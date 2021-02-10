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Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський

Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський

Кримінальне провадження про можливі зловживання при вилученні клістронів, яке розслідувало ДБР, закрито в зв'язку з відсутністю складу злочину.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

"Справу щодо власне клістронів торік у листопаді ДБР закрило у зв’язку з відсутністю події злочину. Також вони закрили провадження і щодо можливих порушень із боку співробітників СБУ та ДБР. Не підтвердилось, що діями правоохоронців завдано шкоди. Зараз у ході іншого провадження слідчі СБУ досліджують нову версію операції з цими клістронами. Якщо вона підтвердиться, будуть конкретні кримінально-правові наслідки. Якщо ні – я хотів би почути відповідь на питання, на яких підставах військова контррозвідка і конкретний співробітник повідомили орган досудового розслідування про нібито наявність ознак кримінального правопорушення. Якщо підстав не було, то це буде проблема військової контррозвідки".

Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Також читайте: Військова поліція має координуватися МВС, - заступник генпрокурора Якубовський

Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.

Автор: 

ППО (3146) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) ДБР (3473) Якубовський Максим (14) Офіс Генпрокурора (3239)


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Топ коментарі
+36
Ну ніхрена собі! В країні війна, а жирна свинота знищує систему ППО і це відсутній склад злочину?! Мало того, військову контррозвідку ще й винною зробити хочуть. Пілять, та то вже повний звіздець...
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09.02.2021 17:37
+28
Хто б сумнівався.
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09.02.2021 17:31
+27
не получилось изъять - пришлось вернуть..
"состава преступления нет"
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09.02.2021 17:39
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Хто б сумнівався.
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09.02.2021 17:31 Відповісти
не получилось изъять - пришлось вернуть..
"состава преступления нет"
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09.02.2021 17:39 Відповісти
и наказать тех - кто сообщил об изъятии:
"...я хотел бы услышать ответ на вопрос, на каких основаниях военная контрразведка и конкретный сотрудник сообщили органу досудебного расследования о ... изъятии"
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09.02.2021 17:42 Відповісти
Серийные номера клистров ушли в ФСБ. На рашке уже наверняка нашли тех, кто передал их украинским ПВО.
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09.02.2021 18:08 Відповісти
А ЩО ІВ ЯКОМУ СТАНІ ПОВЕРНУЛИ.
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10.02.2021 13:02 Відповісти
Усі винні отримали во відерному клістеру і на цьому зась.

Гроші залишилися в кишенях, а до відерного клістера тварюки імунні.)
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09.02.2021 17:46 Відповісти
у этого прокурора скоро РЯХА треснет от "борьбы" с преступниками,видно много бобла башляют
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10.02.2021 10:25 Відповісти
За клистроны по пистону.
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09.02.2021 17:32 Відповісти
Назва така душевна. Так і хочеться взяти клістрон за казьонник й комусь встромити бойовою частиною.
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09.02.2021 18:19 Відповісти
Следствие закончено,забудьте...
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09.02.2021 17:33 Відповісти
а СБУ всё бизнес кошмарит , безопасность бабла в приоритете
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09.02.2021 17:34 Відповісти
Это не бизнес. Это ПВО воюющей страны против российской агрессии.
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09.02.2021 17:39 Відповісти
я про Криворожсталь ... некогда пацанам про ПВО думать
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09.02.2021 17:42 Відповісти
Репа зачетная. Естественный отбор на высоте
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09.02.2021 17:34 Відповісти
Чисто случайно налёта путлеровской авиации не последовало во время бездействия нашей ПВО. Тогда бы отсутствие клистронов в р/локаторах рассматривалось под ругим ракурсом.
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09.02.2021 17:36 Відповісти
Презедент заглянув в очі свого колеги і побачив там бажання миру.
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09.02.2021 17:51 Відповісти
Охрененная логика....
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09.02.2021 17:37 Відповісти
Для украинцев возмутительно, но для врага то - наоборот!
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09.02.2021 17:40 Відповісти
Ну ніхрена собі! В країні війна, а жирна свинота знищує систему ППО і це відсутній склад злочину?! Мало того, військову контррозвідку ще й винною зробити хочуть. Пілять, та то вже повний звіздець...
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09.02.2021 17:37 Відповісти
В ДАЛЬНІЙШОМУ КОНТРОЗІВДКА ПОВИНА ПРАЦЮВАТЬ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКЩО ХОЧУТЬ ЩОБ ОЧІ ГОСУДАРЄВІ НЕЗАГНАЛИ ЇХ ЗА ГРАТИ.
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10.02.2021 13:10 Відповісти
_Валить пиджаков при попытке проникнуть на охраняемый военный объект. Прямо мордами в лужу.
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09.02.2021 17:38 Відповісти


