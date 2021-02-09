Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус
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Компанія Twitter у рамках кампанії по боротьбі з дезінформацією про пандемію COVID-19 з березня 2020 видалила понад 8,4 тисячі фейків у своїй соцмережі.
Про це йдеться в блозі компанії, передає Цензор.НЕТ.
Представниця Twitter в Іспанії Каміно Рохо нагадала, що в березні минулого року для користувачів платформи вступили в силу нові правила, покликані звести до мінімуму фейкові і конспірологічні теорії про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.
Рохо зазначила, що відтоді Twitter видалив 8493 твіти, а автоматизовані системи оскаржили 11,6 мільйона аккаунтів, які "зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання".
Представниця соцмережі назвала ще один підсумок кампанії із гарантування безпеки і коректності дискусій у Twitter: кількість облікових записів, заблокованих або видалених у зв'язку з цим адміністраторами платформи, зросла за останній календарний рік на 105%.
Будь ласка, зачекайте...
У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
инновационных вакцин ДНК и РНК ?
уровнем Степанова и Радуцкого ?
Вам правда смешно ? Или у Вас тот вариант ,что ,когда плохо -плачут ,
а когда безнадёжно плохо -смеются ?
Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
Или Вы думаете, что в твиттере будут обсуждать особенности альтернатиного сплайсинга мРНК вакцины Пфайзер?
А почему бы и нет ,коль это касается собственного здоровья ,здоровья близких тебе
людей и будущего нации ?
Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК ,что явно элементарный
уровень вопроса ещё не прошли.
Вы это "Вы столь "успешно" ,путаете вакцины ДНК с вакцинами РНК" с какого перепуга придумали?
отрицание того ,что вакцины ДНК применяют сейчас в Европе.
Если не правильно поняла ,извините.
Но и меня не надо необоснованно относить к антивакскерам.
Я всего лишь хочу разобраться самостоятельно ,без лапши на уши.
Я и сам не спец по вакцинам, но по вирусам немало статей пришлось поизучать.
Думал Вы на альтернативный сплайсинг так отреагировали. Дело в том, что появились статьи типа этих
https://www.academia.edu/44805917/BNT162b2Vaccine_possible_codons_misreading_errors_in_protein_synthesis_and_alternative_splicing_s_anomalies
https://www.academia.edu/44790608/VACCINO_COVID_19_THE_WORST_CASE_SCENARIO
и запись в фейсбуке
https://www.facebook.com/pg/Pfizer-BioNtech-Covid-19-vaccine-side-effects-What-to-expect-629185231060458/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0
где муссируют этот процесс (автор у статей один, ее имя совпадает с именем фейсбучника, думаю, там тоже она).
Дело в том, что вакцина Пфайзера уже полностью созревшая мРНК, там сплайсинг уже не будет происходить.
А по ДНК вакцинам пока для людей одобрены в нек. странах только Спутник В и Астразенека. Но там информации немного.
Нет ,я по сплайсингу не стала бы дискуссировать ,там ясно.
А вот то .что именно Астразенека будет массово в Украине - это беспокоит. Тем более ,что
намереваются комбинировать её со Спутником V по лицензионному соглашению на
мощностях Индии . Украина таким образом превратится в испытательный полигон для этих вакцин.
У Зенеки вектор - аденовирус шимпанзе, у людей не встречался, но могут быть имунные кросс-реакции.