Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО разом із Грузією.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на прес-конференції після переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні, звісно, нашою короткостроковою стратегією є отримання Плану дій щодо членства. Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо. Вважаю, що сьогоднішня наша зустріч є досить позитивним і важливим символічним сигналом і також дає нам хороший заряд, хорошу надію", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що членство в НАТО є для України пріоритетом, і це прописано в Конституції України.
"Ми ухвалили цілу низку законопроектів, ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО, ми проводимо спільні навчання, ми беремо участь разом з НАТО в спільних міжнародних операціях, і в нас справді дуже багато сьогодні є напрацювань, які дають нам надію на швидке виконання нашого домашнього завдання. Як казав сьогодні пан генеральний секретар, досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки та оборони України і буде тією передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом", - пояснив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки хто за так запросто це право надасть?
А з 2019-го в бубочки риторика змінилася на "Байден, а де моє НАТО?"
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/kolir-nytok.html
Я например, хочу две жены.
"Чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху в Альянс. Найкращий засіб - продовження демократичних реформ", - наголосив генсек НАТО.
Короче: Столтенберг сказав Шмигалю "готуйте встп шляхом виконання наших стандартів. А інакше - і не думайте".
who is who ? ))))
...