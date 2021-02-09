Українці спокійно стоять у чергах за айфонами, які виробляються в Китаї, а до китайської вакцини ставляться скептично, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна вирішила закупити китайську вакцину від коронавірусу "Sinovac Biotech".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За словами глави МОЗ, китайська компанія Sinovac Biotech перша, з якою Україна досягла домовленості й уклала договір.

"Українська ментальність така: все китайське погане апріорі. Однак Sinovac Biotec одна з найбільших в світі з виробництва вакцин. Її акції торгуються на Nasdaq. Що цікаво: українці спокійно стоять у чергах за смартфонами iPhone, які виробляються в Китаї, і навіть говорять "Класний телефон", а до китайської вакцини ставляться скептично", - зазначив міністр.

Степанов додав, що основний критерій МОЗ - безпечна і ефективна вакцина.

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