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Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум

Голова Асоціації міст України Віталій Кличко та уряд підписали меморандум, де домовились що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону залишиться без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Також уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації і розроблять відповідні законодавчі інструменти.

"Підписання Меморандуму – це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням з питань централізованого теплопостачання. Ми очікуємо, що Уряд дотримається усіх домовленостей і не допустить кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів", - зазначив голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році уряд планує повноцінний запуск ринку землі, ринку газу і реформу митниці, - Шмигаль

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Топ коментарі
+6
счастье-то какой у зебилов.. до КОНЦА отопительного сезона Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
подняли тарифі и обнадежили что в ближайшие 2 меяса зебилі могут раслабить булки.. но єто не точно Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
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09.02.2021 15:01
+4
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 5437
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09.02.2021 14:59
+4
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 9888
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09.02.2021 15:04
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Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 5437
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09.02.2021 14:59 Відповісти
счастье-то какой у зебилов.. до КОНЦА отопительного сезона Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
подняли тарифі и обнадежили что в ближайшие 2 меяса зебилі могут раслабить булки.. но єто не точно Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
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09.02.2021 15:01 Відповісти
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 9888
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09.02.2021 15:04 Відповісти
так уже ж повысили на 400 грн. 2 месяца назад. они в какой-то паралельной реальности живут что-ли???
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09.02.2021 15:08 Відповісти
Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: ну а потооооом... Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум - Цензор.НЕТ 5615
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09.02.2021 15:10 Відповісти
плохо что вИталька чмыгалем не подписал..
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09.02.2021 15:15 Відповісти
Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум - Цензор.НЕТ 1725
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09.02.2021 15:59 Відповісти
Да пусть эти два дебила свои меморандумы в жопу себе засунут. Есть украинский газ, цена которого для людей уже посчитано равна 3000грн. куб. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЛОХОТРОН И РАЗВОДНЯК.
А газ воруют под покровительством зеДебила. Да и Педалик там в доле, раз участвут в этом цирке.
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09.02.2021 15:22 Відповісти
 
 