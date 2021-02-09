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Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19

В Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, в Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

"На жаль, британські і південноафриканські мутації набирають популярність в Європі", - заявив він.

Зазначимо, обидва штами вважаються більш заразними, ніж традиційний. Але варіант з Південної Африки являє собою особливу загрозу, оскільки вакцина AstraZeneca здійснює на нього значно менший вплив, ніж інші. Саме цю вакцину в основному замовила Австрія.

З огляду на те, що в Тіролі зафіксовано близько 400 випадків мутації вірусу, уряд вирішив обмежити руху транспорту з п'ятниці. Якщо треба виїхати з регіону, то необхідно показати негативний тест на COVID, зроблений не раніше ніж за дві доби до виїзду.

"Спалах південноафриканського варіанту є найбільшим з відомих в Європейському союзі, і з ним необхідно боротися", - додав Курц.

До цього британський і південноафриканський штами COVID виявили ще в 18 країнах.

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Топ коментарі
+5
Та легко! Они и Гитлера не о что терпели а даже как бы подчинялись его приказам.
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09.02.2021 16:41
+4
Ни дня без ужаса. Не пойму, как европейцы терпят это ковидошизоидное изнасилование?
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09.02.2021 16:39
+3
Ну, тисячолітній карантин гарантовано.
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09.02.2021 16:48
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Ни дня без ужаса. Не пойму, как европейцы терпят это ковидошизоидное изнасилование?
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09.02.2021 16:39 Відповісти
Та легко! Они и Гитлера не о что терпели а даже как бы подчинялись его приказам.
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09.02.2021 16:41 Відповісти
В Нидердладнах молодцы: плюнули на коммендантский час и пошли грабить магазины. Вотето я понимаю форма сопротивления Крупнейшая вспышка южноафриканского штамма COVID-19 в Австрии - Цензор.НЕТ 1259
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09.02.2021 16:47 Відповісти
То, что не добил карантин, дограбят оголтелые банды. В этом и цель коронабесов.
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09.02.2021 17:06 Відповісти
Здесь я согласен. Так нельзя.
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09.02.2021 17:07 Відповісти
чья бы корова мычала - он их тоже в мирное время миллионами как скот голодом морил и заставлял хавать из-за этого детей, да?
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09.02.2021 17:52 Відповісти
літом минулого роцу був в Хорватії, майже ніхто не надіває маски, в магазинах - навіть гірше ніж у нас - кассири в масках на роті, нос відкритий! ресторани працюють - всюди дуже багато людей! коли ми проходили або заходили в масках - на нас дивилися як на хворих!
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09.02.2021 16:50 Відповісти
Это нормально смотреть на людей приехавших якобы на отдых и лазящих везде в намордниках как на больных.
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09.02.2021 16:52 Відповісти
де з тексту видно, що ми "лазили везде в намордниках?
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09.02.2021 17:02 Відповісти
"проходили або заходили в масках " - но вообще я не верю что вы там где то были летом в Хорватии и натягивали на отдыхе у моря намордники, так даже больные с Альцгеймером не делают.
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09.02.2021 17:07 Відповісти
Как в Хорватию добирались?
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09.02.2021 17:07 Відповісти
мені якось ***** в що ти там віриш
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09.02.2021 17:09 Відповісти
Да, неправильно выразился, извините. Правильно так - "Я убежден, что человек, у которого хватило ума заработать денег на отдых в Хорватии летом 20ого года, никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ходить в наморднике когда того не требуют правила безопасности установленные авиапервозчиками и службами безопасности". Ты очевидно не такоц человек и в Хорватию путешествовал в своих иллюзиях.
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09.02.2021 17:35 Відповісти
Внушает надежду. Дело в том, что противоестественные модели жизни, которые нам навязывают, нежизнеспособны. Мы не животные что бы ходить в намордниках.
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09.02.2021 17:00 Відповісти
І як там хорвати - не вимерли ще ?
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10.02.2021 03:32 Відповісти
Очень просто ...точно так же как и экологошизное....озонодырошизное ....
Разжиревшие бюргеры перестали резать шпагами, котласами, рапирами друг друга на улицах и стали очень и очень ценить как свою жизнь так и соседей...в результате чего маятник шатнулся в обратную сторону..ценность собственной жизни переросла в паранойю
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09.02.2021 17:15 Відповісти
Шляются бездельники по миру , заразу развозят ...
А виноваты во всём богатые . Бедные только по мусоркам туры проводят , никакой заразы , только польза .
