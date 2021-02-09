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Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України

Росія заборонила імпорт деяких видів залізничної продукції з України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Так, заборонений імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.

Крім того, забороняється імпорт литих бічних рам і надресорний балок для вагонних візків.

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Топ коментарі
+13
Давно пора прекратить торговлю с агрессором!!!
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09.02.2021 11:43
+8
Ответочка за Мертвечука.
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09.02.2021 11:43
+5
Правильно. Мы туда визитки Яроша закладываем. Могут рвануть по команде из Пентагона в любой момент
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09.02.2021 11:43
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Давно пора прекратить торговлю с агрессором!!!
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09.02.2021 11:43 Відповісти
будуть користуватись своєю продукцією. є ролік в інеті, де показано, як розсипаються підшипники, бо роблені з пресованої металевої стружки.
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09.02.2021 12:22 Відповісти
Своя продукція - це розвальні, в які запряжено солову Сивушку?
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09.02.2021 13:00 Відповісти
Та драсті! Такі дрібнички, як відмова кацапів купувати український товар, не завадить вазеленським налагоджувати і збільшувати закупівлю кацапсьої електроенергії. До прикладу.
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09.02.2021 12:32 Відповісти
Ну ,это же просто праздник ,🤦😂😂😂
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09.02.2021 11:43 Відповісти
Правильно. Мы туда визитки Яроша закладываем. Могут рвануть по команде из Пентагона в любой момент
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09.02.2021 11:43 Відповісти
Ответочка за Мертвечука.
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09.02.2021 11:43 Відповісти
100%
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09.02.2021 12:03 Відповісти
1 медведчук = 3 вагона?
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09.02.2021 12:30 Відповісти
коментар відмічено як спам
Отлично, пусть укрзализниця свои начнет ремонтировать, а то гримят как будто ведра с болтами
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09.02.2021 11:43 Відповісти
Так то стыки гремят, а не кААлЬОса Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 8198
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09.02.2021 12:17 Відповісти
Ох,как пылает у свинорусни,что мертвечука обидели. "Братушки" ****.)
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09.02.2021 11:43 Відповісти
надо бы добить мертвечука
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09.02.2021 13:36 Відповісти
У меня только вопрос , а где они будут колесные пары покупать ,дешевле чем в Украине их не купишь .Индия и Китай ,дороже в два раза ,👀😱🤣🤣🤣
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09.02.2021 11:45 Відповісти
ты думаешь это такая проблема у себя сделать? Это не коллайдер и не ракета, это паршивые железяки.
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09.02.2021 11:56 Відповісти
Мао Цзедун тоже так думал. До сих пор металлопрокат не научились делать...
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09.02.2021 12:12 Відповісти
Зате колесні пари - пожирателі кажанів навчилися клепати. Це ж так як і колайдер, складніше за металопрокат...
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09.02.2021 12:17 Відповісти
Китайцы не научились? Да они ракеты пускают в космос! Что-то я не помню что бы Украина хоть одну свою ракету запустила. Автопром китайский миллионы машин выпускает. А Украина хоть одну машину свою делает? Так что молчи в тряпочку, Украине до Китая еще лет 100.
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09.02.2021 13:26 Відповісти
Молчу, молчу. Но езжу на японском авто и даже сапку китайскую не покупаю Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 1056
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09.02.2021 15:49 Відповісти
Воно і правильно! Взимку, особливо посибіраз ці елементи можна виготовляти самостійно, залучаючи відомого якутського скульптора з його специфічним матеріалом. А до літа щось придумають.
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09.02.2021 11:45 Відповісти
Та нормально всё будет.

Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 4452
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09.02.2021 11:45 Відповісти
Это лайк, ящетаю.
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09.02.2021 11:47 Відповісти
Знову на Пінчука тиснуть.Це безкінечно буде тривати.
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09.02.2021 11:49 Відповісти
Это же рабочие места и деньги для Украины. У вас опилки в голове или что? Чему вы радуетесь?
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09.02.2021 11:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Давно уже пора перепрофилироваться на европейские рынки!
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09.02.2021 11:51 Відповісти
Насколько я знаю, техника украинского производства там не шибкий спрос имеет, это не так то просто. Уже не говоря о догоре по евроассоциации, которая строго ограничивает перечень товаров, которые Украина может поставлять.
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09.02.2021 11:56 Відповісти
чешская тоже спросу не имела до вхождения Чехии в НАТО и ЕС и ничего страшного..вошли в ЕС и НАТО, продали Шкоду немцам..в страну зашли инвестиции, Шкода стала выпускать качественные авто и все ОК..такая же картина и в Польше.. так что моксель дуй домой водки для тебя нет, а Украина войдет в НАТО и ЕС
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09.02.2021 12:06 Відповісти
Дурний думкою багатіє, лучше и не скажешь.
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09.02.2021 12:09 Відповісти
Бгататіє умовний український компрадор-олігаршонок, який не може відчепитися від матушкі расісі. А дописувачі у цензорі, які їх виправдовують і ретранслюють кацапську пропаганду про загибель України без країни - бензоколонки, - дурні, які цьому потурають
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09.02.2021 12:21 Відповісти
Я нигде не писал ни о какой погибели Украины. Но Украина не сможет развивать машиностроение и другие подобные отрасли промышленности, по тому пути что избрала - да, я так считаю, и за последние 6 лет это легко пронаблюдать. Я в Днепре вижу в какую помойку Южмаш превратили, и уж извините, что мне недостаточно посмотреть "как хорошо живёт ЕС" да бы уверовать, что всё внезапно по щелчку пальца изменится к лучшему. Можете писать и дальше свои бредни про методички и водку, тут обсуждать с вами всё равно нечего.
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09.02.2021 12:33 Відповісти
Я знаю, что тут за такое заспамят, но только в РФ с СНГшном рынке всегда котировалась украинская техника, грузовики и двигатети, авиадетали и прочее, ну и колесные пары, если уж на то пошло. Вспомните новость, когда Украина начала говорить о локализации и развитии промышленности, как забухтели западные партнеры, мол это противоречит договору об ассоциации. Зачем европейцам конкурирующая промышленность? Зато сырье и дешевая раб. сила - это пожалуйста.
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09.02.2021 12:02 Відповісти
дуй мокша за паребрик, водки нет
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09.02.2021 12:07 Відповісти
видно що ти телепень і прихильник руЦкава міра, бо пишеш повну маячню з кремлівських методичок..для тих хто бував у ЄС це очевидно (достатньо порівняти життя рівень тих країн, хочаб Польщі до ЄС і зараз)
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09.02.2021 12:15 Відповісти
Если реально думаешь, что я бот или действительно пишу с РФ или поклонник чего-то там, просто не пиши мне, это просто. Мне с тобой обсуждать нечего, на конструктив ты вряд ли способен, пустую ругань я обсуждать не намерен.
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09.02.2021 12:19 Відповісти
моя мета протистояти ватнікам на кшталт тебе, які постять тут кремлівський агітпроп і маячню, мета якої повернути Україну у статус колонії запарєбріка, щоб і надалі за копійки працювати на недоімперію. Так у Європі не потрібна продукція вироблена за застарілими технологіями і на обладнанні яке давно вже має бути списане на металобрухт. Але ЄС підтримує країни, які до нього входять направляючи туди свої інвестиції. Польща, Чехія та країни Балтії тому чудовий приклад
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09.02.2021 12:31 Відповісти
це якраз свідчить про наявність 5 колони, яка всіляко намагається повернути Україну у мокшанське рабство
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09.02.2021 12:38 Відповісти
Если бы заниматься украинскими вагонами было выгоднее, чем для ржд, ими бы и занимались. И при этом всём, кстати, я чёт не вижу очереди от европейских заказчиков. Можете хоть сотней человек писать про вату и методички, про красивую жизнь в ЕС, но реалии немножко отличаются от ваших фантазий.
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09.02.2021 12:43 Відповісти
Я так понял, без лозунгов о методички и вату у вас ни одна фраза не строится, всё басни про абстрактные страны и инвестиции, никакой конкретики, как будто сектант какой-то. Не пиши мне больше плз.
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09.02.2021 12:39 Відповісти
краще пакуй валізку і дуй за парєбрік..на історічєскую родіну..мокшандія чекає на свого ватного агента Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 752
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09.02.2021 12:48 Відповісти
**********, что можешь кроме как батрачить на Українских сайтах?
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09.02.2021 12:26 Відповісти
ти вважаєш що колеса для вагонів то є промисловість? та хай запроваджують заборони, може олігафрени почнуть вкладати гроші в дійсно ******* виробництво, а то дожерають залишки і вкидають підприємства на смітник
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09.02.2021 12:38 Відповісти
"ти вважаєш що колеса для вагонів то є промисловість?" - представь себе ,да!
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09.02.2021 12:40 Відповісти
Вы гражданин хороший понятие не имеете, что нужно сделать, чтобы поставлять продукцию промышленного производства в страны ЕС!
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Опять придется Украине в ВТО обращаться, чтобы колеса таки впихнуть в РФ.
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09.02.2021 11:51 Відповісти
Так хто там торгує з окупантами? Новиє літса кажете?
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09.02.2021 11:52 Відповісти
пинчука щимят... будут ICTV покупать)
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09.02.2021 11:55 Відповісти
