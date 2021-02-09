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Новини Політика України
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МЗС (2087) інвестори (106) Гончаренко (299) альтернативна енергетика (97)

МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко

Міністерство закордонних справ України вказало не правдиву інформацію щодо виконання умов меморандуму між Кабінетом міністрів та інвесторами в зелену енергетику, оскільки проблема боргів не вирішена.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши лист МЗС на адресу посольств Бельгії, Британії, Данії, Канади, Кореї, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Туреччини, Франції та Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимире Олександровичу, а можна хоч інколи без брехні? Міністерство закордонних, за вашим дорученям, дурить іноземних партнерів. Воно написало листа посольствам 11 країн, в якому детально розписало про те, як же ж чітко, злагоджено та натхненно влада працює над виконанням "зеленого" меморандуму. Та насправді не зроблено майже нічого реального, окрім ухвалення законодавчих змін, які уряд сам і ігнорує", - написав Гончаренко.

За його словами, в розвиток зеленої енергетики України інвестори за десять років вклали 12,3 мільярди доларів, а влада усіляко відмовляється від свого зобов’язання - виплатити борги.

"Всі підписи і обіцянки влади президента Зеленського не вартують й копійки. Іноземні інвестори це відчули на собі та поскаржилися своїм представникам в Україні. Посли написали листа цій владі ще в листопаді, а отримали відповідь тільки зараз", - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів порушив зобов’язання щодо виплати 9 мільярдів гривень боргу підприємствам зеленої енергетики до 31 грудня 2020 року.

На початку лютого на рахунок "Гарантованого покупця" надійшло 5 мільярдів гривень від "Укренерго", яке залучило цільові кредити в держбанків для виплати боргів перед інвесторами в "зелену" енергетику. Держпідприємство виплатило 900 млн грн виробникам "зеленої" енергії (4% від усієї суми боргу) і 900 млн грн "Енергоатому". Таким чином, нерозподіленими "Гарантованим покупцем" залишається 3,2 мільярди гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику.

Уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яке заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцеві" лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів зеленим інвесторам – Гончаренко 01
МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів зеленим інвесторам – Гончаренко 02
МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів зеленим інвесторам – Гончаренко 03

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Топ коментарі
+13
Не выплачивают понимаешь попутчику Ринату долю малую. Страшны ПЕСы в гневе
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09.02.2021 17:53
+13
Опять это рыгоанальное визжит, тьфу.
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09.02.2021 17:53
+13
Ну прям стисняюсь спросить, а иносранные инвесторы, это фирмы украинских воров, которые зарегистрированы за бугром? А лёша губошлёп, случаем не девка с фаберже?
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09.02.2021 18:00
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Владимир Александрович, а можно хоть иногда без лжи?
А всегда нельзя?
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09.02.2021 17:52 Відповісти
та шо ему задохнуться што ли?
(оно ж брешет как дышит)
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09.02.2021 18:29 Відповісти
Не выплачивают понимаешь попутчику Ринату долю малую. Страшны ПЕСы в гневе
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09.02.2021 17:53 Відповісти
а куда девается сэкономленное от невыплаты ?
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09.02.2021 18:17 Відповісти
Вопрос поставлен неверно. Надо так - из каких джерел идут выплаты бедолагам "иностранным инвесторам"?
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09.02.2021 18:27 Відповісти
МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко - Цензор.НЕТ 5985
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09.02.2021 18:51 Відповісти
Мін'юст виставляє на продаж перші колонії (в Ірпені) та тюрми...

Навіть тут-влада різко погіршує собі перспективи - немає чим думати...

Я б не рекомендував поспішати з розпродажем тюрем.... бо ж не буде куди вас, сволот, садити... бо ж тоді прийдеться просто знищувати
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09.02.2021 19:12 Відповісти
из тех же самых джерел, из которых Беня получает скидку на основное своё сырьё - электроэнергию, а Ринат выплаты за нахрен никому не нужную угольную электрику.
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09.02.2021 22:07 Відповісти
Опять это рыгоанальное визжит, тьфу.
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09.02.2021 17:53 Відповісти
Он не рыгиональное. Он давно патриот-реформатор. Кажуть, что он уже даже почти не типается от вида вышиванки
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09.02.2021 17:55 Відповісти
Вату рвёт от патриотов. Ничего нового.
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09.02.2021 18:53 Відповісти
зебилоиды, вас многовато на ресурсе сегодня. Сезон размножения у рептилий в разгаре? Или просто холодно?
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09.02.2021 17:59 Відповісти
снегу насыпало, Порох виноват
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09.02.2021 18:12 Відповісти
Ну прям стисняюсь спросить, а иносранные инвесторы, это фирмы украинских воров, которые зарегистрированы за бугром? А лёша губошлёп, случаем не девка с фаберже?
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09.02.2021 18:00 Відповісти
коментар відмічено як спам
Путін разом зі своїми шоколадними посіпаками йде до дупи. Наступник Меркель намалював реальну перспективу членства України в ЕС. Раша гудбай! Україна понад усе!
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09.02.2021 18:00 Відповісти
Наступник Меркель намалював реальну перспективу добудови Північного потоку - 2.

