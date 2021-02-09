УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
27738 155
журналістика (883) Портнов (219) суд (4750) Ткач Михайло (76)

Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач

Суд зобов'язав водіїв програми "Схеми" Радіо Свобода виплатити Андрію Портнову, який опублікував раніше їхні персональні дані, 110 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Він опублікував скріншот поста ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, в якому він повідомляє, що суд присудив співробітникам "Радіо Свобода" виплатити Портнову 57,5 ​​і 52,5 тис. грн.

Читайте також: Публікація Портновим персональних даних співробітників "Схем": Захист звернувся до Верховного Суду

"Спочатку Портнов опублікував особисті дані водіїв нашої програми. А тепер отримає 110 000 гривен від тих же водіїв програми. А ви кажете нічого не змінюється в нашій правовій державі", - заявив Ткач.

Суд зобовязав водіїв знімальної групи Схем виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач 01
Суд зобовязав водіїв знімальної групи Схем виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач 02

Раніше ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" за те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номер його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду "Схем", - сазано в заяві команди.

У відповідь Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їх особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтеся, я публічний і буду ділитися докладною особистою і персональною інформацією щодо всіх причетних", - написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+49
портнов ТВАРЬ!!!
показати весь коментар
09.02.2021 16:28
+46
Это перемога, зебобы, или пока еще нет?
показати весь коментар
09.02.2021 16:28
+39
Уже 1 год и 8 месяцев сплошная реформа. Одна другой краше.

