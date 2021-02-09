УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
811 4
держбюджет (604) оборона (537) РНБО (1273) фінансування (444)

Сектор нацбезпеки і оборони України профінансовано в повному обсязі, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сектор нацбезпеки і оборони України профінансовано в повному обсязі, - РНБО

Сектор безпеки і оборони України отримав з державного бюджету 14,1 млрд грн на забезпечення діяльності відомства, що відповідає 100%-му виконанню плану фінансування, передбаченому на січень 2021 року.

"Згідно з планом на січень 2021 року за рахунок загального фонду держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд гривень, що становить 100% від плану. Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету протягом січня 2021 року здійснено в повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань", - повідомляється на сайті РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим раненым необходимы лекарства, дорогостоящие операции, вплоть за рубежом.
МО собирается выполнять свои обязанности по обеспечению всем необходимым наших военных?! Или выплаты паркетным генералам в первую очередь, а солдатам, отдавшим здоровье - фигу?!
показати весь коментар
09.02.2021 15:43 Відповісти
По пунктах можна. Що військовим, що аваківцям?
показати весь коментар
09.02.2021 16:19 Відповісти
Читаю Цензор, всякая фигня, а серьезные вещи проходят мимо.
Вчера с нуля поздно ночью, мне знакомый сообщил о срыве перемирия. Серьезный бой в 4х км от Донецка. Сегодня это видео.
Украина расслабила булки и в приоритете совсем не те проблемы!
показати весь коментар
09.02.2021 17:40 Відповісти
 
 