Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міжнародна дорадча група з питань реформування Служби безпеки України буде надавати допомогу Українській державі на всіх етапах реформи.
Як повідомляє посольство США в Україні в Twitter у вівторок, про це представники Міжнародної дорадчої групи заявили на зустрічі з віцепрем'єром України Ольгою Стефанішиною, передає Цензор.НЕТ.
"Представники Міжнародної дорадчої групи зустрілися з віцепрем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною і висловили твердий намір підтримувати Україну на всіх етапах історичного за своїм значенням процесу реформування СБУ, зокрема, на етапах ухвалення та реалізації відповідного закону. Створення сучасної та ефективної служби безпеки, яка дотримується у своїй роботі найкращих євроатлантичних практик і принципів, в інтересах всіх громадян України", - йдеться в повідомленні.
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"- меня устроит любой президент, кроме порошенко!" - такого путлер не говорив. ніколи.
це вигадка кремлепропагандонів і каналу прямий
а якраз у 2014 кремляді не раз заявляли, що порошенко найменьше зло
просто памятаємо
обісрався - обтікай
Встречу - я тебя до смерти забью ногами.
якщо не можеш привести ссилку на прямі слова путлера у 2019 про "аби не порошенко" - значить обісрався і обтікай, чмо
ти просто дешевий розповсюджувач кремлядських фейків, типу путлер же сказав "аби не порошенко"
дуже дешевий
Подлежит обязательному санитарному отстрелу
26.12.2019
"Лавров: Зеленский за пять месяце сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять"
Кацапня - народец тридварас
Та и янтарные копачи не согласятся.И контры с орехами не согласятся.Продажное СБУ-это основа бизнеса для многих наших "граждан"
Это все, что надо знать про реформу ЗЕленого СБУ.