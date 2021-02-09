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Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус

Компанія Twitter у рамках кампанії по боротьбі з дезінформацією про пандемію COVID-19 з березня 2020 видалила понад 8,4 тисячі фейків у своїй соцмережі.

Про це йдеться в блозі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Представниця Twitter в Іспанії Каміно Рохо нагадала, що в березні минулого року для користувачів платформи вступили в силу нові правила, покликані звести до мінімуму фейкові і конспірологічні теорії про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

Рохо зазначила, що відтоді Twitter видалив 8493 твіти, а автоматизовані системи оскаржили 11,6 мільйона аккаунтів, які "зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання".

Представниця соцмережі назвала ще один підсумок кампанії із гарантування безпеки і коректності дискусій у Twitter: кількість облікових записів, заблокованих або видалених у зв'язку з цим адміністраторами платформи, зросла за останній календарний рік на 105%.

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Топ коментарі
+1
Производители масок банят свободу слова Twitter с начала пандемии удалил более восемь тысяч постов с фейками о коронавирусе - Цензор.НЕТ 7725
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09.02.2021 16:21
+1
Фейк или не фейк ?
У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
инновационных вакцин ДНК и РНК ?
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09.02.2021 16:43
+1
Есть варианты ? Подскажите , please .
Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
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09.02.2021 17:35
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Производители масок банят свободу слова Twitter с начала пандемии удалил более восемь тысяч постов с фейками о коронавирусе - Цензор.НЕТ 7725
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09.02.2021 16:21 Відповісти
Та ні. Ось так буде вірніше. І зовсім не смішно: ті, хто хочуть загнати людство в нео-комуністичну кошару, банять свободу слова. І це стосується не лише барановірусу. Чи стане у людства сил і організованості, щоби цього не допустити і відстояти власну свободу? ІМХО, наразі відповідь на це питання негативна. Бо сили зла, захававши Трампа, знову отримали в союзники комуністичний Китай і вже запроваджують його "практичний досвід": https://www.youtube.com/watch?v=xdA-4eiCIe8. А ось іще: https://www.youtube.com/watch?v=M0l7xH5zbIg
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09.02.2021 18:51 Відповісти
Володимир, вам чип не жмёт?
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09.02.2021 19:06 Відповісти
Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 7308

Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 9618
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09.02.2021 23:59 Відповісти
Я так понимаю Степанова они вообще забанили?!
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09.02.2021 16:23 Відповісти
Удаляйте и дальше ушлепки. Все давно уже все знают. Можете самоликвидироваться, так лучше будет.
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09.02.2021 16:30 Відповісти
Фейк или не фейк ?
У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
инновационных вакцин ДНК и РНК ?
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09.02.2021 16:43 Відповісти
Подозреваю, что у экспертов. Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 9532
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09.02.2021 16:51 Відповісти
Хотелось бы услышать кто эти эксперты ,конкретно ,не является ли их уровень
уровнем Степанова и Радуцкого ?
Вам правда смешно ? Или у Вас тот вариант ,что ,когда плохо -плачут ,
а когда безнадёжно плохо -смеются ?
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09.02.2021 16:58 Відповісти
И Вы, для того, чтобы узать имена экспертов Twitter, пишете вопросы на форуме Цензора? Тут действительно уже плакать хочется.
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09.02.2021 17:13 Відповісти
Есть варианты ? Подскажите , please .
Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
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09.02.2021 17:35 Відповісти
Ну, наверняка ж есть экперты, которые явную чушь о вакцинах могут идентифицировать? Типа чипов со схемами от педали электрогитары или искуственно нагнеетают истерию вокруг историй типа этой "Як моя нога стала зброєю антивакцинаторів"
Или Вы думаете, что в твиттере будут обсуждать особенности альтернатиного сплайсинга мРНК вакцины Пфайзер?
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10.02.2021 00:26 Відповісти
" Или Вы думаете... "
А почему бы и нет ,коль это касается собственного здоровья ,здоровья близких тебе
людей и будущего нации ?
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10.02.2021 01:45 Відповісти
Ну, именно под таким соусом антивакскеры и постят любой бред, вместо того, чтобы изучить вопрс ну хотябы на элементарном уровне.
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10.02.2021 07:23 Відповісти
Важен не так соус ,как понимание сути вопроса.
Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК ,что явно элементарный
уровень вопроса ещё не прошли.
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10.02.2021 09:27 Відповісти
Вы это "Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК" с какого перепуга придумали?
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10.02.2021 10:07 Відповісти
Оля, Вас что, переклинило?
Вы это "Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК" с какого перепуга придумали?
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10.02.2021 14:45 Відповісти
Ваш коммент на теме " У нас есть полгода... " от 02.02.2021 16:43 ,восприняла как
отрицание того ,что вакцины ДНК применяют сейчас в Европе.
Если не правильно поняла ,извините.
Но и меня не надо необоснованно относить к антивакскерам.
Я всего лишь хочу разобраться самостоятельно ,без лапши на уши.
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10.02.2021 15:33 Відповісти
Извините, если что не так.
Я и сам не спец по вакцинам, но по вирусам немало статей пришлось поизучать.
Думал Вы на альтернативный сплайсинг так отреагировали. Дело в том, что появились статьи типа этих
https://www.academia.edu/44805917/BNT162b2Vaccine_possible_codons_misreading_errors_in_protein_synthesis_and_alternative_splicing_s_anomalies

