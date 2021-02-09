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Європарламент (340) Москва (588) Боррель (292)

Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви

Група європейських парламентаріїв закликала главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля піти у відставку після "принизливого" візиту до Москви, який завдав "серйозної шкоди репутації Європейського Союзу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

Зазначається, що лист президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн підписали більш ніж 80 депутатів Європарламенту.

За їхніми словами, під час візиту в Москву "Боррелю багаторазово не вдавалося захистити інтереси ЄС".

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії має вжити заходів, якщо Боррель не піде у відставку за власним бажанням", про це сказано в листі, який є в розпорядженні видання.

Читайте також: Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель

За словами депутатів, високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки повинен був негайно припинити поїздку, щойно він дізнався про висилку європейських дипломатів з Москви.

Як повідомлялося, 5 лютого Жозеп Боррель прибув із візитом до Москви, де провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель оцінив результати візиту в Москву: Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як загрозу

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Топ коментарі
+25
Пинка под зад
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09.02.2021 17:47
+21
_Боррель ничтожество, это понятно. Слизняк. Непонятно только ли это, или купили его людоеды? Как шрёдеры, меркели и саркозявки с микронами и трумпами.
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09.02.2021 17:48
+18
моцква снова показала своё истинное лицо
Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 9088
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09.02.2021 17:50
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Пинка под зад
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09.02.2021 17:47 Відповісти
При хорошем пинке под зад,тоже может получиться шаг вперед! Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 6350
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09.02.2021 18:00 Відповісти
Вообще-то общаться с разными уродами это именно и есть работа дипломата.
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09.02.2021 17:47 Відповісти
Его предупреждали, но они видели только социалистический мир в глазах путена
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09.02.2021 17:50 Відповісти
Спілкуватися, а не грати в піддавки.
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09.02.2021 17:55 Відповісти
цікаво, а якби під час його візиту не було вислано дипломатів, то він також би заявив, що раша більше не подружка?
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09.02.2021 21:17 Відповісти
Остальные "боррели" будут против отставки.
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09.02.2021 17:48 Відповісти
_Боррель ничтожество, это понятно. Слизняк. Непонятно только ли это, или купили его людоеды? Как шрёдеры, меркели и саркозявки с микронами и трумпами.
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09.02.2021 17:48 Відповісти
Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 8572
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09.02.2021 17:49 Відповісти
Там не 80, а все 700 должны были подписать
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09.02.2021 17:49 Відповісти
Боррель запеченая в сливочном соусе Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 2592
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09.02.2021 17:49 Відповісти
А ще, ще... Депутати виказали велике занепокоєння...

Душені пориви депутатів призвели до трьох нервових зривів, та росту доходів психітрів! Економічний стан європи значно покращився!
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09.02.2021 17:49 Відповісти
Вот это правильно !
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09.02.2021 17:50 Відповісти
моцква снова показала своё истинное лицо
Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 9088
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09.02.2021 17:50 Відповісти
Вірить в казочки, уявив себе "котом леапольдом" і поїхав поговорити з "унилой лошадью", думав, що то "мишонок" Обкакався, карочє...
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09.02.2021 17:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Боррельку на мыло!
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09.02.2021 17:51 Відповісти
Ну а что, теперь только бубочка будет в "глаз" Путлера заглядывать ?
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09.02.2021 17:52 Відповісти
Старый наивный дурак.
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09.02.2021 17:59 Відповісти
Верховного представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раптом прозрів і заявив буквально таке: "Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу".
Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності справді є екзистенційною загрозою.
Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою!
Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові);
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії);
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде. - https://gazeta.ua/blog/54590/************-evrosoyuzu-ye-smertelnoyu-zagrozoyu-dlya-rosiyi
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09.02.2021 18:00 Відповісти
Что он там вообще искал,старый маразматик?
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09.02.2021 18:01 Відповісти
Боррель приехал в Москву грозить санкциями за Навального, но при встрече стал нахваливать Спутник В и заинтересованность в достройке СП-2 , это сильно задело европарламент , такие поступки не прощаются.
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09.02.2021 18:22 Відповісти
По их словам, во время визита в Москву "Боррелю многократно не удавалось защитить интересы ЕС". Источник: https://censor.net/ru/n3246940

