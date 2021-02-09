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Новини Політика України
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Фесенко (13) Опозиційна платформа - За життя (339)

ОПЗЖ та її прихильники можуть стати інструментом для реалізації російських загроз безпеці України, - політолог

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОПЗЖ та її прихильники можуть стати інструментом для реалізації російських загроз безпеці України, - політолог

На думку експерта, нині загрози з боку Росії реальні, як ніколи раніше.

Діяльність "Опозиційної платформи - За життя" та інших політичних сил проросійського спрямування може загрожувати безпеці України. Особливо якщо йдеться про присутність таких політичних сил і наявні в них ресурси для розхитування ситуації на прифронтових територіях Донбасу.

Таку думку в сюжеті "5 каналу" висловив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На думку експерта, наразі загрози з боку Росії реальні, як ніколи раніше. А інструментом для їхньої реалізації можуть стати саме прихильники проросійських сил, зокрема політичних партій на кшталт ОПЗЖ.

"Вони можуть бути, безумовно, "5 колоною". Не лише ОПЗЖ, а й прихильники Шарія чи інших. Але ОПЗЖ має широку електоральну базу людей, зокрема, з керівним досвідом. І вони теж можуть бути задіяні. Тим паче, там є люди, що мають прямі звязки з Росією – той же Медведчук та інші – і їх теж можуть використати як "5 колону", – вважає Фесенко.

Політолог відмовився окреслювати часові рамки чергової ескалації гібридної війни Росії проти України. Але застеріг: найбільшу небезпеку прогнозує не лише у прифронтових містах, зокрема, у Маріуполі, але й на всій протяжності російсько-українського кордону.

"Щонайменше 10 відсотків українських громадян мають потенційно проросійські погляди. І це до тих, хто вже визначився і підтримує ОПЗЖ. Тому блокування агресивних медійних провідників путінської політики в Україні – перший і правильний крок", - переконаний політолог.

На те, що будуть і наступні кроки, зокрема, запровадження санкцій щодо осіб та організацій, які загрожують територіальній цілісності та безпеці держави, натякнув секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися. Більше того, можу з впевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у ВР", - анонсував секретар РНБО, не називаючи прізвищ можливих фігурантів з майбутніх рішень щодо запровадження санкцій.

Опитані журналістами експерти запропонували власний алгоритм протидії новим викликам гібридної агресії. Зокрема, вони радять:

  • відслідковувати ситуацію та оцінювати політичні загрози;

  • миттєво і виважено реагувати на провокації сепаратистів;

  • пильно спостерігати за намірами та діями ОПЗЖ та інших сил проросійського спрямування;

  • мобілізувати роботу спецслужб у напрямку протидії гібридній агресії, зокрема, її інформаційній площині;

  • налагодити дієву комунікацію між спецслужбами та вищим керівництвом країни щодо інформування влади про реальні загрози;

  • пропрацювати механізм інформування суспільства про найбільші з виявлених викликів задля попередження маніпуляцій, введення людей в оману та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ, соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, якому заборонено у будь-який спосіб розпоряджатися належними йому активами. Окремо санкції було запроваджено і стосовно ряду телеканалів, зокрема, ZIK, NewsOne і 112 Україна, які формально належать Козаку, але повністю підконтрольні Медведчукові. Згаданим телеканалам анулювали ліцензії на мовлення, відібрали частоти, заборонили юридичним особам, на які вони оформлені, у будь-який спосіб продавати, переписувати ці телеканали на інших власників, взаємодіяти з іншими державами, у тому числі, у фінансовому чи інформаційному плані.

Офіційно причиною для запровадження санкцій стала можлива причетність Козака до фінансування терористичних організацій "Л/ДНР". Забороненим віднині каналам закидають фінансування з країни-агресора та "інформаційний тероризм" щодо громадян України, який системно виявлявся у поширенні недостовірної інформації, фейків та ключових тез російської пропаганди.

Усі згадані телеканали були основним медійним майданчиком для партійців ОПЗЖ і персонально для лідера цієї політичної сили Віктора Медведчука.