А зебіл радіє.
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09.02.2021 18:12 Відповісти
Лёша, много ли "зелёных" полей у твоих избирателей в городе Подольске ????
Чьих холоп будешь ???
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09.02.2021 18:02 Відповісти
Бывших рыгоаналов не бывает.
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09.02.2021 18:05 Відповісти
Когда при барыге подписывали договор с "зарубежными инвесторами", то надурили прежде всего народ. А что сейчас? Долги надо отдавать, но пересмотреть условия договора, и смягчить пагубные последствия для государства и народа, и уменьшить сверхприбыли "иностранных инвесторов". Главное всем надо понимать, что кризис в энергетике страны вызван искусствекнно олигархами страны через своих марионеток Зеленскуого и Геруса. "Зелёная энергетика" к этому отношения не имеет. Она слишком слаба. Да и в тарифах 3%- не то, что может делать погоду.
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09.02.2021 18:02 Відповісти
МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко - Цензор.НЕТ 7939
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09.02.2021 18:35 Відповісти
Ох ты ж мля РЫГОанальное вылезло. А что же гончернко не расскажет что это за такая "зЫлоная" Ынергетика? Можно даже в цифрах. В эвро. Сколько платили в Германии и т.д. и у нас? Ах у нас почему то БОЛЬШЕ, при этом расходы на зарплату ниже в 5 раз.
Это типичный лохотрон с отобором денег от ВСЕХ для "избраных".
Зачем нужны эти "солнечные" гадюшники? КАК балансировать в режиме онлайн эту галиматню?
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09.02.2021 18:15 Відповісти
Меморандум ни в коем случае нельзя выполнять! Кроме воя никаких последствий не будет, на то он и меморандум, а инвестиции - венчурное мероприятие, инвестор всегда рискует, особенно, если инвестиции основаны на мошенничестве. Помните - Москва слезам не верит, пусть хлебаются.
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09.02.2021 18:22 Відповісти
Слышь, Алексей, не лезь в это дело!
Зилёная энергетика - грязная коррупционная дыра!
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09.02.2021 18:26 Відповісти
в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов.

-------
Лучше бы на эти деньги ТЭС построили или попросили АЭС построить.
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09.02.2021 18:26 Відповісти
Зелена енергетика - інструмент демонтажу країни.
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09.02.2021 18:33 Відповісти
Мало того, что при порошенко взяли обязательство платить этим зелёным энергетикам охрененные деньги, так ещё и мы будем это делать ЦЕЛЫХ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!!
Порошенко к этому имеет прямое отношение, а нам всем плати теперь за это.
Вот поэтому и останавливали некоторые блоки атомных станций, чтобы была возможность выплачивать этим зелёным энергетикам.
Поэтому и кризис возник в энергетике.
Возмущению нет предела!
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09.02.2021 18:42 Відповісти
Льоха, пішов ти із своєю "зеленою"! Закрити її потрібно, поки країна не здохла.
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09.02.2021 19:09 Відповісти
"в развитие зеленой энергетики Украины инвесторы за десять лет вложили 12,3 миллиарда долларов" При всём уважении к Гончаренко такая сумма кажется мне слишком большой. Ветряк мощность 1МВт - это большой промышленный ветряк стоит 1мнл. долларов. Туда же входит и стоимость доставки. Простой вопрос: сколько таких ветряков можно купить на 12,3 млрд. долларов? Ответ: 12 тысяч мощных ветряков. Кто-нибудь знает, где в Украине стоит такое количество ветряков? Я - нет. Их просто нет в таком количестве.

А что же это за долг Украины в 12,3 млрд. долларов? Это долг по договорам оплачивать инвесторам ещё и за вырабатываемую ветряками и солнечными панелями электроэнергию.
Дарили инвесторы нашим организациям ветряки с одним "маленьким" условием: за 10 лет отчислить им сумму, которая во много раз превышает стоимость ветряка. Дескать, возьмёте из суммы за проданную в Украине электроэнергию. Но сумма оказалась малой даже по тарифу 5 грн/квтч. Нужно было просто купить ветряки и не влезать в кабалу.
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09.02.2021 20:33 Відповісти
 
 