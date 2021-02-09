Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Чотири політичні партії подолали б п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року.
Згідно з результатами опитування, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати, передає Цензор.НЕТ.
За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові віддати свій голос 21,9%, за "Європейську Солідарність" - 18,1%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 10,3%. За партію "Сила і честь" готові проголосувати 4,7% визначилися.
За партію "Голос" готові проголосувати 2,7% тих, хто визначилися, за Радикальну партію Олега Ляшка та ВО "Свобода" - по 2,5%, за партію "Громадянська позиція" - 2,4%, "Українську стратегію Гройсмана" - 2,3%, партію Шарія - 2,1%. Партії "Опозиційний блок" і "УДАР Віталія Кличка" зібрали б трохи більше 1% голосів, інші - менш 1% кожна.
Крім цього, 16,1% загальної кількості респондентів заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, а ще 15,4% не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та проведення дострокових виборів до Верховної Ради підтримують 52,1% респондентів.
Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021: "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2,3%.
Спрашивается, и кому верить? Может кинуть жребий?
Реальність виявилася іншою.
Так що брешуть ці рейтинги. Вірніше - "на заказ" публікують "дослідження".
И да могу. Голос финансируется кацапским бизнесменом Фридманом.
А то я можу на підставі твоїх постів зробити висновок, що порох дав команду своїм тролям мочити конкурентів з патріотичного табору, бо у своїх відбирати голоси легше, ніж в опіздіжопців та зелених.
Простой запрос в Гугле, если тебя не забанили.
І це - докази??? Де зокрема постійно згадується і колишній керівник адміністрації президента порошенка?
Потік свідомості в форматі ОБС (одна бабця сказала) від якоїсь блогерши, що пише виключно росіянською, і перше ж посилання, куди перекинув переглядач від кліку на її нік - це її перебрехування одного з кремлівських фейків про МН-17 ще 2018 року.
І ця росіянська шмара - "надійне джерело інформації"???
Тільки, якщо ти сам - кремлівський троль.
Можешь хоть головой об стену биться.
Інші олігархи (каломойський, Фірташ, ведмудчук) - ще більш промосковські, а без грошей жодна партія існувати не може.
Тож, московіт, - відвали звідси. З тобою вже все ясно. Спочатку я думав, що ти - просто примітивний порохобот, але, пройшовшись по твоєму посиланню, зрозумів, що у найкращому випадку ти - зелений троль, а швидше за все - лахта запорєбрікова.
Киш звідси, тут таких не *******.
Вместе с партнерами Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом он владеет консорциумом "Альфа-групп", среди российских активов которой Альфа-банк, страховая компания "АльфаСтрахование", X5 Retail Group и инвесткомпания A1.
Очень. Очень патриотично.
И коненчно же кацапский миллиардер создавал и финансировал партию украинских патриотов.
Годі ту муйню писати. Я сам можу написати, що порох - бізнес-партнер мертвечука, того самого, котрий кум путлера, що це він віддав мертвечуку в оренду безкоштовно(!) на 50 років державний нафтопровід, і матиму на порядок більше підстав для цього, ніж графоманські пости росіянської блогерки.
Петя досі не відповів на жодне звинувачення, які йому ставили перед виборами і не визнав жодної помилки під час свого президентства. А порівняно з Іловайським та Дебальцевським котлами, 5-ма взірваними військовими складами, десятками нападів на активістів, проваленою боротьбою з корупцією та реформою правоохоронної системи (і жодного покарання відповідальних за все це) - то якесь гіпотетичне фінансування партії росіянським олігархом - це просто дитячий лепет на галявині.
Це ти від кацапів з такими "манерами" до людей свинячою пикою пхаєшся?
Политические похороны Зеленского стремительно приближаются 9 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 9
Не знаю, может это только одному мне кажется, что Украина движется к досрочным парламентским, а то и президентским выборам. Что-то такое витает в воздухе.
Такое мнение высказал в сегодняшней статье для издания «Хвиля» журналист Sergius AK.
Я никогда не был сторонником Зеленского, как, впрочем, и любого другого крупного политика у нас в стране. У меня до сих пор в голове не укладывается, как можно было, находясь в здравом уме и твердой памяти, проголосовать за клоуна, у которого за спиной не было ни опыта, ни команды, ни идеологии, ни внятной программы. То есть, по сути, не было вообще ничего, кроме харизмы и оценки «хороший парень».
Но смирившись с выбором «мудрого народа», я стал с интересом наблюдать, к чему же приведет, а вернее, до чего же доведет, страну этот «величайший деятель». Благо, имея на руках высоко востребованную профессию, я мог особо не беспокоиться о своем семейном благополучии. К тому же, где-то очень-очень глубоко в душе, теплилась слабенькая надежда: а вдруг? Вдруг я все-таки ошибаюсь, в нем скрывается государственный деятель масштаба Наполеона (ну а кто еще может быть с таким ростом?), и сейчас он кааак…
Но увы, как я уже писал в своем новогоднем обращении, Йона Гнарра, не говоря уж про Рональда Рейгана, из него не получилось, да, в общем-то, и не могло получиться. И я все больше прихожу к выводу, что Зеленский уже близок к положению политического полутрупа, даже несмотря на его последние «игры» с ТВ каналами на патриотическом поприще.
В тему - Зеленский: сказка о потерянном времени
Труп, а тем более полутруп, еще можно заставить подергивать время от времени руками и ногами, опыты Луиджи Гальвани с лягушкой и электричеством в этом убеждают. Но как не вылепить из говна пулю, так и из полутрупа не вылепишь ни великого миротворца, просто переставшего стрелять; ни патриота, стремящегося умереть в Крыму, но успешно прятавшегося от повесток в армию; ни диктатора, посягнувшего на «святое» - свободу слова и угрожающего всем «жуткими» репрессиями.
