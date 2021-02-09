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"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Український Світ - це різноманіття і свобода бути собою.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м’якою силою не зможе. "Русский мир" - це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ - це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна - частина "русского мира".
Топ коментарі
+6 Viktor Turchanikov
показати весь коментар09.02.2021 12:35
+2 Ирод Снегуровик d206cc30
показати весь коментар09.02.2021 12:26
+2 Valery Greff
показати весь коментар09.02.2021 12:34
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Будь ласка, зачекайте...
Президент Турции господин Реджеп ***** Эрдоган, выступая на встрече с законодателями в Стамбуле, заявил, что он предложил князю Темнейшему «уйти с пути» Турции в Сирии.
Как отметил в своей статье пан Иван Лютый: «Разгром, устроенный турками в Сирии, показывает, что российская армия полное лайно, находящееся на уровне «ацтеки против конкистадоров». Всего одна страна НАТО - Турция ставит раком всю небывалую мощь Москвы и показывает реальный уровень российской армии на примере утилизации ихтамнетов и асадитов в Сирии».
С помощью пропаганды российские СМИ создали картинку о «несокрушимой и легендарной». Кто служил в российской армии - знает, так называемая «военная мощь России» - это огромный мыльный пузырь.
На самом деле, «мощь российской армии» это Потемкинские деревни. Не от хорошей жизни министр нападения РФ Сергей Кунжутович Шойгу доукомплектовал Вооруженные силы недоимперии - украинскими предателями из Крыма.
У россиян имеются большие проблемы с боеспособностью войск и с обеспечением вооружением и военной техникой. Военные самолеты и вертолеты ремонтируют, как ремонтировали при «совке» комбайны на машинотракторной станции - методом разбора двух стоящих рядом истребителей. Летное мастерство российских военных летчиков ограничено только сбрасыванием свободнопадающих бомб по целям, а управление боем ведется по мобильному телефону провайдера «Киевстар».
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 60-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. - https://zbruc.eu/node/86306
Це не відміняє зубожіння значної частки населення параші, але є такий факт.
Факт про середній дохід ви не спростували. І не зможете спростувати.
Ні перше, ні друге, не має для мене значення))
Може я в чомусь помиляюся, з вашої точки зору?
Тому рекомендую менше фантазувати, більше працювати головою) Менше емоцій, більше здорового глузду.
Так що вже просунула.
А більше нічого і не треба знати. Воно прийшло за грошима...
Геббельс сформулировал фундаментальные профессиональные постулаты, вот основные:
- «пушки и штыки - ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;
- овладение массами - единственная цель пропаганды;
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды - интеллектуализм»;
- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;
- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках - один для столицы, другой - для провинции, один - для рабочих, другой - для служащих;
- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;
- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.Ну а теперь Вы надеюсь сами сможете сопоставить к каким из данных его постулатов можно отнести Ваше изначальное высказывание. Только заметьте, в век, информационных технологий, когда информация является самым скоропортящимся продуктом, крайне тяжело продвигать пропаганду в цивилизованном открытом обществе.
Умылся, дружочек? И ждать долго не пришлось...