УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2193 81
судова реформа (652) Корнієнко (554)

Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна потребує нової судової реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Судову реформу потрібно переробляти. Бо попередня нікуди не привела, необхідно проєктувати і робити нову, яка, нарешті, почне нас рухати в правильну сторону", - зазначив нардеп.

Корнієнко зазначив, що в планах команди президента на 2021 рік - глобальна судова реформа в Україні.

Також читайте: Парламент протягом п'ятої сесії зосередиться на виконанні "структурних маяків" МВФ, - "слуга народу" Корнієнко

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Проснувся нарешті ?? Попередня влада проводила ,, але - щось пішло не так .. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6809 .
показати весь коментар
09.02.2021 15:54
+8
Дуже потужна была реформа. Как и все остальные 144
показати весь коментар
09.02.2021 15:56
+8
Аааа, папэрэдник.
Единственная реформа - выборы судей народом. Ветвь власти должна подчиняться только источнику власти - народу.
показати весь коментар
09.02.2021 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кому-то пора в Трускавец, а то и двух слов внятно связать не могут..
показати весь коментар
09.02.2021 15:49 Відповісти
А у нас когда-то была судебная реформа? А кто её проводил?
показати весь коментар
09.02.2021 15:51 Відповісти
Проснувся нарешті ?? Попередня влада проводила ,, але - щось пішло не так .. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6809 .
показати весь коментар
09.02.2021 15:54 Відповісти
Дуже потужна была реформа. Как и все остальные 144
показати весь коментар
09.02.2021 15:56 Відповісти
Потужна й безальтернативна!
показати весь коментар
09.02.2021 15:58 Відповісти
И ришуче миролюбна!
показати весь коментар
09.02.2021 16:01 Відповісти
Каждый президент делает судебную реформу под свои воровские аппетиты.
показати весь коментар
09.02.2021 16:17 Відповісти
Планувалась потужна Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 605 ... Але -маємо те що маємо . Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3411 . В багатьому , завдяки саботажу самих же суддів .
показати весь коментар
09.02.2021 16:01 Відповісти
а хіба могло бути інакше? Дядьки гроші вклали в мантії.
показати весь коментар
09.02.2021 16:19 Відповісти
Аааа, папэрэдник.
Единственная реформа - выборы судей народом. Ветвь власти должна подчиняться только источнику власти - народу.
показати весь коментар
09.02.2021 15:57 Відповісти
Народ как раз навыбирает. Как президентов, как мэров, как депутатов... Он такой, наш нарiд. Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9238
показати весь коментар
09.02.2021 16:29 Відповісти
Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2510 МальчІкІ, ви що в лІтаргічному сні два роки знаходились?

"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
показати весь коментар
09.02.2021 16:13 Відповісти
Венеціанська комісія тільки і вміє- критикувати. Що з її рекомендацій вдало впроваджено і працює?
показати весь коментар
09.02.2021 16:20 Відповісти
Та тусовался тут один жадный кучерявый.
показати весь коментар
09.02.2021 15:56 Відповісти
жадный, кучерявый. Вот поэтому и бардак, что мы боимся называть вещи и не только своими именами.
показати весь коментар
09.02.2021 16:01 Відповісти
наверное постеснялся сказать к чему привела предыдущая судебная реформа. Наверное, культурно сказать не получается. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2580
показати весь коментар
09.02.2021 15:51 Відповісти
Что-то я не видела висящих на столбах судейских. Наверное, была невнимательна
показати весь коментар
09.02.2021 15:51 Відповісти
кровати опять переставлять ))))
показати весь коментар
09.02.2021 15:52 Відповісти
Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4639 . О Боже !!! Якщо ви візьметесь- прєдєливать , то краще повіситись . Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6293 .
Не чіпайте нічого , нехай вже буде як є ,, поки не прийде нормальна влада .
показати весь коментар
09.02.2021 15:52 Відповісти
Да вы хоть что-то сделайте. "Папередников" легко критиковать... Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9811 ДБЛ БЛД...
показати весь коментар
09.02.2021 15:52 Відповісти
не реформу !!! судей , судей переделывать надо
показати весь коментар
09.02.2021 15:52 Відповісти
США передать суды! Или суды присяжных должны судить!
показати весь коментар
09.02.2021 15:52 Відповісти
Ви думаєте присяжних в Україні буде важко купити?)
В США присяжні не думають про те як за комуналку заплатити і як би чого поїсти купити.
показати весь коментар
09.02.2021 15:57 Відповісти
12 купить дороже, да и тяжелее не попасться. По крайней мере это шаг вперед
показати весь коментар
09.02.2021 16:03 Відповісти
Вартість одного судового процесу із застосуванням присяжних у США, практично завжди перевищує мільйон доларів. Це дуже недешеве задоволення.Саме тому, більшість справ розглядається без цієї процедури. А тепер згадайте де економіка США, а де наша...
показати весь коментар
09.02.2021 16:38 Відповісти
Хватит на сегодня😂🌷×××
показати весь коментар
09.02.2021 15:56 Відповісти
Переделывать?!
Да вы, кретины, с нуля ничего сделать не можете, не то, что переделать!
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса

https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************

Это-то кто вам мешал делать?!
показати весь коментар
09.02.2021 15:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
А чим ваш хазяїн займався 5 років, окрім опікування своїми статками?
показати весь коментар
09.02.2021 15:59 Відповісти
Срав тобі в штани.
показати весь коментар
09.02.2021 16:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
Захоплюєшся копрофілією, пустунчику?)))
показати весь коментар
09.02.2021 16:24 Відповісти
Ти пропонуєш зняти тебе на камеру та викласти в Ютуб?
показати весь коментар
09.02.2021 16:50 Відповісти
З люстерком спілкуєшся, казковий?)))
показати весь коментар
09.02.2021 16:54 Відповісти
Стрілочник? Значить кацапський покидьок з гугл-перекладачем на підхваті. Пішов.
показати весь коментар
09.02.2021 16:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
То чимчикуй до себе "запарєбрік", чого тут повітря псуєш?
показати весь коментар
09.02.2021 17:19 Відповісти
іди краще сніг почисти, може хоч якась користь з тебе буде
показати весь коментар
09.02.2021 16:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Від палання дуп вашої отари весь сніг розтанув!))) Хоч якась користь!)))
показати весь коментар
09.02.2021 16:24 Відповісти
Що, опять?
показати весь коментар
09.02.2021 15:56 Відповісти
Покажите мне где в Конституции Украины написано Высшая рада правосудия??????????......Начните с этого непонятного образования....
показати весь коментар
09.02.2021 15:56 Відповісти
Это орган для защиты коррупции в КУМОВСКОЙ Украине, он заложен московско ордынской церковью и прописан в их Библии Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6127
показати весь коментар
09.02.2021 16:10 Відповісти
Московско ордынское КУМОВСТВО устраивает всех, даже людей с другой верой, они свободно чествуют себя в Украине и даже помогают управлять государством украинскому народу, Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7887
показати весь коментар
09.02.2021 16:15 Відповісти
Статья 131-я.
показати весь коментар
09.02.2021 16:19 Відповісти
Согласен...Есть такое образование в Конституции...Нужно значит менять....И убирать его оттуда....Без етого реформе не быть....
показати весь коментар
09.02.2021 16:42 Відповісти
Убирать - нет, менять положения - да. Потому что сейчас это закрытая каста, которая внутри себя решает кто офигел настолько, что его можно и нужно выбросить. Это уже не независимость одной из ветвей власти, это уже совсем другое...
показати весь коментар
09.02.2021 17:16 Відповісти
Скажите, а кто не переделывать будет? Рабочие сосны или половые гиганты которые ласкают свои гениталии прямо в парламенте?! Так может не трогать ничего и оставить как есть?
показати весь коментар
09.02.2021 15:56 Відповісти
Корабельні сосни.
Не перекручуйте вирази класиків...
показати весь коментар
09.02.2021 15:58 Відповісти
Виноват! Исправлюсь!
показати весь коментар
09.02.2021 15:59 Відповісти
Наказать "делателей" никуда не приведшей реформы.
И заставить компенсировать ущерб.
показати весь коментар
09.02.2021 15:57 Відповісти
Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей" : Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов.Результат: Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
показати весь коментар
09.02.2021 15:58 Відповісти
Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1811 апять парашенка вінават
показати весь коментар
09.02.2021 15:59 Відповісти
ну так флаг же в руки, кто мешает?))
показати весь коментар
09.02.2021 15:59 Відповісти
Всех теперешних судей взять за шкирку и пинком под зад выкинуть. И реформа наполовину удалась.
показати весь коментар
09.02.2021 16:00 Відповісти
100%, але цікаво почути, як ви пропонуєте зробити іншу половину реформи - кого пінком ви заженете на їх місце? Якщо у вас поганий кінь, вигнати його можно, але ви ж вівцю у віз на його місце не покладете? Чи все ж таки оберете вівцю?
показати весь коментар
09.02.2021 16:36 Відповісти
Пора все переделовать за 7 лет и в особенности власть. Не получилось из вас реформаторов, слабенькими вы оказались В + П.
показати весь коментар
09.02.2021 16:03 Відповісти
Щоб щось змінилось,треба замінити всіх судів,тих хто працював у суді повинні отримати вовчий квиток,а нових обирати на виборах терміном на один рік.Юристів в Україні вистачає.
показати весь коментар
09.02.2021 16:03 Відповісти
А медова реформа до чогось призвела? Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9971
показати весь коментар
09.02.2021 16:05 Відповісти
Если переделывать судебную реформу будут СН, то будет ещё хуже. Сначала надо сделать импичмент. Потом перевыборы ВР. А потом начать судебную реформу.
показати весь коментар
09.02.2021 16:16 Відповісти
Жодна реформа в Україні, яка не несла моментальної вигоди її ініціаторам не була доведена до логічного завершення. Україна є, країною тисячі незакінчених реформ.
показати весь коментар
09.02.2021 16:24 Відповісти
Ну по перше, не слід обирати владу, що має кардинально протилежні погляди, а по друге, 90% цих реформ, були популізмом і замилюванням очей люмпенам.
показати весь коментар
09.02.2021 16:33 Відповісти
До 2014 року , в країні не було ЖОДНОЇ реформи . Які 1000 реформ Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7086 .. ? Вони розпочалися лише декілька років тому , і хто зна коли закінчаться ! Можливо ніколи , бо за твердженням , наприклад - Меркель , реформи це - безперервний процес ( вічні) ,, і вони лише діляться -на етапи . Ми зараз , знаходимось фактично лише на першому етапі , тобто -на початку реформ.

