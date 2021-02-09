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Чоловік, що приховував наявність громадянства РФ, намагався влаштуватися на службу в Національну гвардію, - військова контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік, що приховував наявність громадянства РФ, намагався влаштуватися на службу в Національну гвардію, - військова контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила приховане громадянство РФ у кандидата на службу в батальйон оперативного призначення Нацгвардії. Це підрозділ регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Києва, який до 2016 року проживав на тимчасово анексованій території АР Крим, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби. При цьому, під час подачі відповідних документів до української силової структури, кандидат свідомо приховав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ.

За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ.

Заходи із запобігання протиправних дій на шкоду державній безпеці України, зокрема витоку службової інформації у оборонній сфері, проводились спільно з командуванням Національної гвардії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації: Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися з громадянством

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Топ коментарі
+18
Подвиг, сука. Курам на смех. В СБУ, небось, вся верхушка с российскими паспортами. Вот их, как-то не замечают. Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7757
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09.02.2021 17:35
+14
а чого колабораціоністам боятись ? відповідальності немає , тут не проліз , піде в СБУ чи мусарню .
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09.02.2021 17:35
+6
Я, мабуть, вже впадаю в дитинство.,. бо почав дивуватися. Бо я дивувався багатьом речам лише в дитинстві. Але зі зростом освіти, набуття досвіду, аналізу суспільних процесів - почав знаходити у всіх подіях логіку і відповідність.... причинно-наслідкові зв'язки.

Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.

Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...

Спробую розчарувати суспільство...

Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави

Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку

Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!

Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...

А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
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09.02.2021 17:49
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Совсем страх потеряли.
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09.02.2021 17:29 Відповісти
а чого колабораціоністам боятись ? відповідальності немає , тут не проліз , піде в СБУ чи мусарню .
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09.02.2021 17:35 Відповісти
А если посчитать тех, кому всётаки удалось устроится ! И их не мало !
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09.02.2021 18:05 Відповісти
Они все знают,что их обменяют в случае разоблачения.Они готові на любие злодеяния.
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Подвиг, ****. Курам на смех. В СБУ, небось, вся верхушка с российскими паспортами. Вот их, как-то не замечают. Мужчина, скрывающий наличие гражданства РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7757
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09.02.2021 17:35 Відповісти
100%
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09.02.2021 19:28 Відповісти
Я, мабуть, вже впадаю в дитинство.,. бо почав дивуватися. Бо я дивувався багатьом речам лише в дитинстві. Але зі зростом освіти, набуття досвіду, аналізу суспільних процесів - почав знаходити у всіх подіях логіку і відповідність.... причинно-наслідкові зв'язки.

Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.

Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...

Спробую розчарувати суспільство...

Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави

Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку

Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!

Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...

А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
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09.02.2021 17:49 Відповісти
Так і було задумано.
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09.02.2021 17:54 Відповісти
"Не відбулося звільнення агентів ворожої держави"
Знаєте, ці люди не ходять з табличками: "Я - агент Росії". А своїми рос. паспортами вони теж не **********. То як їх звільнити? При тому, що володіння паспортом росії в Україні не заборонено. Мабуть, Ви будете здивовані, але інше громадянство в Україні не переслідується, а, згідно закону, ігнорується.
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09.02.2021 18:41 Відповісти
Ну и поцы...а ведь надо было подвесить за яйца и отправить как диверсанта на парашу или заставить работать в среде пропарашных с особым усердием...Тока вот у нас нет СБУ ...
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09.02.2021 17:58 Відповісти
А зараз, в такі органи тільки і беруть, з подвійним ггомадянством .І щоб була рекомендація від фсб. Інакше ніяк !😆
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09.02.2021 18:20 Відповісти
Отправить "на гамно"- чистить сортиры 2 года.
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09.02.2021 18:27 Відповісти
а***еть новость. половина ап и сбу с паспортами с двухглавым бройлером.
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09.02.2021 18:53 Відповісти
так то воно так, але не це має бути показником. Он у хіві і захерченка український паспорт і шо? І багато росіян теж воювало за Україну. Може той хлопчина є етнічним українцем і вирішив захищати країну своїх предків від ординської чуми. Хто знає?. Треба перш за все дивитися чи лояльна людина до України, а паспорти то формальність.
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09.02.2021 18:55 Відповісти
на флажок мой не смотрите, надо было зайти по личным делам . забыл снять впн
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09.02.2021 18:56 Відповісти
7 лет власть пассивно наблюдает, как враги Украины используют один и тот же сценарий. Причем этот сценарий раздачи паспортов далеко не нов, а использовался еще 80 лет назад.
Мало того, я уверен, что у почти всех депутатов ВР имеются паспорта других стран! Не будут же они сами против себя принимать законы?!
1) Нам необходим закон, для людей уличенных в двойном гражданстве. Лишать их права голоса на выборах.
2) Лишать возможности получения должности на госпредприятиях и органах власти всех уровней.
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09.02.2021 19:03 Відповісти
А сколько граждан РФ было, да наверняка и сейчас есть в руководстве всех силовых органов, включая СБУ? Этого они не видят, а здесь хайп подняли чтобы работу продемонстрировать накануне принятия закона о СБУ.
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09.02.2021 19:59 Відповісти
 
 