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Сектор нацбезпеки і оборони України профінансовано в повному обсязі, - РНБО
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Сектор безпеки і оборони України отримав з державного бюджету 14,1 млрд грн на забезпечення діяльності відомства, що відповідає 100%-му виконанню плану фінансування, передбаченому на січень 2021 року.
"Згідно з планом на січень 2021 року за рахунок загального фонду держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд гривень, що становить 100% від плану. Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету протягом січня 2021 року здійснено в повному обсязі відповідно до помісячного розпису асигнувань", - повідомляється на сайті РНБО, передає Цензор.НЕТ.
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