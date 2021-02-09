У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран

Виконання державного оборонного замовлення дозволить Збройним силам України в 2021 році отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд грн, заявив міністр оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, завдяки виконанню державного оборонного замовлення за минулий рік у поточному році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 млрд грн.

Здійснені у 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють Збройним силам України отримати цього року 10 млн штук боєприпасів, 3300 ракетно-артилерійських систем, 2700 приладів розвідки та спостереження, понад 320 автомобілів, більш як 60 бронетранспортерів та броньованих машин, приблизно чотири десятки безпілотних авіаційних комплексів, а також шість літаків", - повідомила пресслужба Міноборони.

За словами глави оборонного відомства, "виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, а високотехнологічні комплекси виготовляються понад рік. Відповідно, профінансувавши і уклавши ще минулого року контракти на суму понад 10 мільярдів гривень, Міністерство оборони України забезпечило партнерів оборотними засобами, що своєю чергою від початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДККБ "Луч", ДП ХКБМ ім. О Морозова, ДП "Іскра" та інші.

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Водночас "нині триває процес формування нормативно-правової бази для забезпечення виконання норм нового закону "Про оборонні закупівлі" і здійснення переходу на планування заходів та бюджету".

"Міноборони бере активну участь у відпрацюванні нормативно-правової бази для забезпечення реалізації норм Закону "Про оборонні закупівлі". Процес узгодження нормативно-правових актів завершується. У визначені в указі президента України строки вони будуть розглянуті і прийняті урядом", - зазначив глава оборонного відомства.

Таран уточнив, що у 2021 році увага Міністерства оборони фокусуватиметься на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги Закону України "Про оборонні закупівлі". Положення цього закону на заміну державного оборонного замовлення запроваджують нові конкурентні і прозорі процедури закупівлі озброєння та військової техніки та іншої оборонної продукції. Окремі закриті закупівлі без винятків передбачають конкурентні процедури, а пропозиції виробників проходитимуть розгляд міжвідомчих комісій та отримають максимально можливе інформування суспільства.