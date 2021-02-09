Депутати Європарламенту закликали Борреля піти у відставку через "принизливий" візит до Москви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Група європейських парламентаріїв закликала главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля піти у відставку після "принизливого" візиту до Москви, який завдав "серйозної шкоди репутації Європейського Союзу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.
Зазначається, що лист президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн підписали більш ніж 80 депутатів Європарламенту.
За їхніми словами, під час візиту в Москву "Боррелю багаторазово не вдавалося захистити інтереси ЄС".
"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії має вжити заходів, якщо Боррель не піде у відставку за власним бажанням", про це сказано в листі, який є в розпорядженні видання.
За словами депутатів, високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки повинен був негайно припинити поїздку, щойно він дізнався про висилку європейських дипломатів з Москви.
Як повідомлялося, 5 лютого Жозеп Боррель прибув із візитом до Москви, де провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
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Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності справді є екзистенційною загрозою.
Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою!
Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові);
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії);
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде. - https://gazeta.ua/blog/54590/************-evrosoyuzu-ye-smertelnoyu-zagrozoyu-dlya-rosiyi
"Жозеп Боррель Фонтельес - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії, з 20 липня 2004 по 16 січня 2007 - голова Європейського парламенту. Жозеп Боррель входить до Партії європейських соціалістів"
ІШПАНСЬКА ПОВІЯ - ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО
Щиро бажаю пану Боррелю піти ще далі й зрозуміти, що для Російської держави в її нинішніх кордонах демократичні цінності СПРАВДІ є екзистенційною загрозою. Бо таке враження, що він їде в Росію "з простягнутою рукою" й щиро не розуміє, чому Росія відкидає його миролюбність з такою демонстративною огидою. А тому, що для неї саме ця миролюбність є смертельною загрозою! Бо насправді для Росії питання стоїть так:
- або Європа погодиться на геополітичний "розділ сфер впливу" і взагалі перестане лізти у "сферу російських інтересів" (на що там досі не готові),
- або Європа смертельно отруїть Росію своєю ліберальною демократією (що призведе до подальшого демонтажу цього останнього уламку імперії),
- або Росія, захищаючись від цієї загрози, сама смертельно отруїть Європу відразою до її власного лібералізму (підтримуючи його критику і "зліва", і "справа").
Напевно, в Європі багато кому хочеться уникнути цього жорсткого "тризубу". А не вийде.
Олексій Панич
Технично разыграл армянского напёрсточника орудующего в наркокортеле "мид рф" под кликухой "лавров"
Кацапсины очередной раз , на весь мир показали сизорылое мурло хрюSSкого мира !!