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Новини Економіка
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Електрика (525) Буймістер (61)

Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп

Україна упродовж останнього тижня щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

"Щоденна рубрика: "За скільки продають Україну".

Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському режиму. Другий день тримаємо темп по 1 млн доларів. Сьогодні обсяг імпорту перевищив 300 млн кВт годин з початку року", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що ці кошти щоденно вимиваються з українського ринку і направляються на фінансування війни проти України.

"Нагадаю, ці кошти ідуть не на зарплати українським енергетикам, потрапляють у кишені тих, хто вже сьомий рік веде війну проти нашої держави", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року. З початку місяця щоденні поставки зросли в 3,5 рази. Окрім того, російська електроенергії по 13-14 млн кВт годин поступає в Україну через Білорусь. Сумарний обсяг імпорту уже еквівалентний повноцінній роботі двох атомних енергоблоків Рівненської АЕС.

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Топ коментарі
+7
Шо, мокшанські свинособаки закінчиличь, американських задіяли?
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09.02.2021 14:27
+7
А где "борцы", это торговля на крови или еще нет?
Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 8854
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09.02.2021 14:37
+6
Приятно смотреть как рвёт лаптеногих
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09.02.2021 14:27
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Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 8669
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09.02.2021 14:31 Відповісти
Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 9352
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09.02.2021 14:48 Відповісти
Кацапа, иди валежник собирай, все никак не дождетесь когда Украина замерзнет...
Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 8014
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09.02.2021 14:50 Відповісти
Точно лишнехромосомное, статья про электрику , какой уголь?
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09.02.2021 14:56 Відповісти
вообще-то было свое. И много. Теперь нет. Всего делов.
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09.02.2021 14:22 Відповісти
В черновике сначала пиши😂🌷×××
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09.02.2021 14:30 Відповісти
они нам закрывают каналы, мы им платим денежку. Все честно.
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09.02.2021 14:21 Відповісти
антисвин - еще не значит быть не свином
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09.02.2021 14:23 Відповісти
Без сомнения. И это действительно, главное.
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09.02.2021 14:27 Відповісти
кто за то вернуть мокшанам исконное самоназвание русишшвайн Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 8609
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09.02.2021 14:32 Відповісти
Ти нам ще продаси мотузку, на якій ми тебе повісимо, москалику.
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09.02.2021 14:26 Відповісти
Шо, мокшанські свинособаки закінчиличь, американських задіяли?
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09.02.2021 14:27 Відповісти
Приятно смотреть как рвёт лаптеногих
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09.02.2021 14:27 Відповісти
Ну и хорошо.Я надеюсь что цена за нее не высокая.Иначе б не покупали...Смысл покупать в России дорого если своей электроэнергии с избытком....А то что "наши" олигархи хотят продавать украинцам электричество ДОРОГО и электричество с России этому мешает -Я РАД....Пошли Ахметовы ,Коломойские и остальные НАХЕР....
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09.02.2021 14:25 Відповісти
А где "борцы", это торговля на крови или еще нет?
Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 8854
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09.02.2021 14:37 Відповісти
А куда Байден приезжал то?
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09.02.2021 14:47 Відповісти
Так тогда с торговлей на крови боролись, и ваш хорошо сидел, я про сейчас говорю, андестенд?
Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 3863
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09.02.2021 14:54 Відповісти
Тобі кацап лайкнув.
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09.02.2021 15:08 Відповісти
Заморозили атомну електроенергетику... Пишуть, що половину блоків не працює, і це взимку...
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09.02.2021 14:25 Відповісти
Так вона ж рашистська- тому і заморозили. Що не так?
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09.02.2021 14:28 Відповісти
Хто рашистська, Крещатик?
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09.02.2021 15:09 Відповісти
З навіженими не спілкуюся.
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09.02.2021 15:13 Відповісти
О яке!
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09.02.2021 15:21 Відповісти
Ну точно не ти.
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09.02.2021 15:27 Відповісти
