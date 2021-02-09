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Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи оперативної і бойової підготовки з метою підтримання в готовності до застосування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 і 2 АК проводиться комплекс заходів у рамках тижня бойової і мобілізаційної готовності, в тому числі звірка так званого "приписного" особового складу у військових комісаріатах ​​окупаційних адміністрацій.

Крім того, як зазначили в ГУР, противник приділяє особливу увагу підготовці артилерійських і мінометних підрозділів і здійснює уточнення цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил зі складанням бойових графічних документів.

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Топ коментарі
+10
возможно, что в Крыму вопрос воды остро настал в необходимости и РФ хочет пробить путь к воде. Они могут начать войну на Донбассе с продвижением по берегу к Крыму, а потом со стороны Крыма пойти на встречу и это будет возврат к плану Новороссия. Нужно готовиться к серьезной войне!!!
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09.02.2021 13:14
+8
Они этим с 2014-го занимаются. Нам нужно делать то же самое. Сепары должны постоянно в штаны поссыкивать. Но мы в глазу ищем, млять...
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09.02.2021 13:17
+6
А у нас 20% процентов тварей,готовы голосовать за жопоплатформу кума путлера.
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09.02.2021 13:40
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возможно, что в Крыму вопрос воды остро настал в необходимости и РФ хочет пробить путь к воде. Они могут начать войну на Донбассе с продвижением по берегу к Крыму, а потом со стороны Крыма пойти на встречу и это будет возврат к плану Новороссия. Нужно готовиться к серьезной войне!!!
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09.02.2021 13:14 Відповісти
Результаты семилетней войны РФ в Украине, не выявили ни умения, ни мощи армии Шойгу, ни наличия профессионального опыта у офицеров 53-й зенитно-ракетной бригады ВС России, дислоцированной в Курске, сбивших пассажирский «Boeing» под Снежном, ни мудрости кремлевской верхушки. Самое большее, что смогли придумать православные расияне на Донбассе, так это минировать трупы своих павших солдат и продавать краденое дизтопливо.
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09.02.2021 13:49 Відповісти
Срочно! Безотлагательно! Отвезите пианиста на мацкву......Нехай в глаза фюрера посмотрит ! А там стока мира!!
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09.02.2021 13:17 Відповісти
Они этим с 2014-го занимаются. Нам нужно делать то же самое. Сепары должны постоянно в штаны поссыкивать. Но мы в глазу ищем, млять...
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09.02.2021 13:17 Відповісти
ГУР, имейте совесть! Вы что, не понимаете, что подобными сведениями, вы подставляете нашего, прости господи, главнокомандующего? Это же надо что-то делать. Как такое можно игнорировать? А оно не понимает, не хочет и не может.
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09.02.2021 13:22 Відповісти
На 13-00 импорт электроэнергии:Беларусь - 790 МВт/ч, Россия - 600 МВт/ч.
Какие цели ещё не уточнены?
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09.02.2021 13:24 Відповісти
Тебя под этим делали.
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09.02.2021 13:38 Відповісти
Кацапи продовжують активну підготовку до миру на ордло і криму.
Скорочення армії ! Референдум ! Подвійне громадянство !
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09.02.2021 13:34 Відповісти
А у нас 20% процентов тварей,готовы голосовать за жопоплатформу кума путлера.
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Штааа? Пруф ф студию!
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09.02.2021 14:29 Відповісти
Я не знаю где их взять и почитать. Кинь ссылку пож-та. Аж интересно.
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09.02.2021 14:42 Відповісти
Ссылка на поиск. А можно на конкретные факты? Ну на отчет где указано что мол укр. военные первыми начинают или же о том что 755 обстрелов с их стороны.
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09.02.2021 14:54 Відповісти
У них походу другие обязанности - проветривать срань с паРаши... Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 7916
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09.02.2021 14:32 Відповісти
В Криму засуха, Головнокомандувач - профан. Ось вам і привід для нападу.
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09.02.2021 14:27 Відповісти
а чого ніхто не каже, що ворог займає наші позиції, з яких ми відступили в порядку "відведення" в районі села Кримського на Луганщині?
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09.02.2021 15:30 Відповісти
Ну, вони готуються і це, не новина. Чи готуємося ми?
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09.02.2021 15:42 Відповісти
интенсивные мероприятия оперативной и боевой подготовки с целью поддержания в готовности к применению оперативной группировки войск Источник: https://censor.net/ru/n3246847

ГУР МОУ: а шо, так надо во время войны?
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09.02.2021 16:13 Відповісти
 
 