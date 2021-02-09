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В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я назвав боротьбу з коронавірусом в Україні війною з невидимим ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон", міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив у своєму інтерв'ю про те, що в Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19.

"У нас справді є надмірна смертність. Наприклад, літні люди із серцево-судинними захворюваннями через страх заразитися COVID-19 не викликати "швидку". Надходили в критичному стані, коли їх було неможливо врятувати", - сказав Степанов.

"Україна не унікальна країна в цьому сенсі. Ми максимально моніторимо ситуацію, створюємо умови, щоб жодним чином не пропускати інші хвороби, бо вони канікул не робили. Вони як були, так і залишаються. Наше завдання - надавати медичну допомогу в повному обсязі", - додав міністр.

На запитання про оцінку роботи МОЗ в умовах пандемії коронавірусу Степанов заявив, що загалом задоволений, з огляду на всі вихідні дані.

Також читайте: Обирати, якою вакциною робити щеплення, українці зможуть не раніше ніж влітку, - Степанов

"З огляду на досягнуті результати на цій війні (це нестандартна ситуація, війна в прямому сенсі з абсолютно невидимим ворогом), вважаю, головний результат - те, з якими втратами ми вийдемо з цієї війни. Скільки українців забрав COVID-19? Порівняймо дані смертності з передовими європейськими країнами. У Великій Британії померло втричі більше людей, ніж в Україні, з розрахунку на 1 млн, у Франції - у два з половиною рази більше. Попереду нас ще 33 держави. Ми на 34-му місці. Це результат дій Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, президента, тобто влади загалом, і величезна заслуга наших лікарів, медперсоналу, який безпосередньо надавав допомогу", - підсумував Степанов.

Що ж стосується страхової медицини, то, на думку міністра, тут існує багато невирішених завдань.

"Щоб впроваджувати страхування, треба змінювати Конституцію. Водночас актуальним залишається питання справедливості. Коли люди офіційно працюють і платять податки, вони приходять до лікаря і розуміють, що заплатили за це. А поруч із ними може жити людина, яка ніколи ніде не працювала і ніяких податків не платила. Таких в Україні приблизно 12 млн. Нехай 4-5 млн - це наші громадяни, що працюють за кордоном і надсилають сюди гроші. Але все одно залишається 8 млн осіб. Повірте, відсотків 70 з них - горлопани, які приходять і вимагають безкоштовного лікування. Так, безкоштовне лікування - це прямий обов'язок держави. Але з точки зору справедливості тут не все однозначно. А страхова медицина і обов'язкове медстрахування вирішують питання справедливості", - заявив міністр.

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Топ коментарі
+10
Оооооо. Оно рассмотрело, что кроме ковида есть и другие болезни? Что, оказываются, от сердечно-сосудистых тоже умирают???
Прохвессионал, не отнять.
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09.02.2021 12:04
+9
Избыточная рождаемость тоже существует, к примеру степанов родился избыточно, как и зеленский.

Но дело не в этом. Дело в том, что в этом году и особенно с осени резко выросла смертность от якобы сердечных и других заболеваний. На самом деле огромный рост смертности по отношению с средним цифрам за прошлые годы, это реальная смертность от ковида.

И реальная смертность от ковида намного выше, чем официальная.
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09.02.2021 12:08
+8
"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали "скорую". Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти",Источник: https://censor.net/ru/n3246828

Ага, я вот вызывал скорую, а она или не ехала, считая неопасным то, что год назад было очень опасным и лечила по телефону, или больница не хотела брать с тем, с чем год назад брала без разговоров. Если в Киеве 4500 коек отданы под КОВИД. то дураку ясно, что не может сохраниться нормальное лечение других болезней.
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09.02.2021 12:06
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Спс, що не ізбиточная рождаемость
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09.02.2021 12:01 Відповісти
Избыточная рождаемость тоже существует, к примеру степанов родился избыточно, как и зеленский.

Но дело не в этом. Дело в том, что в этом году и особенно с осени резко выросла смертность от якобы сердечных и других заболеваний. На самом деле огромный рост смертности по отношению с средним цифрам за прошлые годы, это реальная смертность от ковида.

