего сейчас, все только потом. Особенно "умиляют" планы на 2023-2030 годы.
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09.02.2021 12:12 Відповісти
Опять Юлию Владимировну раздражать будут!
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09.02.2021 12:21 Відповісти
Распродать с откатами то что пренадлижит народу. Сегоднешние папуасы стерпят, а шо завтра будет?
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09.02.2021 12:28 Відповісти
Ми вже бачили твої реформи з тарифами на газ і електроенергію. Які б реформи ти не робив, завжди виграють Коломойські і Ахметови.
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09.02.2021 12:35 Відповісти
Рынок земли? Зеля,кто ты такой,чтобы украинцев без земли оставить? Уже ушли заводы и фабрики в частную собственность,и что стало с "процветанием" державы?
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09.02.2021 12:37 Відповісти
Ну почему же? Это всё вполне реально! При одном условии - если прилетят инопланетяне и всё за нас сделают.
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09.02.2021 12:39 Відповісти
...дразняться ...ції.....Українці- сіоністи БАНДИ злодійського племені . - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..
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09.02.2021 12:40 Відповісти
ой біда, як у людини руки тремтять!
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09.02.2021 13:27 Відповісти
...а то .. НАЙ НЕкрадуть .. і НЕбудуть піджилки ТРЯСТИТИСЯ ... аби НЕ гірше..таке
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09.02.2021 14:06 Відповісти
..до того .. БАНДА сіоністів до УБЛЮДСТВА " смілива" під Куполом ..за трема рядами КОСМОНАВТІВ .. а коли оних ВИВЕДУТЬ наЛюди .. хех ...
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09.02.2021 14:12 Відповісти
Митницю таки добили остаточно. Як безмозглі ідіоти і профани можуть щось там реформувати? Їм РФ чи МВФ пальцем тикає і вказує, що можна ще тут знищити, щоб Україна стала їх колонією під управлінням відібраних ними бовдурів. Ці ідіоти ніби не розуміють що навіть сантехніка, який розуміється як паяти труби, як підключити бойлер потрібно роками навчати, теж саме і митниця, яка теж повинна знати і юридичні норми і збирати податки, і розумітись чим БАД відрізняється від ліків, щоб фірми лайно не підсовували. А цим хабадним довбням все пофіг.
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09.02.2021 12:56 Відповісти
Да ее передадут во внешнее управление. Так всегда поступают когда грабят колонию. Все деньги от таможни уходят белому хозяину. Это еще поршенко затеял, а этот осуществит. Короче говоря нам пздец.
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09.02.2021 13:10 Відповісти
И Вы правы.
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09.02.2021 13:30 Відповісти
Легко вила отримати в дупу не дивлячись на підняття рейтинга. Доведеться для порятунку не тільки канали закривати, а ще й садити повально.
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09.02.2021 15:04 Відповісти
Сракашвиль уже скоро год, как "реформирует" таможню и не только. Когда отчет будет о проделанной работе??? Такой наглой п#здливой мразоты у власти в Украине еще не было.
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09.02.2021 16:57 Відповісти
 
 