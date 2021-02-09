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Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження

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Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження

Опівночі сьогодні, 9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні про те, що в приймальне відділення по допомогу звернулася 34-річна мешканка колишнього Дубровицького району. Під час медичного огляду з'ясувалося, що пацієнтка в післяпологовому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Попередньо поліцейські встановили, що вчора, 8 лютого, приблизно о 2:30 в жінки почалися пологи. За її словами, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник і в пакет, який потім поклала в морозильну камеру. За її словами, дитина народилася мертвою. Пізніше в неї почалася кровотеча і вона звернулася до лікарні.

Там вона запевняла медиків, що самостійно перервала небажану вагітність. Утім згодом зізналася поліцейським, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Також читайте: У вигрібній ямі на Дніпропетровщині виявили тіло немовляти, поліція відкрила два кримінальні провадження

Породілля на обліку в жіночій консультації не перебувала. За словами чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.

Слідчі відділення поліції №1 міста Дубровиця Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. У межах кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза.

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Топ коментарі
+9
В роддомах должен быть анонимный отказ от ребёнка.Во имя жизни дитя .Нужно вести разъяснительную работу с женщинами фертильного возраста.Иначе эти трагедии бесконечны.Рождение ребёнка , пусть даже не желанного ,-не есть зло.Нужно менять ментальность.Не хочет женщина огласки -её право!
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09.02.2021 12:28
+4
Все це чуш собача. Ні в одній нормальній сім'ї я не чув і не бачив такого короткочасного божевілля. Це все відмазки. Такі як ото здійснив аварію і втік, потім через три дні являється і каже шо був в шоКЄ і нє вєдав шо дєлал...
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09.02.2021 13:12
+3
Таких тварей нужно выявлять и вырезать всё шо связано с репродуктивностью, а кишку зашить, оставить только то шо писять Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство - Цензор.НЕТ 606
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09.02.2021 12:26
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Таких тварей нужно выявлять и вырезать всё шо связано с репродуктивностью, а кишку зашить, оставить только то шо писять Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство - Цензор.НЕТ 606
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09.02.2021 12:26 Відповісти
Це могло бути післяродове короткочасне божевілля,яке трапляється інколи у жінок в останні місяці до родів і після них...
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09.02.2021 13:04 Відповісти
Все це чуш собача. Ні в одній нормальній сім'ї я не чув і не бачив такого короткочасного божевілля. Це все відмазки. Такі як ото здійснив аварію і втік, потім через три дні являється і каже шо був в шоКЄ і нє вєдав шо дєлал...
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09.02.2021 13:12 Відповісти
Это называется инфибулляция. Ваш Капитан Очевидность
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09.02.2021 15:27 Відповісти
Нуууу, ми в унівєрсітєтах мєдіцінських нє Абучалісь... Я по простому, своими словами. Отхерячить и заткнуть Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 1305
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09.02.2021 15:37 Відповісти
В роддомах должен быть анонимный отказ от ребёнка.Во имя жизни дитя .Нужно вести разъяснительную работу с женщинами фертильного возраста.Иначе эти трагедии бесконечны.Рождение ребёнка , пусть даже не желанного ,-не есть зло.Нужно менять ментальность.Не хочет женщина огласки -её право!
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09.02.2021 12:28 Відповісти
То не таке просте, тепер треба стільки грошей дати за пологи... а потім ще за анонімність... А потім дитина виросте і знайде адресу матусі...
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09.02.2021 14:27 Відповісти
Якщо держава бажає уникнути цього та зберегти життя таким дітям, то мусить взяти всі витрати на пологи цих жінок на себе, забезпечивши їх анонімність. Інакше нічого не зміниться на краще.
Проблема в тому, що наша держава лише декларує свою фальшиву людяність, насправді не маючи жодного бажання щось змінювати
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09.02.2021 15:52 Відповісти
В усіх українських пологових будинках працює анонімне вікно, де можно залишити дитину. От тільки не усім, як бачите воно допомагає.
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09.02.2021 15:42 Відповісти
Позже в нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Интересно, откуда в нее кровь втекала?

Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам мужчины, о беременности ему ничего не было известно.

Судя по тому, что в статье никакие мужчины не упоминаются, сдедует вывод: роженица - мужчина.
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09.02.2021 12:30 Відповісти
И не говорите, кто это пишет и зачем....
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09.02.2021 12:35 Відповісти
Заблудился, набутылочник? Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 162
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09.02.2021 14:41 Відповісти
жесть у нас таких сообщений по несколько в неделю,что ж за люди у нас то живут?? звери,не лучше кацапов
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09.02.2021 12:34 Відповісти
Ви реально здивовані?
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09.02.2021 15:43 Відповісти
Тут надо ещё разобраться ,при чём здесь морозильник ,может съесть хотела ...
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09.02.2021 12:40 Відповісти
Дай свої координати, тебе теж у експертизу психіатричну допишуть.
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09.02.2021 15:44 Відповісти
Я тебе в рот могу дать Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 3174ну или на крайняк по рогам ... Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 1693
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09.02.2021 17:12 Відповісти
Ааа росіянський підераст...
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09.02.2021 21:32 Відповісти
Та меня не интересует твоя национальность и сексуальная ориентация Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 2364мне поХЕР.
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09.02.2021 22:11 Відповісти
Усі ви росіянські підерасти такі. Не встигла людина пост написати вже мрієте про орал і анал.
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09.02.2021 22:26 Відповісти
я насправді не розумію, в чому цю нещасну жінку звинувачують. Те що вона зробила, це ж аборт, який трохи відкладений. Це її право розпоряджатися своїм тілом на свій власний розсуд.
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09.02.2021 13:21 Відповісти
...а если б съела ребенка - то тем более Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7341
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09.02.2021 14:42 Відповісти
Завернуть дуру в пакет и в морозилку.
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09.02.2021 13:44 Відповісти
Добре чоловікам: "зробив діло, гуляй сміло"))
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09.02.2021 14:24 Відповісти
а пані тільки під згвалтуванням цим займається? або в непритомному стані? чи знати про контрацепцію це виключно чоловіча прерогатива? Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6063
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09.02.2021 14:43 Відповісти
сделать с нею то же самое.
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09.02.2021 14:54 Відповісти
Ох...ть.... В голове не укладывается. Ну и люди пошли.
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09.02.2021 14:55 Відповісти
Так не известно - не брехня ли это. Тут главное что прозвучала - Ривненская
(западнская) область. Там же хвашисты обитают.
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09.02.2021 15:57 Відповісти
А кому оно надо жути нагонять?
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09.02.2021 16:08 Відповісти
Даже если это не брехня, то аномалии у конкретной взятой женщины ни о чём не говорят.
Но обыватель читает и делает вывод: ну и жизнь пошла.
Хотя и при СССР младенцев бросали в мусоропровод только так.
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09.02.2021 18:23 Відповісти
А вот такой вопрос: ЗАЧЕМ транслировать такое на всю Украину ?
Даже если всё правда - зачем информация в новстях ? Для наведения состояния хаоса ?
Так это пропутинская политика: нагнетание атмосферы хаоса в стране противника.
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09.02.2021 15:49 Відповісти
 
 