И реальная смертность от ковида намного выше, чем официальная.
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09.02.2021 12:08 Відповісти
абсолютно вірно! якщо показати реальні цифри смертності від ковіду які можуть сягати до 400-700 за сутки чи більше, тоді прийдеться і відповідати за повну неадекватність, недофінансування системи охорони здоров'я та повний провал боротьби з пандемією в Україні. а якщо намалювати 100 чоловік вмерло на 40 млн тоді коли за цей самий період в скажімо розвинутій Великобританії на 60 млн за сутки вмирає 1500 людей то можна рапортувати про перемогу та якісь досягнення. цих чортів потрібно усувати від влади тому що це стає вже не смішно.
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09.02.2021 12:19 Відповісти
Ты учитывай последствия реформы еще...
Ты сейчас скорую попробуй вызови и если вдруг получится - попробуй дождись. Ибо экипажей стараниями последователей улянки стало меньше.
А при сердечно-сосудистых... как впрочем и многих других, счет подчас идет на секунды.
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09.02.2021 12:46 Відповісти
Врешь. Мы чудом с Божьей помощью вытащили с того света за месяц двух родителей 80+, заболевших ковидом. И переболели всей семьей. И вызывали и семейного врача и скорую. Приезжали без проблем. Один раз бригада скорой сидела у нас намного больше часа.
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09.02.2021 12:51 Відповісти
Не вру. Пробовал вызвать дене скорую. Только угрозы физической расправы и помогли.
ПО семейному - нареканий нет.
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09.02.2021 13:36 Відповісти
К нам приезжали без проблем.
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09.02.2021 14:32 Відповісти
Таки да. Вот исследование

В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6375
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09.02.2021 12:46 Відповісти
Оооооо. Оно рассмотрело, что кроме ковида есть и другие болезни? Что, оказываются, от сердечно-сосудистых тоже умирают???
Прохвессионал, не отнять.
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09.02.2021 12:04 Відповісти
Степашка профессиональный брехун. В этом году от якобы разных болезней внезапно умерно намного больше людей, чем в среднем за прошлые годы. В основном, с сентября по декабрь, когда болеть ковидом стали поголовно все. Этот прирост - реальная смертность от ковида, в том числе недиагностированного, и его осложнений. А степашка рассказывает, что, дескать, какая-то бабка скорую не вызвала, т.к. боялась заразиться.
Зеленые=мрази.
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09.02.2021 12:14 Відповісти
И, "что характерно" - за "избыточность" смертей от других болезней отечественная медицина не отвечает. Не говоря уже о самих терминах: "избыточность смертей"? У них есть понятие: "достаточность смертей"?
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09.02.2021 12:29 Відповісти
Йому відкрилися очі, воно побачило.

А тепер питання - що воно зробило, щоб змінити ситуацію? Воно дозволило розтринькати ковід фонд на дороги, по яких швика за оічені хвилини досягне найдальшого куточка країни!
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09.02.2021 16:30 Відповісти
Министр здравоохранения назвал борьбу с коронавирусом в Украине войной с невидимым врагом. Источник: https://censor.net/ru/n3246828

ОТ ТИ ДИВИ, А Я ДУМАВ ЩО ЦЕ СПІД ЧУМА XX СТОРІЧЧЯ, А ЦЕ ВИХОДИТЬ КОВІД В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8146
ВСРАТЬСЯ І НЕ ВСТАТИ )
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09.02.2021 12:04 Відповісти
С добрым утром. На дворе 21 век (две хе и палочка).
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09.02.2021 12:27 Відповісти
в том то і справа що чума XX сторіччя не працює у XXI сторіччі і чумою вже не є . Не дійшло ? В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1023
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09.02.2021 13:07 Відповісти
що, стєпашка, смертність розкриває реальну картину з ковідом?
А ви, шулєра, все брешете народу..
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09.02.2021 12:04 Відповісти
Степанов прозрел. Оказывается украинцы мрут. Да еще и "избыточно". Ай-йя-яй, и шож делать-то ...?
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09.02.2021 12:06 Відповісти
та хабадники вже давно вирішили "шо делать" зараз все скуплять шо осталось а потім імінрантів запустять от і усьо
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09.02.2021 15:25 Відповісти
Эмигранты не едут в бедные страны. До "потока эмигрантов" еще дорасти надо.
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09.02.2021 16:00 Відповісти
"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали "скорую". Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти",Источник: https://censor.net/ru/n3246828