2011-го до 2013-го он работал экспертом Центра правовых инициатив «Правова держава», который связан с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком.
Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своего состояния.
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09.02.2021 17:39 Відповісти
Зашли, сняли оборудование, ушли. Ничего страшного. Вот если бы сняли бы покрышку у 100%-ой, или рулетку в казино у баума - вот тут был бы alarm на весь свет. А ракеты... То таке, не на часі.
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09.02.2021 17:40 Відповісти
Зелене ДБР вже все злило кацапам по клістронам?

Архівне.

Юрій Бутусов відзначає у Facebook:
«Клістрони для СС-300 (протиповітряного комплексу - С.Г.) можна купити лише в Росії… Це гарантована кримінальна справа. Адже закупівля - нелегальна, постачання - нелегальне, розрахунок - готівкою, первинних документів - нема. І всі про це знають.

Одначе розслідування викриє, хто і яким чином в росії закуповував клістрони, і цих людей неодмінно візьме ФСБ, і ми втратимо канали постачання клістронів. І підставимо тих, хто нам довірився».

***
«ФСБ ж ще треба знайти тих, хто продав ці клістрони. Тепер вони мають s/n (або інший маркер), по яким відстежать все, що їм потрібно», - пише ще один дописувач соціальних мереж.
А інший додає: Це така собі розвідоперація кацапів під прикриттям. Ні?!".
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09.02.2021 17:47 Відповісти
Невже не було складу злочину?
Втім, чому слід дивуватися оцій зедебільній владі... Ящо для них хабародавець Татаров - не злочинець. Якщо вони не хочуть вказати пальцем на агента ФСБ в своєму офісі...
То чи будуть вони вважати злочином факт виведення з ладу на декілька днів системи протиповітряної оборони країни?
Риторичне питання.
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09.02.2021 17:48 Відповісти
На декілька місяців.
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09.02.2021 17:52 Відповісти
если когда нибудь в этой стране к власти прийдут однозначно проукраинские я бы рекомендо
вал набрать в аппарат молодняк из провинций причём по контракту годика на 3 а эту мишпуху
разогнть к ипеням собачьим с чёрными билетами.
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09.02.2021 17:57 Відповісти
Мишпуху не с черными билетами, а в стальных браслетах по клеткам.
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09.02.2021 18:13 Відповісти
"Дело по самим клистронам в ноябре прошлого года ГБР закрыло в связи с отсутствием события преступления"
Лишение боеспособности войск - это нет состава преступления? Пусть даже если войны или даже угрозы нет, хотя идёт полным ходом? Ну-ну.
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09.02.2021 18:01 Відповісти
Это очень удивительное дело. Ведь клистроны забирали не где-то со склада. А протягивали руку и выдёргивали из каждого р/ локатора, который должен быть на боевой службе.
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09.02.2021 18:11 Відповісти
Баканов против Венедиктовой ? Для кого эта сказка. В случае с клистронами торчат уши ФСБ Расеи, только кто в том признается.
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09.02.2021 18:14 Відповісти
А як там справи з генералом СБУ ,якого піндоси викрили , що він ФСБешник ??? Янілох з Оком государєвим відмазали, як і татарова ? Поновився на посаді , через печерський суд ???😆.
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09.02.2021 18:14 Відповісти
Слышь, толстомордый, отсутствие СОСТАВА преступления или СОБЫТИЯ преступления?
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09.02.2021 18:14 Відповісти
Вороги українського народу, прийде час і ви і за цей злочин повисните на сухому гіллі. Бо українці на вас дуже злі і пам'ять у нас хороша.
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09.02.2021 18:15 Відповісти
який вгодований ... стефанчука брат ?
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09.02.2021 18:16 Відповісти
уй, у вас многие професии вредны для здоровья, особенно замов прокуроров, зам мвд, судьи как отдельная каста и потом все остольные с правом решать якобы в соответствие с законом.
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09.02.2021 18:18 Відповісти
Дело о изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 4520
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09.02.2021 18:25 Відповісти
Ворье. Наверняка хотели сдать на метал.

