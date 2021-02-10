До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, але більшість батьків проти, - Шкарлет
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Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що до 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні. Водночас 60% батьків висловилися проти такого формату.
Про це Шкарлет повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус, передає Цензор.НЕТ.
"Державна служба якості освіти проводила не тільки у квітні, а й у червні, і в жовтні, і в грудні зрізи знань за якістю освіти, і зрізи загального анкетування батьків, дітей, учнів, щодо стану освіти. Якщо 80% було категорично проти дистанційної освіти у квітні, то десь приблизно в грудні їх було лише 54-55%. Але при анкетуванні в грудні виявилося, що 65-70% дітей взагалі готові залишитися на дистанційній формі навчання, але при цьому 55-60% батьків категорично проти дистанційної форми навчання", - сказав Шкарлет.
За його словами, саме тому, що дистанційне навчання було великим навантаженням для початкової школи і діти цього віку найбільше потребують соціалізації, і менше хворіють COVID-19, вони були залишені на очному навчанні.
Будь ласка, зачекайте...
Работы нет , а учёные фейковые , даже десятку за пол-часа нарисовать не могут .
А поём мы и с рождения хорошо ...
все, чему научились єти 70% - єто тупо списіваьт друг у друга или из инета..
Ви багато таких знаєте?
Дистанційне навчання, це безліч бовдурів. Система навчання кульгає (навіть не так, дихає на ладан) на обидві ноги вже багато років.
Держава занедбала усю ланку навчання, від початкової освіти до найвищих щабель.
Реальна освіта доступна багатим верствам населення, та самородкам.
Приклад - приходить людина стажуватися на відповідальну технічну посаду. -Де навчався? - Львівський політех, стаціонар (знань - 0). - Де знання? - Я працював, щоб оплатити навчання. ОТ І ВСЕ.
Улицы мести и клубнику собирать образование не нужно.
Детям конечно в кайф ибо шара... но вот в этой статье мы узнали реальный процент родителей, которым не плевать на своих чад. Он довольно велик. Это радует.
Я лично знаю и вижу родителей, которые сцут кипятком, чтобы выпихнуть детей из дома именно по причине того, что они их заt#ывают. И никаких других причин просто нет.
Недавно одна из наших мамаш выдала свою золотую мечту:
"Я на удаленке, а дети в школе".
И не надо мне рассказывать про заботливых родителей.
У заботливых и умных родителей дите будет хорошо учиться при любой форме обучения потому, что они всегда могут помочь в том, что не успевает или не может школа.
У тех же, кто сбагрил свое чадо так же, как когда то сбагрили его, конечно учеба - это геморой.
Они ж думали, то с момента ухода ребенка в школу их функция ограничится проверкой дневника, а тут с ребенком заниматься надо. А как им заниматься, если сами дебилы и еле школу закончили с трояками?
ПыСы: Тот, кто действительно хочет учиться, использует любые возможности, включая самостоятельное обучение.
У меня крестница параллельно учебе на мехмате Универа Шевченка дистанционно училась в парижском универе и летом проходила практику в Вене. В итоге по окончании нашего универа она перешла на очное обучение во Франции и переехала туда. Сейчас она уже колесит по Миру с научными трудами в области криптографии.
Если бы ее родители и она полагались только на школу, девченка сейчас была бы никому не нужным манагером по продажам или говорящей головой в отделе маркетинга в мировом зажопье Украины.
Дело во вреде здоровью, Герхард. Глазам. Позвоночнику. Мозгу...
Кроме того. "Заниматься" с ребенком нужно лишь потому что ... как бы тебе сказать поцензурнее. Потому что квалификация подавляющего большинства наших учителей - крайне низка. А потому они ничерта детям в школе пояснить не могут и с детьми приходится "заниматься". Даже если дите хочет учиться (а такие редки, тут ты прав... но все же). В школе здорового человека - ребенок учится САМ. Разве что в начальной родители поддерживают в силу специфики возраста.
Пример. Моя мать. Когда она была учителем (сейчас и.о. директора)... то ее предмет знали идеально даже самые отбитые неучи.
Пример. Математику в школе не выучить было ... страшно даже самым отпетым оторвам (я учил потому как хотел). Физику - потому как НЕ выучить в западло.
В общем учителя умели в мотивацию. Профессионалы... которых не стало.
В УНИВЕРЕ, Герхард. То есть ПОСЛЕ школы. Когда и опорно-двигательный аппарат в целом сформирован, и иммунитет (сидеть дома не лучшая идея в плане его развития, так-то), и зрение и...
В общем ты не путай временные периоды. Насчет универа я в принципе ничего против не имею. Сам учился заочно на третьем образовании и нифига ... вытащил.