Ага, я вот вызывал скорую, а она или не ехала, считая неопасным то, что год назад было очень опасным и лечила по телефону, или больница не хотела брать с тем, с чем год назад брала без разговоров. Если в Киеве 4500 коек отданы под КОВИД. то дураку ясно, что не может сохраниться нормальное лечение других болезней.
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09.02.2021 12:06 Відповісти
Весной то же самое было, во время карантина скорые не приезжали, но значительный рост смертности не наблюдался. Нынешний рост смертности, это фактическая смертность от ковида, и она на порядки больше официальной.
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09.02.2021 12:53 Відповісти
Какие есть стат. данные про то, что скорые весной е приезжали? Как это отразилось на числе больных в стационарах? Я думаю, что таких данных нет и число сердечников в стационарах не снижалось, потому не было избыточной смертности. Сейчас очевидно огромное число извлеченных из оборота коек в больницах, это неизбежно должно влиять на нековидную смертность. Кроме того, старики вообще меньше стали обращаться к врачам, опасаясь заразиться, в результате смертность с октября по конец года на четверть выше, из них ковидных - четверть - треть. На порядки выше официальной смертность от ковида быть не может, ввиду общего скачка на четверть. Конечно, выявляется 30% от всех зараженных, но не выявленные болеют легко и не умирают.
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09.02.2021 14:02 Відповісти
А у тебя какие данные по скорым? Ты говоришь про себя: "я скорую вызвал, она не ехала, или в больницу не хотела брать". Так вот, в точности то же я лично весной наблюдал. Я лично вызывал скорую, она не ехала, или в больницу не хотела брать. Ситуация со скорыми и с больницами почти не изменилась: как весной больницы закрывали, так и осенью. Субъективно, весной было хуже. Но цифр тебе никто не даст, их легко скрыть. Единственные цифры, которые скрыть трудно, это общая смертность. И если по мере того, как разворачивается эпидемия, общая смертность от болезней сильно растет, причина в эпидемиии.
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09.02.2021 14:43 Відповісти
Весной суровый карантин был короче и коек под ковид отвели в 12 раз меньше, чем сейчас.
Во всем мире смертность от неоказания помощи по другим болезням выше, чем смертность от ковид, хотя конечно, некоторое количество умерших от ковид не диагностировано от неточности тестов и других причин.
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09.02.2021 16:30 Відповісти
Весной было хуже. Большинство больниц было закрыто, я ребенку рентген не мог сделать, мотался по городу. К врачу попасть не мог полтора месяца, даже к семейному, не говорю уже о специалистах. Частные клиники не принимали - или вообще, или при малейшем подозрении на ковид. Анализы, КТ только жестко по направлению, и независимо от направления отказывли при респираторных симптомах. Тест на ковид сдать было негде, семейники направление не давали, частников было раз, два и обчелся, и за безумные деньги. Короче, сдохнуть от давления, к примеру, было как два пальца об асфальт. К осени лечиться стало сильно проще и дешевле. А койки, которые кто-то куда-то отвел - вранье и показуха. Начнешь проверять, офигеешь.
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09.02.2021 16:59 Відповісти
В моей родной больнице рядом с домом 2/3 коек отдали под ковид, что там проверять?
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09.02.2021 21:51 Відповісти
2 больницы рядом с моим домом были закрыты весной, сейчас закрыта одна. Весной было хуже. Лечиться от ковида, от осложнений после ковида, от заболеваний не связанных с ковидом сейчас технически и проще и дешевле, чем весной. Но роста смертности весной не было, а сейчас есть. Почему? Потому что весной больных именно с ковидом было значительно меньше, люди стали массово болеть с сентября. И массово умирать. Мы в своей семье двух человек с того света вытянули, если б не вытянули, было бы +2 единицы в цифрах "избыточной" смертности. А в реальности это был ковид - потом нашли антитела.
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10.02.2021 08:40 Відповісти
избыточная смертность от заболеваний - в мемориз В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9925
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09.02.2021 12:07 Відповісти
О введении санкций против телеканалов, имеющих отношение к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктору Медведчуку, глава Офиса президента Андрей Ермак узнал за полчаса до произошедшего. Об этом сообщает РБК.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что нынешняя блокировка связана с лидерством ОПЗЖ в соцопросах и ожиданием серьезных изменений во внутренней политике. О чем свидетельствует, в том числе таинственность при принятии данного решения.

«Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.

