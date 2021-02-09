Окупанти від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 113 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюється українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
неужели план Б(л*ть) (читать одним словом) готовит