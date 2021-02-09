Чоловік, що приховував наявність громадянства РФ, намагався влаштуватися на службу в Національну гвардію, - військова контррозвідка СБУ
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Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила приховане громадянство РФ у кандидата на службу в батальйон оперативного призначення Нацгвардії. Це підрозділ регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що мешканець Києва, який до 2016 року проживав на тимчасово анексованій території АР Крим, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби. При цьому, під час подачі відповідних документів до української силової структури, кандидат свідомо приховав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ.
За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ.
Заходи із запобігання протиправних дій на шкоду державній безпеці України, зокрема витоку службової інформації у оборонній сфері, проводились спільно з командуванням Національної гвардії.
Будь ласка, зачекайте...
Останні тридцять років мене ніщо не могло здивувати в діях політичних фігур, окрім... їх самозречення від влади.
Дивуюсь тим, що суспільство, після санкцій ЗЕ до медведчуківських каналів... охватила ейфорія ніби-то ЗЕ, нарешті, став патріотом, тому й став турбуватися ЗА НАЦБЕЗПЕКУ УКРАЇНИ...
Спробую розчарувати суспільство...
Вірний та потрібний, але надто запізнілий крок - застосування санкцій до проросійських телеканалів - був запроваджений не в результаті турботи ЗЕ про нацбезпеку України, а в результаті панічної "турботи" про стрімке падіння власного рейтингу ЗЕ, який нещадно "палили" медведчуківські телеканали. В цьому кроці ЗЕ -лише його шкурні інтереси! Які лише рикошетом співпали з інтересами держави
Бо якщо б дійсно -з турботою про нацбезпеку... і саме нацбезпеку України, то ЗЕ мав би негайно та грунтовно почистити своє особисте, міністерське, депутатське оточення , вертикаль влади, всі (чи більшість) гілки влади від агентів кремля, від антиукраїнців, від корупціонерів , а більшість з них - посадити! І негайно призначити на їх місце порядних, професійних патріотів. Чи хоча б зробити бодай один, а ліпше -кілька кроків в цьому напрямку
Але ж цього й досі не сталося ( я спеціально почекав тиждень)- ні звільнень іноагентів ворожої держави, ні їх арештів, ні призначень патріотів. Ні на одній посаді. А пройшло вже цілих сім днів... під час війни -це вічність!
Людині зі здоровим глуздом уявити, допустити неможливо , щоб під час війни, керівництво держави (причому -любої держави) взнало, що державні органи очолюють зрадники, чи вороги, криміналітет і вичікувало цілий тиждень... хоча б... з їх відстороненням від посад, якщо не арештувало...
А у нас - суспільство купилося лише на одну подію = на санкції проти телеканалів ...і вмить стало вважати, що ЗЕ НАРЕШТІ і дійсно почав думати про нацбезпеку України... чи чудодійно перевтілився в відданого Україні патріота...
Знаєте, ці люди не ходять з табличками: "Я - агент Росії". А своїми рос. паспортами вони теж не **********. То як їх звільнити? При тому, що володіння паспортом росії в Україні не заборонено. Мабуть, Ви будете здивовані, але інше громадянство в Україні не переслідується, а, згідно закону, ігнорується.
Мало того, я уверен, что у почти всех депутатов ВР имеются паспорта других стран! Не будут же они сами против себя принимать законы?!
1) Нам необходим закон, для людей уличенных в двойном гражданстве. Лишать их права голоса на выборах.
2) Лишать возможности получения должности на госпредприятиях и органах власти всех уровней.