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Топ коментарі
+26
Жопоблок треба заборонити в Україні,а їх верхівку пересаджати довічно.
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09.02.2021 14:47
+16
Запретите эту партию....В чем проблема? Я уверен их рейтинг 2-3 % не более...На улицу за них выйдет больше 5-6 тысяч и те будут проплаченные....
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09.02.2021 14:48
+14
а пока , по закону военного времени- не помешало бы расстрелять штук 15 рабиновичей
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09.02.2021 14:55
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Жопоблок треба заборонити в Україні,а їх верхівку пересаджати довічно.
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09.02.2021 14:47 Відповісти
а пока , по закону военного времени- не помешало бы расстрелять штук 15 рабиновичей
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09.02.2021 14:55 Відповісти
Вот тільки цей Закон і не принятий.
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09.02.2021 15:12 Відповісти
Есть понятие *военное положение*. Закон тут не совсем то. Хотя у нас толком ни того ни другого нет юридически растолклванного и принятого. Здесь надо выходить на улицы с протестными конкретными лозунгами по этим госпреступникам. Там признаки такого есть, можно впаять. Но судебная система не работает в этом направлении. В 2014--2016 гг можно было с учётом ситуации тогда пересажать всю 5 колону запросто. Самая большая претензия тут к тому парню кондитеру---шанс был на 100%!
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09.02.2021 16:40 Відповісти
Партия РыГоАналов в Украине запрещена, а ОПЗЖоппые- это перекрасившие рыгоаналы, значит формально ОПЗЖ под запретом.
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09.02.2021 15:17 Відповісти
Запретите эту партию....В чем проблема? Я уверен их рейтинг 2-3 % не более...На улицу за них выйдет больше 5-6 тысяч и те будут проплаченные....
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09.02.2021 14:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
Свои провалы списывают на других, так удобно.
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09.02.2021 14:50 Відповісти
На бутылку,петушок.
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09.02.2021 14:55 Відповісти
Разве не видишь, что та бутылка застряла ему между гландами и прямой кишкой?
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09.02.2021 14:58 Відповісти
а где ты видел русских людей в опзж? там 99% жидов
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09.02.2021 14:56 Відповісти
Ты все кукарекаешь, петушок!?
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09.02.2021 14:56 Відповісти
А шо ж ты не забираешь себе эти русские земли? Ссыкотно? Или ограбил уже до нитки и этот порожняк нах никому не нужен? Скажи правду: без украинцев нам жопа, а кацапского быдла у нас и своего за гланды!
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09.02.2021 14:57 Відповісти
Нужен закон о коллаборантах.
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09.02.2021 14:54 Відповісти
і освітня програма для роз'яснення різниці між колабораціоністами і колаборантами .
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09.02.2021 14:58 Відповісти
на кшталт "лікнепу".
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09.02.2021 14:59 Відповісти
В принципі це не така різниця як між аспірантами і лаборантами.
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09.02.2021 15:15 Відповісти
Діяльність Генштаба та преЗедента також загроза.
Життю наших військових та цивільним.


Олександр Погребиський
@nasia014

На даний момент заборона на роботу контрснайперських груп не знята.
Заборона на роботу наших розвідгруп не знята Заборона на роботу безпілотників не знята.

Конфлікт між міністром оборони Тараном і Головнокомандувачем Хомчаком не вирішенний і не залагоджений.
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09.02.2021 14:55 Відповісти
Флуд не по темі новини. В спам.
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09.02.2021 15:10 Відповісти
Развесить зажоповцев на ветках.
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09.02.2021 14:56 Відповісти
хочется написать всякое обидное скаленовстанцам, но админы и так банят постоянно...там точно какой то ОПЗЖопер сидит))
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09.02.2021 14:56 Відповісти
Вчера портников на Еспресо: Украина без порошенко нежизнеспособна, альтернативы порошенко нет. Путинизм только в обратную сторону!
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09.02.2021 15:01 Відповісти
діяльність колабораціоністів шкодить Україні на всій території .
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09.02.2021 15:02 Відповісти
нуна закон о колаборантах принять и пропустить всех политиков через детектор лжи и электрический стул
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09.02.2021 15:08 Відповісти
Деятельность озж угрожает всей Украине
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09.02.2021 15:11 Відповісти
деятельность опзж, уже давно можно было превратить в какую-то сказочную Русь, чтобы всё на этих клоунов смотрели и со смеху усцыкались.. а вовочка забыл свою истинное предназначение..
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09.02.2021 15:14 Відповісти
просют пабольше банкаматоф сбербанка!
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09.02.2021 15:27 Відповісти
Фесенко почав мочити зажопів! Ось що Байден животворящий витворяє! будь-який флюгер поверне!
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09.02.2021 15:34 Відповісти
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж патріоти - депутати?
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09.02.2021 15:55 Відповісти
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов якого біса ти нам це все пишеш, залякати хочеш? Ти придурок? Іди до "я не лоха" і в СБУ вимагай від них дій он нацгвардію ще "вазбуди". А нам тільки доповідати можеш що і чого ви зробили, та чого досягли.
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09.02.2021 16:17 Відповісти
"Они могут быть, безусловно," 5 колонной "- безусловно они все времья в Украине были и есть "5 прорашистской колоной".Ихняя прорашистская суть не изменилась ни на йот
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09.02.2021 16:39 Відповісти
Вот я и говорю, ОПЗЖ надо срочно запретить как коммунистов.
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09.02.2021 18:03 Відповісти
могут стать? але, политолух, протри глаза. они уже давно стали.
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09.02.2021 18:35 Відповісти
 
 