Казав я тобі- не дивись ;Слуґа народа;.
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09.02.2021 15:30 Відповісти
Тебе таки сильно батько бив- щось там перемкнуло в кістці, де мав бути мозок.
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09.02.2021 15:48 Відповісти
Мене не цікавить дитинство Саші Крещатика. Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 9373
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09.02.2021 15:53 Відповісти
Тебе вже ніщо не цікавить, окрім цього форума. Багато вас тут таких хворих.
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09.02.2021 15:56 Відповісти
Хто б казав, Саша. Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 3230
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09.02.2021 15:59 Відповісти
В мене сьогодні вихідний- дивлюся серіал "Новий Мак Гайвер" та коментую тут. А що ты тут постійно робиш?
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09.02.2021 16:03 Відповісти
О, то ти у нас лише зрідка заходиш?
Ну давай, заливай ще. Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 5996
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09.02.2021 16:08 Відповісти
Зтебе і Суворов- як з лайна сокира.
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09.02.2021 16:14 Відповісти
Не нервуйся, море тепле!
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09.02.2021 16:43 Відповісти
Це я тут з питаннями приперся? Теж мені сов'Єтчик знайшовся.
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09.02.2021 17:07 Відповісти
І дощ теплий!
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09.02.2021 17:15 Відповісти
мало ли что пишут))
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09.02.2021 14:29 Відповісти
https://biz.censor.net/resonance/3244366/chomu_ukrana_zalishilas_bez_vugllya_posered_zimi
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09.02.2021 14:51 Відповісти
Интересная хрень получается: в Крым воду не даем, зато из страны-оккупанта электроэнергию импортируем.
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09.02.2021 14:26 Відповісти
ты лысому пучхе даешь,хрюшка из загородки
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09.02.2021 14:30 Відповісти
Русня выше какой-то мелочной мести. Главное дэнга плати - всё продадут.
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09.02.2021 14:35 Відповісти
А цены почему не указывает ? Было бы ясно что да почему. Почем злочинний кВт ?
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09.02.2021 14:27 Відповісти
какая разница)) хоть бесплатно получают)) нам от этого цена ниже не станет))
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09.02.2021 14:29 Відповісти
Ну у нас же вроде ринковi механiзми вводят. Типа самому можно выбирать у кого покупать газ, по электрике хз, но возможно тоже введут. У зеленых паразитов по 5 грн за кВт покупать не хочется. Наши олигархи патрiотично продают нам по 1.68 но обещают поднять рсценки. Вот интересно, почем окупанти продают, неужто сильно дешевле. Или это непатрiотично покупать у кого-то кроме наших олигархов ?
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09.02.2021 14:37 Відповісти
понятия не имею... но если есть хоть какая то конкуренция нашим "патриотам", уже хорошо...
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09.02.2021 14:41 Відповісти
Цена на атомной станции 67 копеек за килловат - это в Украине....В России свои твеллы - там еще дешевле....А у нас олигархи понастроили ветряков и продают по 5 грн....Наши олигархичные ТЕЦ на угле продают по 3 грн....Нужно просто послать их НАХЕР...Наших олигархов...
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09.02.2021 14:46 Відповісти
якого прутня ?!
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09.02.2021 14:27 Відповісти
Зате не Порошенко. Танцюй!
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09.02.2021 15:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Да всем на*рать. Патриотов интересуют только какие можно каналы смотреть по телевизору.
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09.02.2021 14:30 Відповісти
Міша, скажіть, будь ласка, яким боком одне до іншого?
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09.02.2021 14:46 Відповісти
Купівля електроенергії посилає сигнал Заходу щодо припинення санкцій стосовно РФії. Це вже не ганьба, а зрада !
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09.02.2021 14:30 Відповісти
ЗЕбарига не лох. Лошари зебіли. Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 1598
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09.02.2021 14:30 Відповісти
хрюкнул из загородки и убежал Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 6354
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09.02.2021 14:33 Відповісти
Я считаю, что зебилы должны померзнуть. вон на следующих выходных будут хорошие морозы - даешь веерные отключения!!! Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 894
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09.02.2021 14:32 Відповісти
Шо за муйня? Тролльчатня прячется под амерским флагом? А своей власовской тряпки стыдно уже? Правильно, тряпка уже обосрана дальше некуда. А вы придумайте свой пригожинский флаг! Или это у вас как сепаратизм расценят и на колымский флаг целовать на морозе заставят?
