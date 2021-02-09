Сектор нацбезпеки і оборони України профінансовано в повному обсязі, - РНБО

Сектор безпеки і оборони України отримав з державного бюджету 14,1 млрд грн на забезпечення діяльності відомства, що відповідає 100%-му виконанню плану фінансування, передбаченому на січень 2021 року.

"Згідно з планом на січень 2021 року за рахунок загального фонду держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд гривень, що становить 100% від плану. Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету протягом січня 2021 року здійснено в повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань", - повідомляється на сайті РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран