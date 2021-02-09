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Новини Політика України
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ВР (7519) рейтинг (502) Батьківщина (377) Слуга народу (2121) Європейська Солідарність (778) Опозиційна платформа - За життя (339)

Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова

Чотири політичні партії подолали б п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року.

Згідно з результатами опитування, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати, передає Цензор.НЕТ.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові віддати свій голос 21,9%, за "Європейську Солідарність" - 18,1%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 10,3%. За партію "Сила і честь" готові проголосувати 4,7% визначилися.

За партію "Голос" готові проголосувати 2,7% тих, хто визначилися, за Радикальну партію Олега Ляшка та ВО "Свобода" - по 2,5%, за партію "Громадянська позиція" - 2,4%, "Українську стратегію Гройсмана" - 2,3%, партію Шарія - 2,1%. Партії "Опозиційний блок" і "УДАР Віталія Кличка" зібрали б трохи більше 1% голосів, інші - менш 1% кожна.

Також читайте: Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова

Крім цього, 16,1% загальної кількості респондентів заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, а ще 15,4% не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та проведення дострокових виборів до Верховної Ради підтримують 52,1% респондентів.

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Топ коментарі
+20
Зелёный лохторат поплыл в ОПЗЖ ! Всё это стадо секты "хуже не будет" напоминает "Г" в полынье - не могут прибиться ни к одному берегу ни к другому, так и плавают между СН, ОПЗЖ, ПР и прочим совком....
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09.02.2021 12:55
+17
Проросійські троллі взагалі не паляться. Ви з методички бодай трохи міняйте.
Де Вас Фьодоров в ;ЗЕ!диджитал; набирає?
Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4852
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09.02.2021 13:05
+15
Надолго ли? Зеленые не упускают ни одной возможности обдристаться.Теперь только вниз
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09.02.2021 12:55
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Клімкін і Зеркаль, якщо і ввідуть в союз з Гончаруко+Данилюком - то лише для того, щоб забрати голоси в уродів
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09.02.2021 14:03 Відповісти
Там вже не має що забирати. Всі хто мав перейти вже перейшли, залишились ті кому какая разніца. Але згадайте як Клімкін першим перейшов до Зеленського, а через два місяці після заяви по моряках Зеленський вигнав його з тріском. Або Зеркаль, яка пішла до Зеленського на заступника голови адміністрації і її у перший же день кинули, сказали будеш не заступником а помічником чи ще там кимось і вона повернулась назад в міністерство. Порошенко з ними контактів не підтримує. Єдиний із перебіжчиків від Порошенка ще тримається - це Кулеба, але погоду він в МЗС не робить, все вирішує Єрмак.
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09.02.2021 14:17 Відповісти
Оно так конечно.. Но такова к сожалению политика, мочить нужно прямого конкурента и конкурентов на своем электоральном поле. Поэтому и Петро тоже мочил " Гражданскую позицию", " Батькивщину", помножил на "0" "Удар" ( заранее), а до этого "Фронт" Яценюка А регионалов которые переродились в ОПЗЖ не трогал, и даже не препятствовал Медведчуку обзавестись каналами, бизнесом, связями, наращивать " мускулы" и выбраться из небытия ( Ябукович то его на дух не переносил) при этом Зелю проморгал ( считал что это несерьезно). Так что борьба идет только своих со своими . И на выборах все хотят выйти на " Бойко ( Медведчука) как оппонента ( замочив по ходу всех соперников на своем близком идеологическом фланге и подмять их голоса под себя) Это как , Ющенко - Янукович ( две прямо противоположные силы) Тут все понятно и логично, только вот результат для Украины при этом плохой. Объединяться нужно вопросов нет. но на идеологической платформе а не на вождизме, а у нас каждый видит себя на вершине пирамиды не смотря на цену. И это и Петя и Юля и любой другой. Но так было, есть и будет. Как в той поговорке про " украинских гетманов"
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09.02.2021 14:46 Відповісти
Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января:"Украинская стратегия Гройсмана" бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана - 5,7%.
Результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021: "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2,3%.

