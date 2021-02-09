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Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України

Міжнародна дорадча група з питань реформування Служби безпеки України буде надавати допомогу Українській державі на всіх етапах реформи.

Як повідомляє посольство США в Україні в Twitter у вівторок, про це представники Міжнародної дорадчої групи заявили на зустрічі з віцепрем'єром України Ольгою Стефанішиною, передає Цензор.НЕТ.

"Представники Міжнародної дорадчої групи зустрілися з віцепрем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною і висловили твердий намір підтримувати Україну на всіх етапах історичного за своїм значенням процесу реформування СБУ, зокрема, на етапах ухвалення та реалізації відповідного закону. Створення сучасної та ефективної служби безпеки, яка дотримується у своїй роботі найкращих євроатлантичних практик і принципів, в інтересах всіх громадян України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Коронакриза показала важливість партнерства України з ЄС і НАТО, - Стефанішина

Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України 01

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Топ коментарі
+4
Г-н Баканов, приготовиться....
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09.02.2021 14:31
+3
Біль тупого когутя ніж ти я ще не бачив.
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09.02.2021 14:39
+2
В тебе комплекс меншовартості.
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09.02.2021 14:43
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Г-н Баканов, приготовиться....
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09.02.2021 14:31 Відповісти
Ну ладно Семочко, полковник СБУ как никак, но каким ветром туда Баканова занесло, где Грицак его нашел?
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09.02.2021 14:38 Відповісти
100%...не знаете где взять такое счастье?))
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09.02.2021 14:31 Відповісти
просто нагадаю, дехто робить вигляд, ніби було не так:
"- меня устроит любой президент, кроме порошенко!" - такого путлер не говорив. ніколи.
це вигадка кремлепропагандонів і каналу прямий
а якраз у 2014 кремляді не раз заявляли, що порошенко найменьше зло
просто памятаємо
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09.02.2021 14:33 Відповісти
Біль тупого когутя ніж ти я ще не бачив.
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09.02.2021 14:39 Відповісти
правда очі ріже?
обісрався - обтікай
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09.02.2021 14:44 Відповісти
Падаль, это у тебя правда?
Встречу - я тебя до смерти забью ногами.
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09.02.2021 14:48 Відповісти
а чим у тебе руки зайняті? будеш гордо тримати портрет медведчука?
якщо не можеш привести ссилку на прямі слова путлера у 2019 про "аби не порошенко" - значить обісрався і обтікай, чмо
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09.02.2021 14:58 Відповісти
Падаль, я тебя предупредил.Потом не открывай вафельницу, что я тебе не говорил
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09.02.2021 14:58 Відповісти
обісрвся - обтікай
ти просто дешевий розповсюджувач кремлядських фейків, типу путлер же сказав "аби не порошенко"
дуже дешевий
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09.02.2021 15:00 Відповісти
Рагулятина, а скоко ты еще предложений знаеш?
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09.02.2021 15:01 Відповісти
Немытую задницу лизать? Наверное еще и тебя, туполго недоноска долго била ногами
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09.02.2021 15:07 Відповісти
В тебе комплекс меншовартості.
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09.02.2021 14:43 Відповісти
а в тебе глисти
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09.02.2021 14:45 Відповісти
Рівень твоєї освіти таки зашкалює, мавпочкон
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09.02.2021 14:47 Відповісти
Зеленая падаль - это диагноз
Подлежит обязательному санитарному отстрелу
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09.02.2021 14:49 Відповісти
Шабелькою не поріжся, дурнику.
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09.02.2021 14:53 Відповісти
Ну, если ты ее из своей задницы вытаскивать начнеш - то осторожнее
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09.02.2021 14:54 Відповісти
Як кацап-так зразу про дупи. Болить, воЄне?
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09.02.2021 14:58 Відповісти
Ты на удивление тупая рогулятина. Насрал в свои штаны - сиди и грейся.
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09.02.2021 15:00 Відповісти
по рилу йому можеш дати? було б непогано
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09.02.2021 15:02 Відповісти
він із твоєї дупи дістане
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09.02.2021 14:59 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 4469 Ось ще один "фейк" телеканалу "Прямий". Правда?
26.12.2019

"Лавров: Зеленский за пять месяце сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять"
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09.02.2021 15:11 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 9603
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09.02.2021 15:18 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 5904
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09.02.2021 15:44 Відповісти
На Еспресо идет прямой эфир Виталий Портников
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09.02.2021 14:33 Відповісти
Черговий Савік Шустер- люба примха за ваші гроші.
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09.02.2021 14:44 Відповісти
В такому випадку він би вже два роки, як співав деферамби "велічайшему". Ні, не співає.
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09.02.2021 16:06 Відповісти
Ти хоч середню школу закінчило? Які в біса дЕфЕрамби?
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09.02.2021 16:12 Відповісти
И сколько надо еще реформ? При бывшем реформы, при нынешнем реформы и шо?
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09.02.2021 14:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это бессмысленные общие фразы. Может там вообще сидит робот, в этом посольстве.
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09.02.2021 14:35 Відповісти
Вот хохма будет если путлера поставит раком и трахнет в извращённой форме какой то робот...
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09.02.2021 14:39 Відповісти
Путлер говорил о Порошенко...сегодняшний президент Украины не договороспособен...,будем ждать другого...Моль Мавзолейная дождалась Зеленского... Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 1251 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 3485
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09.02.2021 14:36 Відповісти
Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 5798 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 9759БыдлоФюрерПосольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 3939
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09.02.2021 14:38 Відповісти
Щаз пойдеш на перегной, падаль косабская
Кацапня - народец тридварас
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09.02.2021 14:42 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 649
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09.02.2021 14:42 Відповісти
Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8539 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8407Байденко реформирует вас Крыс Мавзолейных легко и просто... Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8407
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09.02.2021 14:40 Відповісти
Пусть наш Кулеба выступит с рекомендациями относительно ФБР.
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09.02.2021 14:40 Відповісти
Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 5257 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 1215Рюссишэ Швайны ПУТЛЕРА,не видать вам тушонки Рузвельта и ножек Буша... Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8637
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09.02.2021 14:42 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 3071 Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 3071 Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 570
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09.02.2021 14:43 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 3835Володя давай Чечню, Беслан и НОРД Ост Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 4638
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09.02.2021 14:44 Відповісти
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 1534Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 9909
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09.02.2021 14:46 Відповісти
"Всех"?Дубинские-Бойки-Медведчуки с таким мнением не согласятся) Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 4953
Та и янтарные копачи не согласятся.И контры с орехами не согласятся.Продажное СБУ-это основа бизнеса для многих наших "граждан"
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09.02.2021 14:48 Відповісти
Байден взявся реформувати СБУ. Поможи йому Боже!
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09.02.2021 14:56 Відповісти
СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов

Это все, что надо знать про реформу ЗЕленого СБУ.
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09.02.2021 15:03 Відповісти
этих козлов из сбу надо в конце концов заставить выполнять свои обязанности ( безопасность Украины), а то не могут нажраться и лазят по всем делам где фигурируют деньги.
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09.02.2021 15:10 Відповісти
 
 