Україну планують розділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли повернуть адаптивний формат карантину. Адаптивний карантин запровадять або в середині, або наприкінці лютого.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Ляшко заявив на форумі "Україна 30".
За словами Ляшка, поки що немає точної дати повернення до адаптивного карантину.
"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого", - сказав головний санітарний лікар.
Ляшко розповів, що Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.
"Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - пояснив головний санітарний лікар.
Будь ласка, зачекайте...
интересно есть ли жизнь после карантина? ))))
Компания "Лекхим", которой 31.12.2020 в экстренном порядке решением министра здравоохранения Степанова была осуществлена проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. сообщила о невозможности выполнения обязательств на поставку вакцины. То что это незаконная, коррупционная и мошенническая схема было понятно с самого начала, но на счетах "Лекхима" этих денег нет !!! Где они - это вопрос к мирно спящему НАБУ и СБУ. Никаким "свинарчукам" такое и не снилось ! На глазах всей страны утащить почти 700 млн. гривен и все молчат ! (с)
Я вижу только один выход: не играть в эту игру. Я не ношу намордник. Пытаюсь донести людям, и многие соглашаются. В противном случае мы становимся частью Global Goverment, его нервными окончаниями.