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09.02.2021 16:41 Відповісти
Следующая версия коронавируса - увеличение летальности на 30%. Ждите на следующую зиму.
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09.02.2021 16:42 Відповісти
а раша фуфловакцин спутник еще не начали вкалывать желающим ?
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09.02.2021 16:43 Відповісти
Спутник не колоть нужно, а употреблять перорально Крупнейшая вспышка южноафриканского штамма COVID-19 в Австрии - Цензор.НЕТ 1381
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09.02.2021 16:48 Відповісти
ну им то это не объяснили? )))
(а точно то спутник? ибо к бояре не все тирольцы привычны)))))
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09.02.2021 16:51 Відповісти
Європа стягує на свої терени найкращі кадри світу, так тримати.
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09.02.2021 16:48 Відповісти
Ну, тисячолітній карантин гарантовано.
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09.02.2021 16:48 Відповісти
На Цензоре совсем недавно прошла информация , что и вакцина пфайзер при
южно-африканской мутации вируса теряет в разы свою эффективность.
К сведению ,астразенека -это вакцина ДНК ,пфайзер -РНК ,
это инновационные вакцины.
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09.02.2021 16:50 Відповісти
Старый Ковид-19.....Мы все плачем по тебе....ты был такой добрый и ласковый...... тебя любили и обожали, преклонялись масками и задабривали антисептиком..... А что прийдет тебе на смену? Ковид-20 как в насмешку над верующими в Чистый Ковид принес новые правила и обряды - африканские. Руки никогда не мыть, попу никогда не мыть, тряпку для дыхания (маску) регулярно обливать мочой. Антисептик только внутрь! Карантин дневной вместо прежнего ночного, то есть все работает с 23 до 7. Дистанция нулевая всегда со всеми в поле зрения, так что передвигаться верующие в Ковид20 будут стайками и в обнимку. Материал для тестов на Ковид20 берутся только из анального отверстия железной отверткой....Ну там много еще всего разного, а я лично поздравляю всех носивших кусок ткани во рту для защиты от Ковида 19! Поздравляю вас, вы лохи...
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09.02.2021 16:51 Відповісти
Да уж, несладко им. Переживают, как правильно маску носить, какие меры соблюдать, какой вакциной колоться. Головняк у них страшный. Чесслово иногда жалко их адептов Святого Ковида. Радует осознание, что находишься ВНЕ этого.
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09.02.2021 17:16 Відповісти
" все ваше життя буде складатися віт пандемії до пандемії і від вакцини до вакцини...."
Це не життя, це щось жалюгідне. Амеба виглядае більш щасливою.
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09.02.2021 17:24 Відповісти
Не иначе как по Тиролю диверсант проехался и заразу с баллончика распылил.
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09.02.2021 16:51 Відповісти
и это ещё не цветочкивесна...!
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09.02.2021 16:59 Відповісти
Выехал за границу , например , в Куршавель по делам , назад не пускать , а его имущество конфисковать , чтобы не пропадало .
Иначе мы эту заразу не поборем .
Я имею ввиду аллигаторхов ...
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09.02.2021 17:01 Відповісти
Что-то очень странное происходит ... Вспышки этой одинаковой хренотени появились в тех странах , которые заказали ( в основном ) AstraZeneca .
" Совпадение ? " (с)
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09.02.2021 17:02 Відповісти
Любимые методы запретов и штрафов оказались самым мощным оружием против заболеваемости в Европе. За что люди каждый месяц оплачивают страховку, если чуть что серьезное - или в очереди сиди пару месяцев, или вообще дома закроют, чтоб койко-место не занял не дай бог.
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09.02.2021 17:27 Відповісти
Справа не лише в страховці.
Люди не слабі податки платять.
А до мед.допомоги добратися не можуть.
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10.02.2021 03:35 Відповісти
Так в них і так жорсткий карантин.Скільки десятиліть планують карантинити? Вже й на форумі прихильники карантинів чомусь мовчать.Що форумчани.набрид карантин? Готуйтеся довгі роки сидіти в ньому.Ви ж всі цього бажали.
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09.02.2021 18:09 Відповісти
Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19 - Цензор.НЕТ 5451 Вони вже були зраділи, що =виздихали= ті, хто з самого початку критично ставився до таких =методів боротьби=. І ставив запитання, хотів правдивої інформації, аналізував те, що відбувається.
І перестали щось Європу та Захід у приклад ставити ...
І щеплюватися не спішать.
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10.02.2021 03:38 Відповісти
Тобто на 757,852.00 населення через 400 випадків (400 случаев мутации нового вирусаИсточник: https://censor.net/ru/n3246915, причому не повідомляють - чи це результати тестів далеко не завжди правдивих, чи дійсно хворих - і то) закривають весь регіон ???
Круто.
А чого не закрили при 50-ти ?
Так взагалі ефект =вау=.
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10.02.2021 03:40 Відповісти
 
 