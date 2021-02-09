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Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України
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Росія заборонила імпорт деяких видів залізничної продукції з України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Так, заборонений імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.
Крім того, забороняється імпорт литих бічних рам і надресорний балок для вагонних візків.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
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+8 Михаил 9b8cd9a5
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+5 Владимир Иванец
показати весь коментар09.02.2021 11:43
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Председатель правления совета Ивар Аболиньш отметил, что страна себя защищала и будет защищать от пропаганды.
Какой идиот им продавал до сих пор колеса? Пинчук ?
Ты вот, крысеныш, что думаешь? Если какой-то коломой у вас покупает себе электрику, то мне от этого жарко становится? Ему это выгодно. Молекулы газа везде одинаковые, так, что закупка в Европе.... и идите ви за брянские леса со своим газом. Сидите, нюхайте его. При Порошенко с этими вопросами, вы здесь не возникали. Мальдивами да свинарчуками ср*ли. А теперь снова понеслась звезда по кочкам! Взялись за любимое. Дебилы ватные. Больше не копейки не дам и не проси!