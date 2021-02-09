Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна упродовж останнього тижня щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії.
Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.
"Щоденна рубрика: "За скільки продають Україну".
Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському режиму. Другий день тримаємо темп по 1 млн доларів. Сьогодні обсяг імпорту перевищив 300 млн кВт годин з початку року", - повідомила нардеп.
Вона наголосила, що ці кошти щоденно вимиваються з українського ринку і направляються на фінансування війни проти України.
"Нагадаю, ці кошти ідуть не на зарплати українським енергетикам, потрапляють у кишені тих, хто вже сьомий рік веде війну проти нашої держави", - підсумувала Буймістер.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року. З початку місяця щоденні поставки зросли в 3,5 рази. Окрім того, російська електроенергії по 13-14 млн кВт годин поступає в Україну через Білорусь. Сумарний обсяг імпорту уже еквівалентний повноцінній роботі двох атомних енергоблоків Рівненської АЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Ну давай, заливай ще.
Запорожская АЭС - энергоблок №1 отключен.
Южно-Украинская АЭС - энергоблок №3 отключен.
Ривненская АЭС - энергоблоки №№1,3 отключены.
Хмельницкая АЭС - энергоблок №2 отключен.
полный бред,все финансировалось УССР, даже за заводы которые спи...ли во время евакуации не было компенсировано ни копейки
.
Стоимость киловатта в студию.
tZE inform
@tZEinform
·1 чНа 13-00 импорт электроэнергии Беларусь - 790 МВт⋅год Россия - 600 МВт⋅год Зеленский, так вы не только уже вакцину клянчите, но и электроэнергию ?
в поставках указываю мощность перетока.
а сколько потребили это уже другой вопрос.
-----
в новости всё перепутано, видно что ошибки.