Речь о школе. А не об университете. И разница - колоссальна.
А да. Есть и такие родители как ты говоришь... но это все равно что судить обо всех неграх, зная что к примеру в США основной процент преступников - чернокожие...
Хотел сказать "в семье не без урода", но не так давно узнал истинный смысл пословицы и слова... так что скажу иначе: бывают и такие. Я сужу по себе, своей семье и своим знакомым.
И за компом она проводила времени более, чем достаточно. Но по большей части не за котиками и инстаграмчиками. Не думаю, что это нанесло непоправимый вред ее здоровью.
Хотя здоровый дебил - это тоже вещь полезная. Особенно во время выборов в Украине.
ПыСы: Именно поэтому теперь она не голосует за ЗЕ или КУ в мировом зажопье, не думает, как бы ей вакцинироваться и не сдохнуть от китайчатины, а живет в нормальной стране и пользуется благами цивилизации (включая нормальную медицину, а не бабкины забобоны и сельско-приходского участкового коновала).
Минуууточку. Я не злой, но память хорошая. Ты, помнится, как бы ни разу не антиваксер и писал мне на этот счет... а тут преподносишь как благо)))
Насчет вреда здоровью - увидишь позднее. В 20-30 лет организм еще расходует... а потом уже часто "вылазят" последствия...
Это хорошо что она одна такая - молодец. Но она одна. А чем больше тех, кто хотя бы уровень выше среднего "возьмет"... тем лучше для страны. Ибо лучшие это хорошо ... но если их мало, то никакого эффекта на общество они оказать не могут - в плане развития этого самого общества. Ибо мало их, понимаешь?
Заслуга ли родителей или школы - тут вопрос. Тебе виднее в силу знакомства. И я искренне рад, что у родителей была возможность тянуть... в дополнение к правильному ребенку (так сказать). А ежели нет?
У заботливых и умных родителей дите будет хорошо учиться при любой форме обучения потому, что они всегда могут помочь в том, что не успевает или не может школа.
Каким образом, если они НЕ педагоги. Вот к примеру - как ты пояснишь программу "Развивающего обучения по методике Эльконина-Давыдова" (одна из разрешенных МОН методик, умная штука, но оооочень специфичная. краткая суть: если в стандартной программе ребенок тупо учится на примерах и выучивает закономерности, то по этой - ему предлагают способы эти самые закономерности САМОМУ увидеть и открыть.
Результат в общих чертах... пока "обычный" ребенок вспоминает таблицу умножения... такому вот ... легче и быстрее посчитать)? Да никак, там даже привычной таблицы умножения - НЕТ!
Ведь только у педагогов дети могут хорошо учиться при любой форме обучения.
Особенно, если родители сами таблицу умножения не помнят и не знают, где ее взять.
"Если вы что-то не можете объяснить ребенку, значит вы сами это не понимаете". Энштейн
2. Это он просто не видел задачек по указанной мной методике. И хотел бы я посмотреть как он свою теорию относительности поясняет второкласснику. Понты свойственны даже самым умным людям. Его теорию, к слову, в полной мере понимают в мире ... до сотни человек.
Следовательно его же логике... он в ней сам ничерта не понимал. А это - не так.
Вообще же... он знатный шутник, если что.
Именно поэтому люди не равны и никогда равными не будут. И это естесвенный ход событий.
Но вопрос равенства возможностей. Чтобы естественный отбор работал, а не "у кого на старте больше бабла..."
Поэтому у одних проблема - выпихнуть детей, шоб не мешали, а у других с детьми вобще проблем нет, а есть задача - сделать из них полноценного члена общества и обеспечить им будущее.
Лучшего и большего источника информации, чем интернет, на сегодня нет. Но 73% ищут не информацию, а сиськи и котиков. Поэтому им конечно же неведомо, как можно дистануионно учиться и, чем можно помочь ребенку.
... из слоев общества с разными МАТЕРИАЛЬНЫМИ возможностями.
Поэтому у одних (певицы и певца например) проблема - как бы заинтересовать их дытынчатко не клубами а учебой шоб доставшийся по наследству бизнес не сразу прогорел.
А у других... допустим у санитарки и аспиранта (будущих великого хирурга и физика - why not?) тупо нет денег на комп ребенку.
При этом с точки зрения естественного отбора первые - суть бесполезные паразиты и вообще плодиться не должны чтоб вид развивался... а вторые УЖЕ этому самому виду пользу приносят.
Тут ты прав. Обращаю внимание. У тебя видимо детей нет. Ты не в курсе.
Сравни.
1) Урок с учителем вживую.
2) Урок с учителем через ЗУМ.
