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Від початку карантину в Україні безробітним уже виплатили 15,8 млрд грн, - Петрашко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Від початку карантину в Україні безробітним уже виплатили 15,8 млрд грн, - Петрашко

Від початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні досяг 15,8 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Загальна допомога з безробіття становить 15,8 млрд грн. Виплати відбуваються ритмічно. Через центр зайнятості працевлаштовано понад 600 тис. людей", - зазначив Петрашко.

Як повідомлялося, із 12 березня 2020 року, коли розпочався карантин, і до кінця листопада було виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу уряд виділив із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги з часткового безробіття, з яких було профінансовано 2,5 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік рівень офіційного безробіття в Україні зріс на 33%, - Держслужба зайнятості

У зв’язку зі збільшенням із 1 грудня 2020 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 9080 грн на місяць, а мінімальний залишився без змін.

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Мы верим этим данным ! Все безработные уже на Лексусах ездят ! Депутаты теперь завидуют.
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09.02.2021 12:07 Відповісти
Капец. Порошенко уже безработным платит, а что делает Зеленский?
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09.02.2021 12:15 Відповісти
 
 