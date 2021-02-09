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обстріл (5105) Донбас (14568) операція Об'єднаних сил (3184)

Окупанти від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 113 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюється українськими воїнами.

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Савсем ох.ели пид.расты !
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09.02.2021 18:02 Відповісти
и все же...почему молчит главнокакбыкомандующий ?
неужели план Б(л*ть) (читать одним словом) готовит
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09.02.2021 18:24 Відповісти
 
 