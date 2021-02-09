Національну програму з перевірки фейків і дезінформації запустять у березні, - Ткаченко
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував запуск програми з розвитку медіаграмотності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Відповідати лише методом заборон чи обмежень неможливо. На мій погляд, набагато ефективнішими є медіаграмотність та розвиток критичного мислення, тому що людина сама починає дізнаватися, яким чином можна відрізняти фейки, перевіряти інформацію. І таку національну програму ми запускаємо цього року, коли і дитина, і людина пенсійного віку може перевірити чи це фейк, чи маніпуляція. Окремо це так звані центри дезінформації, які вже існують в багатьох країнах", - зазначив міністр.
Також Ткаченко розповів, коли з'явиться національна програма з перевірки фейків і дезінформації.
"Президент вже заявляв, що, можливо, в нашій країні варто створити такий центр. Ми починаємо його створення, щоб можна було власне оприлюднити, яка інформація і які боти працювали в той чи інший спосіб. Варіантів опанування і критичного мислення, і сповіщення громадян про те, що відбувається не так з інформпростором, існує багато. Важливо ці механізми ефективно і швидко запустити. Ми збираємося запустити його в березні", — сказав глава Міністерства культури та інформаційної політики.
Будь ласка, зачекайте...
Пчелы против меда?
Но колбаской не брезговал чайной,
Не ловил он мышей, его гнать бы взашей,
Но красив был ОН, подлец, чрезвычайно.
Стережет ваш дом собака
И ворчит себе из мрака,
Даст вам шерсти клок она
Нет, паршивая овца,
А с него то, что возьмёшь
Лишь только то, что он наплакал,
Но никто не видел
Слёз у подлеца
ТАК и ТУТ
И уже выделены средства из госбюджета