"Жозеп Боррель Фонтельес - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії, з 20 липня 2004 по 16 січня 2007 - голова Європейського парламенту. Жозеп Боррель входить до Партії європейських соціалістів"


ІШПАНСЬКА ПОВІЯ - ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 9836 Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 4060
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09.02.2021 18:02 Відповісти
Піде на підвищення в газпром ,теж налякали !
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09.02.2021 18:09 Відповісти
Жозеп Боррель раптом прозрів і заявив буквально таке: "Здається, Росія поступово відключається від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу".
Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності СПРАВДІ є екзистенційною загрозою. Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою! Бо насправді для Росії питання стоїть так:

- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові),
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії),
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").

Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде.

Олексій Панич
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09.02.2021 18:12 Відповісти
Це свідчить тільки про повну безпорадність, а де і непотрібність таких організацій як ПАРЕ, ОБСЄ, ЄС, РБ ООН, ВООЗ... Жодного ефективного рішення, жодного результату. Крім, звісно ж нескінченних повчань та виразів "занепокоєння","засудження","вимог", "обурення", а, як комусь добре поталанить, то і "глибокого обурення" і "категоричного наполягання"...
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09.02.2021 18:12 Відповісти
Один із законів Паркінсона каже - якщо маєте бажання поховати справу - створіть комісію.
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09.02.2021 19:17 Відповісти
Вообще это смешно. Покупать нефть и газ, то есть фактически спонсировать, можно, а съездить поболтать нельзя

Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 4092
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09.02.2021 18:15 Відповісти
"Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире, и всего существует 23. В Испании права и свободы всех подданных полностью гарантированы. В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики." - Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая

Депутаты Европарламента призвали Борреля уйти в отставку из-за "унизительного" визита в Москву - Цензор.НЕТ 8692
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09.02.2021 18:21 Відповісти
сьездить в рашку все равно что нырнуть в бочку с говном
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09.02.2021 18:21 Відповісти
Лавры г. Gerhard Fritz Kurt Schröderа манят многих в этой продажной Европе !?
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09.02.2021 18:32 Відповісти
РФ має бути визнано терористисною державою.
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09.02.2021 18:34 Відповісти
та отстаньте от пердуна старого...он себе место на пенсии выбивал))) как шредер...и, наверно, выбил...так что ему пох.
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09.02.2021 18:53 Відповісти
А почему не призвали обложить ********* полезными санкциями и перекрыть сев. поток?
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09.02.2021 19:31 Відповісти
в шею вон ещё одну путинскую "евробляху" !!!!
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09.02.2021 19:43 Відповісти
Я смотрю в европарламенте сидят одни педики.Когда там появятся настоящие мужики с яйцами?
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09.02.2021 20:02 Відповісти
Это значить - Все кацапы токсичны!!! Бежать от них нужно или добивать в хлам всем Миром!!! Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви - Цензор.НЕТ 1126 Аминь
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09.02.2021 20:02 Відповісти
Молодец представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности,старый пердила - Зажопа Барреля! Заслужил медаль!
Технично разыграл армянского напёрсточника орудующего в наркокортеле "мид рф" под кликухой "лавров"
Кацапсины очередной раз , на весь мир показали сизорылое мурло хрюSSкого мира !! Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви - Цензор.НЕТ 7846
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09.02.2021 20:30 Відповісти
тупой и ещё тупее))
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09.02.2021 21:51 Відповісти
Не понравился Кремлю, выгнать с треском. Депутат Европарламента призвал ???, он может быть "дитём Газпрома", как к примеру Шрёдер, а его уже тиражируют. Нет, уж пусть играет, как может, дело ведь не в Борреле.
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09.02.2021 23:14 Відповісти
Дешевка этот гражданин как и многие из Испании.
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09.02.2021 23:21 Відповісти
 
 