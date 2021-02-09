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Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна вирішила закупити китайську вакцину від коронавірусу "Sinovac Biotech".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За словами глави МОЗ, китайська компанія Sinovac Biotech перша, з якою Україна досягла домовленості й уклала договір.

"Українська ментальність така: все китайське погане апріорі. Однак Sinovac Biotec одна з найбільших в світі з виробництва вакцин. Її акції торгуються на Nasdaq. Що цікаво: українці спокійно стоять у чергах за смартфонами iPhone, які виробляються в Китаї, і навіть говорять "Класний телефон", а до китайської вакцини ставляться скептично", - зазначив міністр.

Степанов додав, що основний критерій МОЗ - безпечна і ефективна вакцина.

Також читайте: Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте

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Топ коментарі
+33
яке ж воно тупеньке ))
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09.02.2021 15:36
+23
Степанов переживает, что нет лохов купить вакцину через его прокладки
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09.02.2021 15:37
+23
ніт, тупенькими воно вважає нас
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09.02.2021 15:37
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Сравнил завод Эпл в Китае и китайский "самопал"! Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 7635 Да ещё тот, что себе под кожу колоть надо! Ты этой дрянью всю вашу "политическую ылиту" проколи, а для народа покупай западные вакцины. Под дурачка он косит!
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09.02.2021 16:04 Відповісти
народ, избирающий овощей, рабижопичей, мертвечуков достоин "спутника", а не то шо китайской. вторая Франция бл. Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 2757
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09.02.2021 19:53 Відповісти
Знаете ли....а китайская, по идее, должна быть самой лучшей! Они этого монстра создавали они его и побеждают( Смотрите статистику ?). Как-то так!
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09.02.2021 16:05 Відповісти
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 846А поджигатель - лучший пожарный.
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09.02.2021 16:25 Відповісти
Стєпашка мусить рекламувати замовлену китайську вакцину, інакше вона протухне будучи не використаною.
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09.02.2021 16:06 Відповісти
степанов, ты что глупый? в КНР собирают и айфоны и фольксвагены и пежо и сони и тошибы с панасониками и филипсы с грюндиками и хонды с тойотами и мотороллы и эриксоны итеще всего всего много такого что создано не в Китае, а только там собирается из частей. а вот в отличии от этого китайская вакцина от ковиды , разработана создана и разбадяжена по фунфырикам именно в Китае а имеено в том же печально знаменитом Ухане ....и шо воно таке не знает толком никто! а вдруг она такая же как у х у й ла? ты сам степанов можешь дать гарантии? сам то чем прививаться будешь? может надо было всетаки сосредоточится на американской и европейской?
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09.02.2021 16:11 Відповісти
Степашка, ты за кого украинцев держишь? Айфоны производятся под суровым контролем владельцев марки! Равно как и другие вещи хай-класса. А бодягу, за которую ты похоже взял на лапу - китаёзы варят на своё усмотрение...
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09.02.2021 16:12 Відповісти
Мудило айфон разработка США а сборка Китай а то что прогнал деньги через прокладку и покупаешь китайское неизвестное то видно тебя хапуга давно все денег мало прохиндей
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09.02.2021 16:15 Відповісти
В отличие от вакцины смартфоны внутрь не вводят. Стпанов - идиот.
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09.02.2021 16:15 Відповісти
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3236
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10.02.2021 16:48 Відповісти
Знаете ли....а китайская, по идее, должна быть самой лучшей! Они этого монстра создавали они его и побеждают( Смотрите статистику ?). Как-то так! СТАТИСТИКУ СМОТРИТЕ!! Там и результат применения увидите.
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09.02.2021 16:19 Відповісти
Совершенно верно! Как в 32-33-хх - статистика говорила - нету голода и все тут! правда немцы даже какую-то конференцию сделали на тему: Совки дохнут тысячами каждый день, что творится?
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09.02.2021 19:56 Відповісти
Извиняюсь узнать,а кто крайний за айфоном🤣.Дебилы бл...
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09.02.2021 16:20 Відповісти
Краткое содержание

Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 1051

- Хелоу! Зіс із Вова
- Which Vova?
- Зе презідент оф Юкрейн
- The same Vova who spoke with Trump?
- Єс сер, бат...
- Trump got in deep shit after that conversation, Vova.
- Зіс із е біґ містейк...
- Forget my number, Monica
- Бат сер, лістен ту мі... Сер. Халло, сер!
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09.02.2021 16:22 Відповісти
Що цей чорт взагалі меле?
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09.02.2021 16:23 Відповісти
Степанов! Не путай бараньи яйца с северным сиянием Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3672
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09.02.2021 16:23 Відповісти
Настроившиеся на жирную схему продолжают ссать украинцам просто в очи.
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09.02.2021 16:29 Відповісти
Ось тільки це американська розробка, яка виробляється за американськими технологіями на американському, японському та нідерландському обладнанні, а не місцевий китайський шмурдяк.
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09.02.2021 16:33 Відповісти
В ближайшие 100 лет мы не сможем повторить любой шмурдяк из Китая. Сможем только купить.
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09.02.2021 21:26 Відповісти
Ми - це хто? К@цапи, які пишуть тут через впн?
Китайці й досі не можуть створити свою ефективну авіапромисловость, випускають копії наших АНів та роблять спроби вкрасти Мотор Січ.
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10.02.2021 06:14 Відповісти
по перше, тільки довбні можуть зв'язати в дурній голові ВПН с кацапстаном, а по друге, поки ти тут росписуешь які китайі тупі вони стали другою єконмікою світу. а про ефективну авіапромисловість, поки вони поступово розробляють її, ми (УКраїна) повністтю її знищили. крапка.
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10.02.2021 12:42 Відповісти
По-перше, тобі треба навчитися писати без дитячих помилок, а вже потім щось базікати.
По-друге, чого ж ці маленькі жовті істоти так хочуть купити нашу "Мотор Січ"? Виходить, що далеко не усе ми просрали, як тобі здається.
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10.02.2021 16:24 Відповісти
чисто кацапская технология разговора, со смысловой нагрузки нагрузки перескакивать на правописание. инструкция из темника ольгинских троллей. не пиши мне, я с баранами не разговариваю
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10.02.2021 18:00 Відповісти
Істото, ти маєш радіти, що я щось тобі пишу.