Суд обязал водителя съемочной группы "Схем" выплатить опубликовавшему их личные данные Портнову 110 тыс. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 2977
показати весь коментар
09.02.2021 16:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Портнов - сила....только Порошенко мог выгнать его из Украины, так как он откупные не захотел платить...а сейчас Портнов на коне, хрен его кто укусит..
показати весь коментар
09.02.2021 16:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
Коли це Порошенко виганяв його з України?
показати весь коментар
09.02.2021 16:53 Відповісти
Господин Портнов в 2014 году, уже в разгар Майдана, был назначен тогдашним президентом Виктором Януковичем на должность первого заместителя главы администрации президента. Эту позицию он занимал около месяца и после бегства Виктора Януковича из страны также покинул Украину и до 19 мая 2019 года жил за границей. Вернулся Андрей Портнов накануне инаугурации нового президента
показати весь коментар
09.02.2021 16:58 Відповісти
Интересно, как жадность и злоба портит жызнь этим нищим типа этого Вани...
Обосравшись по жизни хоть пять гривен взятки получить, он скрежеща зубами от зависти приписывает миллиардеру Порошенко желание испачкаться о какого-то Портнова ради сотни долларов.....
показати весь коментар
09.02.2021 16:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
куда мне до тебя...тебе же хоть фантики рошеновские...но попадают с барского плеча))) не подавись только, он если и даёт крохи, то очень потом об этом жалеет))))
показати весь коментар
09.02.2021 17:06 Відповісти
Ты забыл про щепку от креста распятого и закопанного в Приднестровье брата!
показати весь коментар
09.02.2021 17:31 Відповісти
Ну и что с такими "судами" делать? Только под нож.
показати весь коментар
09.02.2021 16:52 Відповісти
Так за что выплаты?
показати весь коментар
09.02.2021 17:08 Відповісти
Юлин викормиш !
показати весь коментар
09.02.2021 17:24 Відповісти
А чей выкормыш Пэтя?
показати весь коментар
09.02.2021 18:47 Відповісти
При Пете его в Украине не было.
показати весь коментар
09.02.2021 19:15 Відповісти
Хто платить той і замовляє музику! Питання у іншому: Чи є у Української держави інституції які б зупинили оте свавілля україножера Портнова!
показати весь коментар
09.02.2021 17:37 Відповісти
Так портной - это и есть смотрящий от зеленского за всей судебной системой.
показати весь коментар
09.02.2021 19:32 Відповісти
Я уже писал недавно, при Порохе портянка и не думал возвращаться
показати весь коментар
09.02.2021 17:42 Відповісти
Учитывая, что портянка по сей день творит что вздумается, это лишь говорит что нет никакой реформы. Безобразие на высшем уровне.
показати весь коментар
09.02.2021 17:58 Відповісти
Какая реформа, зе-троль?! С приходом клоуна, портянка рулит всей судейской властью через карманный вакс
показати весь коментар
09.02.2021 19:34 Відповісти
Ты дурак? Или притворяешься? Иди учись. Бараны, не знаете не законов, не принципов как работает система. Поставили б тебя неуча презом, шляпа была бы еще большая. Когда вы уже думать начнете перт тем как писать чушь.
показати весь коментар
09.02.2021 19:59 Відповісти
Портнов, конечно, фрукт еще тот!. Но вот из текста совсем не понятно: в чем суть иска Портнова к этим водителям и за что им присудили штраф? Или что-то не договаривается, или традиционный фейк?
показати весь коментар
09.02.2021 18:10 Відповісти
ну типо шпионили за ним типо это вмеш. в личную жизнь очкошников.
показати весь коментар
09.02.2021 18:15 Відповісти
А насправді? Як трактують закони проведення таких специфічних дій? Мабуть не дозволяють. Які ж тоді претензії до судів?
показати весь коментар
09.02.2021 18:35 Відповісти
Ну в принципі так, але виродок теж виложив і наложив особ. дані журналіста - хай його б теж судили. То типу як з Аль Капоне - всі знають шо він редиска, але хто ж його посадить? Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
10.02.2021 08:58 Відповісти
Тоді де позови водіїв до портного? Напевне не все так просто. Але в цій і інших ситуаціях ми робимо дуже різкі і безпідставні висновки відносно дій , в даному випадку судів. Вони повинні керуватися ЗАКОНОМ, а не особистими відчуттями.
показати весь коментар
10.02.2021 09:52 Відповісти
ясно шо непросто - у Дубінського скільки майна, а сам Дуб сказав шо у Бігуса - батя шось там, ну типу якісь теж мутки та чуть не лабіринт махінацій.
а послухати Лещенка = зненавидіти Антиколорадоса. А почитати останнього = зненавидіти Трампа, а подумати - за Трампа якраз норм. мужики, а подивитись на наших мокровладців = Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 1739 Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 3073
показати весь коментар
10.02.2021 10:12 Відповісти
Ви знаєте, я не вірю у все, що пишуть. Вірю собі і своїм очам. Сьогодні стільки підлоти розвелося, що розібратися в їх схемах неможливо. Всі явні корупціонери волають про політичні переслідування, явні вороги держави - про утиски свободи слова і прав громадян, злочинці- про розгул беззаконня в державі і т.п. І всі апелюють до "електорату", який ( до речі) бездумно і постійно ведеться на ці уловки. Але це- ми!
показати весь коментар
10.02.2021 10:43 Відповісти
мені здається шо "хтось" реально тупо завів "ферму", ну, типу там шо планета = теплиця для якогось профіту.
бо нема як пояснити різні подвиги напр. Наполеона та інших(тіпа там "доля" і т.д.)
так і теперішні срачі шо у нас, шо у "їх" Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
10.02.2021 11:01 Відповісти
portnov-SVOLOTA !
показати весь коментар
09.02.2021 18:14 Відповісти
БЕЗСУМНіВНО.
показати весь коментар
09.02.2021 18:33 Відповісти
Эта тварь даже пишет как-то со злобой, да Ёще нёдобуковку любит, совковый упырь. кстати, а че этот урод только при "Зе" приперся взад?
показати весь коментар
09.02.2021 18:14 Відповісти
Какой то бред, кто может членораздельно сказать, за шо водителей "Схем" суд оштрафовал?
показати весь коментар
09.02.2021 18:29 Відповісти
Просил суд обязать портновской удалить опубликованные портовым его персональные данные. Суд отказал и обязал выплатить за юр услуги портнову необоснованную огромную сумму
показати весь коментар
09.02.2021 20:28 Відповісти
Ты - Портнов тварь конченная -это мое личное оценочное суждение и есля я тебя где нибудь увижу вживую - получишь в харю!
показати весь коментар
09.02.2021 18:41 Відповісти
коментар відмічено як спам
А ведь Портняжка посмел вернуться в Украину при попустительстве и полном потакании Вальцмана. Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач - Цензор.НЕТ 1029
показати весь коментар
09.02.2021 18:41 Відповісти
Не сработался с коллективом Липецкой фабрики. Пришлось вернуться в Украину.
показати весь коментар
09.02.2021 18:48 Відповісти
В больном воображении пожирателей кацапский пропаганды.
показати весь коментар
09.02.2021 19:14 Відповісти
Ну вообще-то при зеленском уже назначено сотни новых судей отобранных аттестационной комисией во главе с портновым. А тупоголовым зебилам опять порошенко в рот насрал.
показати весь коментар
09.02.2021 19:31 Відповісти
Якщо щось не так, чому на портнова нема позиву?
показати весь коментар
09.02.2021 19:22 Відповісти
Ткач, прикольно ведь правда, что президент теперь не порошенко!
показати весь коментар
09.02.2021 19:29 Відповісти
Чому на портнова ніхто не найде управи,не пойму.
показати весь коментар
09.02.2021 20:17 Відповісти
Мне вот тоже интересно, неужели не найдутся те, кто проучил бы этого говнюка?
показати весь коментар
09.02.2021 20:33 Відповісти
он настоящая власть в этой стране, остальные - статисты...
показати весь коментар
09.02.2021 20:45 Відповісти
Портянка,купи себе таблеток о рака на эти деньги,падаль **********
показати весь коментар
09.02.2021 20:27 Відповісти
розпочинаємо ліквідацію ригів. суддів треба тільки злякати.
показати весь коментар
09.02.2021 21:00 Відповісти
Когда уже этого прихвостня януковича выгонят в Ростов !??????????????
показати весь коментар
09.02.2021 21:36 Відповісти
Не при ЗЕ - это точно.
показати весь коментар
09.02.2021 22:32 Відповісти
АГЕНТ "КАЗБЕК" ТА ЙОГО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ (Ч.7)
Про Кремль, Портнова й Пашинського
Увага! Матеріал викладено мовою агресора для агресорів з Кремля. Вони знайдуть в ньому зашифровані послання…. нах.
Анализируя имеющуюся в Центре «Миротворец» информацию о подрывной деятельности А. ПОРТНОВА, мы уже четко видим, что Кремль использует возможности своего КАЗБЕКА на полную катушку….
https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-7/
показати весь коментар
09.02.2021 22:08 Відповісти
АНДРЕЙ ПОРТНОВ: АГЕНТ «КАЗБЕК»
| ЧТ, 2020-07-09 07:35
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже специалистов. Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль? Как был уличен российский агент "Казбек".
В процессе исследования дампа электронной почты советника Суркова-Путина Бориса Рапопорта в поле зрения сотрудников Центра "Миротворец" попала его переписка с лицом, называющим себя Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).
Масштабы подрывной антиукраинской дияльности этого "Казбека" в интересах Кремля поразили даже нас - специалистов с многолетним опытом контрразведывательной, разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, которые имеют на своем счету ряд выявленных агентурных сетей врага и агентов различного калибра.

