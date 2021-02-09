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Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом

Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО разом із Грузією.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на прес-конференції після переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні, звісно, нашою короткостроковою стратегією є отримання Плану дій щодо членства. Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо. Вважаю, що сьогоднішня наша зустріч є досить позитивним і важливим символічним сигналом і також дає нам хороший заряд, хорошу надію", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що членство в НАТО є для України пріоритетом, і це прописано в Конституції України.

"Ми ухвалили цілу низку законопроектів, ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО, ми проводимо спільні навчання, ми беремо участь разом з НАТО в спільних міжнародних операціях, і в нас справді дуже багато сьогодні є напрацювань, які дають нам надію на швидке виконання нашого домашнього завдання. Як казав сьогодні пан генеральний секретар, досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки та оборони України і буде тією передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом", - пояснив Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль із делегацією уряду прибув до Брюсселя

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Топ коментарі
+7
Боже збав! Це ж дві тещі! Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2233
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 231
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09.02.2021 18:57
+6
Не забывайте что к жёнам Вы автоматом получите и 2 тещи... оно Вам надо?! От такого счастья даже два гаража не спасут!
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09.02.2021 18:58
+4
зебуїн не хоче, бо ця пад.юка проігнорувала саміт НАТО у 2019р, куди її запрошували
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09.02.2021 18:54
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Шмигло мабуть отримав Ц/У від Ахметки,не бажає Ахметка втратити свій бізнес в Україні,як втратив в Лугандоні.
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09.02.2021 18:46 Відповісти
Р.Л.Ахметов оркам своего детища "Донбасс - Арены" не простит
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1871
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09.02.2021 18:56 Відповісти
это же его электорат... чего удивляться? зато теперь в Киеве полно поклонников кротов с эмблемой шахты на лбу шарится....
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09.02.2021 19:09 Відповісти
Гоша! Вы в Донецке были?
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09.02.2021 19:31 Відповісти
І я хочу. І зе хоче.
Тільки хто за так запросто це право надасть?
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09.02.2021 18:48 Відповісти
зебуїн не хоче, бо ця пад.юка проігнорувала саміт НАТО у 2019р, куди її запрошували
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09.02.2021 18:54 Відповісти
там, на тому самміті, був присутній справжній Президент.
А з 2019-го в бубочки риторика змінилася на "Байден, а де моє НАТО?"
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09.02.2021 18:56 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/. Нікого з України там не було.
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09.02.2021 20:23 Відповісти
Порох був як гість
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10.02.2021 13:34 Відповісти
Бо у него хозяин х-йло. Правда сейчас он Байдена ссыт больше, чем своего хозяина, так что "вечер перестаёт быть томным"...
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09.02.2021 18:57 Відповісти
Шмигаль ще й перебирає... коли? з ким? А попереду Грузії? Але ж для цього немає ніяких позитивних внутрішніх перетворень...
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09.02.2021 19:27 Відповісти
Хотілось би вірити,та на жаль не дуже ствердно сказано.
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09.02.2021 18:50 Відповісти
с такими скандалами и судами между генералами и в НАТО?) колхоз и совок...
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09.02.2021 18:51 Відповісти
Вот это настоящий колхоз "Дышло". Они второй раз за полгода цвет ниток меняют.

https://www.ukrmilitary.com/2021/02/kolir-nytok.html
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09.02.2021 19:00 Відповісти
Лохів в НАТУ не пускають.
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09.02.2021 18:51 Відповісти
А бабу Юлю?
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09.02.2021 18:52 Відповісти
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8336
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09.02.2021 19:05 Відповісти
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8182
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09.02.2021 19:06 Відповісти
Зможеш довести що я порохнявий? Доведи. Інакше будеш занесений до списку тріпачів.
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09.02.2021 19:01 Відповісти
Боррель после провального визита в Москву намерен инициировать санкции против РФ.
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09.02.2021 18:51 Відповісти
Хотеть, это ещё не ПДЧ. Надо добиваться, Шмыгло.
Я например, хочу две жены. Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4856
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09.02.2021 18:51 Відповісти
А навіщо тобі дві дружини?
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09.02.2021 18:54 Відповісти
для разнообразия))) Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1357
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09.02.2021 20:07 Відповісти
Да и яб не против
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09.02.2021 18:56 Відповісти
можно и три ток шоб кормили меня
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09.02.2021 18:57 Відповісти
Боже збав! Це ж дві тещі! Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2233
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль после переговоров со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 231
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09.02.2021 18:57 Відповісти
Не забывайте что к жёнам Вы автоматом получите и 2 тещи... оно Вам надо?! От такого счастья даже два гаража не спасут!
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09.02.2021 18:58 Відповісти
Бизнес, рыбалка, охота тоже не спасают)))
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09.02.2021 20:09 Відповісти
Для двух жен надо иметь три аппарата
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09.02.2021 20:46 Відповісти
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем висловився щодо членства України в НАТО. За його словами, зараз конкретної дати вступу України в Альянс немає. За словами Столтенберга, Україна стає ближчою до членства в НАТО з впровадженням стандартів Альянсу.
"Чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху в Альянс. Найкращий засіб - продовження демократичних реформ", - наголосив генсек НАТО.

Короче: Столтенберг сказав Шмигалю "готуйте встп шляхом виконання наших стандартів. А інакше - і не думайте".
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09.02.2021 18:54 Відповісти
Не вместе, а одновременно. Что значит вместе с Грузией? Что, одновременно или даже вместе легче попасть в НАТО?
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09.02.2021 19:17 Відповісти
Нижний абзац, это феерия. Мы...мы...мы...мы..., и ни слова правды.
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09.02.2021 19:28 Відповісти
зесранці забули,як восени 2019р.бубочка тупо не поїхав на саміт НАТО.
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09.02.2021 19:52 Відповісти
Гарно буде, якщо так вийде. Це ж скільки чорних ротяк можна буде цим прикрити...
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09.02.2021 19:52 Відповісти
Хотеть можно всю жизнь, но так ничего и не получить. Многие хотели быть космонавтами, увы, только один из наших рядов и то по милости, нельзя называть.
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09.02.2021 20:41 Відповісти
Хотеть, Шмыгаль, не вредно . Вредно не хотеть. Но еще вреднее - это не знать чего ты хочешь
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09.02.2021 20:50 Відповісти
премьер-министра Украины Шмыгаль и президент Европейского совета Шарль Мишель
who is who ? ))))
Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 7610

...
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09.02.2021 21:59 Відповісти
 
 