Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19

В Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, в Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

"На жаль, британські і південноафриканські мутації набирають популярність в Європі", - заявив він.

Зазначимо, обидва штами вважаються більш заразними, ніж традиційний. Але варіант з Південної Африки являє собою особливу загрозу, оскільки вакцина AstraZeneca здійснює на нього значно менший вплив, ніж інші. Саме цю вакцину в основному замовила Австрія.

З огляду на те, що в Тіролі зафіксовано близько 400 випадків мутації вірусу, уряд вирішив обмежити руху транспорту з п'ятниці. Якщо треба виїхати з регіону, то необхідно показати негативний тест на COVID, зроблений не раніше ніж за дві доби до виїзду.

"Спалах південноафриканського варіанту є найбільшим з відомих в Європейському союзі, і з ним необхідно боротися", - додав Курц.

До цього британський і південноафриканський штами COVID виявили ще в 18 країнах.