Клистрон К-352 отражательный используется в качестве генератора колебаний СВЧ. Клистрон К-352 содержит золото 0,183 грамм.

Если с оборудования которое стоит на боевом дежурстве такое происходит можно представить что там от ЗИПа осталось.
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09.02.2021 19:15 Відповісти
вони было предостаточно - теперь обязательно надо на кол посадить того кто эту вонь поднял
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09.02.2021 19:27 Відповісти
То была неудавшаяся попытка диверсии и должна очень жестко быть наказана
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09.02.2021 19:56 Відповісти
Не знаю, логика у него какя-то неубедительная. Рассуждает не как украинец, а какой-то номенклатурный чиновник, отрабатывающий заказ из кацапии.
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09.02.2021 20:20 Відповісти
в связи с отсутствием события преступления.

А не было ни чего такого. Не изымали.
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09.02.2021 20:26 Відповісти
Дєло об із'ятіі клістронов закрито в связі с отсутствієм клістронов. Л - логіка.
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10.02.2021 00:13 Відповісти
В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны.Источник: https://censor.net/ru/n3246935
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10.02.2021 10:29 Відповісти
Очередной рыговский черт! Где они их находят!???????
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09.02.2021 21:05 Відповісти
Если бы разбомбили Киев, то тогда был бы ущерб. Зашквары аж зашкаливают.
Прокуратура на поводку у путлера!?
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10.02.2021 09:56 Відповісти
В країні повний бардак. Гарант трахає Конституцію, правоохоронці на ловлять злочинці, суди відмазують мафіозі. Звичайно що клінстрони витягли і позбавили країну ПВО це не злочин, як здача Криму і Донбасу, як спалення документів резервістів у військоматах. Немає за що зачепитись. Скоро Путін попре, а тут управлінський бардак.
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10.02.2021 10:10 Відповісти
ДБР закрило провадження по працівникам ДБР... Совпаденіє?
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10.02.2021 10:12 Відповісти
Абсолютна аналогія з контрабандними поставками Гладковського,коли внаслідок цілеспрямованого витоку секретної інформації,була знищена агентурна мережа в рф.
Вважаю,що звинувачення Бігуса в Миротворці (https://myrotvorets.center/criminal/bigus-denis-stanislavovich/ Бігус Денис Станіславович ) неповні.Має бути й "підрив обороноздатності держави"
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10.02.2021 10:14 Відповісти
На свиню цей прокурорчик дуже схожий...
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10.02.2021 10:24 Відповісти
В моъ часи мусорів би першу частину-керівну розстріляли б за місяць,а другу відпрвили б лобзіком пиляти сосни....Це проба агентури кремля як знешкодити пво країни..., і як працює агентура московітська в правоохороних огрганах...
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10.02.2021 10:42 Відповісти
2 июля командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно - ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Источник: https://censor.net/ru/n3246935

Зе клоун це агент Кремля, а ГБР йому допомагає впроваджувати кацапські вказівки і накази з Кремля у життя, це не перебільшення
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10.02.2021 10:43 Відповісти
ох и свинохаря на фото. Их там в прокуратурах что комбикормом комят? Разносит то как.
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10.02.2021 11:18 Відповісти
хто б сумнівався, що з таким таблом буде який-сь позитивний результат відносно сраних придурків, що все це наробили.
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10.02.2021 12:09 Відповісти
Ви паскуди вважаєте, що ми вам це пробачимо чи забудемо?
Тепер навіть останньому ідіоту зрозуміло чому ЗЕнедоумок йде на другий термін.
Але спочатку цей зевіслюк присяде на перший. До буцигарні. Таки сяде.
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Само изятие клистронов является саботажом и изменой Родине.Кто отдал приказ,кто принимал решение об их изятии.Те люди обязаны сидеть по максимуму за предательство Родины из отягщающими последствиями.Так как оставить ВСУ глухими и слепыми не может быть оправдано расследованием корупционных схем.
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10.02.2021 13:04 Відповісти
"подсудимый гогиа вы пизнаете себя виновным?- нет. ну на нет и суда нет"
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10.02.2021 13:41 Відповісти
 
 