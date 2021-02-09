В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов
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Міністр охорони здоров'я назвав боротьбу з коронавірусом в Україні війною з невидимим ворогом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон", міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив у своєму інтерв'ю про те, що в Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19.
"У нас справді є надмірна смертність. Наприклад, літні люди із серцево-судинними захворюваннями через страх заразитися COVID-19 не викликати "швидку". Надходили в критичному стані, коли їх було неможливо врятувати", - сказав Степанов.
"Україна не унікальна країна в цьому сенсі. Ми максимально моніторимо ситуацію, створюємо умови, щоб жодним чином не пропускати інші хвороби, бо вони канікул не робили. Вони як були, так і залишаються. Наше завдання - надавати медичну допомогу в повному обсязі", - додав міністр.
На запитання про оцінку роботи МОЗ в умовах пандемії коронавірусу Степанов заявив, що загалом задоволений, з огляду на всі вихідні дані.
"З огляду на досягнуті результати на цій війні (це нестандартна ситуація, війна в прямому сенсі з абсолютно невидимим ворогом), вважаю, головний результат - те, з якими втратами ми вийдемо з цієї війни. Скільки українців забрав COVID-19? Порівняймо дані смертності з передовими європейськими країнами. У Великій Британії померло втричі більше людей, ніж в Україні, з розрахунку на 1 млн, у Франції - у два з половиною рази більше. Попереду нас ще 33 держави. Ми на 34-му місці. Це результат дій Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, президента, тобто влади загалом, і величезна заслуга наших лікарів, медперсоналу, який безпосередньо надавав допомогу", - підсумував Степанов.
Що ж стосується страхової медицини, то, на думку міністра, тут існує багато невирішених завдань.
"Щоб впроваджувати страхування, треба змінювати Конституцію. Водночас актуальним залишається питання справедливості. Коли люди офіційно працюють і платять податки, вони приходять до лікаря і розуміють, що заплатили за це. А поруч із ними може жити людина, яка ніколи ніде не працювала і ніяких податків не платила. Таких в Україні приблизно 12 млн. Нехай 4-5 млн - це наші громадяни, що працюють за кордоном і надсилають сюди гроші. Але все одно залишається 8 млн осіб. Повірте, відсотків 70 з них - горлопани, які приходять і вимагають безкоштовного лікування. Так, безкоштовне лікування - це прямий обов'язок держави. Але з точки зору справедливості тут не все однозначно. А страхова медицина і обов'язкове медстрахування вирішують питання справедливості", - заявив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Но дело не в этом. Дело в том, что в этом году и особенно с осени резко выросла смертность от якобы сердечных и других заболеваний. На самом деле огромный рост смертности по отношению с средним цифрам за прошлые годы, это реальная смертность от ковида.
И реальная смертность от ковида намного выше, чем официальная.
Ты сейчас скорую попробуй вызови и если вдруг получится - попробуй дождись. Ибо экипажей стараниями последователей улянки стало меньше.
А при сердечно-сосудистых... как впрочем и многих других, счет подчас идет на секунды.
ПО семейному - нареканий нет.
Прохвессионал, не отнять.
Зеленые=мрази.
А тепер питання - що воно зробило, щоб змінити ситуацію? Воно дозволило розтринькати ковід фонд на дороги, по яких швика за оічені хвилини досягне найдальшого куточка країни!
ОТ ТИ ДИВИ, А Я ДУМАВ ЩО ЦЕ СПІД ЧУМА XX СТОРІЧЧЯ, А ЦЕ ВИХОДИТЬ КОВІД
ВСРАТЬСЯ І НЕ ВСТАТИ )
А ви, шулєра, все брешете народу..
Ага, я вот вызывал скорую, а она или не ехала, считая неопасным то, что год назад было очень опасным и лечила по телефону, или больница не хотела брать с тем, с чем год назад брала без разговоров. Если в Киеве 4500 коек отданы под КОВИД. то дураку ясно, что не может сохраниться нормальное лечение других болезней.
Во всем мире смертность от неоказания помощи по другим болезням выше, чем смертность от ковид, хотя конечно, некоторое количество умерших от ковид не диагностировано от неточности тестов и других причин.
Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что нынешняя блокировка связана с лидерством ОПЗЖ в соцопросах и ожиданием серьезных изменений во внутренней политике. О чем свидетельствует, в том числе таинственность при принятии данного решения.
«Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.
Издание отмечает также, что, судя по их общению с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, в ближайшее время не исключено возникновение политического кризиса и проведение досрочных парламентских выборов.
«У власти сейчас все очень «на тоненького», - добавил собеседник, допустив с высокой вероятностью, что часть оппозиции станет участвовать в государственном управлении.
Вот как пишут тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
С 28.11.2020 г. по 07.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
С 23.01.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся.
Не будет же идиот набирать умных министров -- на их фоне он будет выглядеть идиотом. А так ....... всё ровно.
самое главное, что ухандохана система профосмотров и доступной (и по деньгам))) тоже) диагностики в поликлиниках...семейному врачу платят за количество договоров, а не за качество осмотра и выбить что-то для диагностики - невозможно (только для больных и то лимитировано!!!) а потом - а чего ж вы так поздно пришли????
Так меня и на прием приняли... и направление на бесплатный тест (-) дали... и ЭКГ...
Невелике уточненення - 73%