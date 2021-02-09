Рейтинг партій: СН - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЄС" - 18,1%, "Батьківщина" - 10,3%, - опитування Центру Разумкова

Чотири політичні партії подолали б п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року.

Згідно з результатами опитування, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати, передає Цензор.НЕТ.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові віддати свій голос 21,9%, за "Європейську Солідарність" - 18,1%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 10,3%. За партію "Сила і честь" готові проголосувати 4,7% визначилися.

За партію "Голос" готові проголосувати 2,7% тих, хто визначилися, за Радикальну партію Олега Ляшка та ВО "Свобода" - по 2,5%, за партію "Громадянська позиція" - 2,4%, "Українську стратегію Гройсмана" - 2,3%, партію Шарія - 2,1%. Партії "Опозиційний блок" і "УДАР Віталія Кличка" зібрали б трохи більше 1% голосів, інші - менш 1% кожна.

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Крім цього, 16,1% загальної кількості респондентів заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, а ще 15,4% не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та проведення дострокових виборів до Верховної Ради підтримують 52,1% респондентів.

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.