Издание отмечает также, что, судя по их общению с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, в ближайшее время не исключено возникновение политического кризиса и проведение досрочных парламентских выборов.

«У власти сейчас все очень «на тоненького», - добавил собеседник, допустив с высокой вероятностью, что часть оппозиции станет участвовать в государственном управлении.
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09.02.2021 12:08 Відповісти
Нет сравнительной статистики по смертям 19 года с 20м .В московском улусе превышение на 800 000.А у нас?
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09.02.2021 12:10 Відповісти
А не проще предположить, то вы тупо врете со статистикой по COVID-19 ?
Вот как пишут тут

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html

С 28.11.2020 г. по 07.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
С 23.01.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся.
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09.02.2021 12:11 Відповісти
+100500.
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09.02.2021 12:43 Відповісти
Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех -УП
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09.02.2021 12:11 Відповісти
И с чем же позвольте спросить эта смертность связана ? Хотя можно и не спрашивать ,ответ очевиден ,уровень жизни уничтожает народ а так как за уровень жизни отвечает власть то виновники найдены . В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8852
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09.02.2021 12:12 Відповісти
ну курити і бухати ніяка "власть" не заставляє, а саме від цього більшість хвороб
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09.02.2021 12:25 Відповісти
Ну ты и дурень ,мой дедуля курил и бухал до 85 ,батя не курит последние лет 30 ,но бухает нормально ,ему 80 ,тётя моя одна которая пила и курила прожила почти 90 а та которая не пила и не курила в 50 умерла от рака ...люди умирают ни от водки и сигарет а от беспросветной тоски и страха за будущее ,от того что у них нет денег на лечение и от того что и не лечат ничего ..
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09.02.2021 12:48 Відповісти
а в Україні є медичні та фармакологічні грошові потоки не пов'язані з міністром ОЗ?
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09.02.2021 12:14 Відповісти
Клоун президент, набрав таких самих клоунів в свої міністерства...
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09.02.2021 12:16 Відповісти
Короля играет свита.
Не будет же идиот набирать умных министров -- на их фоне он будет выглядеть идиотом. А так ....... всё ровно.
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09.02.2021 12:39 Відповісти
избыточная смертность? это как?
самое главное, что ухандохана система профосмотров и доступной (и по деньгам))) тоже) диагностики в поликлиниках...семейному врачу платят за количество договоров, а не за качество осмотра и выбить что-то для диагностики - невозможно (только для больных и то лимитировано!!!) а потом - а чего ж вы так поздно пришли????
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09.02.2021 12:17 Відповісти
Не. Ну справедливости ради... недавно болел пневмонией.
Так меня и на прием приняли... и направление на бесплатный тест (-) дали... и ЭКГ...
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09.02.2021 12:37 Відповісти
пневмонией..и так как все зациклены сейчас на коронавирусе, осложнением которого может быть и пневмония в том числе - поэтому к Вам так внимательно отнеслись...
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09.02.2021 12:54 Відповісти
Степанов: "Повірте, відсотків 70 з них - горлопани ..."
Невелике уточненення - 73% В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5433
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09.02.2021 12:19 Відповісти
В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов...головне щоб нє убитночная...гешефт понімаєтє лі...
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09.02.2021 12:19 Відповісти
Ну раз в конституции записано бесплатное лечение- пусть требуют , во всяких Англиях и Канадах тоже бесплатная медицина , еще и лекарства бесплатные ...
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09.02.2021 12:23 Відповісти
зелені макаки коли тільки можуть записують інші хвороби замість ковіду, щоб статистику прикрасити В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6013
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09.02.2021 12:23 Відповісти
Что они с зеленским ночью делали? Оба несут с утра какую-то хрень.
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09.02.2021 12:36 Відповісти
Как обычно.
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09.02.2021 12:47 Відповісти
стєпанов, ти не міністр, ти двбйб.
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09.02.2021 12:50 Відповісти
Может как раз-то наоборот!?? Причина всему Ковид и последствия от него... В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2274
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09.02.2021 13:03 Відповісти
Це найбільший цинізм і бл...дство - маніпулювати померлими,заносячи їх в залежності від потреби то в категорію "ковідних",то в якусь "ізбиточну смертність"...
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09.02.2021 13:10 Відповісти
Нагнати страху, а потім звинувачувати стареньких це, круто.
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09.02.2021 15:13 Відповісти
 
 