Український інститут майбутнього призначить стипендію ім. Сергія Нижнього для слухачів онлайн-курсу Школи державної політики ім. Лі Куан Ю
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Десятеро слухачів онлайн-курсу Школи державної політики ім. Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру отримають стипендію імені юриста Сергія Нижнього.
Про це повідомляє Український інститут майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.
"У січні 2021 цей світ покинув юрист Сергій Нижній, натхненник кадрових проєктів, професіонал, який хотів змін у країні і виступав за підготовку фахівців у державному правлінні. Тому команда UIF вирішила продовжувати втілювати мету пана Сергія і подарувати навчання десятьом слухачам курсів Школи державної політики їм. Лі Куан Ю і, таким чином, подарувати можливість здобути освіту світового рівня тим, хто справді цього вартий", - сказано в повідомленні.
Стипендію можуть отримати приватні особи, які відповідають таким критеріям:
- Мають повну вищу освіту;
- Ведуть активну громадсько-політичну діяльність;
- Працюють або працювали на державній службі;
- Брали участь у бойових діях на Донбасі.
Для участі в конкурсі на отримання стипендії потрібно надіслати мотиваційний лист на адресу [email protected]
Школа державної політики Лі Куан Ю - онлайн-курси, на яких можна здобути освіту світового рівня в державному управлінні.
Переклад курсів українською мовою забезпечив Український інститут майбутнього.
Кожна наступна черга навчання в Школі стартує 5 березня.
Сергій Нижній - український юрист і громадський діяч, один із найкращих юридичних радників національного бізнесу та іноземних інвесторів. Нижній помер 14 січня після важкої хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
подарить обучение ...... и таким образом, подарить возможность получить образование
Хотів сказати те ж саме , майже слово в слово . !! Романєнко гнида яких ще пошукати треба . Принципово не спілкується українською , наприклад ,, патріоти в нього викликають відразу , та інше . Слизьке мурло , одним словом ...
Верховного представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раптом прозрів і заявив буквально таке: "Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу".
Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності справді є екзистенційною загрозою.
Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою!
Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові);
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії);
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде. - https://gazeta.ua/blog/54590/************-evrosoyuzu-ye-smertelnoyu-zagrozoyu-dlya-rosiyi
Як і в багатьох країнах, в Сінгапурі були проблеми з корупцією. Лі запропонував закони, які давали право Бюро розслідувань корупційних дій (CPIB) більші повноваження щодо арештів, обшуку, виклику свідків, розслідувань банківських рахунків та сплати податків підозрюваних та їхніх родин.
Лі вважав, що міністри повинні отримувати великі зарплати, щоб мати змогу утриматись від нечесної поведінки. У 1994 році, він запропонував пов'язати зарплати міністрів, суддів, та вищих державних службовців із зарплатами найкращих професіоналів в приватному секторі, аргументуючи це тим, що така політика допоможе завербувати та утримувати талановитих людей на державній службі.[21]
Наприкінці 1960-х, побоюючись, що зростання населення Сінгапуру може перевантажити ще не зміцнілу економіку країни, Лі почав енергійну кампанію з планування сім'ї «Зупинись на двох». Пари пильно переконували пройти стерилізацію після народження другої дитини. Третя та четверта дитина отримували менше можливостей для освіти, такі сім'ї отримували менше заохочень у вигляді повернення податків.[21]
У 1983 році, через Лі спалахнули «Великі шлюбні дебати», коли він почав заохочувати чоловіків вибирати високоосвічених дружин. Він був стурбований тим, що велика кількість жінок з вищою освітою залишались неодруженими. Деякі верстви населення включно з самими освіченими жінками не сприймали такі ініціативи. Попри це, було засновано агентство знайомств Група соціального розвитку (SDU), щоб сприяти спілкуванню між чоловіками та жінками з вищою освітою.[21] В урядовій програмі для матерів з вищою освітою, Лі запропонував податкові пільги, навчання та житлові переваги для освічених матерів з трьома та чотирма дітьми, змінюючи політику на протилежну через занадто успішну кампанію з планування сім'ї «Зупинись на двох» 1960-х та 1970-х. До кінця 1990-х, народжуваність впала так низько, що Го Чок Тонг, наступник Лі, поширив ці заохочення на всіх заміжніх жінок, а також додав нові програми, такі як схема «бебі бонус».[21] Тілесні покарання
Одним з непохитних переконань Лі Куаня Ю була віра в ефективність тілесних покарань, а саме побиття різками. У своїх мемуарах «Сінгапурська історія» він описав часи свого навчання в коледжі Рафлза, 1930-ті роки, згадуючи, що директор школи Д. МакЛауд покарав його за хронічні запізнення. Він написав: «Я перегнувся через крісло, та отримав три удари різкою поверх штанів. Я не думаю, що він полегшував удари. Ніколи не розумів чому західні педагоги настільки проти тілесних покарань. Вони ніколи не завдали шкоди ні мені ні моїм однокурсникам».[22]
Уряд Лі успадкував тілесні покарання в судовій системі від Британського правління, але значно розширив їх межі застосування. За британців, вони використовувались як покарання за злочини пов'язані із застосуванням насильства, та обмежувались кількома вироками із побиттям різками на рік Уряд партії ПНД під керівництвом ЛІ розширив їх використання, і список злочинів з тих пір все збільшувався.[23] Станом на 1993 рік, таке покарання було обов'язковим за 42 види злочинів та на вибір ще для 42-ох.[24] Такі злочини як наркоманія та нелегальна імміграція найчастіше підпадають під тілесне покарання. Кількість вироків із тілесним покаранням зростала в часі, - 602 вироки в 1987 році, 3244 в 1993[25] та 6404 в 2007 році.[26]
У 1994 році, широкого розголосу набуло покарання різками американського тинейджера Майкла Фея, який порушив закон про вандалізм. Таким чином судові тілесні покарання привернули увагу світової спільноти.
Тілесні покарання в школі (тільки для учнів чоловічої статі) також були успадковані від британців, і вони широко використовуються для підтримки дисципліни серед неслухняних школярів, відповідно до закону, прийнятого ще в 1957 році.[27] Лі також запровадив побиття різками як покарання в Збройних силах Сінгапуру. Сінгапур є однією з небагатьох країн у світі, де тілесні покарання є офіційним військовим дисциплінарним покаранням
Ага. Видосики будут?