І це вже хоч щось .
показати весь коментар
09.02.2021 17:07 Відповісти
Не реформа виновата а те, кто делает вид, что её проводит. Из-за таких мудаков с зелёным дурачком во главе - ни медицины, ни справедливого суда, ни НАТО. Просто в жопе.
показати весь коментар
09.02.2021 16:28 Відповісти
Сосна ты корабельная!
Не делали у нас судебной реформы, Евросоюз под разными соусами призывал не трогать судей! А теперь они языки в *опу позасовывали...и теперь МЫ виноваты, что судейский корпус почти полностью нужно выгнать, без права на восстановление в должности...
показати весь коментар
09.02.2021 16:29 Відповісти
А я би заборонив висловлювати ідеї про вигнати, звільнити, ліквідувати без висловлення конкретних пропозиції на рахунок: кого і де взяти на їх місця, або що натомість створити.
показати весь коментар
09.02.2021 16:32 Відповісти
"..заборонив висловлювати.." - альо, ми у вільній країні - це по-перше.
По-друге, окрім "заборони" є щось запропонувати? Ну там тотальний контроль за суддями, з використанням відео-аудіо запису засідань, вибірковий аналіз вироків, з оцінкою незалежними (може іноземнимих) експертами. І звільнення з "вовчим білетом". Аналіз під мікроскопом їхнього майнового стану, конфіскацію "нажитого нєпосільним трудом"
Люстрацію, навіть слабеньку, не довели до якогось притомного стану...
Від мене особисто: у КОЖНОМУ залі засідань КОЖНОГО суда потрібна ОБОВ*ЯЗКОВО висіти репродукція диптиху "Здирання шкіри з продажного судді"...
показати весь коментар
09.02.2021 16:52 Відповісти
Ну там тотальний контроль за суддями, з використанням відео-аудіо запису засідань, вибірковий аналіз вироків, з оцінкою незалежними (може іноземнимих) експертами.

