Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не буде закуповувати російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила в інтерв'ю радіо LR.
Відповідаючи на запитання про таку можливість, Шимоніте сказала, що спільні закупівлі Євросоюзу забезпечать достатню поставку в Литву вакцин, вироблених на Заході, тому "немає необхідності" розглядати питання про придбання російської вакцини.
"Наш портфель складається з низки вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом, але з'являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це (питання придбання російської вакцини. - Ред.)", - зазначила прем'єрка.
Вона зауважила, що литовське суспільство буде вакциновано вакцинами, зробленими в "країнах трансатлантичного партнерства".
"Рішення Литви, ухвалені спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять до ЄС і трансатлантичного партнерства", - сказала Шимоніте.
Прем'єр-міністерка зазначила, що російський уряд використовує вакцину з геополітичною метою. "Зусилля запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли сам російський народ ще не щеплений, видаються черговою геополітичною грою, я не сумніваюся", - заявила вона.
Раніше Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" як гібридну зброю.
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Привет баранам что спамили меня на соседней ветке.
а на регистрацию сою вакцину русня подала с одной единственной целью - чтобы иметь возможность езтить в ЕС после прививки своим фуфломицином... потому что непривидых в ЕС еще долго пускать не будут...
а регистрация (и даже попытка регистрации) нужна русне прежде всего для пиара и продвижения своего фуфломицина в страны третьего мира...
ноу коммент..
ты дабыл добавить - УЕ..
Кацапы, ЭТО никто и даром брать не станет. Орбана нагнули и хер с ним, дурачком. Его еще четвертуют за это.
Совет всей лахтинской пи...арасне: начните интересничать, закатывать глаза под лоб и намекать, что все ваше говно уже продано на 146 лет вперед. Покупатель пожелал остаться анонимным. Но перед покупкой он провел исследования и тесты на китайских летучих мышах и они все выздоровели и теперь ваще никого не заразят.
токсичними вигнанцями якими гребує вся світова спільнота навіть Албанія!
Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии
Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Источник: https://censor.net/ru/n3246501