А наши "гениальные" олигархи и бизнесмены семь лет сопли жевали и надеялись не пойми на что, вместо того, что бы запускать собственное ПОЛНОЕ производство вагонов.
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09.02.2021 11:58 Відповісти
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание телеканала "Россия РТР" на территории страны из-за политики ненависти в отношении Украины.
Председатель правления совета Ивар Аболиньш отметил, что страна себя защищала и будет защищать от пропаганды.
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09.02.2021 12:01 Відповісти
Не удивительно. Это не первая торговая блокада от казламордых. Вот вам и вывод, что с ними вообще нельзя иметь взаимоотношений, чтобы в будем такого не происходило. Одичалые!!!
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09.02.2021 12:01 Відповісти
Получается торгуем - зрада, не торгуем - блокада. Определиться можно?
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09.02.2021 12:05 Відповісти
А ну определись, надо рашистов киздить или как, ватан?
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09.02.2021 12:27 Відповісти
Надо конечно. Но и колеса им продавать надо.
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09.02.2021 12:32 Відповісти
С прокаженними лучше не иметь вообще никаких дел. Здоровее будешь...
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09.02.2021 12:37 Відповісти
Ну только если газ транзитировать и электричество подкупать, а так война и никаких дел.
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09.02.2021 12:42 Відповісти
Из московского улуса гайки не вывезешь без разрешения ФСБ.Направления на Еазес надо закрывать наглухо.Даже Турция не брезгует нашим торговать с улусом и Ираном.В Китай тоже ,без консультаций посольства США не вывозить.
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09.02.2021 12:06 Відповісти
То есть все это время их туда импортировали? А как же санкции и все такое?
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09.02.2021 12:08 Відповісти
ЛЮБЫЕ торговые отношения с Расией - это инструмент давления.
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09.02.2021 12:12 Відповісти
Наши, прости господи, президенты, управляемые олигархатом, не решались на подобные "санкции", так рашка сама помогла.
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09.02.2021 12:13 Відповісти
Может хоть сейчас китайские перестанем покупать? Да, дадим Пинчуку заработать, но он же свой....... сын.
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09.02.2021 12:14 Відповісти
Чепуху пишите...китайское литье у нас запретили. В отличии от РФ Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 8085
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09.02.2021 12:30 Відповісти
И чей же этот бизнес на крови перерыли сами кацапы? А то мы все 7 лет войны только и слушали про петины конфеты
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09.02.2021 12:17 Відповісти
Петя еще твоему пуйлу по ботоксной ряхе уйхом водил
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09.02.2021 12:29 Відповісти
зеленый все никак не может забыть липецкуюфабрику
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09.02.2021 16:08 Відповісти
И как без наших колес они будут подвозить боеприпасы на Донбасс и войска в Крым? Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 9600
Какой идиот им продавал до сих пор колеса? Пинчук ?
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09.02.2021 12:45 Відповісти
Это необходимое условие для нашей независимости - рвать любые связи. Вата в Украине попутала себя в этих связях - и мы начинаем терять по всем направлениям. Появляются дивные президенты из ватников: с судимостями, и клоуны. Вытягивать надо себя за волосы с этого болота было давно; другого пути у нас нет. РФ, как могут только они, выталкивает и пинает нашу вату. А вата тянется следом, словно привязанная к ней.
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09.02.2021 12:48 Відповісти
Все эти закупки определяются лишь желанием определенных людей на этом заработать сверхприбли. Не более.
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09.02.2021 13:11 Відповісти
Лахтинский? Кормить неохота...
Ты вот, крысеныш, что думаешь? Если какой-то коломой у вас покупает себе электрику, то мне от этого жарко становится? Ему это выгодно. Молекулы газа везде одинаковые, так, что закупка в Европе.... и идите ви за брянские леса со своим газом. Сидите, нюхайте его. При Порошенко с этими вопросами, вы здесь не возникали. Мальдивами да свинарчуками ср*ли. А теперь снова понеслась звезда по кочкам! Взялись за любимое. Дебилы ватные. Больше не копейки не дам и не проси!
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09.02.2021 13:15 Відповісти
Ну порвала в 2014г. связи и что получила взамен - от мертвого осла уши! Потеряла 40% ВВП и закрыла все заводы по кооперации, зато в рашке выстроили новые заводы на импортозамещение продукции и переманили нужных специалистов - хороший результат! Причем продукция шла с наибольшей наценкой добавленной стоимости, а западу продукция машиностроения Украины не нужна, у чтобы них сертификат на производство продукции получить жизни не хватит.
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09.02.2021 13:46 Відповісти
Мало порвала, значит. Если что-то до сих рвать еще надо. Украина должна занять свои ниши во всем мире. На отсталости РФ много не заработаешь. Это не решение вопросов экономики. Отношение с РФ - это всегда военные вопросы. Украина - великая аграрная страна - и с этой ролью она быстро научилась справляться. Затягивать в себя новые технологии - это вопрос самого ближайшего времени. Он повлечет за собой вступление в НАТО и ЕС. Народ взрослеет. Россия - это нищенская грызня на задворках цивилизации, при этом лапти считают себя в этой склоке крутыми и ведут себя как гопники. Имперский стиль в современном мире, из трагического скоро окончательно превратится в комический - когда в крыме не станет воды, а на путинской части Донбассе доедят последний жуй. Путину вряд ли удастся вернуть мир до политики канонерок. Сотворить с Украины служницу своим интересам? Скоро даже вата в Украине прозреет и станет смеяться над ботоксным вором.
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09.02.2021 14:07 Відповісти
Ну, то забороніть імпорт електротоварів. Все рівно все китайське тільки наліпки "Сделано в Рассии", хоча і ті роздруковано в Китаї.
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09.02.2021 15:08 Відповісти
 
 