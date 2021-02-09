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Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не буде закуповувати російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила в інтерв'ю радіо LR.

Відповідаючи на запитання про таку можливість, Шимоніте сказала, що спільні закупівлі Євросоюзу забезпечать достатню поставку в Литву вакцин, вироблених на Заході, тому "немає необхідності" розглядати питання про придбання російської вакцини.

"Наш портфель складається з низки вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом, але з'являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це (питання придбання російської вакцини. - Ред.)", - зазначила прем'єрка.

Вона зауважила, що литовське суспільство буде вакциновано вакцинами, зробленими в "країнах трансатлантичного партнерства".

"Рішення Литви, ухвалені спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять до ЄС і трансатлантичного партнерства", - сказала Шимоніте.

Також читайте: Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться"

Прем'єр-міністерка зазначила, що російський уряд використовує вакцину з геополітичною метою. "Зусилля запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли сам російський народ ще не щеплений, видаються черговою геополітичною грою, я не сумніваюся", - заявила вона.

Раніше Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" як гібридну зброю.

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Топ коментарі
+9
Мені дуже імпонує така послідовність і принциповість наших литовських друзів і союзників.
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09.02.2021 13:51
+5
Лучше внешнее управление от США, чем дружба с кацапскими свинособаками!!!
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09.02.2021 13:56
+5
внешнее управление прошли Япония,ФРГ,Ю.Корея..
ноу коммент..
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09.02.2021 13:58
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То есть вероятность утверждения российской вакцины существует?

Привет баранам что спамили меня на соседней ветке.
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09.02.2021 13:51 Відповісти
на сегодняшний день в ЕС не продается ни одно лекарство из паРашки и скорее всего не будет продавать тем более вакцину от ковид-19, которой Европа уже закупила более миллиарда доз, что в два раза больше населения ЕС..
а на регистрацию сою вакцину русня подала с одной единственной целью - чтобы иметь возможность езтить в ЕС после прививки своим фуфломицином... потому что непривидых в ЕС еще долго пускать не будут...
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09.02.2021 13:58 Відповісти
может где то и заработают - но не в ЕС...
а регистрация (и даже попытка регистрации) нужна русне прежде всего для пиара и продвижения своего фуфломицина в страны третьего мира...
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09.02.2021 14:24 Відповісти
Так эта парашная "вакцина" по сути является ветеринарным препаратом, так что на животных как раз должна неплохо действовать.
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09.02.2021 14:24 Відповісти
Нам чужды ваши свинорусские традиции.
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09.02.2021 14:28 Відповісти
Мені дуже імпонує така послідовність і принциповість наших литовських друзів і союзників.
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09.02.2021 13:51 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 5636
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09.02.2021 13:51 Відповісти
РАБссиянские средства массовой ДЕЗинформации типа Скабеевщина носятся со своим Мавзолейным Дерьмомицином что с рюсским наречием Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 1407в странах Балтии и не только....
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09.02.2021 13:52 Відповісти
Тыц и нет свинособаки😂🌷
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09.02.2021 13:59 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 9348 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 8692
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09.02.2021 14:02 Відповісти
А коли вже ти "спутніком" вколешся і відправишся до Раю та перестанеш букафками тут поносить? Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 3915
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09.02.2021 13:55 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 3188 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 3223Новичок не Фуфломицин Путлера,Льоха Насральный оскорбил фюрера
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09.02.2021 13:54 Відповісти
Опять унижаться приползло.Пиши быстрее😂🌷
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09.02.2021 13:55 Відповісти
Лучше внешнее управление от США, чем дружба с кацапскими свинособаками!!!
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09.02.2021 13:56 Відповісти
внешнее управление прошли Япония,ФРГ,Ю.Корея..
ноу коммент..
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 8657 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 9114
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09.02.2021 14:03 Відповісти
Засечем сколько времени держится твой вскукарек на этом сайте?Нисколько😂🌷
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09.02.2021 14:04 Відповісти
а почему у тебя погоняло русофобское ? Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 7289
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09.02.2021 14:11 Відповісти
"останавливались на сотрудничестве"? Даун, чия армія стоїть на захисті Японії?
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09.02.2021 14:44 Відповісти
Та і ти ще не вколовя "спутніком" чомусь, якщо ще здатен писати...Сцишся відправитись до Раю? Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 6591
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09.02.2021 13:56 Відповісти
100% - в расию файзер уй завезут,это для людей..
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09.02.2021 13:56 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 4447
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09.02.2021 13:57 Відповісти
УЕ..
ты дабыл добавить - УЕ..
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Ахтунг! Прорыв свинособак на Цензор!
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Тролльчина, у тебя чё-то флажок вражеский к нику прицепился. Поставь свою власовскую тряпку. И гордись. Чи ты не патриот?!
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Лаптєвакцина тільки для лаптєй.
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09.02.2021 13:55 Відповісти
Так они за эти помои еще и денег хотят???!!! Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 7896
Кацапы, ЭТО никто и даром брать не станет. Орбана нагнули и хер с ним, дурачком. Его еще четвертуют за это.
Совет всей лахтинской пи...арасне: начните интересничать, закатывать глаза под лоб и намекать, что все ваше говно уже продано на 146 лет вперед. Покупатель пожелал остаться анонимным. Но перед покупкой он провел исследования и тесты на китайских летучих мышах и они все выздоровели и теперь ваще никого не заразят.
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09.02.2021 13:56 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 4533 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 7666
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09.02.2021 13:56 Відповісти
Лаптемицин Путлера это Круче Льохи Насральгина... Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 2032 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 2032
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09.02.2021 13:58 Відповісти
коментар відмічено як спам
Never Say Never Again (никогда не говори "никогда")- как говорил Джеймс Бонд в экранизация произведения Яна Флеминга. Вакцины совершенно разные и как они поведут себя никто не знает, может так статься что перед мутацией короны не устоит ни одна вакцина, а ведь может устоять спутник и что тогда будешь говорить?
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09.02.2021 14:07 Відповісти
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 2523 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 5241 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 4534
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09.02.2021 14:00 Відповісти
Pravilno pust vengri zakupajet i popuasi s afrikanskix stran.LItva i tak podpisala kontrakti na 200% vakcin sto nado.Pfizer na vsex liudej xvatit,a ecio jest ii Moderna astra zeneca takze isprobovanix uze
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09.02.2021 14:01 Відповісти
Pfizer mnogo zarabotajet i Moderna ta dorogaja jest..ONi vet uze isprobovani ix uze znajet,a sputnik v Evrope malo komu prodas
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09.02.2021 14:18 Відповісти
Заробляйте кучу бабла заробітчани.Все у росіян добре получається на всі руки вони майстри.Одне в них не получається і ніколи не получиться так це бути людьми а не світовими
токсичними вигнанцями якими гребує вся світова спільнота навіть Албанія!
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09.02.2021 14:55 Відповісти
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1094 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 6532Крыса позорная...
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09.02.2021 14:05 Відповісти
Пиши быстрее.У тебя мало времени😂🌷
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09.02.2021 14:10 Відповісти
Согласно предварительному договору купли-продажи, Литва должна получить 1,86 миллиона доз вакцины Astrazeneca. Украина не одинока, Литва тоже собирается использовать эту не очень удачную вакцину. Astrazeneca это европейская вакцина для бедных.
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09.02.2021 14:09 Відповісти
Litva 3.1mln polucit pfizer,pro Modernu tolko neznaju skolko zakazano no i te uze polucili.AStra zeneca netu plooxaja kak sputnik
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09.02.2021 14:13 Відповісти
Значит кто-то врет. Вы или сайт Цензор.нет.

Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии

Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Источник: https://censor.net/ru/n3246501
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09.02.2021 14:25 Відповісти
Gde vriot da polucili i astra zenecu kak i vse ES strani v todze den.NO krome nejio uze polucili i pfizer 150 tysiac i segodnia vot polucili 30 tysiac ot nix.Vsego pfizer imejem 3.1mln zakazano u nas.Eto dostatocno dlia vsex liudej.3 vakcini mi zakazali Pfizer,Moderna i Astra zeneca
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09.02.2021 14:40 Відповісти
AStra zeneca netu plooxaja kak sputnik... это разве не вы писали?
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09.02.2021 14:42 Відповісти
da ja napisal.AStra zeneca ona prosla opity.Anglicani ejio vet sebe ispolzyvajet.U nas netu problem s dengami v period zaplaceni za pfizer i Modernu.Astra zenecu zakupajem tolko izza etogo sto malo poka privozit,nado na mnogo bolse.Toze i nemci ejio zakupili ili drugije strani ES
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09.02.2021 15:28 Відповісти
Ооочень медленно😂🌷
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09.02.2021 14:17 Відповісти
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 5787 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 568Денег сейчас нет,но вы дрочите...
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09.02.2021 14:11 Відповісти
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1491 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1146 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1146
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09.02.2021 14:13 Відповісти
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 8041Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 765 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 7445
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09.02.2021 14:17 Відповісти
Как одна свинособака может разогнать количество постов! Жаль мало осталось свинособак.
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09.02.2021 14:21 Відповісти
Povaga !
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09.02.2021 14:38 Відповісти
Щас раздастся кукареканье писькова: "Другим больше достанется.." Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 7253
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09.02.2021 16:06 Відповісти
Если ЕС утвердит спутник 5, это еще раз подтверждает проектность ковидобесия. И то, что бенефициары действуют сообща.
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09.02.2021 16:20 Відповісти
Респект Вам..
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09.02.2021 17:56 Відповісти
 
 