Спрашивается, и кому верить? Может кинуть жребий? Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4178
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09.02.2021 13:21 Відповісти
Здається, лише 2 тижні тому в іншому опитуванні СН були лише четвертими в рейтингу, і раптом знову перші? І ми маємо в це вірити?
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09.02.2021 16:48 Відповісти
У нас выборы на носу? К чему всё это. Похоже попытку зомбирования под заранее нарисованные "результаты". Привыкайте,мол.
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09.02.2021 13:23 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2461 Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3600
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09.02.2021 13:29 Відповісти
всё, рейтинг есть, депутатов можно разгонять.. толку с них очень мало, только по телевизору рисоваться могут и идиотизмом своим хвастаться...
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09.02.2021 13:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это в кремлевском зомбоящике порошенко террорист и агнет госдепа, а в реальной жизни - особо ценный агент фсб. Так устроена росс. пропаганда, они накачивают ему рейтинг и одновременно петя через назначенных им судей КС отключает антикоррупционные органы и шантажирует власть безвизом, в это же самое время врубаются на полную катушку медведчуковские помойки темой тарифов, которые бойко фирташ подняли через свои облгазы и облэнерго. Порошенко и опзж - одно целое.
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Не работает эта методичка. Меняй.
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09.02.2021 13:36 Відповісти
СДПУ(о ) = Солідарность = ПР = БПП = ПЕС ..! Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9635
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Не работает, Дима. Лучше картинки выставляй. Думать и писать у тебя не очень получается.
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09.02.2021 13:45 Відповісти
це не від нього залежить. Це у подляка з ОПг ще такий коридор можливостей, саме в такому контексті методички штопати... А Байдену наплювати на їхні методички...
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09.02.2021 13:46 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4603 Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2601
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09.02.2021 13:34 Відповісти
Перед місцевими виборами Цей самий "разумков" подавав першими уродів з великим відривом; другими зажопів, чуть нижче матьківщину і четвертими ЄС з двіччі нижчим рейтингом, ніж в уродів.
Реальність виявилася іншою.
Так що брешуть ці рейтинги. Вірніше - "на заказ" публікують "дослідження".
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09.02.2021 13:41 Відповісти
Даже не пойму, почему все так всполошились? Зажоповцев много? Так вроде 5 часть лохтората всегда за них была. Просто на этих выборах они клюнули на "новые лица", но ватниками быть не перестали. Слуг много? Люди не любят признавать свои ошибки. Процент еще сильно упадет. Так что этот рейтинг довольно правдоподобный. По крайней мере меня он не удивляет. Хотя лично я никаким опросам не верю.
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Схоже вісімнадцять відсотків для ЕС то край.
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09.02.2021 13:43 Відповісти
Не вірю жодній цифрі брехливого Розумкова...
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09.02.2021 13:44 Відповісти
А ще жб багато дебілів, хто вірить цім рейтенгам
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09.02.2021 13:44 Відповісти
Ошеломляющая коалиция:ОПЗЖ, ЕС и ЮВТ. Конституционное большинство-78%
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09.02.2021 13:44 Відповісти
ще один бот подляка спалився... Так і закондуїчу.
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09.02.2021 13:48 Відповісти
Вот совсем не стыкуется позиция по всем вопросам. Вот партия "какая разница" может объединяться с кем угодно. Но на момент выборов объединяться с ними смысла совсем не будет ни у кого. Рейтинг опустится ниже 10%, а может и вообще не пройдут.
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09.02.2021 13:50 Відповісти
Після місцевих виборів в багатьох обласних радах, наочний приклад Київська обласна рада, і в районних радах створена коаліція у складі Слуга народу+ОПЗЖ+Батьківщина. До речі, проти закриття медведчуківських каналів виступили ОПЗЖ, Батьківщина і путін.
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09.02.2021 13:59 Відповісти
Брехня! Батьківщина взагалі особливо не висловлювалася з цього приводу, крім Кучеренка, який по суті сказав, що закривати їх треба було б за більш-менш законною процедурою, щоб не було, коротше кажучи, як в Орбана. Батьківщині це питання зараз не настільки цікаве, як ціни на енергоносії і через них зниження рейтингу СН, щоб у майбутньому, після розпаду монобільшості, увійти в коаліцію з ними, точніше з їх більш-менш осудною частиною. А от кому краще зараз помовчати, так це Петі, бо загальновідомо, що 112 канал передано Козаку-Медведчуку у 2018 році на велике прохання кума останнього в обмін на право безперешкодно виробляти цукерки у Ліпецьку
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09.02.2021 18:18 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7512
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09.02.2021 22:43 Відповісти
Потихоньку Остальные Партии берут За Жо... ? Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1323
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09.02.2021 14:06 Відповісти
Завтра зеленая мразота понесет деньги жопоблоковским олигархам и буде винить в в этом Порошенко!
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09.02.2021 14:16 Відповісти
Позор, настоящая проукраинская партия "Голос" не может подняться выше 5%, кто то навесил ярлык "соросята" и тупое быдло шарахаеься не глядя, конкретно на слова и дела, какие претензии к словам и делам, сильный, образованный состав фракции, причем все, допускаю, что электорат совковый, если 73% быдла, + промоскали.
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09.02.2021 14:17 Відповісти
А что в ней прокураинского, кроме пустого звиздежа?
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09.02.2021 15:15 Відповісти
А ти можеш навести хоч одну антиукраїнську дію Голоса?
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09.02.2021 16:52 Відповісти
Т.е. теперь любой, кто не просрался на флаг Украины - это патриот?

И да могу. Голос финансируется кацапским бизнесменом Фридманом.
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09.02.2021 22:21 Відповісти
Докази - в студію!
А то я можу на підставі твоїх постів зробити висновок, що порох дав команду своїм тролям мочити конкурентів з патріотичного табору, бо у своїх відбирати голоси легше, ніж в опіздіжопців та зелених.
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10.02.2021 09:22 Відповісти
"Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок..."
І це - докази??? Де зокрема постійно згадується і колишній керівник адміністрації президента порошенка?
Потік свідомості в форматі ОБС (одна бабця сказала) від якоїсь блогерши, що пише виключно росіянською, і перше ж посилання, куди перекинув переглядач від кліку на її нік - це її перебрехування одного з кремлівських фейків про МН-17 ще 2018 року.
І ця росіянська шмара - "надійне джерело інформації"???
Тільки, якщо ти сам - кремлівський троль.
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10.02.2021 10:48 Відповісти
Фридман и Пинчук финансируют Голос - факт.

Можешь хоть головой об стену биться.
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10.02.2021 10:50 Відповісти
Пінчук - такий самий український олігарх, як Ахмєтов і Порошенко.
Інші олігархи (каломойський, Фірташ, ведмудчук) - ще більш промосковські, а без грошей жодна партія існувати не може.
Тож, московіт, - відвали звідси. З тобою вже все ясно. Спочатку я думав, що ти - просто примітивний порохобот, але, пройшовшись по твоєму посиланню, зрозумів, що у найкращому випадку ти - зелений троль, а швидше за все - лахта запорєбрікова.
Киш звідси, тут таких не *******.
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10.02.2021 11:59 Відповісти
Гугл тебе в помощь, дебил. Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 739 Работай над собой.
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10.02.2021 12:10 Відповісти
Фридману 54 года. Помимо российского гражданства у него есть израильское. При этом он является налоговым резидентом Великобритании.
Вместе с партнерами Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом он владеет консорциумом "Альфа-групп", среди российских активов которой Альфа-банк, страховая компания "АльфаСтрахование", X5 Retail Group и инвесткомпания A1.

Очень. Очень патриотично.
И коненчно же кацапский миллиардер создавал и финансировал партию украинских патриотов. Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3201
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10.02.2021 12:14 Відповісти
Ти ще розкажи, що Вакарчук - колаборант, а пєця порох віддасть за Україну останню вишиванку. - Віддасть, якщо то буде остання вишиванка Вакарчука.
Годі ту муйню писати. Я сам можу написати, що порох - бізнес-партнер мертвечука, того самого, котрий кум путлера, що це він віддав мертвечуку в оренду безкоштовно(!) на 50 років державний нафтопровід, і матиму на порядок більше підстав для цього, ніж графоманські пости росіянської блогерки.
Петя досі не відповів на жодне звинувачення, які йому ставили перед виборами і не визнав жодної помилки під час свого президентства. А порівняно з Іловайським та Дебальцевським котлами, 5-ма взірваними військовими складами, десятками нападів на активістів, проваленою боротьбою з корупцією та реформою правоохоронної системи (і жодного покарання відповідальних за все це) - то якесь гіпотетичне фінансування партії росіянським олігархом - це просто дитячий лепет на галявині.
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11.02.2021 00:31 Відповісти
Вакарчук - рекламный банер, который выкинули из Голоса за ненадобностью, как теперь Притулу.
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11.02.2021 02:03 Відповісти
Зудіння старої карги...
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12.02.2021 13:56 Відповісти
До речі - хамів тут теж не *******.
Це ти від кацапів з такими "манерами" до людей свинячою пикою пхаєшся?
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11.02.2021 00:36 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82.html#more-124712

Политические похороны Зеленского стремительно приближаются 9 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 9

