Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач
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Суд зобов'язав водіїв програми "Схеми" Радіо Свобода виплатити Андрію Портнову, який опублікував раніше їхні персональні дані, 110 тис. грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Михайло Ткач.
Він опублікував скріншот поста ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, в якому він повідомляє, що суд присудив співробітникам "Радіо Свобода" виплатити Портнову 57,5 і 52,5 тис. грн.
"Спочатку Портнов опублікував особисті дані водіїв нашої програми. А тепер отримає 110 000 гривен від тих же водіїв програми. А ви кажете нічого не змінюється в нашій правовій державі", - заявив Ткач.
Раніше ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" за те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номер його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.
У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.
"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду "Схем", - сазано в заяві команди.
У відповідь Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їх особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби".
"Не перемикайтеся, я публічний і буду ділитися докладною особистою і персональною інформацією щодо всіх причетних", - написав він.
На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.
Будь ласка, зачекайте...
Обосравшись по жизни хоть пять гривен взятки получить, он скрежеща зубами от зависти приписывает миллиардеру Порошенко желание испачкаться о какого-то Портнова ради сотни долларов.....
а послухати Лещенка = зненавидіти Антиколорадоса. А почитати останнього = зненавидіти Трампа, а подумати - за Трампа якраз норм. мужики, а подивитись на наших мокровладців =
бо нема як пояснити різні подвиги напр. Наполеона та інших(тіпа там "доля" і т.д.)
так і теперішні срачі шо у нас, шо у "їх"
Про Кремль, Портнова й Пашинського
Увага! Матеріал викладено мовою агресора для агресорів з Кремля. Вони знайдуть в ньому зашифровані послання…. нах.
Анализируя имеющуюся в Центре «Миротворец» информацию о подрывной деятельности А. ПОРТНОВА, мы уже четко видим, что Кремль использует возможности своего КАЗБЕКА на полную катушку….
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
| ЧТ, 2020-07-09 07:35
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже специалистов. Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль? Как был уличен российский агент "Казбек".
В процессе исследования дампа электронной почты советника Суркова-Путина Бориса Рапопорта в поле зрения сотрудников Центра "Миротворец" попала его переписка с лицом, называющим себя Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже нас - специалистов с многолетним опытом контрразведывательной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, которые имеют на своем счету ряд выявленных агентурных сетей врага и агентов различного калибра.
На эту тему: «Переписка Рапопорта»: кому платило ведомство Суркова за уничтожение Украины
Только представьте себе:
- через "Казбека" в Кремль попадали планы оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль;
- "Казбек" в интересах Кремля организовывал в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов Государственной власти Украины и государственных деятелей нашей страны;
- по согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора, "Казбек" создавал в Украине т.н. правозащитные общественные объединения;
- в интересах Кремля при непосредственном содействии "Казбека" в Украине принимались соответствующие судебные решения в ущерб интересам нашего государства.
И это далеко не весь перечень направлений системной, сознательной, преступной деятельности этого "Казбека" в интересах российского агрессора на уничтожение Украины.
Справка: почта [email protected], дамп которой изучался сотрудниками Центра "Миротворец", использовалась ее владельцем как дополнительная. То есть, это своеобразный архив части из всего массива электронных писем, которые направлялись на его служебную почту ([email protected]), и которые Б.Рапопорт считал особенно важными.
Другими словами: Рапопорт со своей служебной почты в Кремле регулярно пересылал на свою частную почту некоторые письма для дальнейшего хранения. Так кто ты, Казбек Рашидович?
Установить "Казбека", который думал, что он самый хитрый и умный из всех "Казбеков" Вселенной, оказалось достаточно просто.
Как известно из теории контрразведывательной деятельности, все агенты "топятся" на мелочах и на каналах связи. Казбек не был исключением.
Так, в имени своего адреса электронной почты [email protected] "Казбек" дал нам три зацепки:
1. Он пользуется IPhone.
2. Имя или фамилия "Казбека" скорее всего начинаются с буквы "А". (Возможны и другие варианты, но, согласно исследованиям, которые изложены в специальной литературе, в 73% случаев одна буква в электронном адресе является первой буквой имени или фамилии).
3. Набор из семи цифр может означать номер какого-то телефона большого города. Учитывая масштабность направлений подрывной деятельности "Казбека" против Украины и его охват связями, скорее всего этот город - Киев.
Мы начали свои исследования с телефона 4112148, и с первой же попытки попали в цель, так как "Google знает все"
Как оказалось, в г. Киеве стационарный телефон 411-21-48 установлен на Оболони по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Этот номер телефона, по данным из открытых источников, принадлежит лицу по имени Портнов Т.В. (архив).
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
Свинарчуки, барыга, Липецкая фабрика?
Имбецилов нужно бить по карману. Чтобы твари знали, что Яценюк еще лучше Порошенко!