На эту тему: «Переписка Рапопорта»: кому платило ведомство Суркова за уничтожение Украины

Только представьте себе:
- через "Казбека" в Кремль попадали планы оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Украины относительно лиц, в которых был заинтересован Кремль;
- "Казбек" в интересах Кремля организовывал в Украине мощные целевые информационные кампании по дискредитации органов Государственной власти Украины и государственных деятелей нашей страны;
- по согласованию с Кремлем и для обеспечения интересов российского агрессора, "Казбек" создавал в Украине т.н. правозащитные общественные объединения;
- в интересах Кремля при непосредственном содействии "Казбека" в Украине принимались соответствующие судебные решения в ущерб интересам нашего государства.
И это далеко не весь перечень направлений системной, сознательной, преступной деятельности этого "Казбека" в интересах российского агрессора на уничтожение Украины.
Справка: почта [email protected], дамп которой изучался сотрудниками Центра "Миротворец", использовалась ее владельцем как дополнительная. То есть, это своеобразный архив части из всего массива электронных писем, которые направлялись на его служебную почту ([email protected]), и которые Б.Рапопорт считал особенно важными.
Другими словами: Рапопорт со своей служебной почты в Кремле регулярно пересылал на свою частную почту некоторые письма для дальнейшего хранения. Так кто ты, Казбек Рашидович?
Установить "Казбека", который думал, что он самый хитрый и умный из всех "Казбеков" Вселенной, оказалось достаточно просто.
Как известно из теории контрразведывательной деятельности, все агенты "топятся" на мелочах и на каналах связи. Казбек не был исключением.
Так, в имени своего адреса электронной почты [email protected] "Казбек" дал нам три зацепки:
1. Он пользуется IPhone.
2. Имя или фамилия "Казбека" скорее всего начинаются с буквы "А". (Возможны и другие варианты, но, согласно исследованиям, которые изложены в специальной литературе, в 73% случаев одна буква в электронном адресе является первой буквой имени или фамилии).
3. Набор из семи цифр может означать номер какого-то телефона большого города. Учитывая масштабность направлений подрывной деятельности "Казбека" против Украины и его охват связями, скорее всего этот город - Киев.
Мы начали свои исследования с телефона 4112148, и с первой же попытки попали в цель, так как "Google знает все"
Как оказалось, в г. Киеве стационарный телефон 411-21-48 установлен на Оболони по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 13/А, кв. 186. Этот номер телефона, по данным из открытых источников, принадлежит лицу по имени Портнов Т.В. (архив).
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
показати весь коментар
09.02.2021 22:14 Відповісти
Эти схемы такие же продажные, как и Бигус.

Свинарчуки, барыга, Липецкая фабрика?

Имбецилов нужно бить по карману. Чтобы твари знали, что Яценюк еще лучше Порошенко!
показати весь коментар
09.02.2021 23:33 Відповісти
Портнов вже викликає загальну ненависть.І рано чи пізно ця ненависть прорветься...
показати весь коментар
09.02.2021 23:57 Відповісти
Когда же этого ублюдка кто нибудь зароет?
показати весь коментар
10.02.2021 00:20 Відповісти
Странная история, почему Ткач не сообщает мотивы суда о взыскания этих 110 тыс, хотелось бы увидеть решение.
показати весь коментар
10.02.2021 00:39 Відповісти
Бесстрашные суды,портновы,у Господа нервы не резиновые.Мы разве мало им заплатили за 30 лет?
показати весь коментар
10.02.2021 11:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 