Не знаю, может это только одному мне кажется, что Украина движется к досрочным парламентским, а то и президентским выборам. Что-то такое витает в воздухе.
Такое мнение высказал в сегодняшней статье для издания «Хвиля» журналист Sergius AK.
Я никогда не был сторонником Зеленского, как, впрочем, и любого другого крупного политика у нас в стране. У меня до сих пор в голове не укладывается, как можно было, находясь в здравом уме и твердой памяти, проголосовать за клоуна, у которого за спиной не было ни опыта, ни команды, ни идеологии, ни внятной программы. То есть, по сути, не было вообще ничего, кроме харизмы и оценки «хороший парень».
Но смирившись с выбором «мудрого народа», я стал с интересом наблюдать, к чему же приведет, а вернее, до чего же доведет, страну этот «величайший деятель». Благо, имея на руках высоко востребованную профессию, я мог особо не беспокоиться о своем семейном благополучии. К тому же, где-то очень-очень глубоко в душе, теплилась слабенькая надежда: а вдруг? Вдруг я все-таки ошибаюсь, в нем скрывается государственный деятель масштаба Наполеона (ну а кто еще может быть с таким ростом?), и сейчас он кааак…
Но увы, как я уже писал в своем новогоднем обращении, Йона Гнарра, не говоря уж про Рональда Рейгана, из него не получилось, да, в общем-то, и не могло получиться. И я все больше прихожу к выводу, что Зеленский уже близок к положению политического полутрупа, даже несмотря на его последние «игры» с ТВ каналами на патриотическом поприще.
В тему - Зеленский: сказка о потерянном времени
Труп, а тем более полутруп, еще можно заставить подергивать время от времени руками и ногами, опыты Луиджи Гальвани с лягушкой и электричеством в этом убеждают. Но как не вылепить из говна пулю, так и из полутрупа не вылепишь ни великого миротворца, просто переставшего стрелять; ни патриота, стремящегося умереть в Крыму, но успешно прятавшегося от повесток в армию; ни диктатора, посягнувшего на «святое» - свободу слова и угрожающего всем «жуткими» репрессиями.
И вот, по происшествию полутора, с чем-то там, лет, я все же должен признать свою ошибку за свое отношение к выбору наших граждан. Украинский народ таки оказался действительно мудр, просто сию мудрость можно понять, только хорошо покопавшись в дерьме, заполонившим наше государство. И мудрость эта, пусть и неосознанная самими избирателями, заключается в двух бессмертных фразах Интернационала: весь мир до основанья, и никто не даст нам избавленья.
Наверное, наше 30-летнее барахтанье, гордо называемое зарождением политической нации, лавирование між крапельками, построение «скажите, что мне строить», возня с бджілками и глечиками, бесконечное перетягивание властного «одеяла» между Западной и Восточной Украиной, череда майданов - все это окончательно достало наш народ. И он решил разрушить все до основания, с чем Зеленский очень успешно и справляется.
Ему удается напрочь добить у нас остатки уважения к государству как некой «сакральной» сущности.
Украинцы, в отличие от россиян, никогда не относились с особым пиететом к институту государства как таковому, не были они заражены и бациллой имперскости. Но все же некое уважение к государственной власти имелось, хотя и значительно поколебленное майданами. Но майданы - это было разрушение сакральности «снизу», а Зеленский успешно добивает ее «сверху».
Второй аспект мудрости нашего народа с выбором Зеленского заключается в том, что до него, то бишь народа, окончательно дошло, что никакой «герой», «мессия» или просто «хороший парень», не построит нам «царство божье» в отдельно взятой стране. Все подобные надежды полностью будут похоронены (я очень на это надеюсь) вместе с президентом-приколистом.
И теперь, при новом выборе, граждане, наконец-то, будут обращать внимание не только на то, кто возглавляет ту или иную партию и насколько у него подвешен язык, но и на то, что эта партия предлагает и какую программу или идеологию продвигает.
То, что при политических похоронах Зеленского, мы рискуем похоронить и саму нынешнюю Украину, является неизбежной платой за такую мудрость. Нужно признать самим себе, что Украина, в том виде, в каком она существует сейчас, не жилец.
Независимость, неожиданно свалившаяся ей в руки, за 30 лет особо не изменила суть ни самой страны, ни самого народа. Нынешняя Украина корнями все еще в УССР, взгляните хотя бы на нашу Конституцию. Ведь там до сих пор прописаны бесплатное образование и медицина, а сам раздел II с описанием прав и свобод включает больше 40 (!) статей.
Кто-то всерьез до сих пор верит в их выполнение? Как же тогда можно относиться с уважением к государству вообще, если мы лицемерно обманываем сами себя с его Основным Законом.
Старая Украина умирает в муках вместе с президентством Зеленского, нам нужна новая Республика. Нужна и совершенно новая Конституция, с принципиально новыми основами, принятая не прогнившей Верховной Радой, а Конституциональной Ассамблеей. Нам нужны новые институциональные основы государства независимые от персоналий, новый законодательный орган, новые идеи и подходы.
Конечно же Зеленский нам этого дать не может, что взять с политического полутрупа. Но загнивая и разлагаясь, президент-полутруп, сам того может и не желая, распространяет заразу по всему государству. И тут одно из двух: здоровые части переболеют и приобретут иммунитет, а слабые и нежизнеспособные отомрут.
Есть, конечно, опасения, что здоровых органов в теле государства практически не осталось, и от болезни оно совсем загнется. Ну туда ему и дорога. Не может нация и общество вырасти за 30 лет из младенческих штанишек, консолидироваться, опираясь на многовековую историю (вот уж парадокс, иметь за плечами Киевскую Русь и Запорожскую Сечь, и все продолжать пребывать в младшем ясельном возрасте), перестать играть в бесконечную «зраду-перемогу», и породить что-то действительно стоящее - значит оно не заслуживают шанса на существование в виде своего государства.
И Зеленский тут не причина, а лишь приговор, приводимый в исполнение.
В тему - Зеленскому пожелали найти в себе силы уйти вовремя
Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились
(Иеремия, глава 30, стих 15).
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09.02.2021 14:33 Відповісти
Нельзя сейчас делать перевыборы.
"Второй аспект мудрости нашего народа с выбором Зеленского заключается в том, что до него, то бишь народа, окончательно дошло, что никакой «герой», «мессия» или просто «хороший парень», не построит нам «царство божье» в отдельно взятой стране. Все подобные надежды полностью будут похоронены (я очень на это надеюсь) вместе с президентом-приколистом"(с).

