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У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран

Виконання державного оборонного замовлення дозволить Збройним силам України в 2021 році отримати військову продукцію на суму понад 10 млрд грн, заявив міністр оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, завдяки виконанню державного оборонного замовлення за минулий рік у поточному році очікується поставка військової продукції на суму понад 10 млрд грн.

Здійснені у 2020 році замовлення (укладені контракти) вже дозволяють Збройним силам України отримати цього року 10 млн штук боєприпасів, 3300 ракетно-артилерійських систем, 2700 приладів розвідки та спостереження, понад 320 автомобілів, більш як 60 бронетранспортерів та броньованих машин, приблизно чотири десятки безпілотних авіаційних комплексів, а також шість літаків", - повідомила пресслужба Міноборони.

За словами глави оборонного відомства, "виробництво озброєння має тривалий виробничий цикл, а високотехнологічні комплекси виготовляються понад рік. Відповідно, профінансувавши і уклавши ще минулого року контракти на суму понад 10 мільярдів гривень, Міністерство оборони України забезпечило партнерів оборотними засобами, що своєю чергою від початку року гарантувало безперебійну роботу десятків підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДККБ "Луч", ДП ХКБМ ім. О Морозова, ДП "Іскра" та інші.

Також читайте: Перший етап реформування ЗСУ істотно наблизив їх до сумісності з НАТО, - міністр оборони Таран

Водночас "нині триває процес формування нормативно-правової бази для забезпечення виконання норм нового закону "Про оборонні закупівлі" і здійснення переходу на планування заходів та бюджету".

"Міноборони бере активну участь у відпрацюванні нормативно-правової бази для забезпечення реалізації норм Закону "Про оборонні закупівлі". Процес узгодження нормативно-правових актів завершується. У визначені в указі президента України строки вони будуть розглянуті і прийняті урядом", - зазначив глава оборонного відомства.

Таран уточнив, що у 2021 році увага Міністерства оборони фокусуватиметься на адаптації механізму закупівель військової продукції під вимоги Закону України "Про оборонні закупівлі". Положення цього закону на заміну державного оборонного замовлення запроваджують нові конкурентні і прозорі процедури закупівлі озброєння та військової техніки та іншої оборонної продукції. Окремі закриті закупівлі без винятків передбачають конкурентні процедури, а пропозиції виробників проходитимуть розгляд міжвідомчих комісій та отримають максимально можливе інформування суспільства.