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09.02.2021 14:42 Відповісти
ну просто Зе-шибись!
Запорожская АЭС - энергоблок №1 отключен.
Южно-Украинская АЭС - энергоблок №3 отключен.
Ривненская АЭС - энергоблоки №№1,3 отключены.
Хмельницкая АЭС - энергоблок №2 отключен.
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09.02.2021 14:43 Відповісти
Скоро все АЭС отключаться. Бесконечно ресурс продлять нельзя.
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09.02.2021 14:44 Відповісти
из 15 энергоблоков работают 10. 33% отключены.
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09.02.2021 14:45 Відповісти
Сколько же понастроил совок АЭС в Украине. В Польше например до сих пор ни одной нет.
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09.02.2021 14:47 Відповісти
ага. понастроил и скрылся запаребриком.
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09.02.2021 14:51 Відповісти
можно подумать ты из своих епеней приезжал и строил, что тогда бухал так и сейчас.когда вернете деньги сбербанка,гопники?
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09.02.2021 15:01 Відповісти
АЭС, Крымский канал, трубопроводы, верфи, огромные ракетные и авиационные заводы... Поздний Совок вбухивал в Украину огромные деньги.
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09.02.2021 15:04 Відповісти
А ты лапоть,страдал в нищете в своей загородке.
полный бред,все финансировалось УССР, даже за заводы которые спи...ли во время евакуации не было компенсировано ни копейки
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09.02.2021 15:12 Відповісти
Сам так думал. Но по логике после крушения Совка у нас тогда должен был быть расцвет и сплошные гиперлупы и междугороднее метро. В реальности мы стремительно отстаём практически от всех бывших совковых республик.
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09.02.2021 15:16 Відповісти
что-бы процветать надо не выбирать регулярно клоунов,зеков и прочих *****,президентами и депутатами,разруха не в клозетах а головах.
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09.02.2021 15:49 Відповісти
У других не лучше. Просто теперь стало вдруг ясно откуда и куда шли инвестиции.
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09.02.2021 16:28 Відповісти
Ну так Путин виноват, что нам продает, при чем тут мы?
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09.02.2021 14:43 Відповісти
Порошенко був поганим, при ньому чотири роки кацапську електроенергію не купували і своя млрдні прибутни приносила.
.
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09.02.2021 14:44 Відповісти
А вот кстати да.
Стоимость киловатта в студию.
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09.02.2021 14:47 Відповісти
Герус, а ты ваще понимаешь, что когда тебя будут вешать на смереке, Беня поможет тебе только тем, что заменит нашу суровую веревку на шелковую? Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп - Цензор.НЕТ 2472
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09.02.2021 14:49 Відповісти
Зеленського і його кодло до відповідальності за фінансування російських окупантів!!!
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09.02.2021 14:49 Відповісти
Виновата зелёная энергетика. Все говорят. Шмыгаль и Буславец растолковали.То что её 8% а АЭС 50% ничего не значит. Зелёная энергетика повышенной вредности. Ей не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить.ТЭС пришлось отключить. А тариф на электроэнергию увеличить.
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09.02.2021 14:55 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 чНа 13-00 импорт электроэнергии Беларусь - 790 МВт⋅год Россия - 600 МВт⋅год Зеленский, так вы не только уже вакцину клянчите, но и электроэнергию ?
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09.02.2021 14:57 Відповісти
Потрібно було написати заголовок ;Політика Зеленського;.
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09.02.2021 15:07 Відповісти
АЭС хоронят в Украине. Решение уже принято и это очевидно. Денег нет не только на строительство новых объектов, но и на ремонт уже имеющихся. Переход на "зел. энергетику" долгий и дорогой процесс. Поэтому Украину целенаправленно и поэтапно сажают на очередную иглу, на очередную зависимость. Итог известен- даёшь независимость и свободу в обмен на дешёвую, но необходимую тебе энергию(дело времени)! А когда полностью подсадят на иглу- попробуй взбрыкни, лох...
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09.02.2021 15:21 Відповісти
для Киева этого хватит аж... на 20 минут..
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09.02.2021 17:19 Відповісти
вы эту цифру на 24 часа умножьте ибо переток не считается в Квт*часах. он идет в МВт или КВт.
в поставках указываю мощность перетока.
а сколько потребили это уже другой вопрос.
-----
в новости всё перепутано, видно что ошибки.
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09.02.2021 19:02 Відповісти
вобщем мощность и обьем перетока - 2 разные величины.
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09.02.2021 19:08 Відповісти
в конце же даже видно, что сравнивают с АЭС. АЭС КВт*часами ЭЭ не вырабатывает, только КВт или МВт (кому как удобнее)
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09.02.2021 19:12 Відповісти
 
 