Здесь автор выдает желаемое за действительное. Именно потому, что еще не дошло, и нет смысла в перевыборах в ближайшее время.
Кроме того, сейчас при любой смене власти экономика не пойдет вверх - никаких оснований для роста нет, и тарифы скорей всего будут дальше расти. А наш недалекий нарид очень быстро разочаруется и в следующем выборе при таком раскладе, даже если бы этот выбор был правильным. Взять того же Сеню. Он был хорошим премьером, но вынужден был принять на себя весь негатив. Хотя не он был виновен в сложившейся ситуации, но убирать его было нужно. В противном случае "снесли" бы всех. Что-то подобное попытался провернуть Зеля. Поставил "молодых, перспективных", обосрался, поставил людей из системы. Правда, Порошенко сменил хорошего менеджера хорошим, а Зеля сменил честного, но глупого, на умного, но мутного. В итоге уже и этого надо бы менять, а более-менее нормальной кандидатуры нет.
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09.02.2021 16:05 Відповісти
10% царицы шамаханской никак газ не дождутся по 450$.
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09.02.2021 14:35 Відповісти
у вас зебилы порохоботские
минус "СН" - 22,2%
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09.02.2021 14:37 Відповісти
Та які рейтинги,ви з дуба впали підрахуї...всім байдуже на це лайно що кочує із партії в партію...
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09.02.2021 14:39 Відповісти
Мда, Свобода скатилась до одного уровня с шарием
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09.02.2021 16:20 Відповісти
В Інлійському океані, на дикому острові і в джуглях Амазонки живуть племена, які категорично не хочуть ніяких контактів з буцімто циивілізованим людством. Раніше я думав -- чому ? Це ж було б цікаво і одним і іншим . Тепер я їх дуже розумію... Це , так зване "цивілізоване " людство вибирає собі у вожді, царі, депутати, керівники, директори і т.і. самих покидьків суспільства -- дурнів, злодіїв, корупціонерів, вбивць, гвалтівників і брехунів ! Читаю ці "рейтинги" і ніхто не може дати відповідь на одне єдине питання -- Що особисто ці усі "політики" зробили доброго особисто тобі, українцю, що ти знову і знову ладен наступити на ці ж самі граблі , в це ж саме смердюче лайно ?!!!! Ніхто не може дати на це питання відповіді навіть самому собі ! ПроклЯтий нарід ! Все йде на самознищення !!! Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1464
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09.02.2021 19:16 Відповісти
Раздробили проевропейские силы как могли обманками (Юлька, СН).
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09.02.2021 20:35 Відповісти
Рейтинг. Опзж 21.9 е відповідь чому Україна застряла в просторі, чому війна на Донбасі, чому забрали Крим,
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10.02.2021 02:36 Відповісти
Всіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні й при цьому продавати її, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за її законами,
- вважає Кравчук.
І я згідний з ним
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10.02.2021 03:27 Відповісти
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