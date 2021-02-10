Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський
Кримінальне провадження про можливі зловживання при вилученні клістронів, яке розслідувало ДБР, закрито в зв'язку з відсутністю складу злочину.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський.
"Справу щодо власне клістронів торік у листопаді ДБР закрило у зв’язку з відсутністю події злочину. Також вони закрили провадження і щодо можливих порушень із боку співробітників СБУ та ДБР. Не підтвердилось, що діями правоохоронців завдано шкоди. Зараз у ході іншого провадження слідчі СБУ досліджують нову версію операції з цими клістронами. Якщо вона підтвердиться, будуть конкретні кримінально-правові наслідки. Якщо ні – я хотів би почути відповідь на питання, на яких підставах військова контррозвідка і конкретний співробітник повідомили орган досудового розслідування про нібито наявність ознак кримінального правопорушення. Якщо підстав не було, то це буде проблема військової контррозвідки".
Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.
Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.
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"состава преступления нет"
"...я хотел бы услышать ответ на вопрос, на каких основаниях военная контрразведка и конкретный сотрудник сообщили органу досудебного расследования о ... изъятии"
Гроші залишилися в кишенях, а до відерного клістера тварюки імунні.)
2011-го до 2013-го он работал экспертом Центра правовых инициатив «Правова держава», который связан с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком.
Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своего состояния.
Архівне.
Юрій Бутусов відзначає у Facebook:
«Клістрони для СС-300 (протиповітряного комплексу - С.Г.) можна купити лише в Росії… Це гарантована кримінальна справа. Адже закупівля - нелегальна, постачання - нелегальне, розрахунок - готівкою, первинних документів - нема. І всі про це знають.
Одначе розслідування викриє, хто і яким чином в росії закуповував клістрони, і цих людей неодмінно візьме ФСБ, і ми втратимо канали постачання клістронів. І підставимо тих, хто нам довірився».
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«ФСБ ж ще треба знайти тих, хто продав ці клістрони. Тепер вони мають s/n (або інший маркер), по яким відстежать все, що їм потрібно», - пише ще один дописувач соціальних мереж.
А інший додає: Це така собі розвідоперація кацапів під прикриттям. Ні?!".
Втім, чому слід дивуватися оцій зедебільній владі... Ящо для них хабародавець Татаров - не злочинець. Якщо вони не хочуть вказати пальцем на агента ФСБ в своєму офісі...
То чи будуть вони вважати злочином факт виведення з ладу на декілька днів системи протиповітряної оборони країни?
Риторичне питання.
вал набрать в аппарат молодняк из провинций причём по контракту годика на 3 а эту мишпуху
разогнть к ипеням собачьим с чёрными билетами.
Лишение боеспособности войск - это нет состава преступления? Пусть даже если войны или даже угрозы нет, хотя идёт полным ходом? Ну-ну.
Клистрон К-352 отражательный используется в качестве генератора колебаний СВЧ. Клистрон К-352 содержит золото 0,183 грамм.
Если с оборудования которое стоит на боевом дежурстве такое происходит можно представить что там от ЗИПа осталось.
А не было ни чего такого. Не изымали.
Прокуратура на поводку у путлера!?
Вважаю,що звинувачення Бігуса в Миротворці (https://myrotvorets.center/criminal/bigus-denis-stanislavovich/ Бігус Денис Станіславович ) неповні.Має бути й "підрив обороноздатності держави"
Зе клоун це агент Кремля, а ГБР йому допомагає впроваджувати кацапські вказівки і накази з Кремля у життя, це не перебільшення
Тепер навіть останньому ідіоту зрозуміло чому ЗЕнедоумок йде на другий термін.
Але спочатку цей зевіслюк присяде на перший. До буцигарні. Таки сяде.