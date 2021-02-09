Парламент протягом п'ятої сесії зосередиться на виконанні "структурних маяків" МВФ, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада протягом п'ятої сесії, яка триватиме з лютого по липень поточного року, зосередиться на виконанні "структурних маяків" Міжнародного валютного фонду (МВФ) - реформ, необхідних Україні для стабілізації економіки, розвитку державних інститутів і верховенства права

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко.

"Це закони про Вищу раду правосуддя, про банки і банківську діяльність, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Також треба врегулювати відновлення відповідальності за недостовірне декларування та проблему Конституційного Суду", - розповів Корнієнко.

За його словами, актуальним є питання судової реформи та збереження працездатності антикорупційної інфраструктури.

Політик наголосив, що МВФ не вимагає нічого, що могло б зашкодити Україні чи створити додаткові проблеми, а співпраця з Міжнародним валютним фондом сприятиме довірі інвесторів до України. "Співпраця потрібна, щоб розрахуватися за борговими зобов'язаннями без суттєвих втрат і "дір" у держбюджеті. А також щоб продовжувати взаємодію з ЄС та Світовим банком і позичати гроші на ринку під прийнятний відсоток", - пояснив Корнієнко.

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Перший заступник голови фракції також повідомив, що цього року в "Слузі народу" планують ініціювати амністію капіталів шляхом подання "нульової декларації". За словами Корнієнка, це означає, що держава дасть можливість вивести "у білу" зароблені доходи, з яких не було сплачено податок протягом усього періоду незалежності України. "Податкова амністія допоможе залучити в економіку кошти, які зараз лежать у сейфах і "під матрацами". Люди зможуть почати працювати у бізнесі "з чистого аркуша" і з цієї миті сумлінно сплачувати податки", - пояснив голова партії.

Він також повідомив, що "Слуга народу" має намір цього року ухвалити закон про введення податку на виведений капітал за польською моделлю - для підприємств з оборотом до 150 млн грн за рік.

Корнієнко зазначив, що про повноцінну податкову реформу можна буде говорити ближче до кінця року.