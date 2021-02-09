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Зміни в ЗНО зараз розглядаються тільки в контексті ситуації з коронавірусом, - Шкарлет

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Зміни в ЗНО зараз розглядаються тільки в контексті ситуації з коронавірусом, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на даний момент зміни в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) розглядаються лише в контексті епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз рік пандемії. ЗНО було, є і буде основним інструментом вирівнювання можливостей щодо вступу випускників установ загальної середньої освіти в установи вищої освіти. Були деякі дискусії, але на сьогодні вони залишилися тільки в площині організації ЗНО на 2021 рік. Залежно від розвитку епідеміологічної ситуації ми маємо розуміти, яким чином випускники здаватимуть ЗНО", - сказав Шкарлет.

За словами міністра, на засіданнях комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій обговорюється чотири варіанти розвитку подій щодо ЗНО залежно від розвитку ситуації з пандемією.

"Поки будь-яких істотних змін у процесі формування ні щодо заочників, ні щодо інших категорій поки не передбачається, виключно в межах епідеміологічної ситуації та розвитку пандемії", - підкреслив Шкарлет.

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Зі свого боку голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу") заявив, що який саме варіант ЗНО залежно від епідеміологічної ситуації буде реалізовано в Україні, стане відомо у другій половині березня.

"Але це не стосуватиметься ЗНО в частині вступу в заклади вищої освіти, розглядатиметься тільки питання проходження державної підсумкової атестації у форматі ЗНО", - підкреслив він.

Нагадуємо, раніше Шкарлет заявляв, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) має залишитися, але допускав його трансформацію, а також заявляв, що ЗНО не може бути єдиним інструментом вступу до вишів, оскільки це нівелює роль школи. Також міністр допускав скасування ЗНО для заочної форми навчання.

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Шкарлет свою просепаратистскую позицию пробует объяснить пандемией. Дети погибших участников АТО должны сдавать экзамены, дети терористов из Лугандона поступают без экзамена.
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09.02.2021 16:32 Відповісти
 
 