https://www.academia.edu/44790608/VACCINO_COVID_19_THE_WORST_CASE_SCENARIO

и запись в фейсбуке
https://www.facebook.com/pg/Pfizer-BioNtech-Covid-19-vaccine-side-effects-What-to-expect-629185231060458/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0

где муссируют этот процесс (автор у статей один, ее имя совпадает с именем фейсбучника, думаю, там тоже она).
Дело в том, что вакцина Пфайзера уже полностью созревшая мРНК, там сплайсинг уже не будет происходить.
А по ДНК вакцинам пока для людей одобрены в нек. странах только Спутник В и Астразенека. Но там информации немного.
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10.02.2021 15:59 Відповісти
ОК ,проехали.
Нет ,я по сплайсингу не стала бы дискуссировать ,там ясно.
А вот то .что именно Астразенека будет массово в Украине - это беспокоит. Тем более ,что
намереваются комбинировать её со Спутником V по лицензионному соглашению на
мощностях Индии . Украина таким образом превратится в испытательный полигон для этих вакцин.
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10.02.2021 16:34 Відповісти
Как по мне, сами ДНК вакцины еще не очень отработаны. Да и вектор у спутника неудачен. Человеческий аденовирус. Если чел. переболел менее, чем ха 6 мес аденовирусным ОРВИ, то толку от прививки той вакциной как от пофилактической беседы. А ведь отметку о вакцинации получит.
У Зенеки вектор - аденовирус шимпанзе, у людей не встречался, но могут быть имунные кросс-реакции.
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10.02.2021 16:42 Відповісти
Спасибо за информацию. Про Зенека знала ,а что вектор у Спутника человеческий -нет.
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10.02.2021 17:43 Відповісти
завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Львівського національного медичного університету професор Роман Дутка застерігає: COVID-19 ушкоджує всі судини в організмі.
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09.02.2021 18:23 Відповісти
У суккєрберга. В якого дружина, до речі, китаянка. І який фінансував ballot harvesting на недавніх през. виборах в США, тобто виділив 500 млн долярів тим, хто їх фальшував.
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09.02.2021 18:52 Відповісти
Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус - Цензор.НЕТ 3925
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10.02.2021 00:01 Відповісти
за год удалили столько, сколько средней руки троль наклацает за неделю. Причём рукаи и без автоматизации
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09.02.2021 19:05 Відповісти
 
 