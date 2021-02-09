Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви

Група європейських парламентаріїв закликала главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля піти у відставку після "принизливого" візиту до Москви, який завдав "серйозної шкоди репутації Європейського Союзу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

Зазначається, що лист президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн підписали більш ніж 80 депутатів Європарламенту.

За їхніми словами, під час візиту в Москву "Боррелю багаторазово не вдавалося захистити інтереси ЄС".

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії має вжити заходів, якщо Боррель не піде у відставку за власним бажанням", про це сказано в листі, який є в розпорядженні видання.

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За словами депутатів, високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки повинен був негайно припинити поїздку, щойно він дізнався про висилку європейських дипломатів з Москви.

Як повідомлялося, 5 лютого Жозеп Боррель прибув із візитом до Москви, де провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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