НАБУ почало розслідування щодо передачі "Нафтогазом" 305 млн кубометрів газу фіктивній фірмі

Детектив НАБУ вніс у ЄРДР відомості про початок досудового розслідування про укладення мирової угоди з передачі 305 млн кубометрів газу від дочірньої компанії "Нафтогазу" фіктивній фірмі.

Про це повідомляється в листі від НАБУ до журналістки програми "Шустрова LIVE" на телеканалі "Еспресо".

На судовому засіданні 27 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу керівника редакції програми журналістських розслідувань "ШУСТРОВА LIVE" щодо бездіяльності Національного антикорупційного бюро України і зобов'язав уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внаслідок укладання мирової угоди про передачу газу від "Укртрансгазу" до фірми з ознаками фіктивності "Профі Газ".

За таких обставин, вказується в листі, детективом НАБУ до ЄРДР внесені відомості про початок досудового розслідування в кримінальному провадженні №52021000000000057 від 02.02.202, відповідно до заяви журналістів від 15.01.2021, де вказується про факти можливих протиправних дій з боку службових осіб НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз".

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.







У зверненні журналістів йдеться, що 13 листопада 2020-го року Господарський суд міста Києва затвердив "мирову угоду" між дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" ПАТ "Укртрансгаз" та приватними фірмами: ЗАТ "Укренергозбут", ТОВ "Фінансовою компанією Фін-Інвест" і ТОВ "Профі Газ". За цією угодою "Укртрансгаз" передав "Профі Газ" 305 мільйонів кубометрів державного газу.

Дещо раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв особисто підписав рішення, згідно з яким 305 кубометрів газу передали від "Нафтогазу" до "Укртрансгазу" як позику, саме для подальшого виведення цього ресурсу у власність "Профі Газу".

В ході підготовки сюжету журналісти з’ясували, що фірма "Профі Газ", яка зрештою отримала паливо від "Нафтогазу", є цілковито фіктивною компанією.

За короткий час в "Профі Газ" відбулася низка змін власників та директорів, статутний капітал фірми становить 2600 грн, а її номінальним бенефіціарним власником впродовж тривалого часу був Олександр Терлецький з села Миронівка Вінницької області, котрий, згідно з даними youcontrol, також є власником у 134-х інших компаніях, учасником в 263-х і керівником у 117-и. Раніше Центр протидії корупції наводив Терлецького як приклад фіктивного бенефіціара.

Єдиний "власник" і "директор" "Профі Газ" на момент укладення мирової угод була не в курсі, що вона "володіє" фірмою, через яку стала доларовим мультимільйонером (вартість переданого від "Нафтогазу" палива становить ~ 85,5 мільйонів доларів США). Принаймні в телефонній розмові вона заявила, що не знає про це, вказується в зверненні журналістів до НАБУ.

Сама ж історія з спірним газом тягнеться 20 років, відколи компанія "Укренергозбут" передала "Укртрансгазу" 418 млн куб м газу для поставки своїм споживачам. "Укртрансгаз" не виконав зобов'язання і 305 млн куб м зникли в газотранспортній системі. Рішенням арбітражного суду міста Києва за "Укренергозбут" визнано право власності на природній газ. "Укртрансгаз" зобов'язаний був поставити його споживачам "Укренергозбуту". Виконання цього рішення блокувалось "Нафтогазом" та його дочірньою компанією "Укртрансгаз" протягом 20-ти років.

Про цінний ресурс згадали знову в 2018 р., коли компанію "Укренергозбут" захопили рейдери. У липні 2018 "Укренергозбут" нібито відмовляється від газу і передає право вимоги боргу третій особі - такій собі "Фінансовій компанії "Фін-Інвест". "Фін-Інвест" отримав рішення суду, яким змінили вимогу стягнення газу на вимогу отримання грошей. І навіть зміг стягнути з "Укртрансгазу" 226 млн грн.

Спершу "Укртрансгаз" віддавати багатомільйонний борг невідомій компанії відмовлявся. І навіть звертався з заявою до ДБР та НАБУ з проханням не допустити заволодіння коштами акціонерного товариства у розмірі 2,3 мільярди гривень. Рішення Арбітражного суду "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" розцінювали як неправомірне, а "спільні дії двох приватних компаній - такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

Однак, позиція "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" різко змінилася. "Укртрансгаз" вирішив не оскаржувати в суді дії "Фін-Інвеста". А як тільки в схемі з'являється така собі ТОВ "Профі Газ", що раніше ніколи не фігурувала у взаєминах сторін, "Укртрансгаз" йде на "мирову угоду", і передає 305 млн кубометрів газу до цієї фіктивної фірми.