Істото, ти хоча б раз був у Китаї? А я ту вбогу комуністичну недокраїну чудово знаю, був там багато разів, тож мені казок не треба.
Напівпровідники - це основа мікроелектроники, якою так пишаються китайці. Так ось... усі китайські напівпровідники виробляються на іноземному обладнанні. Підкреслюю - геть усі! У китайців взагалі немає власного обладнання для виробництва напівпровідників. Якщо США, Японія та Нидерланди перестануть їм продавати та обслуговувати своє обладнання для виробництва напівпровідників, то уся срана китайська промисловість мікроелектроніки помре за пару років.
Я дуже ********** к@цапів, але китайці ще гірші за к@цапів. І треба робити усе можливе, щоб китай почав максимально занепадати.
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10.02.2021 18:10 Відповісти
Олег, про істоту, це дуже і дуже швидко, низький інтелект зробив істоту на сам перед з тебе. Якщо ти так спілкуешся то і батьки тебе не виховали, і школа, і природа не додала.
А що до Китаю, то я там прожив 15 років, і що тобі сказати, тобі мабуть з дивану видніше. Але ти справжнього технологічного Китаю не бачив, і навряд чи побачиш. Та й твій шовінізм не дасть тобі розгледіти нічого, у тебе повний занепад світогляду, розказувати які нація гірші за інших повне дно, в Німеччині 30-40х років 20го сторіччя це вже проходили.
Так що словом "істота" ти зовсім не образив співрозмовника а показам свій інтелект на рівні мавпи.
Мабуть я образив мавп таким порівнянням. Ну нічого, мавпи мене вибачать.
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12.02.2021 05:42 Відповісти
Істото, коли навчишся писати без дитячих помилок, тоді й звертайся до мене.
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17.02.2021 00:09 Відповісти
Степашка иди в пеший поход вместе с китайским гумном. Ни за деньги, ни бесплатно колоть неведумую фигню не буду.
Про патифоны - их клепают по заказу, под надзором фирмы заказчика. ВСЕ.
Кто будет отвечать за фиг знает что? Фирма прокладка?
Для чего она нужна, если ВСЯ логистика будет через госучереждения, через докторов работающих в государственных и комунальных заведениях? Получается тупая схема
Государство - прокладка - государство. ВСЕ.
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09.02.2021 16:33 Відповісти
А что айфон я буду кушать или расплавят и введут в кровь?
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09.02.2021 16:33 Відповісти
Нехай собі в дупу китайський втулить, замість вакцини.
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09.02.2021 17:16 Відповісти
Интересно, а какой IQ у Степанова?
Может ему лечится надо, а не руководить Минздравом?
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09.02.2021 16:34 Відповісти
я теперь скептически отношусь ко всему китайскому, это фашистская страна (Гон-Конг, геноцид уйгуров), также я скептически отношусь к таким идиотским заявлениям. Во-первых айфон внутрь принимает не так много людей, а во-вторых разработан он был не в Китае, в отличии от вакцины. Как такое можно сказануть вообще...
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09.02.2021 16:35 Відповісти
Якби то був пфайзер виготовлений в Китаї з американським контролем якості то без питань, порівняння було би влучним. А так, Степанов показує свій розвиток і розвиток тих хто такого бовдура призначив.
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09.02.2021 16:38 Відповісти
Он бы смог "рассмешить комика"
С такой логикой это все равно, что когда молдаванам например всем купили последний айфон оригинальный нам Cтепанов подсунул китайскую подделку и говорит что мы неблагодарные.
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09.02.2021 16:39 Відповісти
ну зачем так манипулировать? зачем путать *уй с пальцем?!)))
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09.02.2021 16:41 Відповісти
Степанов у меня уже закрадывается подозрение что ты сынок того зайчика Степашки из "Спокойной ночи малыши" причем зачат был им с бодуна в пьяном угаре. Ты б **** лучше молчал и не дразнил людей.
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09.02.2021 16:41 Відповісти
Украинцы не дураки. Китайские товары в вену не колят.
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09.02.2021 16:43 Відповісти
Медицинские работники Турции первыми получили уколы от CoronaVac 14 января. Сегодня количество людей, которым была введена первая доза, составляет более 2,6 миллиона человек.

