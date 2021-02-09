УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55710 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
691 9
культура (173) Міністерство культури (302) допомога (1140) Ткаченко Олександр (291)

Мінкульт розробляє новий пакет допомоги для культурних індустрій - сертифікати на попит, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінкульт розробляє новий пакет допомоги для культурних індустрій - сертифікати на попит, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики розробляє новий пакет допомоги для культурних індустрій.

Про це заявив глава міністерства Олександр Ткаченко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розробляємо програму нового пакету допомоги для індустрії. Нам видається, що після того позитивного досвіду допомоги (маю на увазі гранти УКФ і Інституту книги), варто перейти до досвіду, який вже застосовували деякі європейські країни – це сертифікати на попит. Тому що те, що ми бачимо зараз - це неможливість отримувати культурні послуги через нестачу коштів. Лише половина населення минулого року користувалась культурними послугами", - сказав Ткаченко.

Він зауважив, що це нова програма і найближчим часом міністерство її презентує.

Також читайте: Сфера культури зазнала найбільших збитків через пандемію, - Ткаченко

Ткаченко зауважив, що для запровадження програми потрібні будуть певні зміни до законодавства і до рішень уряду.

"Вам видається сертифікат, щоб ви могли піти у книгарню і придбати книжку. Або вам видається сертифікат, якщо ви подорожуєте Україною, щоб могли ніч, чи два переночувати в українських готелях", - розповів про програму Ткаченко.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сертификаты на сбыт? А то несостыковочка.
показати весь коментар
09.02.2021 12:46 Відповісти
Це потім оформлюється як "Акт виконаних робіт"... Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
09.02.2021 12:49 Відповісти
Там прикольная ситуация. Мероприятия, которые заказывает государство, конечно, хлебные, но деньги за выполненные работы поступают на счета подрядчиков, часто, даже спустя год и не факт, что все. А торбить налоговая начинает практически сразу и сильно. С выемкой документов, маскишоу и прочими радостями шоубизнеса. Отакой мазохизьм.
показати весь коментар
09.02.2021 12:54 Відповісти
сейчас заплачу...
показати весь коментар
09.02.2021 13:51 Відповісти
Заплатить никогда не поздно.
показати весь коментар
09.02.2021 16:38 Відповісти
У зеблазнів усе як завжди - використовують чуже, від якого вже відмовилися через неефективність... Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8727
...следует перейти к опыту, который уже применяли некоторые европейские страны - это сертификаты на спрос. Источник: https://censor.net/ru/n3246840
показати весь коментар
09.02.2021 12:48 Відповісти
Как то стремно получить популяризацию культуры от людей у которых нет совести...
показати весь коментар
09.02.2021 12:49 Відповісти
много этого ткаченко.. он тут на цензора на правах рекламы??
показати весь коментар
09.02.2021 13:33 Відповісти
судя по инстаграммам звездунов от культуры ( пырышки-пупырышки, дорофеева с хахалем, шлепки в кокошнике. мохнатики, вечно-зеленый горбунов с пассией и др..) география убытков растянулась от Мальдив до Бали и дальше до Доминиканы.... безусловно, они потратились на заслуженный отдых и им нужно помочь из бюджета - майские не за горами....
показати весь коментар
09.02.2021 13:50 Відповісти
 
 