И вот, по происшествию полутора, с чем-то там, лет, я все же должен признать свою ошибку за свое отношение к выбору наших граждан. Украинский народ таки оказался действительно мудр, просто сию мудрость можно понять, только хорошо покопавшись в дерьме, заполонившим наше государство. И мудрость эта, пусть и неосознанная самими избирателями, заключается в двух бессмертных фразах Интернационала: весь мир до основанья, и никто не даст нам избавленья.
Наверное, наше 30-летнее барахтанье, гордо называемое зарождением политической нации, лавирование між крапельками, построение «скажите, что мне строить», возня с бджілками и глечиками, бесконечное перетягивание властного «одеяла» между Западной и Восточной Украиной, череда майданов - все это окончательно достало наш народ. И он решил разрушить все до основания, с чем Зеленский очень успешно и справляется.
Ему удается напрочь добить у нас остатки уважения к государству как некой «сакральной» сущности.
Украинцы, в отличие от россиян, никогда не относились с особым пиететом к институту государства как таковому, не были они заражены и бациллой имперскости. Но все же некое уважение к государственной власти имелось, хотя и значительно поколебленное майданами. Но майданы - это было разрушение сакральности «снизу», а Зеленский успешно добивает ее «сверху».
Второй аспект мудрости нашего народа с выбором Зеленского заключается в том, что до него, то бишь народа, окончательно дошло, что никакой «герой», «мессия» или просто «хороший парень», не построит нам «царство божье» в отдельно взятой стране. Все подобные надежды полностью будут похоронены (я очень на это надеюсь) вместе с президентом-приколистом.
И теперь, при новом выборе, граждане, наконец-то, будут обращать внимание не только на то, кто возглавляет ту или иную партию и насколько у него подвешен язык, но и на то, что эта партия предлагает и какую программу или идеологию продвигает.
То, что при политических похоронах Зеленского, мы рискуем похоронить и саму нынешнюю Украину, является неизбежной платой за такую мудрость. Нужно признать самим себе, что Украина, в том виде, в каком она существует сейчас, не жилец.
Независимость, неожиданно свалившаяся ей в руки, за 30 лет особо не изменила суть ни самой страны, ни самого народа. Нынешняя Украина корнями все еще в УССР, взгляните хотя бы на нашу Конституцию. Ведь там до сих пор прописаны бесплатное образование и медицина, а сам раздел II с описанием прав и свобод включает больше 40 (!) статей.
Кто-то всерьез до сих пор верит в их выполнение? Как же тогда можно относиться с уважением к государству вообще, если мы лицемерно обманываем сами себя с его Основным Законом.
Старая Украина умирает в муках вместе с президентством Зеленского, нам нужна новая Республика. Нужна и совершенно новая Конституция, с принципиально новыми основами, принятая не прогнившей Верховной Радой, а Конституциональной Ассамблеей. Нам нужны новые институциональные основы государства независимые от персоналий, новый законодательный орган, новые идеи и подходы.
Конечно же Зеленский нам этого дать не может, что взять с политического полутрупа. Но загнивая и разлагаясь, президент-полутруп, сам того может и не желая, распространяет заразу по всему государству. И тут одно из двух: здоровые части переболеют и приобретут иммунитет, а слабые и нежизнеспособные отомрут.
Есть, конечно, опасения, что здоровых органов в теле государства практически не осталось, и от болезни оно совсем загнется. Ну туда ему и дорога. Не может нация и общество вырасти за 30 лет из младенческих штанишек, консолидироваться, опираясь на многовековую историю (вот уж парадокс, иметь за плечами Киевскую Русь и Запорожскую Сечь, и все продолжать пребывать в младшем ясельном возрасте), перестать играть в бесконечную «зраду-перемогу», и породить что-то действительно стоящее - значит оно не заслуживают шанса на существование в виде своего государства.
И Зеленский тут не причина, а лишь приговор, приводимый в исполнение.
В тему - Зеленскому пожелали найти в себе силы уйти вовремя
Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились
(Иеремия, глава 30, стих 15).
"Второй аспект мудрости нашего народа с выбором Зеленского заключается в том, что до него, то бишь народа, окончательно дошло, что никакой «герой», «мессия» или просто «хороший парень», не построит нам «царство божье» в отдельно взятой стране. Все подобные надежды полностью будут похоронены (я очень на это надеюсь) вместе с президентом-приколистом"(с).
Здесь автор выдает желаемое за действительное. Именно потому, что еще не дошло, и нет смысла в перевыборах в ближайшее время.
Кроме того, сейчас при любой смене власти экономика не пойдет вверх - никаких оснований для роста нет, и тарифы скорей всего будут дальше расти. А наш недалекий нарид очень быстро разочаруется и в следующем выборе при таком раскладе, даже если бы этот выбор был правильным. Взять того же Сеню. Он был хорошим премьером, но вынужден был принять на себя весь негатив. Хотя не он был виновен в сложившейся ситуации, но убирать его было нужно. В противном случае "снесли" бы всех. Что-то подобное попытался провернуть Зеля. Поставил "молодых, перспективных", обосрался, поставил людей из системы. Правда, Порошенко сменил хорошего менеджера хорошим, а Зеля сменил честного, но глупого, на умного, но мутного. В итоге уже и этого надо бы менять, а более-менее нормальной кандидатуры нет.
минус "СН" - 22,2%
- вважає Кравчук.
І я згідний з ним