На самом деле и хорошо что задерживают, ещё месяц надо, чтобы картинка была. Данные по Израилю где процентов 50 привилось Пфайзером, дают всё те же 7-8 тысяч новых случаев.
Месяц вакцинации кто что может точно утверждать? Многие хаят Спутник, летальные исходы. И многие довольны.
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09.02.2021 16:44 Відповісти
ПРИДУРОК.
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09.02.2021 16:44 Відповісти
Тут как бы вопрос сохранности жизни, аналогия - это автомобили.
Как только Степанов пересядет со своего "Рейнджа" на "Черри Тигго 8" - так все украинцы сразу и станут в очередь за китайской отравой.
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09.02.2021 16:47 Відповісти
Капитализация какая и где торгуются? 6,47 как стоили год назад так и стоят. Это не значит что плохая, только после санкций продадут её Китайцы?
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09.02.2021 16:51 Відповісти
Конечно, только вот Айфон производится по патентам и технологии Apple, а вакцина по своим китайским разработкам. Ведь он же тоже ходит с Айфоном, а не Ксяоми. И вообще, это сравнение говорит об умственном уровне министра, раз он срванивает электронное устройство, где есть широчайший выбор производителей и моделей, и вакцину, которая напрямую влияет на здоровье людей и должна спасать жизнь, а не показывать рекламу между играми.
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09.02.2021 17:07 Відповісти
С.ка.., это же до чего нужно быть дебилом, что бы сравнить не сравнимое...
От смартфона никто не умирал и не терял здоровье... В отличии от , так называемого "медицинского препарата - вакцина" ...
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09.02.2021 17:14 Відповісти
Поц Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 2509
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09.02.2021 17:17 Відповісти
Классическая подмена понятий- проблема в низкой эффективности а не в том что вакцина китайская. Степанов ведет себя как примитивный на%бщик когда такое рассказывает. Впрочем, он и есть примитивный на%бщик, под стать своему руководителю.
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09.02.2021 17:29 Відповісти
А де він бачив КИТАЙСЬКИ айфони???? Їх виробляють там... і якість - не дуже... А от технологія айфонів - це США... Так, чи ні?
Так от треба відрізняти технологію США і виробництво США... від технології Китаю і виробництво у Китаї...
Як до мене, то ці поняття просто не можуть мати однакові наслідки, в разі якщо споживання цих медичних товарів призведе до критичних наслідків для людини....
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09.02.2021 17:31 Відповісти
Тут никакого секрета нет, степашка получил откат у китайских комуняк, еще когда брал маски, и теперь не может спрыгнуть с иглы, теперь юлит и выкручивается, как уж на сковороде. Теперь надо его заставить, и все его семействр, вакцинроваться катайцем.
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09.02.2021 18:09 Відповісти
Айфон же не надо вводить себе в вену.
Степанов косит под дебила ?
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09.02.2021 18:15 Відповісти
то что мы не дебилы ,ты уже понял, осталось понять что ты- дебил. обколите его китайской вакциной под камерами
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09.02.2021 18:30 Відповісти
аналогия четкая. достойная великого гения.
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09.02.2021 18:33 Відповісти
степашка ты дебил?айфон в вену не колят!
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09.02.2021 19:15 Відповісти
Ещё один феерический клинический ДОЛБО@Б из зелёной власти...
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09.02.2021 19:34 Відповісти
якщо людині продали неякісній айфон, то його власникові не світить швидка зустріч зі Стівом Джобсом
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09.02.2021 19:49 Відповісти
Как у этот дыбил уловил связь между китайским телефоном и китайской вакцыной?
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09.02.2021 20:11 Відповісти
ну засуньте нарешті цього міністра , ну хоч куди небудь....воно ж тупе порівнює життя людини з телефоном. для нього це РІВНОЗНАЧНО ???? Яки жах.....
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09.02.2021 20:22 Відповісти
Не знаю за Киев, но в Харькове я очередей за айфонами не наблюдал)
Более того даже случайно забежавших одиноких посетителей вижу там довольно редко)
Может это сравнение ему навеяла столица запоребрика?
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09.02.2021 21:00 Відповісти
Идиот долбаный. Смартфоны вовнутрь не колют.
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09.02.2021 21:09 Відповісти
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3969 У Стєпанова питання "бути чи не бути.." не стоїть апріорі....
питання:щоб його ще збрехать? - ось де сенс буття Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 3969 гешефту
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09.02.2021 21:31 Відповісти
Очереди за китайскими смартфонами кто видел???
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09.02.2021 22:13 Відповісти
дебил за наши деньги ради отката купил китайский фуфломицин с 50% эффективностью, а теперь не знает как ее впарить населению. Как можно пороть такую чушь. Даже самый тупой зелелюб понимает, что айфон сделали не китайские мозги, и на контроле качества там стоит надзиратель из Америки
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09.02.2021 22:39 Відповісти
Ох и дурак
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09.02.2021 22:47 Відповісти
Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов - Цензор.НЕТ 9171 Коменти - ураган.

Насміялася.
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10.02.2021 03:52 Відповісти
и оно цельный министр... теперь понятно по какому принципу подбирают в высшие эшелоны власти Украины - чем дурнее и дебильне, тем лучше
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10.02.2021 06:36 Відповісти
взагалі то і самі китайці "насторожено ставляться" до вакцини Sinovac 😆😆😆
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10.02.2021 10:22 Відповісти
Китайцы заразили,весь шар земной,бесплатно.Почему вакцины платно?Это что-то новое,за свое бактериальное оружие,брать деньги.Наверно сильно торопятся стать первыми в мире.
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10.02.2021 11:38 Відповісти
Степанов! Ты , что платный агент Китая?? на хрен кому нужны твои фальшивые фуфловакцины из Китая , купленные фуфло- фирмой Богатырёвой в три раза дороже себестоимости!!!
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10.02.2021 14:21 Відповісти
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