В плане воздействия на зрение.
Там не поиск в интернете... там вот прямо сидят и через зум учителя слушают. 6-8 часов...
Пирамида потребностей Маслоу в помощь.
Пример моей крестницы тому снова пример. Она из самой обычной по доходам украинской семьи.
Да у "кошельков" возможностей больше. Но у них потребности тоже другие, как и у быдла. Поэтому их дети тоже редко становятся международными светилами или хотя бы самодостаточными единицами даже украинского "общества".
ПыСы: Я потому и не заводил детей, что не готов большую половину жизни потратить на них только для того, чтобы они смогли когда-нить отсюда свалить и забыть, как страшный сон.
Поступать так, как 73% (родить и сбагрить воспитание на садик, школу, институт) - это не мой путь. Не в этой стране приводить в жизнь людей, чтобы обречь их на существование в украинской реальности.
А стакан воды в старости я сам обеспечу себе в молодости, приложив все усилия, чтобы встретить старость подальше от Украины с "золотым парашютом".
1) Имеющий доступ к новейшим достижениям педагогики, к лучшим частным учителям... средненький ...
2) Гений... в сельской школе и соотв. доме.
Просто сравни. Первый благодаря еще и папкиным связям легко поступит в гарвард и получит должность гендира. Второй... ну ты понял.
Да, с первым фирма не прогорит... но со вторым она способна на много бОльшее.
Ты верно подметил. Редко становятся. Потому как ... ну потому как воспитание и бабло накладывают отпечаток вседозволенности. Но они тем самым:
1) Отбирают возможности развития у одаренных, но бедных
2) Общество стагнирует или катится вниз (как та фирма), потому что им управляют не лучшие... а наследники или те кто лучшие в моменте "урвать".
А потому должны быть равные возможности. Чтоб вверх шли лучшие.
Ну... всяк сам кует свой удел.
А я выбрал побарахтаться. И попытаться сделать... те самые школы и т.д. такими какими они должны быть. Кое-где получилось даже.
Вот к примеру. Верь не верь... моя дочь училась очно при "карантине". Одна на всю школу.))
У сына не вышло... хоть коллектив школы ждут веселые времена (я злопамятный таки).
Да, вряд ли у меня получится кардинально все изменить.
Но кусочек - точно.
А там... кто-то другой изменит кусочек.
И еще.
И еще...
И в итоге сожрали мы слона. И валить в чужие края нашим детям наших внуков - не надо))
Я тебе все объяснил. Я тебе примеры привел. Но у тебя куча отговорок насчет того, что не каждый сам кузнец своего счастья, а нужно, шоб кузнецу все на блюдечке принесли.
Нет - найди и заработай. Не хочешь - не о чем и говорить. На шару только шаровая молния.
Учеба - это тоже труд. Причем серьезный труд, если это делается ради знаний, а не корочки.
Дальше можешь не рассказывать про принцев и нищих. Я и мой круг знакомых находимся по другую сторону потребностей и возможностей, судя по всему.
И слава Богу, что большинство склонно искать оправдания своей никчемности, а не составлять конкуренцию нам на рынке образования и труда.
Мои неудачи = мои неудачи.
Я тебе говорю лишь о том, что существующая модель развития общества противоречит естественному отбору. По причине бабла в противовес качеству генотипа если угодно.
Лучший - не синоним "богатый". Только и всего.
Правильно. Труд. Только кто-то трудится, а кому-то должность на блюдечке с золотой каемочкой. Потому как сынуля. Только и всего))
Ты сумел пробиться. Честь тебе и хвала. Не думал ли ты, что добился бы еще бОльшего, будь стартовые условия получше (что очевидно)? И пользы от этого для общества было бы больше.
А так... предел мечтаний - свалить куда-нить с "золотым парашютом". Ты сам об этом писал.
Мелковато... как-то.... для принца))
Каждый может расчитывать только сам на себя и свои гены.
Еще раз - "кошельки" и их чада конкурируют совсем в другой области. У них там свои законы.
Те из них, кто становятся достойными людьми - такое же исключение из правил, как дети дальнобойщика и поварихи.
То, как они в итоге распоряжаются своими возможностями - и то, что при ЭТИХ ЖЕ возможностях условный ты добился бы большего. Для развития вида. Разные вещи.
Грубо говоря: получая огромные возможности в виде ресурсов, доступных виду (монетизированных в бабки) - они их, как правило (тут ты верно подметил) - просир... прожигают грубо говоря. А ты бы их использовал более рационально - для развития вида. Виду было бы лучше.
Это не естественный отбор, это его кривая пародия.
Или 30 форумов?
Вопрос: "Кто за то, чтобы завтра не идти в школу?"