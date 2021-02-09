Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, в Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.
"На жаль, британські і південноафриканські мутації набирають популярність в Європі", - заявив він.
Зазначимо, обидва штами вважаються більш заразними, ніж традиційний. Але варіант з Південної Африки являє собою особливу загрозу, оскільки вакцина AstraZeneca здійснює на нього значно менший вплив, ніж інші. Саме цю вакцину в основному замовила Австрія.
З огляду на те, що в Тіролі зафіксовано близько 400 випадків мутації вірусу, уряд вирішив обмежити руху транспорту з п'ятниці. Якщо треба виїхати з регіону, то необхідно показати негативний тест на COVID, зроблений не раніше ніж за дві доби до виїзду.
"Спалах південноафриканського варіанту є найбільшим з відомих в Європейському союзі, і з ним необхідно боротися", - додав Курц.
До цього британський і південноафриканський штами COVID виявили ще в 18 країнах.
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Разжиревшие бюргеры перестали резать шпагами, котласами, рапирами друг друга на улицах и стали очень и очень ценить как свою жизнь так и соседей...в результате чего маятник шатнулся в обратную сторону..ценность собственной жизни переросла в паранойю
А виноваты во всём богатые . Бедные только по мусоркам туры проводят , никакой заразы , только польза .
(а точно то спутник? ибо к бояре не все тирольцы привычны)))))
южно-африканской мутации вируса теряет в разы свою эффективность.
К сведению ,астразенека -это вакцина ДНК ,пфайзер -РНК ,
это инновационные вакцины.
Це не життя, це щось жалюгідне. Амеба виглядае більш щасливою.
цветочкивесна...!
Иначе мы эту заразу не поборем .
Я имею ввиду аллигаторхов ...
" Совпадение ? " (с)
Люди не слабі податки платять.
А до мед.допомоги добратися не можуть.
І перестали щось Європу та Захід у приклад ставити ...
І щеплюватися не спішать.
Круто.
А чого не закрили при 50-ти ?
Так взагалі ефект =вау=.