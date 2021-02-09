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Національну програму з перевірки фейків і дезінформації запустять у березні, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Національну програму з перевірки фейків і дезінформації запустять у березні, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував запуск програми з розвитку медіаграмотності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Відповідати лише методом заборон чи обмежень неможливо. На мій погляд, набагато ефективнішими є медіаграмотність та розвиток критичного мислення, тому що людина сама починає дізнаватися, яким чином можна відрізняти фейки, перевіряти інформацію. І таку національну програму ми запускаємо цього року, коли і дитина, і людина пенсійного віку може перевірити чи це фейк, чи маніпуляція. Окремо це так звані центри дезінформації, які вже існують в багатьох країнах", - зазначив міністр.

Також Ткаченко розповів, коли з'явиться національна програма з перевірки фейків і дезінформації.

"Президент вже заявляв, що, можливо, в нашій країні варто створити такий центр. Ми починаємо його створення, щоб можна було власне оприлюднити, яка інформація і які боти працювали в той чи інший спосіб. Варіантів опанування і критичного мислення, і сповіщення громадян про те, що відбувається не так з інформпростором, існує багато. Важливо ці механізми ефективно і швидко запустити. Ми збираємося запустити його в березні", — сказав глава Міністерства культури та інформаційної політики.

Читайте: Мінкульт розробляє новий пакет допомоги для культурних індустрій - сертифікати на попит, - Ткаченко

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Топ коментарі
+8
Фейкомет и благословитель "Слуги народа" Ткаченко будет бороться с фейками.
Пчелы против меда? Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6736
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09.02.2021 14:44
+3
А предвыборные речи кандидатов в президенты и депутаты можно считать фейком и дезинформацией?
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09.02.2021 14:44
+3
ткаченко и есть тот самый фейк
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09.02.2021 14:45
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А предвыборные речи кандидатов в президенты и депутаты можно считать фейком и дезинформацией?
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09.02.2021 14:44 Відповісти
В первую очередь.
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09.02.2021 14:51 Відповісти
Фейкомет и благословитель "Слуги народа" Ткаченко будет бороться с фейками.
Пчелы против меда? Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6736
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09.02.2021 14:44 Відповісти
ткаченко и есть тот самый фейк
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09.02.2021 14:45 Відповісти
Все понимают, что это фейк, но стоит ли с ним бороться?
Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9185
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09.02.2021 14:49 Відповісти
Давно пора було це зробити.! Головне, щоб сама ця "програма" не залишилася фейком, а стала дійовим засобом протидії ворожій пропаганді і брехні.
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09.02.2021 14:51 Відповісти
Одни программы, действий никаких, а страна ту - ту.
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09.02.2021 14:52 Відповісти
Жил-был мартовский кот, он любил антрекот,
Но колбаской не брезговал чайной,
Не ловил он мышей, его гнать бы взашей,
Но красив был ОН, подлец, чрезвычайно.
Стережет ваш дом собака
И ворчит себе из мрака,
Даст вам шерсти клок она
Нет, паршивая овца,
А с него то, что возьмёшь
Лишь только то, что он наплакал,
Но никто не видел
Слёз у подлеца Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9250

ТАК и ТУТ Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7703 Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7703 Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7703
И уже выделены средства из госбюджета Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7954
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09.02.2021 14:56 Відповісти
о, давайте угадаю: расследование bellingcat по поводу слива дерьмаком и зеленским операции по вагнеровцам, зебилы признают фейком!
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09.02.2021 15:41 Відповісти
Тю Ткаченко прокинувся... а ми вже давно знаємо де той ваш "фейкометный центр" - це рада і банкова а головній фейкомет ваш - не лох криворогий.
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09.02.2021 16:10 Відповісти
На... воно потрібно. Якщо нема довіри до влади, то орган який контролює влада також не буде мати довіри.
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09.02.2021 16:50 Відповісти
 
 