Це усе і так існує. Скільки можно пропонувати те, що давно реалізовано? Ну звісно, окрім міжнародних експертів, бо вони не є спеціалістами в нашому праві і апріорі не можуть робити такий аналіз. Один ЄСПЛ чого вартий, де люди у хмарах літають...
Тому би і заборонив, що ви замість пропозиції, почали нову "говорильню" мене не цікавить, що у нас не так, я у сто разів більше знаю, а от що конкретно робити - ким міняти? Цікаво буде почути від вас. Ви ж якщо запропонували усіх вигнати,м аєте знати ким замінити? Ну не може ж людина, психічно здорова, пропонувати щось узяти і тупо знищити так би мовити "безвозвратно", не пропонуючи нічого в замін? чи все ж таки може?
показати весь коментар
09.02.2021 17:09 Відповісти
Мля, я не знаю що там, з ваших слів, "існує". Бо з огляду навіть на поведінку Вовка (ОАСК), який хизувався як він міг би утнути "пєрєворот", та дій КСУ - ваші ствердження виглядають, м'яко кажучи, пустими... Як і ствердження про те що ви у "курсі справ"
показати весь коментар
09.02.2021 19:37 Відповісти
Вовк це наслідок вашого вибору... за ним влада. ГПУ і ДБР на чолі з Портновим ведуть війну із НАБУ, а обраний вами (ними) поезидент відверто займає їх сторону. І не важливо, що він озвучує, головне, що робить..
показати весь коментар
09.02.2021 20:57 Відповісти
Оп-па! Вовк,як і ЗЕлене непорозуміння - зовсім не мій вибір, як вам чомусь здалося 😠
Але слід зауважити, що обоє президентів спасували перед суддівським ОЗУ (щодо ЗЕ, то від нього я і не чекав нічого взагалі, окрім шкоди, що і відбулося...)
показати весь коментар
09.02.2021 21:48 Відповісти
Я у дужках і написав - їх. Це констатація фактів, а мене цікавлять реальні пропозиції
показати весь коментар
09.02.2021 22:03 Відповісти
Ви реально думаєте що рядовий суддя, у якомусь Богом забутому районі може собі дозволити те що Й Вовк?
показати весь коментар
09.02.2021 20:58 Відповісти
Ні, цей рядовий суддя - просто "рубає капусту" і хрін кладе на Зе, як він клав його і на Пороха..
показати весь коментар
09.02.2021 21:37 Відповісти
У Біблії сказано - нехай той хто не грішив першим кине каміння. Мене дивує суспільство злодіїв, які обурені суддями чи зе кимось. З себе потрібно починати, із себе! Інакше, ніяк.
показати весь коментар
09.02.2021 21:41 Відповісти
Скажіть будь ласка, а чи можливо взагалі очікувати якийсь результат від людей, яких вже десятиліття постійно реформують - звільняють, перепризначають, переводять, постійні тести іспити і т.п.? Ми чого намагаємось досягти - задро.чити людей, чи щось дійсно створити? Судова система, правоохоронна і т.п., це в першу чергу люди, кадри... Ми у такий спосіб покращуємо цей ресурс чи знищуємо?
показати весь коментар
09.02.2021 16:30 Відповісти
С такими мудаками и зелёным пугливым дурачком во главе ни судов, ни медицины, ни НАТО не будет. Будут бесконечные переделывания. А страна тем временем - просто в жопе.
показати весь коментар
09.02.2021 16:45 Відповісти
От вже ж уроди! А ви знаєте, що потрібно зараз робити з судами? Я знаю. Та чи ви це зробите, щоб був дійсно позитивний результат, а не окозамилювання та вішання локшини на вуха. Навряд чи.
показати весь коментар
09.02.2021 16:55 Відповісти
Та да а давайте знову "переделывать переделанное и доделывать недоделанное", гроші тільки виділіть.
Нічого там "переделывать" усіх судей під сраку коліном (хто скурвився до в'язниці) а саме законодавство позичити у США бо ви лядь знову там таке ж саме і напридумуєте.
показати весь коментар
09.02.2021 16:55 Відповісти
Я считаю, что не одна реформа в Украине никуда не привела, вернее они привели в ЖОПУ всю страну!
показати весь коментар
09.02.2021 18:25 Відповісти
Проснулись, однако.
показати весь коментар
09.02.2021 18:26 Відповісти
Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко.

Медицинская реформа не логична, она не для людей, - Зеленский

Мне почему-то кажется, что плохому танцору ноги мешают
показати весь коментар
09.02.2021 18:55 Відповісти
 
 