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Топ коментарі
+1
ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 1146
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09.02.2021 12:22
+1
МАЛО - ОЧЕНЬ МАЛО ! НАДО В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ !
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09.02.2021 12:37
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ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 1146
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09.02.2021 12:22 Відповісти
Це замилювання очей.
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09.02.2021 12:29 Відповісти
Ну во первых это только обещание, которое никто потом не запретит не выполнить "невыполнением закупки" или отменой тендеров....
А во вторых неизвестно, что именно закупают и у кого. Не исключено, что как обычно сначала спишут в связи с плохим тех. состоянием, а потом купят как новое...Или закупят старое советское вооружение типа "Данн" у Чехии по советский стандарт 152мм, который еще найти надо, вместо закупки наших "Богдан" уже под НАТОвский стандарт 155мм.
Так что для начала можно сразу записать это в Зе-звездешь!
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09.02.2021 12:31 Відповісти
"Дана" - это не старое советское вооружение, 152 мм снарядов полно и ничего не мешает производить новые и главное : "Богдана" - это всего лишь макет и до полноценной САУ ещё много работы и денег, с неизвестным конечным результатом. Пример "Молота" показателен
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09.02.2021 12:49 Відповісти
""Дана" - это не старое советское вооружение", а что это?! Она разработана в Чехословакии в 70х - это страна соцлагеря если не в курсе (не ЕС) под советский снаряд и советским же стандартам! Если мы идем в НАТО то надо переходить на их стандарты, и новое вооружение закупать именно по этим стандартам (вплоть до того, что закупать не новое вооружение - не мы одни такие). Новые снаряды производить исключительно НАТОвских калибров. Имеющееся на складах вооружение не соответствующее стандартам - продавать.
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09.02.2021 12:58 Відповісти
PS А запасы 152 снарядов у нас практически исчерпаны и нам придется искать где их купить или налаживать линию их производства, что тупо нецелесообразно!!!
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09.02.2021 13:03 Відповісти
Азеры закупили модернизированные "Даны" и как-бе не жалуются, показав при этом конкретный результат недавно.Чехи неплохие оружейники и тоже в рекламе не нуждаются. Мы идём в НАТО только на словах и переход на их стандарты в вооружении обойдутся нам в ДЕСЯТКИ лярдов долларов, которых у нас нет. Даже Польша, которая нас обогнала на лет 25-30 до сих использует и ПРОИЗВОДИТ модернизированные совковые образцы. И лучше наверное, чем в каждом предложении, абзаце, статье повторять слово "стандарты", немного узнать о них самих и определиться реально со своими возможностями У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3294
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09.02.2021 13:05 Відповісти
"Азеры" в НАТО не идут - им пох! А мы и не придем, если будем продолжать закупку вооружения не соответствующего стандарта, стандарта, стандарта....
Одно дело модернизировать то, что есть из отсутствия денег, а другое дело закупать это же говно за еще большие деньги и совсем другое дело вкладывать их в производство нового у себя.
А Польша тем не менее переходит на НАТОвские стандарты: и раветные системы Петриот и F-35.....Модернизацией старого хлама, она как правило занимается для других стран поскольку остались произв. мощности (этим же частенько занимается и Украина)
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09.02.2021 13:24 Відповісти
Так а что конкретно вас не устраивает в "Дане", чем плохи 152 снаряды и что хорошего в "Богдане", естественно в соответствии со стандартами?
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09.02.2021 13:35 Відповісти
Калибр
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09.02.2021 15:49 Відповісти
Це біля 300 млн євро.
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09.02.2021 14:19 Відповісти
Т-64 "Краб": на ХКБМ підтвердили строки створення та розповіли про нововведення (відео)
Модернізація основного бойового танка ЗСУ за шифром "Краб" має бути завершена до кінця поточного року
На ДП "Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова" (входить до складу ДК "Укроборонпром") планують закінчити створення оновленої машини до кінця 2021 року.
Принаймні таку інформацію повідомили журналісти каналу "Україна 24", які днями відвідали держпідприємство то розпитали про нову розробку харківських конструкторів.
https://defence-ua.com/news/t_64_krab_na_hkbm_pidtverdili_stroki_stvorennja_ta_rozpovili_pro_novovvedennja_video-2816.html
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09.02.2021 12:26 Відповісти
Чому заморожені ракетні програми?
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09.02.2021 12:27 Відповісти
Це дуже, дуже мало. Повинно бути 10 млрд. $.
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09.02.2021 12:31 Відповісти
Ничего придет новый министр обороны - сразу армия жировать начнет Ірина Верещук може очолити Міністерство оборони?
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09.02.2021 12:49 Відповісти
Флоту потрібен авіаносць для безпілотників типу Bayraktar ТВ2. Це б істотно змінило баланс сил у Чорному морі.
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09.02.2021 12:32 Відповісти
Странно, вроде не Игорь, а такие прогрессивные идеи
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09.02.2021 12:50 Відповісти
Ну да, получит или старьё, полувосстановленное или то, что воообще её не нужно. Покупаете всяку ********, а потом выясняется, что Оно ещё и нахер никому не надо. ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7965
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09.02.2021 12:35 Відповісти
МАЛО - ОЧЕНЬ МАЛО ! НАДО В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ !
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09.02.2021 12:37 Відповісти
Где эсминцы или хотя бы фрегаты, где новые самолёты, вертолёты. Где АРМИЯ АТАКУЮЩИХ ДРОНОВ, КАК У ТУРЦИИ?
Зато полно тупых и ничего не понимающих гандонов в армии. ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7806
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09.02.2021 12:38 Відповісти
Фрегати кращі за есмінців тому що універсальні.
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09.02.2021 12:49 Відповісти
Пусть и так. ВВСЁ РАВНО НЕТ НИЧЕГО.
Зато идиотов и дебилов развелось больше, чем дронов у Турции и НАТО вместе взятых. У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 6477
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09.02.2021 12:52 Відповісти
И ГДЕ НАКОНЕЦ, НАША ВОЕННАЯ ДОКТРИНА?
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09.02.2021 12:39 Відповісти
Сейчас подтянутся местные шпесиалисты , десантировавшиеся с Марса, и начнут кукарекать о корветах, самолётах, боевых вертолётах, космолётах и лазерах, не сильно утруждая себя знаниями стоимости оружия и его эксплуатации, что нам вообще сегодня готовы продать и где деньги брать, сколько по времени и силам уходит на создании новых типов вооружения и ещё десятков других "маленьких вопросиков". Чего стоит только многолетняя сага о патронном заводике, который как известно, так и остался в мечтах "потужных Хреформаторов" У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 4783
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09.02.2021 12:56 Відповісти
Нам США каждый год дает 7 миллиардов гривень - вот это мы реально получим, а то что этот Министр говорит - бабка надвое сказала...Веры ему нету как и всем у власти....
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09.02.2021 13:23 Відповісти
10 млрд-это 368 млн долларов,США дают намного больше.А янелох деньги на дорогах отмывает,более прибыльно для зельоных карманов.
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09.02.2021 13:32 Відповісти
Надо МО брать пример с МВД,где на многоцелевые вертолеты которые не совсем-то им нужные,средств не жалеют..
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09.02.2021 13:53 Відповісти
 
 