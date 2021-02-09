Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не буде закуповувати російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила в інтерв'ю радіо LR.

Відповідаючи на запитання про таку можливість, Шимоніте сказала, що спільні закупівлі Євросоюзу забезпечать достатню поставку в Литву вакцин, вироблених на Заході, тому "немає необхідності" розглядати питання про придбання російської вакцини.

"Наш портфель складається з низки вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом, але з'являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це (питання придбання російської вакцини. - Ред.)", - зазначила прем'єрка.

Вона зауважила, що литовське суспільство буде вакциновано вакцинами, зробленими в "країнах трансатлантичного партнерства".

"Рішення Литви, ухвалені спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять до ЄС і трансатлантичного партнерства", - сказала Шимоніте.

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Прем'єр-міністерка зазначила, що російський уряд використовує вакцину з геополітичною метою. "Зусилля запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли сам російський народ ще не щеплений, видаються черговою геополітичною грою, я не сумніваюся", - заявила вона.

Раніше Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" як гібридну зброю.